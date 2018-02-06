23:21 06 февраля
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Бригада морпехов Северного флота осваивает новые вездеходы "Витязь"

Военнослужащие бригады морской пехоты Северного флота РФ начали осваивать недавно полученные 10 модернизированных вездеходов "Витязь" (ДТ-10ПМ), сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

Бригада морпехов Северного флота осваивает новые вездеходы "Витязь"


Всего в морскую пехоту было направлено 10 модернизированных вездеходов «Витязь».


В ходе занятий водители вездеходов отработали преодоление искусственных препятствий на полигоне соединения, а также совершенствовали навыки вождения гусеничных машин на пересечённой местности по бездорожью и глубокому снегу
- сообщает начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Занятия проходили как в дневное, так и в ночное время в соответствии с планом боевой подготовки

На следующем этапе водители вездеходов отработают управление машинами в ограниченном пространстве: они будут тренироваться на макетах, имитирующих ворота твиндека десантного корабля, а затем в рамках морской десантной подготовки осуществят погрузку на реальный десантный корабль
- добавили в пресс-службе Северного флота.

Использованы фотографии: пресс-службы СФ.
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Комментарии 14

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  1. Albatroz Сегодня, 12:12
    Пусть осваивают
    Хуже не будет
    Albatroz
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:18
      правильно,этой братве побольше новых инструментов,хороших и разных good
      Ратник с пулеметом
  2. Alex_Rarog Сегодня, 12:14
    Ну да на северном флоте лучше чем Витязь и не придумаешь нечего.
    Alex_Rarog
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:15
    На следующем этапе водители вездеходов отработают управление машинами в ограниченном пространстве: они будут тренироваться на макетах, имитирующих ворота твиндека десантного корабля, а затем в рамках морской десантной подготовки осуществят погрузку на реальный десантный корабль
    Правильно делают , что отрабатывают возможность переброски десанта с техникой по СевМорПути . Рано или поздно защищать Арктику придётся , как минимум демонстрацией силы с реальной переброской и высадкой в неподготовленной точке арктического побережья
    КВУ-НСвД
  4. НЕКСУС Сегодня, 12:44
    Вездеход Витязь сам по себе очень хороший агрегат. И смотря на него,иной раз думаю,-ну вот умели же делать по настоящему классные машины,а простой гражданский автомобиль по сей день сделать нормальный не в состоянии.
    НЕКСУС
    1. внук Перуна Сегодня, 13:53
      Цитата: НЕКСУС
      простой гражданский автомобиль по сей день сделать нормальный не в состоянии.

      Вы просто не в курсе, что на самом деле умеют - не умеют. Владельцы ВАЗ-2122 "Река" до сих пор на них на рыбалку ездят. На испытаниях в Кара-Кумах водители о пол машины ноги обжигали, а машина жару нормально переносила и ездила летом в пустыне, и зимой на Севере. То, что "Река" в серию не пошла, уже не к "умению - не умению" относится.
      внук Перуна
  5. andrewkor Сегодня, 16:09
    Экстремалы пешком на лыжах на Полюс шпарят,а эти прям до Аляски могут ломануться
    andrewkor
  6. Genry Сегодня, 16:12
    Неужели нельзя было сделать пошире. Ну не для городских дорог, с ограничением ширины, делали. Пока на этой шарабайке, по горбам, с бортовой качкой, доедешь - весь разбитый будешь.
    Genry
    1. acebeer85 Сегодня, 17:37
      Вы в каком полку служили?
      acebeer85
    2. Злючный Сегодня, 18:39
      2800 ширина у дт-10, 3100 у Дт-30 .. куда шире то? :)) Оба негабариты между прочим

      Они вообще то ездят, и там где грузовики,, бульдозера ездят, и подобие "колейности" универсальной должно сохраняться
      Злючный
      1. Genry Сегодня, 20:55
        Цитата: Злючный
        2800 ширина у дт-10, 3100 у Дт-30 ..

        Ну это не ширина по центру колеи, это выступающие части торчат...
        Цитата: Злючный
        Они вообще то ездят, и там где грузовики,, бульдозера ездят,

        Вот и пусть грузовички ездят по проторенной колее. Вездеход ходит по своей.
        Genry
        1. Злючный Сегодня, 21:50
          Ага, все время по своей едут. Нафиг ехать по зимнику, поедем свою сделаем. Нафиг по укатанной глине, где урал едет - рядом поедим. Топливо же халявное, времени у всех дофига, куда спешить, свою дорогу сделаем.
          Злючный
  7. Злючный Сегодня, 18:36
    вот тока на фото ДТ-30 изображен , если мне память не изменяет .. он малость на 20 тонн больше везет, чем тот, о котором в статье написано
    Злючный
  8. Лексус Сегодня, 21:25
    Видел "живьём" ДТ-10 и ДТ-30. Машины с потрясающей проходимостью.
    Лексус
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