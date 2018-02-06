23:23 06 февраля
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Китай продолжает строительство военной инфраструктуры на архипелаге Спратли

Наибольшая активность по строительству военных объектов велась на рифе Fiery Cross. Площадь, на которой велись работы, составила 110 тысяч квадратных метров, сообщает bmpd.



Аэрофотосъемка велась в конце 2017 года.




Американский аналитический центр Asia Maritime Transparency Initiative в конце прошлого года сообщил, что наибольшая активность по строительству военных объектов велась на рифе Fiery Cross. Площадь, на которой велись работы, составила 110 тыс. кв. метров.

Китай продолжает строительство военной инфраструктуры на архипелаге Спратли


Сообщается, что «на трех крупнейших искусственных островах построены взлетно-посадочные полосы, ангары для авиационной техники, станции РЛС и спутниковой связи, подземные хранилища для боеприпасов, казармы и т.д.».



Строительные материалы на искусственные острова непрерывно доставляются судами, присутствие которых также отмечено на снимках.



Использованы фотографии: http://www.inquirer.net
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Комментарии 19

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  1. Витас Сегодня, 13:52
    Быстро строят. Эти вгрызутся и народу нагонят. Опыт стены имеется.
    Витас
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:56
      Строют быстро, согласен! Но, только реальное боевое столкновение покажет, насколько китайцы смогли продвинутся в создании хорошо защещенного укрепрайона, и не рухнут ли эти постройки сами по себе, от близких взрывов ракет и бомб?
      Геркулесыч
      1. yehat Сегодня, 15:52
        это не укрепрайон. просто база, форпост с патрульными, обзорными и разведывательными ф-циями.
        yehat
        1. Житель Урала Сегодня, 17:43
          Это территория, расширяющая границы Китая - все что между - будет уже не нейтральными водами, а территорией Китая. во всяком случае задумка такая.
          Житель Урала
          1. yehat Сегодня, 18:00
            задумка куда более крутая и масштабная
            Китай хочет контролировать судоходство и большую долю морских ресурсов от порт-артура до Индии. Спратли - только малая часть этого плана.
            а есть еще другие базы, в том числе в Африке, строительство крупного крейсерского флота, развитие морской авиации, вопрос Тайваня, крупный экспедиционный корпус, который ориентируется на приморские операции. Все это звенья одного плана.
            yehat
    2. Отец солдата Сегодня, 13:58
      Поговаривают там большие запасы нефти и газа, как бы чего не вышло.
      Отец солдата
    3. Chertt Сегодня, 14:09
      Цитата: Витас
      Быстро строят.

      России выгодно, что желтые кролики злят гегемона
      Цитата: Витас
      Опыт стены имеется.

      Есть серьезное мнение, что стену строили не китайцы, а против китайцев
      Chertt
      1. voyaka uh Сегодня, 15:29
        Сибирские арии? fellow
        voyaka uh
        1. Chertt Сегодня, 15:40
          Цитата: voyaka uh
          Сибирские арии?

          А вы знаете поговорку "Совы не те кем кажутся"
          Chertt
        2. yehat Сегодня, 15:53
          не сибирские, а заполярные
          сибирские уже не умели так строить.
          yehat
    4. alekc75 Сегодня, 14:12
      стены они не строили!!!
      alekc75
    5. влад66 Сегодня, 14:30
      Не парятся ни сколько, озабоченность высказывают, но продолжают делать свое дело. yes
      влад66
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 13:55
    Нехило шуршат ускоглазые.Нам-главное не расстраиваться.Хотя-причина есть.Для расслабухи-извините,если что и не судите строго.
    ВЕРЕСК
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:55
    «на трех крупнейших искусственных островах
    Правильнее назвать стационарной авианосной группой , контролирующей крупные акватории на подступах к китайскому побережью winked
    КВУ-НСвД
  4. Esoteric Сегодня, 14:44
    А Россия на Кубе сможет так быстро построить? Может быть дать "дембельский аккорд" тем богатеньким россиянам, которых в GB "прищучили"? belay
    Esoteric
  5. voyaka uh Сегодня, 15:27
    Вот это масштаб и скорость! belay
    voyaka uh
    1. yehat Сегодня, 15:55
      вообще-то СССР перед войной строил с не меньшим размахом базы, в том числе и в финском заливе
      yehat
  6. andrewkor Сегодня, 16:03
    Молодцы китайские товарищи(а может не товарищи?),положили на остальных претендентов и их "крышу" Болт и гнут свою линию!
    andrewkor
  7. лысова Сегодня, 17:47
    Винегрет из 5ти государств архипилага - прикольно. Основательно строят, деньги вбубухивают огромные. Смущает одно - максимальная высота над уровнем моря 3 м. Ну а если цунами и не важно какого происхождения ( зона сейсмичности, или подводный взрыв, даже не ядерного заряда ).
    лысова
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