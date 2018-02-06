Польские власти намерены снести около 30-ти восстановленных советских памятников

После "майдана" мы стали политическими противниками нашего правительства. Мы восстановили почти 30 памятников. Это все оказалось неважным: эти памятники хотят цинично снести,

Их было почти 600, но сегодня осталось всего 230. Это большая работа: надо объехать всю страну, найти места, где раньше стояли памятники, узнать, где они сейчас, кто разрешил их убрать, и все это описать в каталоге,