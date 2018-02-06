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Госдеп: Россия «прикрывает» сирийские власти после химических атак
Госдеп США вновь обвинил Россию в том, что она «прикрывает» власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия, передает РИА Новости.
В заявлении также выражается обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о «применении сирийским режимом хлора против невинных мирных граждан, на сей раз в провинции Идлиб в районе Саракеб».
Ранее госсекретарь также обвинил Дамаск в применении химического оружия против гражданского населения в Восточной Гуте, которое якобы произошло 22 января.
МИД Сирии назвал это утверждение безосновательным.
Отметим, что сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.
В прошлом месяце госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) в Париже обратил внимание на то, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия с тех пор, как она была вовлечена в ситуацию в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства,говорится в заявлении госдепартамента.
В заявлении также выражается обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о «применении сирийским режимом хлора против невинных мирных граждан, на сей раз в провинции Идлиб в районе Саракеб».
Это уже шестая атака, о которой сообщалось за последние 30 дней. Мы призываем мировое сообщество поднять свой голос и использовать все возможности для оказания давления на режим (президента Сирии Башара) Асада и его сторонников с целью прекращения использования химического оружия и привлечения виновных к ответственности,отмечается в документе.
Ранее госсекретарь также обвинил Дамаск в применении химического оружия против гражданского населения в Восточной Гуте, которое якобы произошло 22 января.
МИД Сирии назвал это утверждение безосновательным.
Отметим, что сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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