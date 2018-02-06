Для АГС-40 создадут специализированные боеприпасы

Мы планируем разработать для «Балкана» ряд специальных гранат, в которых будет внедрена электроника. В каком виде это будет внедрено – пока говорить не буду. Мы сейчас закончили отработку дистанционного подрыва в артиллерийских выстрелах и готовы переходить на оружие ближнего боя

Не так давно мы сдали на вооружение и осуществили первую серийную поставку целого боекомплекта новых гранат для подствольных гранатометов, поэтому больших новинок сейчас ждать не стоит – прошло слишком мало времени. Но мы работаем по предконтактному и дистанционно управляемому подрыву. Проводим соответствующую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работы за свой счет

Боеприпасы для гранатомета «Балкан», предназначенные для видеонаблюдения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), могут создать в России. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного объединения «Прибор» Юрий Набоков в интервью ТАСС.– рассказал Набоков.Он отметил, что спектр спецбоеприпасов достаточно широк, начиная от дымовых, заканчивая гранатами с видеонаблюдением, гранатами РЭБ.Набоков рассказал также о создании в России снарядов с предконтактным и дистанционно управляемым подрывом для подствольных гранатометов.– сказал Набоков.Как сообщил глава НПО, на предприятии создано подразделение, которое занимается исключительно электроникой и нестандартными боеприпасами. Он отметил, что создание снарядов нового поколения есть в стратегии в области малокалиберных боеприпасов до 2030 года.