11:24 06 февраля
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РФ поставит Мьянме шесть истребителей Су-30СМЭ

Россия поставит Мьянме 6 истребителей Су-30 в модификации Су-30СМЭ (серийный, модернизированный, экспортный), передает ТАСС сообщение представителя Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Су-30МКИ ВВС Индии

Для Военно-воздушных сил Мьянмы шесть истребителей Су-30 будут поставлены в экспортном варианте Су-30СМЭ с бортовым радиоэлектронным оборудованием российского производства. Поставки этих самолетов корпорация "Иркут" начнет в 2020 году,
сказал собеседник агентства на Международном авиационно-космическом салоне Singapore Airshow-2018.


Договоренность о поставке самолетов была достигнута в ходе недавнего визита в Мьянму министра обороны Сергея Шойгу.

Впервые Су-30 СМЭ был представлен на выставке Singapore Airshow-2018. «Новая модификация истребителя не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. Установленные на Су-30СМЭ элементы бортового оборудования, созданные российскими предприятиями, позволили расширить возможности самолета», – говорится в материале.

Многоцелевой истребитель Су-30СМЭ (Flanker-H, по классификации НАТО) предназначен как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В конструкции самолета применено переднее горизонтальное оперение (ПГО) и двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ).

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 9

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  1. Vard Сегодня, 08:27
    «Новая модификация истребителя не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. Установленные на Су-30СМЭ элементы бортового оборудования, созданные российскими предприятиями, позволили расширить возможности самолета»
    Читай... в случае чего ваши самолёты смогут подняться в воздух в любом случае...
    Vard
    1. Logall Сегодня, 08:33
      Цитата: Vard
      Читай... в случае чего ваши самолёты смогут подняться в воздух в любом случае...

      Но только в случае их обслуживания российскими специалистами!
      Logall
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 08:47
      Читай... в случае чего ваши самолёты смогут подняться в воздух в любом случае...
      Но не против России . Есть такая волшебная буковка "Э" в марировке
      КВУ-НСвД
  2. mikh-korsakov Сегодня, 09:40
    А как же американские санкции? Интересно как будут из обходить
    mikh-korsakov
    1. павлентий Сегодня, 10:17
      А какие санкции мешают Рособоронэкспорту подписать контракт с Минобороны Мьянмы?
      павлентий
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 11:04
        Цитата: павлентий
        А какие санкции мешают Рособоронэкспорту подписать контракт с Минобороны Мьянмы?

        Если оплата в долларах, то через банки США. И она не пройдет. Скорее всего, расплатятся бартером не пойми чем. Малайзия, например, расплачивалась поставками пальмового масла. Все этим довольны?
        Капитан Пушкин
        1. павлентий Сегодня, 11:16
          Контракты с Мьянмой заключаются в евро, вот и все решение)
          павлентий
  3. Komissar 4K Сегодня, 10:24
    С Мьянмой сей контракт не единственный.
    Сейчас обсуждается линия по производству Лада Гранта. При этом - только российские комплектующие! Варианты - полноприводная Гранта, внедорожник на базе Гранты, удлиннёная "полубизннес класс". Ну и изюминка Лада Гранта GLK.
    Похоже, наши в Мьянме создают технологический российский кластер. Тут и Япония недалеко, можем потеснить производителей. Да и в саму Японию поставлять можем.
    В общем - дела идут нормально.
    Komissar 4K
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 11:07
      Цитата: Komissar 4K
      Тут и Япония недалеко, можем потеснить производителей. Да и в саму Японию поставлять можем.

      Японцев потесним? Легко. А ещё, переименуем мьянминские Васюки в Нью-Токио, а Токио в Нью-Васюки. Делов-то...
      Капитан Пушкин
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