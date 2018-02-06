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«Тюльпаны» станут ударным элементом сетецентрических войн
Сверхтяжелые 240-мм минометы 2С4 «Тюльпан» будут вести бой в онлайн-режиме и «общаться» с беспилотниками. Благодаря модернизации они смогут поражать самые сложные цели, сообщают Известия.
«Комплексная модернизация с восстановительным ремонтом и продлением ресурса включает замену ствола и откатного механизма 2С4. Но главные изменения коснутся систем связи, определения местоположения и управления огнем. В них меняется электронная начинка. Это позволит включить минометы самого крупного калибра в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданную для реализации концепции сетецентрической войны», – пишет газета со ссылкой на российское военное ведомство.
ЕСУ ТЗ создана для комплексного руководства войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения.
Артсистема «Тюльпан» предназначена для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники, а также целей, поражение которых другими орудиями невозможно.
В арсенал установки входят высокоточные корректируемые мины «Смельчак» наводимые на цель по лазерному лучу. Вероятность их попадания в круг диаметром 2–3 м составляет 80–90%. Дальность стрельбы – около 20 км, боекомплект – от 10 до 20 мин. Масса «Тюльпана» – более 27 тонн. Миномет может выпускать заряды массой от 130 до 230 кг, совершая один выстрел в минуту.
Военный эксперт Алексей Хлопотов:
Он также отметил важность обеспечения сопряжения 2С4 с внешними источниками целеуказания, в том числе с беспилотниками.
«Комплексная модернизация с восстановительным ремонтом и продлением ресурса включает замену ствола и откатного механизма 2С4. Но главные изменения коснутся систем связи, определения местоположения и управления огнем. В них меняется электронная начинка. Это позволит включить минометы самого крупного калибра в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданную для реализации концепции сетецентрической войны», – пишет газета со ссылкой на российское военное ведомство.
ЕСУ ТЗ создана для комплексного руководства войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения.
Артсистема «Тюльпан» предназначена для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники, а также целей, поражение которых другими орудиями невозможно.
В арсенал установки входят высокоточные корректируемые мины «Смельчак» наводимые на цель по лазерному лучу. Вероятность их попадания в круг диаметром 2–3 м составляет 80–90%. Дальность стрельбы – около 20 км, боекомплект – от 10 до 20 мин. Масса «Тюльпана» – более 27 тонн. Миномет может выпускать заряды массой от 130 до 230 кг, совершая один выстрел в минуту.
Военный эксперт Алексей Хлопотов:
Конструкция миномета удачно придумана и, что главное, тщательно доработана по итогам эксплуатации, в том числе в боевых условиях Афганистана. Тут, можно сказать, ни убавить ни прибавить. А вот модернизировать системы связи, наведения, получения координат, как говорится, сам бог велел. Это насущная необходимость, требование времени. Оперативное получение команд, быстрое выдвижение на позиции, точное наведение, поражение цели первым выстрелом – это очень актуальные задачи.
Он также отметил важность обеспечения сопряжения 2С4 с внешними источниками целеуказания, в том числе с беспилотниками.
Всё это серьезно повышает эффективность артиллерийских систем. Это как раз то, что необходимо армии, которая видит себя современной,добавил эксперт.
Использованы фотографии: Известия/Алексей Майшев
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