США ожидают от Пакистана содействия в борьбе с террористами

В прошлом у нас было очень эффективное партнерство с Пакистаном в том, что касается борьбы против "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) после терактов 11 сентября (2001 года). В последние годы имело место некоторое изменение отношений. Президент (Трамп) ясно давал понять, что Пакистану следует делать больше,

Мы ожидаем, мы требуем от Пакистана содействия в борьбе против террористических элементов, которые планируют и осуществляют атаки против сил и интересов США. Мы ясно давали понять, что Пакистану следует сделать выбор – хотят ли они вернуться к продуктивным отношениям, которые имели место после 11 сентября, или они хотят двинуться в ином направлении. Мы надеемся, что в будущем можно будет говорить о возможности продуктивного взаимодействия,