23:27 06 февраля
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Для АГС-40 создадут специализированные боеприпасы

Боеприпасы для гранатомета «Балкан», предназначенные для видеонаблюдения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), могут создать в России. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного объединения «Прибор» Юрий Набоков в интервью ТАСС.

Мы планируем разработать для «Балкана» ряд специальных гранат, в которых будет внедрена электроника. В каком виде это будет внедрено – пока говорить не буду. Мы сейчас закончили отработку дистанционного подрыва в артиллерийских выстрелах и готовы переходить на оружие ближнего боя
– рассказал Набоков.

Для АГС-40 создадут специализированные боеприпасы



Он отметил, что спектр спецбоеприпасов достаточно широк, начиная от дымовых, заканчивая гранатами с видеонаблюдением, гранатами РЭБ.

Набоков рассказал также о создании в России снарядов с предконтактным и дистанционно управляемым подрывом для подствольных гранатометов.

Не так давно мы сдали на вооружение и осуществили первую серийную поставку целого боекомплекта новых гранат для подствольных гранатометов, поэтому больших новинок сейчас ждать не стоит – прошло слишком мало времени. Но мы работаем по предконтактному и дистанционно управляемому подрыву. Проводим соответствующую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работы за свой счет
– сказал Набоков.

Как сообщил глава НПО, на предприятии создано подразделение, которое занимается исключительно электроникой и нестандартными боеприпасами. Он отметил, что создание снарядов нового поколения есть в стратегии в области малокалиберных боеприпасов до 2030 года.

Использованы фотографии: http://calibr.ucoz.ru/
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 11:53
    Интересно.Особенно граната с видеонаблюдением..До чего дошел прогресс в этой области .
    210окв
    1. Alex_Rarog Сегодня, 12:00
      Я бы сказал что камеру то как раз запихать не проблема) а вот РЭБ или что веселее это уже сложнее.
      Alex_Rarog
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 12:00
      он уже давно дошел и прошел. лет как 10-ть тому назад в америке хвастались, но никому не надо, малый БПЛА по всем параметрам лучше.
      ProkletyiPirat
      1. oldseaman1957 Сегодня, 12:05
        Цитата: ProkletyiPirat
        малый БПЛА по всем параметрам лучше.
        - Чё-то не туда... - Вот здесь чуть к теме ближе...
        oldseaman1957
    3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:25
      У америкосов такие давно есть, причем для ручного 6 зарядного 40 мм гранатомета...
      Выстрелил первой, она повисла на парашюте дала картинку где противник, а остальными 5 накрыл...
      Ratmir_Ryazan
  2. alkor Сегодня, 11:56
    Нифига мы богатые одноразовые гранаты с видеонаблюдением делать)) И к ней не забыть грузовик с аппаратурой обработки смазанного в одну полосу видео. Ну а граната РЭБ, я надеюсь, хоть полчаса в небе повисит, чтобы связь бармалеев в радиусе сотни метров погасить своей киловаттной энергетикой?
    alkor
    1. роман66 Сегодня, 12:00
      ну почему? пуляется гранатка ввысь там парашютик и медленно опускаясь дает кадры для корректировки
      роман66
    2. Alex_Rarog Сегодня, 12:02
      А кто сказал что она будет во время полета тебе картинку передовать. Прилетела встала вертикально обзор 360 сделала и пакетом данные командиру на планшет... вот и всего то...
      Alex_Rarog
      1. CentDo Сегодня, 12:07
        Что она может передать после "посадки? Обзор травы вокруг себя? Или вид на сугроб изнутри?
        CentDo
        1. Alex_Rarog Сегодня, 12:30
          А это смотря куда ее запуливать)) много современных конфликтов в полях и зеленке происходит? Сейчас театр военных действий город!
          Alex_Rarog
          1. CentDo Сегодня, 16:52
            Тем более. Везде нагромождения битого кирпича/камня, выстрелить можно только вдоль улицы, за угол и в окна не заглянешь. От дешевого квадрокоптера с камерой пользы и то больше.
            CentDo
    3. Серый брат Сегодня, 12:04
      Цитата: alkor
      Ну а граната РЭБ, я надеюсь, хоть полчаса в небе повисит, чтобы связь бармалеев в радиусе сотни метров погасить своей киловаттной энергетикой?

      Полагаю что подразумеваемая в статье сфера применения этих девайсов несколько более локальна чем вы себе представляете.
      Серый брат
      1. alkor Сегодня, 12:16
        Я тоже полагаю, что абстрактные заявление о видеонаблюдении и РЭБ порождают массу интерпретаций, не связанных с реальной жизнью. Поэтому хотелось бы хотя бы в общих чертах понять сферу применения девайсов.)
        alkor
        1. Серый брат Сегодня, 12:36
          Цитата: alkor
          сферу применения девайсов.

          Для спецуры и для "особых случаев". Предотвратить подрыв взрывного устройства, отрубить связь роботу, подавить связь на конкретном участке местности или в отдельно взятом здании.
          Практически мгновенно разведать "что там впереди" вплоть до трёхмерной картинки.
          Серый брат
          1. alkor Сегодня, 12:49
            Я Вас понял. Но что то мне не верится в осуществимость во первых, а во вторых есть уже все это в более приемлемом виде и с очень нормальными мощностями в мобильных вариантах. Другое дело серийность и т.д.
            alkor
    4. внук Перуна Сегодня, 13:39
      Цитата: alkor
      граната РЭБ, я надеюсь, хоть полчаса в небе повисит, чтобы связь бармалеев в радиусе сотни метров погасить своей киловаттной энергетикой?

      Зачем ей полчаса висеть? Так никаких киловатт не напасешься.
      А вот короткий мощный ЭМИ, сжигающий электронику поблизости, выдать сможет.
      внук Перуна
  3. SPLV Сегодня, 12:00
    Только пару недель назад вспоминал, что нет известий о детище Телеша, и, вот, дождались! Ещё бы и о массовых закупках сего агрегата...
    SPLV
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:07
    Проводим соответствующую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работы за свой счет
    – сказал Набоков.
    Как сообщил глава НПО, на предприятии создано подразделение, которое занимается исключительно электроникой и нестандартными боеприпасами. Он отметил, что создание снарядов нового поколения есть в стратегии в области малокалиберных боеприпасов до 2030 года.
    Я думаю предприятию в его разработках господдержка не помешала бы . Хотя бы нефинансовая . Дело-то ведь стоящее и перспетивное
    КВУ-НСвД
  5. Комментарий был удален.
  6. Керенский Сегодня, 16:37
    Да, интересно... Местность "засеять" и ЭМИков ловить. Это вам не покемоны!
    Керенский
  7. sanek45744 Сегодня, 16:55
    Кумулятивные бы еще сделали . Я думаю по легкой брони технике будет ощутимый урон.
    sanek45744
  8. Tektor Сегодня, 17:07
    Ну вот! Здравствуй 21 век! Молодцы!
    Tektor
  9. Лексус Сегодня, 21:16
    Интеллектуальный подрыв боеприпаса и универсальность применения - обязательные требования к огневым средствам самого ближайшего будущего.
    Лексус
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