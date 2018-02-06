23:24 06 февраля
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Американский генерал прибыл с «инспекцией» в Финляндию

В Финляндию с трехдневным визитом прибыл Начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли, передает РИА Новости.



Генерал уже встретился с министром обороны страны Юсси Ниинистё.


Министр обороны Юсси Ниинистё встретился с командующим армией Соединенных Штатов генералом Марком А. Милли. Ранее (в понедельник) генерал Милли посетил огневую тренировку Карельской бригады (сухопутных войск Финляндии),
говорится в сообщении финского военного ведомства.

Карельская бригада базируется на юго-востоке Финляндии, примерно в 100 километрах от российской границы.

В понедельник управление по международному сотрудничеству Пентагона сообщило, что США поставят Финляндии противокорабельные и противовоздушные ракеты на общую сумму $ 735 млн.

Согласно сообщению, финны получат «130 единиц противокорабельной крылатой ракеты RGM-84Q-4 "Гарпун" различных модификаций, а также 68 управляемых ракет класса "корабль-воздух" RIM-7 Sea Sparrow».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Дормидонт Сегодня, 12:14
    Жаль финнов. С другой стороны - сами виноваты
    Дормидонт
    1. влад66 Сегодня, 12:20
      Генерал уже встретился с министром обороны страны Юсси Ниинистё

      Будет уговаривать горячих финских парней в НАТО вступать. negative
      влад66
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:25
    , финны получат «130 единиц противокорабельной крылатой ракеты RGM-84Q-4 "Гарпун" различных модификаций, а также 68 управляемых ракет класса "корабль-воздух" RIM-7 Sea Sparrow».
    Ещё один головняк для КБФ
    КВУ-НСвД
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    В Финляндию с трехдневным визитом прибыл
    Почему-то сразу вспомнился фильм "Сватовство гусара". За деньги папашки выторговать его дочку.
    rotmistr60
  4. bazzbazz Сегодня, 15:33
    Хотят помешать нашему флоту в Балтике если вдруг.... Фины, зачем же вам такие проблемы?
    bazzbazz
  5. Metallurg_2 Сегодня, 20:05
    Пусть сразу строить новую "Линию Маннергейма" начинают - старая-то уже на нашей территории осталась...
    Metallurg_2
  6. Лексус Сегодня, 23:01
    Звёздно-полосатый "йоллоупуки" приехал за несоветскую власть агитировать.
    Лексус
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