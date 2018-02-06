11:15 06 февраля
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Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 в рамках новой ГПВ

Минобороны намерено заключить контракт о закупке дополнительно 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках реализации новой Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы, сообщил журналистам во вторник замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов.

Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку, нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов
- сказал Борисов.

Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 в рамках новой ГПВ



Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструктора успевают провести все необходимые доработки", - сказал замминистра.

Он отметил, что для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности, кроме того вертолет получит улучшенную оптическо-прицельную систему. Замминистра также сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых Ка-52.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для Минобороны России с 2007 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия. С 2017 года на предприятии производят "Аллигаторы" на экспорт.

Использованы фотографии: http://komotoz.ru/
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Комментарии 24

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  1. nikolaev Сегодня, 10:16
    Все-таки лучше , чем ничего
    nikolaev
    1. 210окв Сегодня, 10:19
      Да и сейчас я бы не сказал что "ничего".В отличие от гражданского сектора ВПК на подъеме..
      Цитата: nikolaev
      Все-таки лучше , чем ничего
      210окв
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:25
        Ка-52 показал себя очень хорошо в Сирии, поэтому увеличение его численности в нашей армии просто необходимо с быстрейшим наполнением эскадрилий, чтобы наши враги пообзавидовались от этого.
        Гигант мысли
        1. Komissar 4K Сегодня, 10:31
          Согласен, Геннадий. Лучше наполнять не эскадрильи, а полки.
          Komissar 4K
          1. dik-nsk Сегодня, 10:59
            нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов
            сначала хотя бы в бюджет заложите и контракт заключите, а потом похваляйтесь..
            dik-nsk
        2. ruslann004 Сегодня, 10:52
          Вот мне интересно, как ка-52 показал себя очень хорошо в Сирии?
          Можете объяснить мне?
          Пзрк, если нет, то зенитка и нет ка-52, так как он себя хорошо показал?
          ruslann004
        3. Burbon Сегодня, 11:05
          Цитата: Гигант мысли
          чтобы наши враги пообзавидовались от этого.

          то есть по вашему - мы перевооружаем армию исключительно на зависть противнику? belay fool wassat fool
          Burbon
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:23
      nikolaev Сегодня, 10:16 Новый
      Все-таки лучше , чем ничего
      ... грубо говоря по 12,5 машин в год...
      a.s.zzz888
      1. Alex-a832 Сегодня, 10:44
        Надо смотреть план закупок к программе. Эти 114 машин могут быть вписаны, например, в первые 5 лет поставок, а не равномерно на весь срок, либо учитывать перспективы расширения производства и в 4-летний период идти с нарастанием объема закупок.
        Alex-a832
  2. Komissar 4K Сегодня, 10:16
    Отличная новость!!! Не менее 10 вертолётов в год, американцы кусают локти!
    Komissar 4K
    1. weksha50 Сегодня, 10:41
      Цитата: Komissar 4K
      Отличная новость!!! Не менее 10 вертолётов в год, американцы кусают локти!


      С такой иронией незачем носить комиссарский ник... А я вот, как вспомню, как все было разрушено - совсем по комиссарски - до основанья, а затем - ни одной машины в год, так до сих пор на длуше стынет...
      Любое возрождение начинается с мелочи, а - не с планов громадья... маниловских прожектов... hi
      weksha50
    2. Sefevi Сегодня, 10:57
      "американцы кусают локти!"
      С какой стати? У них нет вертолётов? Или их промышленность никак не может освоить выпуск военной продукции?
      Sefevi
    3. oldseaman1957 Сегодня, 11:11
      Цитата: Komissar 4K
      американцы кусают локти!

      - Сурьёзно?? Апачи от страха запоносили! А индусы почему-то всё же их решили брать... Во, тупые...
      oldseaman1957
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:18
    Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток.
    По сумме характеристик - лучший ударник в мире . При этом с катапультой
    КВУ-НСвД
    1. Komissar 4K Сегодня, 10:27
      Да не с одной - С ДВУМЯ!
      В принципе, катапульты можно как-то приспособить и для ударных целей. Сейчас они используются только для спасения пилотов. Например - кресло можно снарядить взрывчаткой и локатором небольшим. После катапультирования, кресло наводится при помощи газовых рулей на противника, который атаковал этот вертолёт. Естественно, после отделения пилота от кресла.

      Можно ещё кресло минировать, делать на его базе- кресло-ловушку. Противник захочет осмотреть кресло, а оно взорвётся.
      Komissar 4K
      1. Астория Сегодня, 10:30
        Судя по Вашему комментарию Вас нередко использовали вместо снаряда в катапульте. laughing
        Астория
        1. Alex-a832 Сегодня, 10:46
          Цитата: Астория
          Судя по Вашему комментарию Вас нередко использовали вместо снаряда в катапульте. laughing

          Судя по тому, что кто-то поддержал его идею (количество звёзд под комментарием), вместо снаряда в катапульте он был не одинок... laughing
          Alex-a832
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:37
        Да Вы батенька непризнанный гений ! Напишите письмо в КБ Камова , чем чёрт не шутит winked hi
        КВУ-НСвД
  4. Egorovich Сегодня, 10:32
    Только авионику на Ка-52 "Аллигатор" нужно ставить от Ка-52К "Катран". Машина будет супер!!!
    Egorovich
    1. Komissar 4K Сегодня, 10:48
      Цитата: Egorovich
      Только авионику на Ка-52 "Аллигатор" нужно ставить от Ка-52К "Катран". Машина будет супер!!!
      - а если от Су-35 поставить? Она современнее.
      Komissar 4K
  5. Alexey-74 Сегодня, 10:33
    Отличная новость. Ка-52 отлично зарекомендовал себя в реальных боевых действиях, а с учетом его модернизации и установке дальнобойной ракеты, то вообще замечательно.....
    Alexey-74
  6. Архивариус Вася Сегодня, 10:35
    Вот это правильное решение - хороший вертолет, в деле себя доказал. Мне нравится. good
    Архивариус Вася
  7. Berkut24 Сегодня, 10:57
    Всё-таки камовская машина показала себя лучше микояновской... Жизнь расставляет всё на свои места, а лоббирование 80-х прошлого века уже в зачёт не принимается.
    Berkut24
    1. 9PA Сегодня, 11:13
      афар будет?
      9PA
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