Тихоокеанский флот к 2021 году будет усилен четырьмя модернизированными подлодками

Мы обсуждали этот вопрос сегодня, думаем, что 2021 - это реальный срок

Сюда придут "Бореи" новые. "Звезда" будет вести сервисное обслуживание и ремонт, модернизацию этой группировки

Министерство обороны серьёзно рассматривает вопрос дозагрузки завода, в том числе заказами на суда вспомогательного флота

Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", вооруженных ракетами "Калибр", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.- сказал Борисов журналистам во вторник в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".Он также сообщил, что уже в этом году ТОФ может получить одну из лодок этого проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019 году.По его словам, в ближайшей перспективе завод займётся ремонтом и модернизацией подводных лодок проекта 955 "Борей".- отметил замминистра.Кроме того, Борисов заявил, что дальневосточный завод "Звезда" получит новые заказы Минобороны РФ.- приводит "Интерфакс-АВН" слова Борисова