11:18 06 февраля
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Польские власти намерены снести около 30-ти восстановленных советских памятников

Власти Польши хотят снести почти 30 восстановленных польскими добровольцами памятников воинам Красной армии, передает РИА Новости.

Польские власти намерены снести около 30-ти восстановленных советских памятников


После "майдана" мы стали политическими противниками нашего правительства. Мы восстановили почти 30 памятников. Это все оказалось неважным: эти памятники хотят цинично снести,
рассказал председатель польского военно-патриотического общества «Курск» Ежи Тыц в ходе своего визита в Москву.


Он отметил, что «кроме "Курска" людей, занимающихся сохранением памятников советским солдатам, в Польше нет». Общество «Курск» планирует подготовить «каталог, в котором будут указаны все памятники, мемориальные таблички, техника, которые были установлены в честь советских солдат», сообщил Тыц.

Их было почти 600, но сегодня осталось всего 230. Это большая работа: надо объехать всю страну, найти места, где раньше стояли памятники, узнать, где они сейчас, кто разрешил их убрать, и все это описать в каталоге,
пояснил он.

Глава организации сообщил также, что в "Курске" нет штатных сотрудников – под его началом добровольно заботятся о памятниках советским воинам около 100 человек, а бюджет общества, складывающийся из добровольных пожертвований поляков и граждан других государств, составил в 2017 году 12 тысяч евро.

Он подчеркнул, что «Институт национальной памяти, бюджет которого составляет 100 миллионов евро в год, и который, по сути, стал министерством пропаганды, может заказать любой закон, и он будет очень быстро принят».

Напомним, поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу осенью прошлого года. Они предполагают, в том числе, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, это коснется более чем 450 монументов по всей стране, 230 из которых – памятники солдатам Красной армии.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Комментарии 39

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  1. Svarog Сегодня, 09:28
    Забыли историю, или хотят забыть, значит придется заново урок учить..
    Svarog
    1. Гигант мысли Сегодня, 09:34
      Народ, забывающий свою историю, не имеет будущего, поляки хотят проверить эту аксиому на своей шкуре, конечно, досадно, но свою судьбу они выбирают сами.
      Гигант мысли
      1. Ингвар 72 Сегодня, 09:40
        Цитата: Гигант мысли
        , поляки хотят проверить эту аксиому на своей шкуре

        Да они за всю историю уже на эти грабли сколько раз наступали?
        Ингвар 72
      2. 210окв Сегодня, 09:42
        Ну,они считают по другому...Чем ниже собственное достоинство,тем больше всяких "институтов" забывчивости,возврата памяти..Ну раз забыли,пора и нам забыть про покаяние навязанное ...Я имею в виду Катынь,и вместе с мемориалом закрыть эту тему.
        Цитата: Гигант мысли
        Народ, забывающий свою историю, не имеет будущего, поляки хотят проверить эту аксиому на своей шкуре, конечно, досадно, но свою судьбу они выбирают сами.
        210окв
      3. Angel_and_Demon Сегодня, 09:46
        Цитата: Гигант мысли
        но свою судьбу они выбирают сами.

        больше 3 сотен лет наступают на одни и те же грабли - мазохисты?
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 10:01
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Гигант мысли
          но свою судьбу они выбирают сами.

          больше 3 сотен лет наступают на одни и те же грабли - мазохисты?

          Виктор Здрав Будь drinks hi Они не мазохисты,они гиены hi(Клик)
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:04
            Цитата: влад66
            Они не мазохисты,они гиены

            а гиена мазохистом разве не может быть?
            Angel_and_Demon
            1. влад66 Сегодня, 10:08
              Цитата: Angel_and_Demon
              а гиена мазохистом разве не может быть?

              Тогда это уже мутант,кем поленья и являются. yes drinks
              влад66
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:18
                Цитата: влад66
                то уже мутант,

                теория дарвина однако, в действии laughing
                Angel_and_Demon
                1. влад66 Сегодня, 10:20
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: влад66
                  то уже мутант,

                  теория дарвина однако, в действии laughing

                  Поленья обратно в обезьян не превратятся laughing Они от мутантов произошли. drinks
                  влад66
          2. Железякин Сегодня, 10:09
            Еще один наш заклятый друг сказал - "Прощайте врагов своих, но помните их имена"!
            Д. Кенеди
            Железякин
        2. Подрезчик Сегодня, 10:02
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Гигант мысли
          но свою судьбу они выбирают сами.

          больше 3 сотен лет наступают на одни и те же грабли - мазохисты?

          Может быть... belay Нация, ложащаяся как последняя гулящая девка, сегодня выполняет указ из-за океана. За океаном желают максимально принизить значение СССР в победе в ВМВ, не удивлюсь, если через лет 10-15 америкосы заявят об ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО своей победе, как это было недавно с Сирией.
          А польские власти-институтки! negative
          Подрезчик
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:17
            Цитата: Подрезчик
            об ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО своей победе

            на то они и исключительные
            Angel_and_Demon
      4. Esoteric Сегодня, 09:47
        Цитата: Гигант мысли
        Народ, забывающий свою историю, не имеет будущего

        fellow
        Это и некоторых других касается. Тех, кто заявляет: "...и хочу еще раз подчеркнуть и сказать: возврата к прошлому не будет. Россия останется..." Пусть даже речь идёт об экономике. Мы, россияне, быстро забываем (или нас заставляют забывать what ) свою историю...даже историю недавних прошлых лет. Быстренько так ретушируют подлецов и негодяев и они становятся героями и благодетелями. А, что касается поляков, они как попугаи...повторяют всё, что услышали...
        Esoteric
      5. EwgenyZ Сегодня, 10:00
        Цитата: Гигант мысли
        Народ, забывающий свою историю, не имеет будущего.

        К счастью это не их история, это наша история. Нам необходимо вывести с территории Польши все оставшиеся памятники и захоронения наших солдат, нельзя оставлять их на поругание. Поляки не остановятся на памятниках потом дойдут до могил.... Ежи Тыц хороший человек, но, к сожалению, процент таких в польском обществе на уровне статистической погрешности и Он ситуацию не исправит. Поэтому только перезахоронение солдат на Родине.
        EwgenyZ
        1. Starover_Z Сегодня, 10:05
          Цитата: EwgenyZ
          К счастью это не их история, это наша история. Нам необходимо вывести с территории Польши все оставшиеся памятники и захоронения наших солдат, нельзя оставлять их на поругание. Поляки не остановятся на памятниках потом дойдут до могил....

          Если бы могли видеть будущее ... Не погибли бы советские солдаты при освобождении Польши, при спасении их городов от разрушения ...
          Глядя на современную Польшу, так и лезут мысли - зачем торопились их освобождать ?!
          Starover_Z
        2. Bulrumeb Сегодня, 10:12
          Нам необходимо вывести с территории Польши все оставшиеся памятники и захоронения наших солдат

          мысль хорошая, но нереальная, денег никто не даст. силуянов вон у работающих пенсионеров пенсии забирать собрался, бюджет латать
          Bulrumeb
          1. виктор н Сегодня, 11:10
            Соберём. Это дело чести.
            виктор н
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:30
    Нацистское наследие, под новым руководством, в действии. angry
    a.s.zzz888
  3. василий50 Сегодня, 09:33
    Действия польского правительства очень напоминают то что в Польше было накануне ВМВ.
    Тогда поляки воинственно требовали и от Германии и от остальной *мировой общественности* подчиниться планам Польши по расчленению СОВЕТСКОГО СОЮЗА. От того и была столь острая конкуренция с немцами что выясняли кто главней. Тогда, в 1939 году, в честной конкурентной борьбе победили немцы.
    Поляки сегодня от чего то снова пляшут на тех же *граблях*. По крайней мере и риторика и стремления уж очень похожи.
    василий50
    1. EwgenyZ Сегодня, 10:16
      Цитата: василий50
      Действия польского правительства очень напоминают то что в Польше было накануне ВМВ.
      Тогда поляки воинственно требовали и от Германии

      Везти всех наших погибших солдат и уцелевшие памятники. Оставить поляков на едине с немцами, а немцам нужно пожелать счастливого восстановления Генерал-губернаторства.
      EwgenyZ
  4. Egorovich Сегодня, 09:38
    В очередной раз предлагаю демонтировать все пшековские памятники, находящиеся в России и "торжественно" их перенести в место, куда Иван Сусанин завел шляхтичей и где они погибли. В этом месте сделать мемориал. После этого пшекия будет гораздо договороспособней о сохранении памятников.
    Egorovich
    1. victorsh Сегодня, 09:43
      Поддерживаю.Пока не уберем Катынь-будут плевать в лицо.Хватить выражать"озабоченность"
      victorsh
      1. kartalovkolya Сегодня, 09:49
        Согласен с Вами,но только все "кости" из Катыни отправить полякам,а на месте мемориала лучше посадить лес! Ведь мы же в отличии от продажных "пшеков" ЛЮДИ и понимаем то,что невинно убиенные фашистами польские солдаты имеют право на достойное погребение (в отличии от их политиканов)!
        kartalovkolya
    2. LSA57 Сегодня, 09:53
      Цитата: Egorovich
      В очередной раз предлагаю демонтировать все пшековские памятники, находящиеся в России

      начать с Катыни. а на его месте поставить памятник берёзе
      LSA57
  5. shosha Сегодня, 09:40
    Интересно, на что они ещё готовы ради денег?

    P.S.
    ...ненорматинвную лексику не применять...
    shosha
  6. LSA57 Сегодня, 09:41
    Их было почти 600, но сегодня осталось всего 230.

    вот кому они мешают???
    LSA57
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:45
    Поляки помнящие историю восстанавливают, а "новые" поляки под одобрительное хрюканье власти сносят историческую память. При этом пытаются, что-то втолковывать своим "братьям"-украинцам об исторической памяти и преступлениях бандеровцев.
    rotmistr60
  8. andrej-shironov Сегодня, 09:48
    Ничего! Мы не злопамятные, просто память у нас хорошая-запомним, у народа! Жаль не у власти.
    andrej-shironov
  9. Million Сегодня, 09:49
    Видимо других проблем у поляков нет
    Million
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:53
      Million Сегодня, 09:49
      Видимо других проблем у поляков нет

      Они их усиленно наживают... bully
      a.s.zzz888
  10. loginovich Сегодня, 09:58
    Не мое дело , но светлейший то ответит закрытием Катынской темы , или про финансирует снос памятников в Польше?
    loginovich
  11. Bulrumeb Сегодня, 10:09
    эти памятники хотят цинично снести

    опять власть будет озабоченность выражать. А почему бы не сделать то же самое на мемориале в Катыни или Качиньскому?
    Bulrumeb
  12. Altona Сегодня, 10:31
    Цитата: Svarog
    Забыли историю, или хотят забыть, значит придется заново урок учить..

    -----------------------------------------
    Они не то, чтобы забыли. Просто польское руководство в свете принимаемых им антибандеровских и антиколлаборационистских законов хочет представить себя "жертвой двух режимов"-советского и нацистского, и до кучи еще украинских националистов. Для этого надо стереть из собственной истории сотрудничество с Гитлером в разделе Чехословакии, выдачу евреев нацистам, убийство советских военнопленных армии Тухачевского, выселение немцев из отторгнутых после войны земель Восточной Пруссии и прочие весьма неприятные для поляков вещи. Советские памятники будут напоминать о подлинных освободителях Польши и воинском братстве РККА и Войска Польского.
    P.S. Ну а потом Россия и Германия должны "платить и каяться".
    Altona
  13. Altona Сегодня, 10:41
    Цитата: Bulrumeb
    опять власть будет озабоченность выражать. А почему бы не сделать то же самое на мемориале в Катыни или Качиньскому?

    ----------------------------
    Памятник в Катыни удачно поддерживает историческую парадигму нынешнего российского недокапитализма о "кровавом советском режиме и кровавом Сталине".
    Altona
  14. Дормидонт Сегодня, 10:41
    Насколько целесообразно сохранение капища под Катынью?
    Дормидонт
  15. Altona Сегодня, 10:43
    Цитата: rotmistr60
    Поляки помнящие историю восстанавливают, а "новые" поляки под одобрительное хрюканье власти сносят историческую память.

    ----------------------------
    Жертвы американской пропаганды о "кровавых русских" как и нынешние украинцы. Если долго втирать, что нацисты были демократами, то поверят, что "пили бы баварское". Они не знают, что делали немцы на самом деле и какую участь готовили славянам.
    Altona
  16. Tiras Сегодня, 10:50
    Судя по всему российское правительство не спешит делать что-то реально по этому вопросу.
    Могли бы хотя бы кинуть денег обществу «Курск».
    Tiras
  17. виктор н Сегодня, 10:58
    Тот, кто покушается на дорогое нам - наш враг. ВРАГ! И относиться к ним мы обязаны соответствующим образом: как лично, так и требовать это от государственных органов, если они сами не понимают
    виктор н
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