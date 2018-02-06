В аэропорту Сингапура перевернулся и загорелся самолёт Т-50 ВВС Южной Кореи

Из Сингапура приходят сообщения об инциденте с самолётом южнокорейских ВВС, который принимал участие в программе авиасалона. Сообщается о том, что самолёт ВВС РК Т-50 (сверхзвуковой учебно-боевой) перевернулся и загорелся в аэропорту Чанги.Аварийные службы аэропорта в срочном порядке приступили к тушению огня, которым был охвачен южнокорейский военный самолёт. Пилот, как сообщается, получил травмы и повреждения и был отправлен в один из госпиталей Сингапура.Сингапурские СМИ отмечают, что на данный момент закрыта одна из полос аэропорта, что приводит к изменениям в расписании работы одной из крупнейших воздушных гаваней Юго-Восточной Азии.По последним сведениям, воспламенение Т-50 ВВС Южной Кореи произошло уже после переворачивания и утечки топлива на взлётно-посадочной полосе. Само же переворачивание борта связывают с повреждением одного из колёс шасси.Самолёт Т-50, с которым произошёл инцидент в аэропорту Сингапура, входит в авиапарк пилотажной группы «Чёрные орлы».