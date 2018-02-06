11:24 06 февраля
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«Тюльпаны» станут ударным элементом сетецентрических войн

Сверхтяжелые 240-мм минометы 2С4 «Тюльпан» будут вести бой в онлайн-режиме и «общаться» с беспилотниками. Благодаря модернизации они смогут поражать самые сложные цели, сообщают Известия.



«Комплексная модернизация с восстановительным ремонтом и продлением ресурса включает замену ствола и откатного механизма 2С4. Но главные изменения коснутся систем связи, определения местоположения и управления огнем. В них меняется электронная начинка. Это позволит включить минометы самого крупного калибра в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданную для реализации концепции сетецентрической войны», – пишет газета со ссылкой на российское военное ведомство.


ЕСУ ТЗ создана для комплексного руководства войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения.

Артсистема «Тюльпан» предназначена для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники, а также целей, поражение которых другими орудиями невозможно.

В арсенал установки входят высокоточные корректируемые мины «Смельчак» наводимые на цель по лазерному лучу. Вероятность их попадания в круг диаметром 2–3 м составляет 80–90%. Дальность стрельбы – около 20 км, боекомплект – от 10 до 20 мин. Масса «Тюльпана» – более 27 тонн. Миномет может выпускать заряды массой от 130 до 230 кг, совершая один выстрел в минуту.

Военный эксперт Алексей Хлопотов:

Конструкция миномета удачно придумана и, что главное, тщательно доработана по итогам эксплуатации, в том числе в боевых условиях Афганистана. Тут, можно сказать, ни убавить ни прибавить. А вот модернизировать системы связи, наведения, получения координат, как говорится, сам бог велел. Это насущная необходимость, требование времени. Оперативное получение команд, быстрое выдвижение на позиции, точное наведение, поражение цели первым выстрелом – это очень актуальные задачи.


Он также отметил важность обеспечения сопряжения 2С4 с внешними источниками целеуказания, в том числе с беспилотниками.

Всё это серьезно повышает эффективность артиллерийских систем. Это как раз то, что необходимо армии, которая видит себя современной,
добавил эксперт.

Использованы фотографии: Известия/Алексей Майшев
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 09:44
    Тяжелые системы "Пион" и "Тюльпан" еще долго будут актуальными в войсках.
    210окв
    1. Гигант мысли Сегодня, 09:59
      Не может не радовать установка новой электронной начинки в Тюльпан, эта модернизация в целом намного повысит эффективность этого уникального оружия. Вот он живой пример рачительного отношения к советскому наследию у нас в армии. Вот так и продолжайте дальше, товарищи военные.
      Гигант мысли
    2. CTABEP Сегодня, 10:54
      Вот "Пион" кмк как раз нафиг не нужен. Узкая ниша, под которую он проектировался изначально уже перекрыта другими средствами. А вот "Тюльпан" в самый раз.
      CTABEP
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:51
    А до известных событий, как то "Тюльпаны" были в тени...
    a.s.zzz888
    1. Лопатов Сегодня, 09:59
      Цитата: a.s.zzz888
      А до известных событий, как то "Тюльпаны" были в тени...

      До каких?
      К примеру, в начале второй чеченской "тюльпанщики" летали по всей территории мятежной республики, как пожарная команда.
      Лопатов
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:05
        Лопатов Сегодня, 09:59 До каких?
        https://ria.ru/forces/20170829/1501333826.html

        https://informnapalm.org/2519-240-mm-myny-k-mynom
        etu-tyulpan-v-donetske/

        https://rg.ru/2016/10/27/video-v-sirii-primenili-
        gigantskie-minomety.html
        a.s.zzz888
  3. Лопатов Сегодня, 09:56
    Конструкция миномета удачно придумана и, что главное, тщательно доработана по итогам эксплуатации, в том числе в боевых условиях Афганистана. Тут, можно сказать, ни убавить ни прибавить.

    Господин Хлопотов не обратил внимание на такие вещи, как скорострельность и время перевода из походного в боевое и обратно?
    Так что "убавлять и прибавлять" до соответствия современным условиям и предназначению "Тюльпану" надо ещё очень и очень много.
    Информатизация даст эффект, но скорее в плане удобства для расчётов и уменьшения вероятности ошибок, чем в плане повышения эффективности.
    Лопатов
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
      Лопатов Сегодня, 09:56
      ...ну и к тому же, хорошее психологическое воздействие на противника оказывают разрывы мин...
      a.s.zzz888
    2. groks Сегодня, 10:06
      Так с этим ничего особо не поделать. Гидравлику умощнять? И мотать стволом как хворостиной? Только тренировать экипажи, там нормативы жёсткие.
      Вообще тенденция - за неимением чего современного, вытаскивать советские машины и лепить на них нечто "цыфровое", объявляя затем вундервафлей. Отличные вещи делали в СССР, но Коалиция где?
      groks
      1. Лопатов Сегодня, 10:43
        Цитата: groks
        Отличные вещи делали в СССР, но Коалиция где?

        Ох, носятся с этой "Коалицией", как с писаной торбой. Это-задел на будущее. Требующий глобального переустройства всего, вплоть до взрывателей. Штука по умолчанию не быстрая.

        На современном этапе существующих арт. систем хватит за глаза. При выполнении их адекватной модернизации и информатизации.

        Цитата: groks
        лепить на них нечто "цыфровое", объявляя затем вундервафлей.

        "Налепив нечто цыфровое" на 2С19 её скорострельность увеличили с 7 до 10 выстрелов в минуту, кардинально повысили защищённость от контрбатарейной, кардинально снизили время реакции артиллерийских подразделений на неплановые цели, особенно полученные с марша.
        Лопатов
        1. groks Сегодня, 11:18
          Да какой там задел, у нас тема прошла уже лет пять как. Если даже не больше. Делать свою часть готовы хоть сейчас.
          Скорострельность ограничена, в данном случае, возможностями даже не гидравлики, а вообще механики, да и жутковато, если мина в ствол будет по транспортёру лететь, как ласточка. В смысле, что выбор цели, смена цели, ... конечно. Главное чтоб "Зоопарк" давал. И чтоб связь была не подавлена.
          Самое главное, чтоб свалить эти тяжёлые штуки успевали, а тут хоть обцыфровизируйся. В условиях серьёзной войны это самое главное. Поскольку может не быть и связи и "Зоопарк" может быть вообще уже выбит.
          groks
    3. x.andvlad Сегодня, 11:16
      Цитата: Лопатов
      Информатизация даст эффект, но скорее в плане удобства для расчётов и уменьшения вероятности ошибок, чем в плане повышения эффективности.

      Извиняюсь, конечно. НО разве модернизация системы топопривязки и управления огнем не ведет к повышению эффективности самой стрельбы? Это ведь прежде всего сокращение времени подготовки данных для стрельбы, и уменьшение ошибок в этих данных. Как то так.
      А с тем, что скорострельность низка, и её не мешало бы повысить - я согласен. Но она несколько компенсируется точностью.
      x.andvlad
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