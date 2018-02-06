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Американский генерал прибыл с «инспекцией» в Финляндию
В Финляндию с трехдневным визитом прибыл Начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли, передает РИА Новости.
Генерал уже встретился с министром обороны страны Юсси Ниинистё.
Карельская бригада базируется на юго-востоке Финляндии, примерно в 100 километрах от российской границы.
В понедельник управление по международному сотрудничеству Пентагона сообщило, что США поставят Финляндии противокорабельные и противовоздушные ракеты на общую сумму $ 735 млн.
Согласно сообщению, финны получат «130 единиц противокорабельной крылатой ракеты RGM-84Q-4 "Гарпун" различных модификаций, а также 68 управляемых ракет класса "корабль-воздух" RIM-7 Sea Sparrow».
Генерал уже встретился с министром обороны страны Юсси Ниинистё.
Министр обороны Юсси Ниинистё встретился с командующим армией Соединенных Штатов генералом Марком А. Милли. Ранее (в понедельник) генерал Милли посетил огневую тренировку Карельской бригады (сухопутных войск Финляндии),говорится в сообщении финского военного ведомства.
Карельская бригада базируется на юго-востоке Финляндии, примерно в 100 километрах от российской границы.
В понедельник управление по международному сотрудничеству Пентагона сообщило, что США поставят Финляндии противокорабельные и противовоздушные ракеты на общую сумму $ 735 млн.
Согласно сообщению, финны получат «130 единиц противокорабельной крылатой ракеты RGM-84Q-4 "Гарпун" различных модификаций, а также 68 управляемых ракет класса "корабль-воздух" RIM-7 Sea Sparrow».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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