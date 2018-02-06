23:23 06 февраля
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Тихоокеанский флот к 2021 году будет усилен четырьмя модернизированными подлодками

Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", вооруженных ракетами "Калибр", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Мы обсуждали этот вопрос сегодня, думаем, что 2021 - это реальный срок
- сказал Борисов журналистам во вторник в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".

Тихоокеанский флот к 2021 году будет усилен четырьмя модернизированными подлодками



Он также сообщил, что уже в этом году ТОФ может получить одну из лодок этого проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019 году.

По его словам, в ближайшей перспективе завод займётся ремонтом и модернизацией подводных лодок проекта 955 "Борей".

Сюда придут "Бореи" новые. "Звезда" будет вести сервисное обслуживание и ремонт, модернизацию этой группировки
- отметил замминистра.

Кроме того, Борисов заявил, что дальневосточный завод "Звезда" получит новые заказы Минобороны РФ.

Министерство обороны серьёзно рассматривает вопрос дозагрузки завода, в том числе заказами на суда вспомогательного флота
- приводит "Интерфакс-АВН" слова Борисова

Использованы фотографии: https://brpochep.livejournal.com/
28

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Комментарии 28

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 12:35
    Тихоокеанский флот к 2021 году будет усилен четырьмя модернизированными подлодками
    "калибр"-хорошо,но стратегов нужно больше,спать будет спокойнее.
    андрей юрьевич
    1. Чичиков Сегодня, 12:49
      Спите спокойно! Все что делается, к лучшему, - вместо 24 "Гранит" (500 км), появится 72 "Калибр" (375 - 2500).
      Чичиков
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:51
        Цитата: Чичиков
        появится 72 "Калибр" (375 - 2500).

        европа не главный враг,так...сателлит.нужно до "печонок"доставать,"на Острове",и чтоб ответа не ждать.и не путайте ПКР с КР.
        андрей юрьевич
        1. Чичиков Сегодня, 13:18
          Там, две цифры, по "Калибру", - 375 по морским и 2500 по наземным. При этом, никто не отменяет возможность применения "Оникс" и "Циркон", которые могут запускаться из тех же пусковых установок.
          Чичиков
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:21
            Цитата: Чичиков
            Там, две цифры, по "Калибру", - 375 по морским и 2500 по наземным. При этом, никто не отменяет возможность применения "Оникс" и "Циркон", которые могут запускаться из тех же пусковых установок.

            искренне не понимаю, как это может сопоставляться "синеве" скажем...
            андрей юрьевич
            1. Genry Сегодня, 15:05
              Цитата: андрей юрьевич
              искренне не понимаю, как это может сопоставляться "синеве" скажем...

              А я не понимаю, зачем дальнобойную "Синеву" (более 11 300 км) ставить на подводные лодки. Она и с понтонов, у своего берега, может стартовать.
              Genry
        2. Geisenberg Сегодня, 13:23
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: Чичиков
          появится 72 "Калибр" (375 - 2500).

          европа не главный враг,так...сателлит.нужно до "печонок"доставать,"на Острове",и чтоб ответа не ждать.и не путайте ПКР с КР.


          В данном случае разница умозрительная.
          Geisenberg
  2. Alexey-74 Сегодня, 12:35
    Это правильно, модернизируют, дополнят Калибрами, т.е. по факту усилят ударную составляющую ТОФ
    Alexey-74
    1. Alex777 Сегодня, 13:53
      Раньше писали, что всего 4 Антея модернизируют под Калибры. Получается что все они пойдут на ТОФ? А СФ? Там целей полно. В СЗМ и там вокруг, например... hi
      Alex777
      1. Антисовок Сегодня, 16:19
        Что батону делать в Средиземке? Его от Гибралтара пасти только так будут, если он вообще через него пролезет) На СФ пойдут первые Ясени, там тоже густо калибров - по 32 штуки на рыло. А вот ТОФ у нас совсем рахитичный и комплектуется по остаточному принципу. Может и правильно. Дальневосточный театр сейчас неактуален. Там только Ким пошаливает да китайцы дразнят амеров, острова насыпают.
        Антисовок
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:37
    Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", вооруженных ракетами "Калибр", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

    Новость позитивная. А чего будет с Щуками-Б,которые какой год ждут модернизации?
    НЕКСУС
    1. д^Амир Сегодня, 12:56
      А чего будет с Щуками-Б

      ну тут наш коллега Андрей из Челябинска компетентен.... лично я думаю что просто выслужат свой срок и будут заменены многоцеливиками-охотниками НАПЛ типа Хаски...
      д^Амир
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:59
        Цитата: д^Амир
        ну тут наш коллега Андрей из Челябинска компетентен.... лично я думаю что просто выслужат свой срок и будут заменены многоцеливиками-охотниками НАПЛ типа Хаски...

        Выслужат срок? Хаски появится не ранее 25-30 года. А чем до этого времени нам прикрывать наши ракетоносцы?
        НЕКСУС
        1. Антисовок Сегодня, 16:26
          Придется им расчитывать только на себя. Состояние многоцелевиков у нас аховое, на ТОФ емнип только одна Щука на ходу. И батоны нам тут не помощники. Дай бог, хотя бы пару-тройку Ясеней в Вилючинск к 25 году. Про Хаски сейчас даже думать не след.
          Антисовок
    2. DarkMatter Сегодня, 17:46
      Из статьи летом прошлого года
      "Следует отметить, что запланированная программа модернизации атомных подводных лодок Тихоокеанского флота уже успела стартовать. Ю. Борисов напомнил, что первая из четырех подлодок уже находится на ремонте. АПЛ «Иркутск» должна будет вернуться в строй в 2021 году. Точные планы по модернизации трех других субмарин пока только обсуждаются. Проект перестройки, ремонта и обновления трех других «Антеев» будет внесен в новую Госпрограмму вооружения, разрабатываемую на период 2018-25 годов. Такие планы военного ведомства позволяют примерно представить сроки выполнения будущих работ."
      А тут у Борисова внезапно они все 4 уже к 2021 году будут, хотя нет, я вижу где мы ошиблись. Борисов сказал флот МОЖЕТ получить, а может и не получить...
      Более того, Омск вроде в обычном ремонте, без модернизации же. Чего он его сюда приплетает?

      А по поводу Щук будет ясно когда Леопарда сдадут, еще не скоро...
      DarkMatter
  4. Egorovich Сегодня, 13:06
    Да, мощь Тихоокеанского Флота возрастет заметно. Ведь к четырем модернизированным подлодкам прибавятся 6 шт. "Варшавянок", так же с "Калибрами".
    Egorovich
  5. Галеон Сегодня, 13:17
    Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", вооруженных ракетами "Калибр", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

    Ну как получит, тогда и заявишь, соловей ты наш сладкоголосый...
    Галеон
  6. Сержант71 Сегодня, 13:20
    По моему, всё, что в последние годы обещал Борисов, сбывалось с точностью до наоборот.
    Сержант71
    1. Genry Сегодня, 15:10
      Цитата: Сержант71
      По моему, всё, что в последние годы обещал Борисов, сбывалось с точностью до наоборот.

      В наше время, чем больше обещают, тем больше хоть что-то сделают, или с опозданием сделают.
      Genry
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:21
    Борисов за свои слова хоть отвечает, или как Рогозин -лишь бы пообещать? Не ему же эти обещания выполнять!
    Геркулесыч
  8. san4es Сегодня, 13:21
    Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей"

    ПЛА проекта 949 «Гранит», 949 А «Антей» («Oscar I,II»)

    Предназначен для нанесения ракетных ударов по корабельным группировкам и береговым объектам. По конструкции-двухкорпусная подводная лодка с прочным корпусом цилиндрической формы переменного диаметра, разбитым на 10 отсеков. Рубка имеет ледовые подкрепления и крышу округлой формы, облегчающую всплытие во льдах.


    Водоизмещение, т:
    надводное 14700
    полное подводное 24000
    Главные размерения, м: 155×18.2×9.2
    Энергетическая установка атомная, паротурбинная
    Мощность:
    водо-водяные реакторы, МВт 2×190
    паровые турбины, л.с. 2×50000
    автономные турбогенераторы, кВт 2×3200
    дизель-генератор, кВт 1×800
    гребные электродвигатели малошумного хода 2
    Движители 2×7 — лопастных ВФШ
    Глубина погружения, м 600
    Скорость полного хода, уз:
    надводного 15
    подводного 32-33
    Экипаж, чел. 107
    Автономность, сут. 120
    Вооружение
    Минно-торпедное вооружение
    4×650мм ТА; 4×533мм ТА. Запас торпед — 24 в различных комбинациях
    Самонаводящаяся электрическая торпеда СЭТ-65
    Телеуправляемая электрическая самонаводящаяся торпеда ТЭСТ-71М
    Дальноходная кислородная самонаводящаяся торпеда 53-65К
    Ракетное вооружение
    24 ПУ контейнерного типа вне прочного корпуса (24ПКР)

    soldier
    san4es
    1. котэ119 Сегодня, 21:14
      С вооружением, торпедным вы намутили
      котэ119
      1. san4es Сегодня, 21:58
        request...Это-ж репост. recourse

        533-мм противолодочная самонаводящаяся электрическая торпеда СЭТ-65 "Енот-2"
        Заводское обозначение - изделие 260.
        Разработка с 1960 г. Разработчик – ЦНИИ «Гидроприбор». Главный конструктор – В.А. Голубков.
        Изготовитель – завод «Двигатель» (г. Ленинград).
        Носители – подводные лодки и надводные корабли.
        Дальность хода – 16 км.
        Дальность эффективного выстрела - 5500-6500 м.
        Скорость хода – 40 узлов.
        Глубина хода – до 400 м.
        Система наведения – ￼ . Ввод стрельбовых данных в торпеду – механический («шпиндельный»).
        Взрыватель – неконтактный акустический кругового действия, радиус реагирования 10 м.
        Масса: торпеды – 1750 кг, ВВ – 200 кг.
        Калибр – 533 мм. Длина – 7800 мм.
        Двигатель – биротативный электродвигатель ДП-19У.
        Энергоноситель – серебрянно-цинковые батареи одноразового действия СЦ-240.
        Гарантийный срок хранения на борту носителя - 18 мес.
        Модификации:
        СЭТ-65III – 1972 г., модернизация СКБ завода "Двигатель", установлена активно-пассивная акустическая система самонаведения магнитострикционного типа "Сапфир", работающая в двух плоскостях (дальность реагирования – около 800 м), установлен контактный взрыватель, внедрено клино-цанговое соединение отсеков, установлены унифицированные агрегаты ПРА;
        СЭТ-65А «Енот-3» (изделие 269) – 1972 г., разработка - ЦНИИ "Гидроприбор", модификация с электрическим вводом стрельбовых данных, разрабатывалась для ПЛА пр.705.
        СЭТ-65К – 1986 г., установлена активно-пассивная акустическая система самонаведения «Керамика» (дальность реагирования – около 1500 м), масса: торпеды – 1703 кг, ВВ – 205 кг., длина – 7728 мм.
        СЭТ-65МК - ?
        СЭТ-65Э (1974 г.), СЭТ-65КЭ (1998 г.), СЭТ-65МКЭ – экспортные модификации.
        soldier
        http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=6
        574.0
        san4es
      2. san4es Сегодня, 22:02
        Телеуправляемая электрическая самонаводящаяся торпеда ТЭСТ-71М
        recourse

        Категории: ВОДА / Торпеды / ТЭСТ-71 / ТЭСТ-71М / Калибр 533 мм /
        ДАННЫЕ НА 2011 г. (стандартное пополнение)
        ТЭСТ-71 / "Дельфин-2" / изделие 282
        ТЭСТ-71М / ТЭСТ-71МЭ / изделие 2517
        ТЭСТ-71МК / ТЭСТ-71МКЭ / изделие 2517
        ТЭСТ-71МЭ-НК / изделие 2517
        ￼￼￼￼Противолодочная телеуправляемая электрическая самонаводящаяся торпеда. Разработана ЦНИИ-173 (ЦНИИАГ) и ЦНИИ "Гидроприбор" в ходе работ по теме ОКР "Дельфин-2". Главные конструкторы - З.М.Персиц и М.П.Балуев, согласно части источников - В.А.Голубков. Задача НИР состояла в установке системы телеуправления на самонаводящиеся торпеды СЭТ-65. Испытания комплекса "Дельфин-2" проводились на Балтике и на Ладожском озере. Торпеда и комплекс телеуправления "Дельфин-2" приняты на вооружение под названием ТЭСТ-71 и КТУ-71 в 1971 г. Позже модернизирована в ТЭСТ-71М. Модификация ТЭСТ-71МЭ-НК универсальна по носителям и целям.


        Компоновочная схема торпеды ТЭСТ-71МКЭ / МЭ-НК. Цифрами обозначены: 1 - ССН, 2 - неконтактный взрыватель - акустический и электромагнитный, 3 - контактные взрыватели (на практической торпеде - регистрирующие устройства), 4 - боевое зарядное отделение (на практической торпеде - средство обеспечения непотопляемости), 5 - одноразовые батареи (на практической торпеде - многоразовые), 6 - система управления ходом, 7 - электронный блок, 8 - торпедная катушка системы телеуправления, 9 - электродвигатель, 10 - буксируемая катушка системы телеуправления (TEST-71ME-NK. Буклет завода "Двигатель", 2007 г.).
        Двигатель - биротативный электродвигатель.
        hi
        http://militaryrussia.ru/blog/topic-453.html
        san4es
  9. akribos Сегодня, 14:53
    На данный момент на Тихоокеанцев без слёз не глянешь. Ударная составляющая (если не брать ЯО) едва превосходит КНДР. Зона ответственности Тихий и Индийский океаны , пять континентов. Корабли УРО способные нести пкр и отходить от родных берегов , один Варяг с 16 пкр. Да два новых корвета, с натяжкой можно притянуть. 956е, разве что один способен. Всё остальное бпк, хорошие, но беззащитные.
    akribos
  10. Старый26 Сегодня, 17:02
    Цитата: Геркулесыч
    Борисов за свои слова хоть отвечает, или как Рогозин -лишь бы пообещать? Не ему же эти обещания выполнять!

    Борисов отвечает за свои слова? Да ну. Это трепач еще поболе, чем Розогин. Тот только "батутами" прославился, а этот что не система вооружения, так такие характеристики дает, что уши вянут...
    Старый26
  11. Волька Сегодня, 20:06
    чтобы находясь в водах Северного морского пути достать аж до Индийского океана и подале
    Волька
  12. EFLINTuk Сегодня, 20:42
    По старой традиции - Борисов наверно на пенсию через пару лет собрался :). Даже в Северодвинске нереально за 4 года провести такую модернизацию ОДНОГО "Антея". Сколько там барсы уже стоят ? А ещё конь не валялся, и там ракет не меняют если что... А уж про дальневосточные судозаводы - отдельная песня.
    EFLINTuk
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