РФ поставит Мьянме шесть истребителей Су-30СМЭ

Для Военно-воздушных сил Мьянмы шесть истребителей Су-30 будут поставлены в экспортном варианте Су-30СМЭ с бортовым радиоэлектронным оборудованием российского производства. Поставки этих самолетов корпорация "Иркут" начнет в 2020 году,

Россия поставит Мьянме 6 истребителей Су-30 в модификации Су-30СМЭ (серийный, модернизированный, экспортный), передает ТАСС сообщение представителя Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).сказал собеседник агентства на Международном авиационно-космическом салоне Singapore Airshow-2018.Договоренность о поставке самолетов была достигнута в ходе недавнего визита в Мьянму министра обороны Сергея Шойгу.Впервые Су-30 СМЭ был представлен на выставке Singapore Airshow-2018. «Новая модификация истребителя не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. Установленные на Су-30СМЭ элементы бортового оборудования, созданные российскими предприятиями, позволили расширить возможности самолета», – говорится в материале.Многоцелевой истребитель Су-30СМЭ (Flanker-H, по классификации НАТО) предназначен как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В конструкции самолета применено переднее горизонтальное оперение (ПГО) и двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ).