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Российский посол рассказал об ухудшении ситуации в КНДР из-за введенных санкций
Гуманитарная ситуация в КНДР ухудшается из-за введенных Совбезом ООН санкций, передает РИА Новости сообщение посла РФ в Пхентяне Александра Мацегоры.
По словам дипломата, в ходе заседания он «представил конкретные предложения относительно того, что нужно сделать для помощи КНДР», и «представил ситуацию того, что происходит в Северной Корее».
Среди медицинских проблем в республике посол назвал лечение рака у женщин. В частности, из-за санкций «в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование» и «женщины умирают».
Напомним, в августе 2017 года, после очередных ракетных испытаний в Северной Корее, Совбез ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую ограничительные меры против Пхеньяна. Полное их выполнение должно на треть сократить ежегодные валютные доходы КНДР, составляющие сейчас около $ 3 млрд.
Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда,рассказал Мацегора по окончании заседания комитета ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.
Я попросил комитет по Северной Корее быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование,добавил он.
По словам дипломата, в ходе заседания он «представил конкретные предложения относительно того, что нужно сделать для помощи КНДР», и «представил ситуацию того, что происходит в Северной Корее».
Среди медицинских проблем в республике посол назвал лечение рака у женщин. В частности, из-за санкций «в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование» и «женщины умирают».
Напомним, в августе 2017 года, после очередных ракетных испытаний в Северной Корее, Совбез ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую ограничительные меры против Пхеньяна. Полное их выполнение должно на треть сократить ежегодные валютные доходы КНДР, составляющие сейчас около $ 3 млрд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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