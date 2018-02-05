Гранатометчики ВВО осваивают новые способы поражения бронетехники

Гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, в ходе специальных занятий освоили новые способы поражения бронетехники. В частности, был отработан алгоритм уничтожения бронированной техники, оснащенной современными средствами активной защиты,

Гранатометчики Приамурского объединения освоили новый способ уничтожения бронированной техники с современными средствами активной защиты, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.По данным пресс-службы, алгоритм действий гранатометчиков разработали офицеры отдела боевой подготовки объединения после изучения принципов работы активной защиты современных танков,Выданные рекомендации военнослужащие в течение месяца в ходе сборов проверяли на практике.В частности, «один из них можно назвать групповым поражением одной цели – военнослужащие скрытно выдвигаются на необходимую дистанцию и производят два выстрела в одну и ту же точку на танке с интервалом в 1-3 секунды», рассказали в округе.Сообщается, что к обучению было привлечено более 500 гранатометчиков РПГ-7 и АГС-17.