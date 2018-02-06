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США ожидают от Пакистана содействия в борьбе с террористами
Администрация США полагает, что Исламабад должен оказывать Вашингтону поддержку в противодействии экстремистским организациям, передает ТАСС заявление координатора Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Напомним, отношения между США и Пакистаном начали ухудшаться после публикации новой американской стратегии США в Южной Азии и Афганистане в августе 2017 года. Тогда Иламабад был обвинен в поддержке радикальных организаций, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана. В связи с этим США заморозили по меньшей мере $900 млн, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций.
В прошлом у нас было очень эффективное партнерство с Пакистаном в том, что касается борьбы против "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) после терактов 11 сентября (2001 года). В последние годы имело место некоторое изменение отношений. Президент (Трамп) ясно давал понять, что Пакистану следует делать больше,сказал Сейлс в нью-йоркском Совете по международным отношениям.
Мы ожидаем, мы требуем от Пакистана содействия в борьбе против террористических элементов, которые планируют и осуществляют атаки против сил и интересов США. Мы ясно давали понять, что Пакистану следует сделать выбор – хотят ли они вернуться к продуктивным отношениям, которые имели место после 11 сентября, или они хотят двинуться в ином направлении. Мы надеемся, что в будущем можно будет говорить о возможности продуктивного взаимодействия,добавил он.
Напомним, отношения между США и Пакистаном начали ухудшаться после публикации новой американской стратегии США в Южной Азии и Афганистане в августе 2017 года. Тогда Иламабад был обвинен в поддержке радикальных организаций, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана. В связи с этим США заморозили по меньшей мере $900 млн, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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