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Китай продолжает строительство военной инфраструктуры на архипелаге Спратли
Наибольшая активность по строительству военных объектов велась на рифе Fiery Cross. Площадь, на которой велись работы, составила 110 тысяч квадратных метров, сообщает bmpd.
Аэрофотосъемка велась в конце 2017 года.
Американский аналитический центр Asia Maritime Transparency Initiative в конце прошлого года сообщил, что наибольшая активность по строительству военных объектов велась на рифе Fiery Cross. Площадь, на которой велись работы, составила 110 тыс. кв. метров.
Сообщается, что «на трех крупнейших искусственных островах построены взлетно-посадочные полосы, ангары для авиационной техники, станции РЛС и спутниковой связи, подземные хранилища для боеприпасов, казармы и т.д.».
Строительные материалы на искусственные острова непрерывно доставляются судами, присутствие которых также отмечено на снимках.
Аэрофотосъемка велась в конце 2017 года.
Американский аналитический центр Asia Maritime Transparency Initiative в конце прошлого года сообщил, что наибольшая активность по строительству военных объектов велась на рифе Fiery Cross. Площадь, на которой велись работы, составила 110 тыс. кв. метров.
Сообщается, что «на трех крупнейших искусственных островах построены взлетно-посадочные полосы, ангары для авиационной техники, станции РЛС и спутниковой связи, подземные хранилища для боеприпасов, казармы и т.д.».
Строительные материалы на искусственные острова непрерывно доставляются судами, присутствие которых также отмечено на снимках.
Использованы фотографии: http://www.inquirer.net
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