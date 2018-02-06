Госдеп: Россия «прикрывает» сирийские власти после химических атак

В прошлом месяце госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) в Париже обратил внимание на то, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия с тех пор, как она была вовлечена в ситуацию в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства,

Это уже шестая атака, о которой сообщалось за последние 30 дней. Мы призываем мировое сообщество поднять свой голос и использовать все возможности для оказания давления на режим (президента Сирии Башара) Асада и его сторонников с целью прекращения использования химического оружия и привлечения виновных к ответственности,