23:20 05 февраля
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Гранатометчики ВВО осваивают новые способы поражения бронетехники

Гранатометчики Приамурского объединения освоили новый способ уничтожения бронированной техники с современными средствами активной защиты, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Гранатометчики ВВО осваивают новые способы поражения бронетехники


Гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, в ходе специальных занятий освоили новые способы поражения бронетехники. В частности, был отработан алгоритм уничтожения бронированной техники, оснащенной современными средствами активной защиты,
говорится в релизе.


По данным пресс-службы, алгоритм действий гранатометчиков разработали офицеры отдела боевой подготовки объединения после изучения принципов работы активной защиты современных танков,

Выданные рекомендации военнослужащие в течение месяца в ходе сборов проверяли на практике.

В частности, «один из них можно назвать групповым поражением одной цели – военнослужащие скрытно выдвигаются на необходимую дистанцию и производят два выстрела в одну и ту же точку на танке с интервалом в 1-3 секунды», рассказали в округе.

Сообщается, что к обучению было привлечено более 500 гранатометчиков РПГ-7 и АГС-17.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. Дормидонт Сегодня, 15:57
    Наши западные и ближневосточные партнёры останутся довольны
    Дормидонт
    1. сибиралт Сегодня, 16:14
      Вот, если бы такую новость распространили ВС ЛДНР, было бы совсем не хило. good
      сибиралт
      1. svp67 Сегодня, 16:43
        Цитата: сибиралт
        Вот, если бы такую новость распространили ВС ЛДНР, было бы совсем не хило.

        Тактика последовательной стрельбы в одно и то же место танка защищенного ДЗ НЕ НОВА, её еще во время чеченских войн применяли против нашей техники. Это ж сколько лет прошло пока офицеры отдела боевой подготовки ВВО её увидели? И это с учетом того, что в тех войнах принимали участие много дальневосточников.... Да уж.
        svp67
    2. Гигант мысли Сегодня, 16:16
      Новые приёмы всегда бывают полезными, пока не станут старыми или противник не найдёт против них противоядие.
      Гигант мысли
    3. Starover_Z Сегодня, 16:35
      Цитата: Дормидонт
      Наши западные и ближневосточные партнёры останутся довольны

      После успешной апробации новых методов на их технике ? Думаю ДА ! good
      Starover_Z
  2. hotrod Сегодня, 16:06
    Речь не про ПТУР, а про гранатометы? АГС-17? Или собрали гранатометчиков и тренировали на "Корнетах"?
    hotrod
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    Может быть, сделать двухствольную версию РПГ7, одним выстрелом выпускающим сразу две ракеты?
    Геркулесыч
    1. zzdimk Сегодня, 16:17
      На Украине есть ив пять стволов - а толку?
      zzdimk
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:42
        То кустарщина, она вряд ли сможет выпустить сразу две ракеты! Так как в пистолете -нажал на курок, и выстрел, и никогда не будет сразу два выстрела!
        Геркулесыч
    2. strannik1985 Сегодня, 19:23
      Слишком тяжёлый. Один весит 6,7 кг, два будет тяжело переносить.
      Лучше самоходные, как "Хризантема", парная ПУ, сверхзвуковые ПТУР.
      strannik1985
    3. Вадим237 Сегодня, 20:16
      Уже давно надо заменить РПГ 7, на аналог Карла Густова М4, с калибром 93 миллиметра и выстрелы начиная от осветительного, заканчивая трайдемным кумулятивным выстрелом.
      Вадим237
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 16:14
    Способ известен давно .Проведение учений по его отработке - зачёт!
    КВУ-НСвД
  5. Romka47 Сегодня, 16:23
    Я конечно рад таким новостям. Но простите причем тут АГС 17 ??. "против танков с активной защитой". мне вот трудно представить, обясните. Группа незаметно выдвигается с парой АГСов (уже абсурд, дальше вообще теряюсь) например к МЕРКАВЕ и лупят по ней с задержкой 1-3 секунды и...и.......и че......
    Romka47
    1. Wedmak Сегодня, 16:28
      Ну, предположительно АГС способен снести все незащищенное оборудование танка - повредить прицелы, датчики, расковырять или оторвать ДЗ, в общем наделать много шума, пыли и грохота. Под это дело видимо выпускается пара выстрелов из РПГ-7. И усе... Но работа действительно должна быть командной и очень быстрой.
      Wedmak
  6. Romka47 Сегодня, 16:31
    А вообще против танков с активной защитой, нужно не столько приемы изучать( хотя нужно!) сколько насыщать войска современными средствами поражения, во "КРЮКом" как дал 1 раз из окопа, один боец, и спалил супостата. Ну как вот можно в реально бою завалить танк из АГС 17 ???? не разу не встречал такого не в одной статье не водном конфликте. Может не дошел до этого, тогда дайте ссылку пожалуйста.
    Romka47
  7. Волька Сегодня, 17:11
    а как же утверждение: "снаряд дважды в одну воронку не падает", тут нужен снайперский гранатометный огонь...
    Волька
  8. инженер74 Сегодня, 17:23
    ЕМНИП, активную защиту, кроме нас, только Израиль массово юзает.... what
    инженер74
    1. Вадим237 Сегодня, 20:17
      Сегодня только Израиль - а завтра уже весь мир юзать будет.
      Вадим237
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