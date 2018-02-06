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Польские власти намерены снести около 30-ти восстановленных советских памятников
Власти Польши хотят снести почти 30 восстановленных польскими добровольцами памятников воинам Красной армии, передает РИА Новости.
Он отметил, что «кроме "Курска" людей, занимающихся сохранением памятников советским солдатам, в Польше нет». Общество «Курск» планирует подготовить «каталог, в котором будут указаны все памятники, мемориальные таблички, техника, которые были установлены в честь советских солдат», сообщил Тыц.
Глава организации сообщил также, что в "Курске" нет штатных сотрудников – под его началом добровольно заботятся о памятниках советским воинам около 100 человек, а бюджет общества, складывающийся из добровольных пожертвований поляков и граждан других государств, составил в 2017 году 12 тысяч евро.
Он подчеркнул, что «Институт национальной памяти, бюджет которого составляет 100 миллионов евро в год, и который, по сути, стал министерством пропаганды, может заказать любой закон, и он будет очень быстро принят».
Напомним, поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу осенью прошлого года. Они предполагают, в том числе, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, это коснется более чем 450 монументов по всей стране, 230 из которых – памятники солдатам Красной армии.
После "майдана" мы стали политическими противниками нашего правительства. Мы восстановили почти 30 памятников. Это все оказалось неважным: эти памятники хотят цинично снести,рассказал председатель польского военно-патриотического общества «Курск» Ежи Тыц в ходе своего визита в Москву.
Он отметил, что «кроме "Курска" людей, занимающихся сохранением памятников советским солдатам, в Польше нет». Общество «Курск» планирует подготовить «каталог, в котором будут указаны все памятники, мемориальные таблички, техника, которые были установлены в честь советских солдат», сообщил Тыц.
Их было почти 600, но сегодня осталось всего 230. Это большая работа: надо объехать всю страну, найти места, где раньше стояли памятники, узнать, где они сейчас, кто разрешил их убрать, и все это описать в каталоге,пояснил он.
Глава организации сообщил также, что в "Курске" нет штатных сотрудников – под его началом добровольно заботятся о памятниках советским воинам около 100 человек, а бюджет общества, складывающийся из добровольных пожертвований поляков и граждан других государств, составил в 2017 году 12 тысяч евро.
Он подчеркнул, что «Институт национальной памяти, бюджет которого составляет 100 миллионов евро в год, и который, по сути, стал министерством пропаганды, может заказать любой закон, и он будет очень быстро принят».
Напомним, поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу осенью прошлого года. Они предполагают, в том числе, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, это коснется более чем 450 монументов по всей стране, 230 из которых – памятники солдатам Красной армии.
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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