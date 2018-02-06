Бригада морпехов Северного флота осваивает новые вездеходы "Витязь"

В ходе занятий водители вездеходов отработали преодоление искусственных препятствий на полигоне соединения, а также совершенствовали навыки вождения гусеничных машин на пересечённой местности по бездорожью и глубокому снегу

На следующем этапе водители вездеходов отработают управление машинами в ограниченном пространстве: они будут тренироваться на макетах, имитирующих ворота твиндека десантного корабля, а затем в рамках морской десантной подготовки осуществят погрузку на реальный десантный корабль

Военнослужащие бригады морской пехоты Северного флота РФ начали осваивать недавно полученные 10 модернизированных вездеходов "Витязь" (ДТ-10ПМ), сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.Всего в морскую пехоту было направлено 10 модернизированных вездеходов «Витязь».- сообщает начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.Занятия проходили как в дневное, так и в ночное время в соответствии с планом боевой подготовки- добавили в пресс-службе Северного флота.