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Гранатометчики ВВО осваивают новые способы поражения бронетехники
Гранатометчики Приамурского объединения освоили новый способ уничтожения бронированной техники с современными средствами активной защиты, сообщает пресс-служба Восточного округа.
По данным пресс-службы, алгоритм действий гранатометчиков разработали офицеры отдела боевой подготовки объединения после изучения принципов работы активной защиты современных танков,
Выданные рекомендации военнослужащие в течение месяца в ходе сборов проверяли на практике.
В частности, «один из них можно назвать групповым поражением одной цели – военнослужащие скрытно выдвигаются на необходимую дистанцию и производят два выстрела в одну и ту же точку на танке с интервалом в 1-3 секунды», рассказали в округе.
Сообщается, что к обучению было привлечено более 500 гранатометчиков РПГ-7 и АГС-17.
Гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, в ходе специальных занятий освоили новые способы поражения бронетехники. В частности, был отработан алгоритм уничтожения бронированной техники, оснащенной современными средствами активной защиты,говорится в релизе.
По данным пресс-службы, алгоритм действий гранатометчиков разработали офицеры отдела боевой подготовки объединения после изучения принципов работы активной защиты современных танков,
Выданные рекомендации военнослужащие в течение месяца в ходе сборов проверяли на практике.
В частности, «один из них можно назвать групповым поражением одной цели – военнослужащие скрытно выдвигаются на необходимую дистанцию и производят два выстрела в одну и ту же точку на танке с интервалом в 1-3 секунды», рассказали в округе.
Сообщается, что к обучению было привлечено более 500 гранатометчиков РПГ-7 и АГС-17.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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