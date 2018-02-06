23:24 06 февраля
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Госдеп: Россия «прикрывает» сирийские власти после химических атак

Госдеп США вновь обвинил Россию в том, что она «прикрывает» власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия, передает РИА Новости.



В прошлом месяце госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) в Париже обратил внимание на то, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия с тех пор, как она была вовлечена в ситуацию в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства,
говорится в заявлении госдепартамента.


В заявлении также выражается обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о «применении сирийским режимом хлора против невинных мирных граждан, на сей раз в провинции Идлиб в районе Саракеб».

Это уже шестая атака, о которой сообщалось за последние 30 дней. Мы призываем мировое сообщество поднять свой голос и использовать все возможности для оказания давления на режим (президента Сирии Башара) Асада и его сторонников с целью прекращения использования химического оружия и привлечения виновных к ответственности,
отмечается в документе.

Ранее госсекретарь также обвинил Дамаск в применении химического оружия против гражданского населения в Восточной Гуте, которое якобы произошло 22 января.

МИД Сирии назвал это утверждение безосновательным.

Отметим, что сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Kars Сегодня, 11:50
    В ответ надо заявит что США устраивают провокации с химическим оружием по заветам Колина Пауэлла.
    Kars
    1. dorz Сегодня, 11:52
      Когда американцы начнут утилизировать свои химические боеприпасы? Наверное никогда.
      dorz
      1. Logall Сегодня, 11:56
        При прочтении зевал! Где их креатив? Ну хоть что-нибудь новенькое придумали бы...
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 11:58
          Даже пробиркой не потрясли...Добрый день Александр hi Заканчивай зивать,день на дворе.. wink
          Цитата: Logall
          При прочтении зевал! Где их креатив? Ну хоть что-нибудь новенькое придумали бы...
          210окв
          1. Logall Сегодня, 12:02
            Дмитрий, день добрый!
            Цитата: 210окв
            Заканчивай зивать,день на дворе..

            Усыпляют сволочи... Но нужно быть на стрёме, по-любому что-нибудь придумают по сильнее "Фауста". Сказочники, блин...
            Logall
        2. фигвам Сегодня, 12:09
          Цитата: Logall
          При прочтении зевал! Где их креатив? Ну хоть что-нибудь новенькое придумали бы...

          Ну так в прошлый раз сработало, а цифровой мозг работает по отработанному алгоритму.)
          фигвам
          1. BerBer Сегодня, 12:12
            Тут намного проще. Всё по заветам Гебельса. Только он забыл им сказать про чересчур частые повторы.
            BerBer
        3. влад66 Сегодня, 12:13
          Цитата: Logall
          При прочтении зевал! Где их креатив? Ну хоть что-нибудь новенькое придумали бы...

          Саня drinks Здрав Будь!Креатив у них в заднице yes Любители действовать по шаблону.Когда нибудь и пострадают из-за этого,вообще то я и не расстроюсь. drinks
          влад66
      2. майор Юрик Сегодня, 12:19
        Цитата: dorz
        Когда американцы начнут утилизировать свои химические боеприпасы? Наверное никогда.

        Химзапасы Сирии-уничтожены, химзапасы России- уничтожены, химзапасы сша- не уничтожены и не собираются уничтожаться! А теперь быстро, с двух раз угадайте откуда берутся химбоеприпасы в боях в Сирии! negative
        майор Юрик
        1. Mole Сегодня, 17:48
          Цитата: майор Юрик
          Химзапасы Сирии-уничтожены, химзапасы России- уничтожены, химзапасы сша- не уничтожены и не собираются уничтожаться! А теперь быстро, с двух раз угадайте откуда берутся химбоеприпасы в боях в Сирии!

          Вам бы в пресс службу МО или МИД! wink
          Mole
      3. zloybond Сегодня, 13:57
        я думаю пора на весь мир показать пробирку... в которой как всем уже известно то самое вещество, которое было на складах американской армии, но почему то оказалось в руках боевиков. Вы разве не знаете ? уже всем давно известно, нужно только погромче об этом и внятно сказать, а не бубнить какую то ахинею.
        zloybond
    2. vik669 Сегодня, 12:07
      Да в этой стране похоже все госсекретаря 3,14зданутые на химоружии и вечно орут "держите вора" потому что "рыло в пуху"!
      vik669
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:12
        начиная с великого сенсея Коллина Пуэла(который за звездешь никак не ответил.
        Ратник с пулеметом
    3. А. Привалов Сегодня, 15:07
      Цитата: Kars
      В ответ надо заявит что США устраивают провокации с химическим оружием по заветам Колина Пауэлла.

      В ответ, нужно дать немедленный доступ совместной оперативной группе инспекторов и показать, что там нет и не было применения химического оружия, отсутствуют пострадавшие среди мирного населения и т.д. Результаты проверки проб получают в течение 10 минут.Тем самым, затыкаются рты даже самым визгливым клоунам. До тех пор, пока всё это скрывается от проверок специалистами -- России придётся придумывать всё новые и новые отмазки, а это уже давно выглядит скверно. Друзья-друзьями, но о собственном имидже тоже думать нужно.
      А. Привалов
      1. Лексус Сегодня, 20:55
        У нас что-то с пробирками не очень клеится... Даже если всё норм, скажут, что царапины нашли.
        Лексус
        1. А. Привалов Сегодня, 21:24
          Цитата: Лексус
          У нас что-то с пробирками не очень клеится... Даже если всё норм, скажут, что царапины нашли.

          Я и говорю: группа совместная. Там могли бы быть и россияне и эскимосы и вообще кто пожелает.
          А. Привалов
          1. Лексус Сегодня, 21:36
            Скажите, ещё прибалтов взять. Нас априори назначат виновными, так что нет смысла кому что-либо доказывать Важно делать СВОЕ дело, уважать СЕБЯ. А недовольные и обиженные будут всегда. Всё равно, что бы Израиль бросил все свои дела (промышленность, с/х, АОИ) и кинулся перед ООН объясняться по поводу застреленных террористов, или стал арабских (или иранских) представителей МАГАТЭ на экскурсии в Димону возить. hi
            Лексус
            1. А. Привалов Сегодня, 22:05
              Когда наши раздолбали Асаду одну весьма интересную построечку, он, бия себя пяткой в грудь, с пеной у рта блажил, что это было мирная фабричка для местных феллахов. Ему внятно передали, что сейчас приедет международная проверка и если там был свечной заводик, гуталиновая фабрика или даже склад подгузников -- получишь двадцатикратное возмещение. Ну, и что? Он просто в ту же минуту затих, как мышь под веником. fellow
              А. Привалов
              1. Лексус Сегодня, 22:46
                Вы сейчас очень своеобразно переключились на Асада с его несостоявшимся реактором в Дейр-эз-Зоре. Я Вам "про Фому", а "Вы мне про Ерёму". Дипломатия, однако. В принципе, из израильской практике есть то, что можно взять "на вооружение". Спасибо!hi
                Лексус
  2. Azazelo Сегодня, 11:50
    Ну наглые... сами терорюг вывозят на вертолётах из окружения и что-то там вякают ещё.
    Azazelo
  3. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:51
    опять эта собака дикая залаяла,оправьте туда своих подопытных крыс наблюдателей и не нойте,если бы пин_досня за все свои дела отвечала,то им в пору было бы всем себе глотки перерезать,однако ничего живут и не кашляют,продолжая грабить всех кого дотянуться в состоянии stop
    Ратник с пулеметом
    1. Logall Сегодня, 11:59
      Да хоть сто раз произнеси - халва, слаще не станет! Кто хоть чуточку интересуется, тот знает правду. А остальным пофигу, что говорят они или Мы...
      Женя, привет!
      Logall
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:10
        привет Саня,если б эти собаки только говорили,но ведь и гадят постоянно как могут((
        Ратник с пулеметом
        1. Logall Сегодня, 12:18
          Цитата: Ратник с пулеметом
          гадят постоянно как могут

          Это точно! Ещё и наши псевдодеятели (Медведев и Ко - Чубайсы, одним словом) помогают, как могут...
          Logall
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:22
            для них хорошо подходит популярный лет 100 назад термин- контра))
            Ратник с пулеметом
  4. Vard Сегодня, 12:03
    Обычное дело... пользуются абсолютным перевесом в СМИ... Давно есть идея... основать рейтинговое агентство по СМИ... А то половина таких новостей идёт с очень сомнительных источников... а остальное врут считающиеся респектабельными издания... Соврал пару раз, рейтинг упал... рекламодатели ушли...
    Vard
  5. мерцание Сегодня, 12:11
    Поймал себя на мысли, что когда читаю от американской стороны заявления, типа:
    Госдеп: Россия «прикрывает» сирийские власти после химических атак
    , то невольно возникает другая картина текста: США «прикрывает» "умеренных" террористов после химических атак. Что, почему то, выглядит куда объективнее.
    мерцание
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:12
    ... Россия несет ответственность...
    Лучше бы сказали за что Россия не несет ответственности. Вышло бы очень коротко и емко - несет за все, т.к. Россия.
    Госдеп
    Достаточно услышать или прочитать и точно знаешь, что будет очередной наезд на нашу страну. Пора уже маленьких детишек пугать этим словом: "Не будешь слушаться, придет госдеп и заберет". Честно говоря уже воротит от американского отношения к России и их противных рож достойных комиксов.
    rotmistr60
  7. urik62 Сегодня, 12:17
    Там мирных граждан раз-два и обчёлся, а невинных так и вовсе нет.
    urik62
  8. Metallurg_2 Сегодня, 20:02
    Надо полагать, химическую атаку углядела "Сирийская обсерватория по правам человека".
    Ну та да, из Лондона всяко виднее...
    Metallurg_2
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