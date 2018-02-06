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Тихоокеанский флот к 2021 году будет усилен четырьмя модернизированными подлодками
Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", вооруженных ракетами "Калибр", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
Он также сообщил, что уже в этом году ТОФ может получить одну из лодок этого проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019 году.
По его словам, в ближайшей перспективе завод займётся ремонтом и модернизацией подводных лодок проекта 955 "Борей".
Кроме того, Борисов заявил, что дальневосточный завод "Звезда" получит новые заказы Минобороны РФ.
Мы обсуждали этот вопрос сегодня, думаем, что 2021 - это реальный срок- сказал Борисов журналистам во вторник в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".
Он также сообщил, что уже в этом году ТОФ может получить одну из лодок этого проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019 году.
По его словам, в ближайшей перспективе завод займётся ремонтом и модернизацией подводных лодок проекта 955 "Борей".
Сюда придут "Бореи" новые. "Звезда" будет вести сервисное обслуживание и ремонт, модернизацию этой группировки- отметил замминистра.
Кроме того, Борисов заявил, что дальневосточный завод "Звезда" получит новые заказы Минобороны РФ.
Министерство обороны серьёзно рассматривает вопрос дозагрузки завода, в том числе заказами на суда вспомогательного флота- приводит "Интерфакс-АВН" слова Борисова
Использованы фотографии: https://brpochep.livejournal.com/
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