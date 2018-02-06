11:21 06 февраля
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Российский посол рассказал об ухудшении ситуации в КНДР из-за введенных санкций

Гуманитарная ситуация в КНДР ухудшается из-за введенных Совбезом ООН санкций, передает РИА Новости сообщение посла РФ в Пхентяне Александра Мацегоры.



Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда,
рассказал Мацегора по окончании заседания комитета ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.


Я попросил комитет по Северной Корее быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование,
добавил он.

По словам дипломата, в ходе заседания он «представил конкретные предложения относительно того, что нужно сделать для помощи КНДР», и «представил ситуацию того, что происходит в Северной Корее».

Среди медицинских проблем в республике посол назвал лечение рака у женщин. В частности, из-за санкций «в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование» и «женщины умирают».

Напомним, в августе 2017 года, после очередных ракетных испытаний в Северной Корее, Совбез ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую ограничительные меры против Пхеньяна. Полное их выполнение должно на треть сократить ежегодные валютные доходы КНДР, составляющие сейчас около $ 3 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Alex-a832 Сегодня, 08:41
    А если Южная Осетия начнёт через нашу сухопутную границу поставлять в КНДР гуманитарку, кто ее может перехватить.? Или ЮО санкций опасается?
    Alex-a832
    1. BlackMokona Сегодня, 09:37
      Санкции получит Россия просто
      Я уж не говорю, что РФ проголосовала за санкции, а значит так же никому не будет давать их нарушать
      BlackMokona
      1. Alex-a832 Сегодня, 09:48
        Разве кто торговлю будет с КНДР вести или товары двойного назначения поставлять? За что и как Совбез ООН может против нас санкции ввести? Если только Запад против нас новые санкции введёт под новым предлогом. И это нас сдерживает?
        Alex-a832
      2. Piramidon Сегодня, 10:06
        Цитата: BlackMokona
        Санкции получит Россия просто

        А Россия до сих пор ни под какие санкции не попала? Санкцией больше, санкцией меньше - сейчас уже без разницы.
        Piramidon
        1. Стирбьорн Сегодня, 10:30
          Цитата: Piramidon
          А Россия до сих пор ни под какие санкции не попала? Санкцией больше, санкцией меньше - сейчас уже без разницы.

          зачем тогда было поддерживать санкции против КНДР? Чтобы Трамп, потом в твиттере похвалил, тут же подписав новый пакет санкций, уже против РФ
          Стирбьорн
  2. Svarog Сегодня, 08:41
    И мы этому способствуем. Вообще где логика, зачем мы поддержали санкции? При том, что сами под санкциями?
    Svarog
    1. 210окв Сегодня, 08:43
      Где логика?вопрос открытый и разбивается о кремлевскую стену.
      Цитата: Svarog
      И мы этому способствуем. Вообще где логика, зачем мы поддержали санкции? При том, что сами под санкциями?
      210окв
    2. Servisinzhener Сегодня, 09:05
      Согласен. Какое то странное поведение поддерживать тех кто тебя гнобит.
      Servisinzhener
      1. Dashout Сегодня, 09:59
        Отменить санкции и начать переговоры с КНДР!
        Dashout
  3. 210окв Сегодня, 08:42
    Ну так и санкции расчитаны на уничтожение народа.Что тут нового?Что у них,что у нас.
    210окв
  4. серафимамурский Сегодня, 08:48
    Удивляюсь нашим властям. Сами под санкциями ругаем американцев и в тоже время поддерживаем их против другой страны, которая в отличии от полосатых нам ничего плохого не сделала и дружественно настроена.
    серафимамурский
    1. Burbon Сегодня, 09:02
      Цитата: серафимамурский
      которая в отличии от полосатых нам ничего плохого не сделала

      belay .....совсем не в теме????? fool
      Burbon
    2. loginovich Сегодня, 09:10
      Почитав фейсбук дочери Пескова , я перестал удивляться. Поинтересуйтесь сколько родственников ваших начальников тратят денежки ,украденные их папашами ,по заграницам и вы перестанете удивляться..
      loginovich
      1. влад66 Сегодня, 09:47
        Цитата: loginovich
        Почитав фейсбук дочери Пескова , я перестал удивляться. Поинтересуйтесь сколько родственников ваших начальников тратят денежки ,украденные их папашами ,по заграницам и вы перестанете удивляться..

        Соседушко оглянись вокруг себя и увидишь сколько родственников ваших начальников тратят денежки,украденные вашими папашами.И ты удивишься. laughing wink wink
        влад66
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 08:52
    Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам.
    Загонять в угол ядерную страну с автократическим лидером и сплочённой нацией верх глупости .
    КВУ-НСвД
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:58
      Цитата: КВУ-НСвД
      Загонять в угол ядерную страну с автократическим лидером и сплочённой нацией верх глупости .

      Однажды загнали Германию после поражения в 1-й мировой в угол...Что вышло всем известно.
      IGOR GORDEEV
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:07
        А Япония после нефтяного эмбарго США совершила налёт на Перл-Харбор . Ассоциация более чем прозрачная
        КВУ-НСвД
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:53
    Обращение посла в пустоту. Кого сильно беспокоит, что часть корейцев может умереть? Некоторых так наоборот очень порадует. А вот нашим политикам и дипломатам следует подумать, а стоило ли поддерживать санкции против КНДР? Коль так печетесь о корейском народе зачем нужно было идти на поводу ООН с инициативы Сша? Или испугались мировой изоляции? "Потерявши голову по волосам не плачут" (поговорка).
    rotmistr60
    1. Владивосток1969 Сегодня, 08:58
      Нашим политикам и дипломатам стоит не только подумать Но и в чем то поставить в пример эту маленькую страну.Например национальна гордость.
      Владивосток1969
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:03
        С национальной гордостью КНДР действительно не поспоришь. Мало стран может похвастаться тем, что хоть раз поставили американцев на место.
        rotmistr60
        1. Ren Сегодня, 09:23
          Цитата: rotmistr60
          Мало стран может похвастаться тем, что хоть раз поставили американцев на место.

          Они все умещаются на пальцах одно руки:
          СССР (РФ), Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам), Республика Куба, КНР (Китай), КНДР (Северная Корея). hi
          Ren
      2. Burbon Сегодня, 09:07
        Цитата: Владивосток1969
        Нашим политикам и дипломатам стоит не только подумать

        а что еще??...кричать лозунги? и брызгать слюной в совбезе??
        Burbon
    2. Esoteric Сегодня, 09:31
      Цитата: rotmistr60
      А вот нашим политикам и дипломатам следует подумать,

      Действительно, следует подумать, есть ли в стране какая-то внешняя политика или теперь всем управляет "выгода"? Поэтому в мире отдают предпочтение КНДР, дерзнувшей пойти против США, чем РФ, вставшей в колонну с белым флагом впереди...
      Esoteric
    3. demo Сегодня, 09:56
      Наши послушные мальчики из Кремля скорее пол населения России с голоду умертвлят, чем пойдут против США.
      Ясно, как Божий день.
      Особенно подчеркнуло нашу беззубость решение по ОКР и по нашей стране.
      Даже белую тряпку нам не доверили нести, какого-то волонтера подыщут.
      О как.
      Путин! Какой из тебя к Богу - Дьяволу президент?
      Даже Томаса Баха с Маклареном наказать не смог.
      demo
      1. Б.Т.В. Сегодня, 10:07
        Цитата: demo
        Путин! Какой из тебя к Богу - Дьяволу президент?
        Даже Томаса Баха с Маклареном наказать не смог.


        Полегчало?!
        Б.Т.В.
        1. влад66 Сегодня, 10:11
          Цитата: Б.Т.В.
          Полегчало?!

          Пронесло yes laughing love
          Цитата: demo
          Даже Томаса Баха с Маклареном наказать не смог.

          Покажи ка пример,встань с дивана,накажи баха с маклареном. wassat
          влад66
  7. Alex-a832 Сегодня, 08:54
    Доводить ситуацию в КНДР до гуманитарной катастрофы не оправдано никакими "благими намерениями". Поставки медикаментов и продовольствия в качестве гуманитарной помощи в суверенную страну не противоречит никаким международным нормам. Задолбал уже этот политес международного уровня.
    Alex-a832
    1. БВС Сегодня, 09:16
      А может быть стоит КНДР умерить ракетно-ядерный угар? И проблем с ООН не будет, живут же 180 стран мира без ядерного оружия (Швеция и Канада, Юар и Монголия, Таиланд и Белоруссия) и ни чего! И всего то делов.
      БВС
      1. Esoteric Сегодня, 09:33
        Цитата: БВС
        И всего то делов.

        И делов-то всего заручиться договором о коллективной безопасности с КНР или РФ, которые в случае чего смогли бы ответить агрессору, да вот беда - нет такого доверия у Ына, а примеров предательства много...
        Esoteric
        1. BlackMokona Сегодня, 09:39
          КНР была в союзе с Ыном, но из за ракетно ядерной программы Ына, разорвала союз
          BlackMokona
        2. БВС Сегодня, 09:45
          А что жизнь простого народа станет ЕЩЕ хуже если кто-то (КНР или РФ, Япония или Южная Корея) станет старшим братом для КНДР? Естественно, что Нет - куда хуже. Просто власть боится своего народа, боится отпустить его на свободу. Просто Вождь думает только о себе и приближенных (в какой-то части).
          БВС
          1. Alex-a832 Сегодня, 09:59
            Цитата: БВС
            А что жизнь простого народа станет ЕЩЕ хуже если кто-то (КНР или РФ, Япония или Южная Корея) станет старшим братом для КНДР? Естественно, что Нет - куда хуже. Просто власть боится своего народа, боится отпустить его на свободу. Просто Вождь думает только о себе и приближенных (в какой-то части).

            Ирак оставили без вождя, Ливию, Югославию, даже на Украине легитимную власть Запад сверг, в Сирии Асад потерял власть над 3/4 территории до вмешательства России. Сильно лучше там народу стало жить?!
            Alex-a832
            1. БВС Сегодня, 10:09
              И что в Югославии (бывшей) люди плохо живут? К людям я отношу как христиан, так и мусульман. И что на Украине люди стали хуже жить? Не будем равняться на жителей Донбаса, это их выбор. А арабские страны (Ирак, Ливия, Сирии) это отдельный вопрос - они что не воевали и ранние, не устраивали военных переворотов? Это кипящий котел наций, чего еще будет с курдским вопросом? А вмешательство России это временный сюжет, там веками идет война религий. Как-то так.
              БВС
              1. Paranoid50 Сегодня, 10:39
                Цитата: БВС
                И что на Украине люди стали хуже жить?

                laughing wassat good Да ни в коем случае! Катаются как сыр в масле.
                Цитата: БВС
                Не будем равняться на жителей Донбаса, это их выбор.

                Это уже НАШ выбор,а,уж, Литву точно никто не призывает равняться.
                Цитата: БВС
                А может быть стоит КНДР умерить ракетно-ядерный угар?

                Точно,а также России,Китаю, Индии,Ирану. yes И наступит благодать... эх,заживём! wassat Правда, недолго.
                Paranoid50
              2. Bosch Сегодня, 10:50
                На Украине так хорошо жить, что украинцы разбегаются во все стороны света.
                Bosch
      2. Alex-a832 Сегодня, 09:42
        КНДР пытается в короткие сроки выйти на тот уровень баланса с США по ЯО, когда США сочтут для себя слишком рискованным нападать на КНДР. Нет у них желания повторять судьбу Вьетнама, Югославии, Ирака и т.д. Раз уже они выбрали такой способ сохранить суверенитет, Вы предлагаете их голодом заморить и без лекарств оставить?
        Остальные страны живут без ЯО по-разному: кто-то в военном союзе с ядерными державами, кто-то фактически стал оккупированной страной, кто-то пресмыкается перед США, а кто-то нафиг никому не интересен в плане ресурсов и географического положения.
        Остальные, кто не защитился и решил не сдаваться на милость запада, переживают период передела сфер влияния ядерных держав, проходя через войны и гуманитарную катастрофу. КНДР не относится ни к одной из этих категорий и сдерживает вторжение США только наличием мощнейшей армии и наличием ЯО.
        Alex-a832
        1. БВС Сегодня, 10:13
          "Кто в военном союзе с ядерными державами", и чем такое положение плохо для КНДР, есть выбор - РФ, КНР, США? Можно даже двух мамок сосать - РФ и КНР.
          БВС
  8. лысова Сегодня, 09:55
    Идти на поводу у конкретных врагов, которые не законно вводят, против России санкции - мягко говоря позорно. Втихую обходить санкции, в отношении КНДР - унизительно. Прикиньте, как бы на нашем месте поступили США - послали бы всех подальше и действовали как захотят. Или это двойная игра?
    лысова
  9. viktorch Сегодня, 10:20
    за сколько мильонов наши "специалисты" поддержали санкции ?
    как фамилии этих "специалистов"
    страна должна знать своих героев, а то "россия поддержала", россия ничего не поддержала, поддержали какие то интересные люди
    viktorch
  10. Ментат Сегодня, 10:27
    Цитата: Б.Т.В.
    Цитата: demo
    Путин! Какой из тебя к Богу - Дьяволу президент?
    Даже Томаса Баха с Маклареном наказать не смог.


    Полегчало?!

    Выборы приближаются, их будет всё больше. Что ещё готовы сделать за копейку?
    Ментат
  11. Костадинов Сегодня, 10:42
    Цитата: БВС
    А может быть стоит КНДР умерить ракетно-ядерный угар? И проблем с ООН не будет, живут же 180 стран мира без ядерного оружия (Швеция и Канада, Юар и Монголия, Таиланд и Белоруссия) и ни чего! И всего то делов.

    Именно тогда у КНДР будут катстрофальние гумантирние проблеми как били в Югославии и сейчас в Ирак, Ливия и Сирия.
    У КНДР вьибор - не умерят свой ракетно-ядерний угар и пожертвоват несколько тисяч тяжело больних или "умерит" свой угар и тогда будет война, несколько миллионов жертв(включая те же тяжело больних) и потерят свою независимость в придаток.
    Здесь даже вьибора нет. А ети тяжело больние которие погибнут от санкции ООН на совести СС ООН и его постояних членов.
    Костадинов
    1. БВС Сегодня, 10:52
      И что югославы (нынешние новые страны) живут хуже россиян, да и раньше жили лучше советских граждан.
      БВС
  12. Костадинов Сегодня, 11:10
    Цитата: БВС
    А что жизнь простого народа станет ЕЩЕ хуже если кто-то (КНР или РФ, Япония или Южная Корея) станет старшим братом для КНДР? Естественно, что Нет - куда хуже. Просто власть боится своего народа, боится отпустить его на свободу. Просто Вождь думает только о себе и приближенных (в какой-то части).

    Если КНДР сделает перестройку и потеряет добровольно свою независимость? Отбросим на минуту моральную проблему хотя она самая главная. Что будет тогда? В армии КНДР сейчас более миллиона человек. Вместе с семьями ето уже 20 % населения. Кроме того есть еще не менее миллион учених, инженеров и работников в ракетной и ядерной науки и техники, в ВПК, партийних работников, журналистов, артистов, писателей, спортистов и так далее, вне армии и тесно связание с сегодняшней власти. Вместе с семьями ето не менее одной трети населения при етом лучшая его част(по образованию, качествами и так далее) .
    Все ети люди, после потери независимости, будут вьиброшение и подвергнутся репресии как враги новой колониальной администрации (США, Южной Кореи, Японии, Китая). Ето будет такая национальная и гуманитарная катастрофа которая даже трудно себе представит. Вот спасти самого себя вождь всегда успеет. Посмотрите на Горбачева и Ельцина. Но настоящий вождь, как вождь КНДР, думает прежде всего о своего народа.
    Костадинов
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