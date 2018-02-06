«Тюльпаны» станут ударным элементом сетецентрических войн

Конструкция миномета удачно придумана и, что главное, тщательно доработана по итогам эксплуатации, в том числе в боевых условиях Афганистана. Тут, можно сказать, ни убавить ни прибавить. А вот модернизировать системы связи, наведения, получения координат, как говорится, сам бог велел. Это насущная необходимость, требование времени. Оперативное получение команд, быстрое выдвижение на позиции, точное наведение, поражение цели первым выстрелом – это очень актуальные задачи.

Всё это серьезно повышает эффективность артиллерийских систем. Это как раз то, что необходимо армии, которая видит себя современной,