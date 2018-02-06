Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 в рамках новой ГПВ

Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку, нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов

Минобороны намерено заключить контракт о закупке дополнительно 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках реализации новой Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы, сообщил журналистам во вторник замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов.- сказал Борисов.Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструктора успевают провести все необходимые доработки", - сказал замминистра.Он отметил, что для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности, кроме того вертолет получит улучшенную оптическо-прицельную систему. Замминистра также сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых Ка-52.Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для Минобороны России с 2007 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток.Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия. С 2017 года на предприятии производят "Аллигаторы" на экспорт.