23:24 06 февраля
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"Черный ястреб" стал ударным вертолетом

Компания Sikorsky объявила о завершении программы разработки «комплексного набора вооружений» (comprehensive weapon suite) для «Чёрных ястребов» и теперь американские многоцелевые вертолёты Black Hawk S-70M и S-70i теперь могут полноценно выполнять задачи ударных машин.

"Черный ястреб" стал ударным вертолетом

Black Hawk S-70 с «комплексным набором вооружений»


Финальные испытания нового пакета вооружений для вертолётов Black Hawk прошли в конце прошлого года, завершив шестилетний цикл разработки. Компания Sikorsky заявила о том, что уже начала поставки вооружений для ударных модификаций S-70M и S-70i одной из зарубежных стран. По неофициальной информации, первыми тяжеловооружённые «Чёрные ястребы» получат ОАЭ.


В корпорации Lockheed Martin, в состав которой входит Sikorsky, указывают, что ударная модификация Black Hawk подойдёт странам, которым не нужен специализированный тяжеловооружённый боевой вертолёт. Известно, что Black Hawk S-70M и S-70i с пакетом comprehensive weapon suite смогут нести и применять ракеты AGM-114 Hellfire, Hydra 70, а также крупнокалиберные пулемёты Gatling GAU-19.

Вертолёт Black Hawk S-70 является экспортной модификацией Sikorsky UH-60, поступившего на вооружение американской армии в 1979 году. Известно, что на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолётов UH-60 в различных модификациях. Кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолёт вмещает до 14 человек (включая трёх членов экипажа), может нести стрелковое, ракетное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 78

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  1. Spartanez300 Сегодня, 14:22
    Огневая мощь тоже не хилая .
    Spartanez300
    1. Romka47 Сегодня, 14:32
      Да. И новость не из приятных. Однако машина довольно таки удачная, и додуматься сделать эту пташку ударной можно было лет этак 20 назад.
      Romka47
      1. сибиралт Сегодня, 14:49
        Не хилая штука для охоты на туагегов! belay
        сибиралт
      2. Григорий_45 Сегодня, 20:12
        Цитата: Romka47
        Однако машина довольно таки удачная

        никто не спорит. Только жутко дорогая
        Цитата: Romka47
        и додуматься сделать эту пташку ударной можно было лет этак 20 назад

        "Ястребы" итак несли вооружение. "Блэк Хок" нес пару пулеметов (крупняк или миниган), "Пэйв Хок" (MH-60G Pave Hawk) для сил быстрого реагирования - миниганы, GAU-19/А, 20-мм пушки и НАР.

        А вообще, если нагрузить вертолет всем этим барахлом, то "или-или": или везешь десант, или подвешиваешь вооружение. Все сразу он не потянет

        Вообще, американцы на все вертушки (за исключением тяжелых транспортных) вешали ПТУР
        Здесь на ресурсе был очень интересный цикл статей "Авиация против танков"
        Григорий_45
    2. sogdy Сегодня, 14:37
      Цитата: Spartanez300
      Огневая мощь тоже не хилая

      И перегруз ого-го.
      sogdy
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:44
      американские многоцелевые вертолёты Black Hawk S-70M и S-70i теперь могут полноценно выполнять задачи ударных машин.
      Косят под Ми-8-ой ... Требуем компенсаций за нарушение авторских прав laughing А если серьёзно , то для меня это новость в том плане , что этого не делали раньше и всегда удивляло почему ястребы в американских фильмах без серьёзного ударного вооружения . Ведь мысль на поверхности - при высадке тактического десанта поддержать его огнём
      КВУ-НСвД
      1. шурави Сегодня, 14:50
        Цитата: КВУ-НСвД
        американские многоцелевые вертолёты Black Hawk S-70M и S-70i теперь могут полноценно выполнять задачи ударных машин.
        Косят под Ми-8-ой ... Требуем компенсаций за нарушение авторских прав laughing А если серьёзно , то для меня это новость в том плане , что этого не делали раньше и всегда удивляло почему ястребы в американских фильмах без серьёзного ударного вооружения . Ведь мысль на поверхности - при высадке тактического десанта поддержать его огнём


        Вот дедушка "Терминатора".



        шурави
      2. sogdy Сегодня, 15:29
        Цитата: КВУ-НСвД
        удивляло почему ястребы в американских фильмах без серьёзного ударного вооружения . Ведь мысль на поверхности - при высадке тактического десанта поддержать его огнём

        После обвеса пулезащиты на вооружение остается полтонны на 30 минут работы. И отдачей качать будет, ибо не расчитан.
        А без пулезащиты - у Голливуда полно сюжетов расстрела из пистолета. Вполне реально.
        sogdy
      3. Григорий_45 Сегодня, 20:15
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ведь мысль на поверхности - при высадке тактического десанта поддержать его огнём

        потому что для поддержки работали "Кобры" или "Денфендеры". Десант с внешним вооружением - тот еще перегруз. Американцы делили функции между машинами. А "миниганы" в проемах дверей "Хоки" итак несли
        Григорий_45
    4. vkl.47 Сегодня, 15:51
      Слава крокодила видимо не довала покоя. В ударную версию уже 14 челоботов не влезет
      vkl.47
  2. Навигатор 1 Сегодня, 14:28
    Эта называется использование инструмента не по назначению!
    Навигатор 1
    1. НасРать Сегодня, 14:31
      Цитата: Навигатор 1
      Эта называется использование инструмента не по назначению!

      Шта ?
      НасРать
      1. sogdy Сегодня, 14:40
        Цитата: НасРать
        Шта ?

        Использование ювелирного крейцмейселя вместо ручного зубила.
        sogdy
    2. Alexey RA Сегодня, 14:47
      Цитата: Навигатор 1
      Эта называется использование инструмента не по назначению!

      Это называется "когда "апачей" на всех не хватает". smile
      Наш Ми-8, ещё со времён Афгана, точно так же всё больше и больше догружают вооружением - вплоть до вот этого:
      Alexey RA
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:52
        Убьют его.Восмёрка всегда останется восмёркой.Не важно что на неё навешать.
        ВЕРЕСК
    3. НЕКСУС Сегодня, 16:12
      Цитата: Навигатор 1
      Эта называется использование инструмента не по назначению!

      Да нет.При высадке бойцов,прикрытие их и поддержка огнем логична. Мы же свои МИ-8 тоже оснащаем арсеналом.
      А если вы о вертолетной дуэли,так ястреб для этого не годится,как и наш МИ-8...там совсем другие машины для этого созданы как у нас,так и у матрассов.
      НЕКСУС
  3. Bronevick Сегодня, 14:28
    Чёрный ястреб АМТШ
    Bronevick
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 14:30
    Блэк Хоук всегда была шикарная машина. 70-ка везде спасала своих.Не её вина,что не наша.Отличнейший вертолёт!
    ВЕРЕСК
    1. роман66 Сегодня, 15:00
      Сикорский, однако, немного-то наша!
      роман66
      1. Серый брат Сегодня, 15:16
        Цитата: роман66
        Сикорский, однако, немного-то наша!

        Сикорский был украинцем.
        Серый брат
        1. роман66 Сегодня, 15:21
          а Гоголь? а в паспорте национальность стояла7
          роман66
          1. sogdy Сегодня, 15:32
            Цитата: роман66
            а Гоголь? а в паспорте национальность стояла7

            Не спорь. Сикорский уехал.
            sogdy
          2. Серый брат Сегодня, 15:57
            Цитата: роман66
            а Гоголь?

            Все были украинцами и даже первая выползшая на сушу рыба тоже была украинцем.
            Я даже больше скажу - самые первые органические молекулы были украинцами.
            Серый брат
            1. роман66 Сегодня, 15:59
              вот не знаю - зрада это или перемога? lol
              роман66
              1. Серый брат Сегодня, 16:04
                Цитата: роман66
                вот не знаю - зрада это или перемога?

                Это Колесо Генодьбы.
                Бог выгнал украинцев из рая за то что они там всё понадкусывали.
                Серый брат
                1. роман66 Сегодня, 18:38
                  слушай, а ведь правда - после свидомитов дерево познания добра и зла приказало долго жить!
                  роман66
                  1. Серый брат Сегодня, 19:26
                    Цитата: роман66
                    слушай, а ведь правда - после свидомитов дерево познания добра и зла приказало долго жить!

                    Змея они понадкусывали тоже.
                    Серый брат
                    1. роман66 Сегодня, 19:30
                      ужасные люди... laughing
                      роман66
            2. sogdy Сегодня, 16:04
              Если по-серьезному - мещанин из бессарабских малоросов Род занятия - интеллигент. Это не я, это полиция.
              sogdy
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:12
        hi Только чуть. drinks Ты-ж Романыч сам знаешь.Не первый год в Авиации. drinks
        ВЕРЕСК
        1. роман66 Сегодня, 17:36
          потребовать репатриации кб Сикорского laughing drinks
          роман66
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:54
            потребовать репатриации кб Сикорского Ромыч!Не наша с тобой вина,что гений свалил в америку.
            ВЕРЕСК
            1. роман66 Сегодня, 18:06
              так-то да! request но! обидно crying
              роман66
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:35
                На наши состряпали.Тот-же Миль.,Камов.Про Камова-вообще нет альтернативы.А за свою службу с камовым пару раз на перегоне встречался.Так и не понял его систему.На Мишках-всё просто.
                ВЕРЕСК
    2. шурави Сегодня, 17:34
      Цитата: ВЕРЕСК
      Блэк Хоук всегда была шикарная машина. 70-ка везде спасала своих.Не её вина,что не наша.Отличнейший вертолёт!


      И зачем нам то, что хуже Ми-8?
      шурави
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:42
        И зачем нам то, что хуже Ми-8 Вы собираетесь купить Блека?Я Вам завидую.Ми-8 и Блэк-вообще-то абсолютно разные машины.Приходилось полетать и на том и на этом.Машины обе хорошие.Но американец-поудобнее нашей восмёрки.Там-всё для экипажа.У нас-всё для непонятно чего.Даже шаг-газ толком поставить не смогли.Приходиться иногда просто рвать ручку.,срывая поток.Лопасти уже стучат о воздух,сильный градус.Машина лениво идёт.Шаг-газ на максимуме-сантиметра на три его-бы ближе.У второго-вообще левая сторона.Левшей мало.Случись что с правым-левый не успеет.Бывали случаи.
        ВЕРЕСК
        1. роман66 Сегодня, 18:11
          наше дело правое - не мешать левому! lol
          роман66
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:38
            Ромыч-орригинально! good drinks
            ВЕРЕСК
            1. роман66 Сегодня, 18:46
              да нее , Дим, фразе сто лет wink
              роман66
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:55
                Знаю,Ромыч.Но уже-списан как лет двадцать.Штурвал вижу только в интернете!Ну-иногда в кабину пускают.Смотрят-как на брошенного пса.И не помнят-кто их учил.Жизнь-паршивая штука.Она быстро проходит.Как и полёты.У меня-уже всё.Осталось-просто тоска.
                ВЕРЕСК
                1. роман66 Сегодня, 19:05
                  выше нос - я вообще техник, мое дело самолеты провожать взглядом! правда, раз дали ан-12 порулить. чтож теперь обосраться и не жить? небо с нами!!!
                  роман66
                  1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:23
                    Я-технарь по АДО. Ачинск. По крылу хлопал. Привет,от НК и ВСС
                    АН-12.
                    ВЕРЕСК
                    1. роман66 Сегодня, 19:33
                      серебристый лайнер Ту развалился на лету, потому, что АВАТУ... выпускает...ну далее по тексту! tongue
                      роман66
          2. шурави Сегодня, 18:43
            Цитата: роман66
            наше дело правое - не мешать левому! lol


            Да ладно тебе. Вереск уже слит.
            шурави
            1. роман66 Сегодня, 18:47
              да не вредничай! будь проще, и люди к тебе потянутся..... грязными жадными лапами! будь веселее!
              роман66
        2. шурави Сегодня, 18:41
          Цитата: ВЕРЕСК
          И зачем нам то, что хуже Ми-8 Вы собираетесь купить Блека?Я Вам завидую.Ми-8 и Блэк-вообще-то абсолютно разные машины.Приходилось полетать и на том и на этом.Машины обе хорошие.Но американец-поудобнее нашей восмёрки.Там-всё для экипажа.У нас-всё для непонятно чего.Даже шаг-газ толком поставить не смогли.Приходиться иногда просто рвать ручку.,срывая поток.Лопасти уже стучат о воздух,сильный градус.Машина лениво идёт.Шаг-газ на максимуме-сантиметра на три его-бы ближе.


          Выпусти пар. Ибо оно конечно в Интернете можно выдавать до поры до времени себя за кого угодно, да видно птицу по полёту, а юзера по словам.
          Ибо из того что сказано, если ты летал на том же Ми-8, то не далее грузовой кабины и иногда милостиво допущенным экипажем на место бортового техника. Ибо это следует из твоих слов, которые ничего не более, чем галиматья.
          Я конечно в частях был уже на Ми-24, но выпускался на Ми-8Т. Так что не неси пургу. Кабина Ми-8 одна из самых удобных. В Ми-24 заметно теснее.

          У второго-вообще левая сторона.Левшей мало.Случись что с правым-левый не успеет.Бывали случаи.


          Вот этой фразой ты себя и приговорил. Ибо управление вертолётом что у левого, что у правого лётчиков идентичное. В правой руке ручка управления, в левой рычаг шаг-газ.
          шурави
  5. Отец солдата Сегодня, 14:30
    Хотелось бы подробнее сравнить его с проверенным работягой МИ-24, по внешнему виду он ничем не лучше.
    Отец солдата
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:36
      Сильно разные машины.Найдите в Инете.А мне этот вертолёт нравится.
      ВЕРЕСК
      1. Отец солдата Сегодня, 14:40
        Согласно иракской правительственной газете «Багдад Обсервер», в 1982 году во время Ирано-Иракской войны Ми-24 сбил иранский сверхзвуковой истребитель F-4 «Фантом». К сожалению, точные подробности того боя остаются невыясненными. Зато доподлинно известно, что летчики Хусейна на Ми-24 сбили два десятка иранских вертолетов.
        Отец солдата
        1. Мимопроходил Сегодня, 17:34
          .
          Зато доподлинно известно, что
          это древние письменные фантазии некого Шитякова
          Мимопроходил
      2. sogdy Сегодня, 15:16
        Цитата: ВЕРЕСК
        А мне этот вертолёт нравится.

        Таки да, у Сикорски красивые машинки. Но на Гранатовый зимой не залетит. Легкосплавный (магниевые сплавы) каркас и стеклопластик на бортах - во всех исполнениях. Таки субтропики, и летать возле хаты.
        sogdy
    2. Alexey RA Сегодня, 14:43
      Цитата: Отец солдата
      Хотелось бы подробнее сравнить его с проверенным работягой МИ-24, по внешнему виду он ничем не лучше.

      Ми-24 - это ударник с возможностью несения десанта. А "Блэк Хок" - это многоцелевик с подвешенным вооружением. Так что сравнивать "сикорского" надо с Ми-8АМТШ.
      Alexey RA
      1. sogdy Сегодня, 15:09
        Цитата: Alexey RA
        Так что сравнивать "сикорского" надо с Ми-8АМТШ.

        Пластиковую банку с исходно железянным усиленным?
        У Ми-8 4т полезной нагрузки после полного снаряжения, а у S-70 - 4т включая усиление, заправку,
        sogdy
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:26
          У Ми-8 4т Три.На внешней подвеске-4.Но-неприменяется.Лопасти "хлопать" при такой нагрузке начинают.
          ВЕРЕСК
          1. шурави Сегодня, 17:55
            Цитата: ВЕРЕСК
            У Ми-8 4т Три.На внешней подвеске-4.Но-неприменяется.


            Что за фантазии? Максимальная нагрузка внутри грузовой кабины 4 000 кг, но при этом у Ми-8Т за счёт ограничения запаса топлива, так как у него максимальный взлётный вес 12 000 кг, то Ми-8МТ - Ми-8МТВ5 где максимальный взлётный вес 13 000 кг, эта же нагрузка при полной заправке.
            На внешней подвеске, шарнирно маятниковую опустим возьмём тросовую, 3 000 кг у Ми-8Т и Ми-8МТ.
            Ми-8МТВ5 уже 4 000 кг.


            Лопасти "хлопать" при такой нагрузке начинают.


            Это что за новости?
            шурави
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:49
              Полный у 8Т-11300.Максимальная по паспорту-2500.Внутри кабины.Груз на подьёме-максимум 3 тонны.Что значит хлопанье лопастей-это с перебору с загрузкой,когда лопасти выгибаются.Бывали преценденты.Машина просто не могла взлететь.Лопасти не ломались,но-приходилось менять.Причина-внутреннее разрушение сотовой конструкции .Могу про редукторы рассказать.Кстати,кто знает,как от промежуточного редуктора на винт тяга передаётся?
              ВЕРЕСК
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:40
    Не от хорошей жизни, или прикола ради? Это же авиаютюг, его сбить с земли не состовляет труда! А еще с дополнительным вооружением он полностью лишится маневренности, так нужной вертолету, чтобы его с земли из ствольной артиллерии не сбили!
    Геркулесыч
    1. Wedmak Сегодня, 14:44
      Как бы у нас есть аналог - Ми-8АТМШ. Если применять по уму, то очень даже полезная нагрузка.
      Wedmak
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:50
        Ми-8АТМШ. Не аналог.Амер потолковее состряпан.Наш-дай долечу. Хотя-наши надёжнее.
        ВЕРЕСК
      2. sogdy Сегодня, 14:59
        Базовая модель - санитарный вертолет, люментий со стекловолокном, бронированы _только_ сидения экипажа (3 человека)
        "взлетный вес: 9980кг, вес пустого: 5735кг, максимальная скорость: 268км/ч, крейсерская скорость: 237км/ч, статический потолок без учета влияния земли: 3170м, динамический потолок: 5790м, дальность полета: 600км, перегоночная дальность: 2220км"\ (с)
        Усиление - таки 2-3т, не? это только замена стеклопластика на железо Что остается на полезную нагрузку? как распределите? Скока топлива возьмете?!
        Типа, патрульный?
        sogdy
  7. Mamka pula Сегодня, 14:40
    Падение Черного ястреба
    Тяжелый фильм
    Mamka pula
    1. Серый брат Сегодня, 15:18
      Цитата: Mamka pula
      Тяжелый фильм

      Для амеров -да.
      Серый брат
    2. Григорий_45 Сегодня, 20:30
      Цитата: Mamka pula
      Тяжелый фильм

      реальность для американцев была еще тяжелее фильма...
      Григорий_45
  8. профессор Сегодня, 14:46
    "Черный ястреб" стал ударным вертолетом

    Опять?

    профессор
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:54
      Олег! hi К чему это? Красивая и сильная машина.От тебя опять ждать уколов?
      ВЕРЕСК
      1. профессор Сегодня, 14:58
        К тому, что Black Hawk Уже давно имеет ударную версию.
        профессор
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:02
          Уже давно имеет ударную версию.
          Не думаю,что вы не в курсе что мы знаем.
          ВЕРЕСК
    2. Григорий_45 Сегодня, 20:36
      Цитата: профессор
      Опять?

      вот тоже видел фото "Хока" с "Хеллфайрами" и "Стингерами". Израильские? Имеется в виду, строевые?
      Григорий_45
      1. профессор Сегодня, 21:46
        Цитата: Григорий_45
        Цитата: профессор
        Опять?

        вот тоже видел фото "Хока" с "Хеллфайрами" и "Стингерами". Израильские? Имеется в виду, строевые?

        Экспериментальные.
        профессор
  9. Altona Сегодня, 15:26
    Цитата: КВУ-НСвД
    Косят под Ми-8-ой ... Требуем компенсаций за нарушение авторских прав

    ------------------------
    Такая же мысля в голову пришла. Надеваем ударный пакет и транспортник превращается в ударный вертолет.
    Altona
  10. Alexey-74 Сегодня, 15:43
    Американцы уже вешали ракеты на "Черного ястреба" и делали ударным....но видно не задалось
    Alexey-74
  11. Антисовок Сегодня, 16:07
    Очень удобно. И десант высадил и сам же прикрыл, причем по стоимости далеко не Апач Лонгбоу. Годный универсал для экономных клиентов.
    Антисовок
    1. профессор Сегодня, 18:56
      Цитата: Антисовок
      Очень удобно. И десант высадил и сам же прикрыл, причем по стоимости далеко не Апач Лонгбоу. Годный универсал для экономных клиентов.

      И десант угробил и сам погиб. Вы еще Ми-26 в ударный вертолет превратите. Каждых должен заниматься своими задачами.
      профессор
      1. Антисовок Сегодня, 20:13
        Это софистика. С тем же успехом погибнуть может и транспортник, и ударник. Только выйдет дороже. Большинство государств третьего мира не могут позволить себе роскошь специализированных вертушек, американцам прекрасно известны потребности рынка. Терминатор тоже должен хорошо продаваться.
        Антисовок
        1. профессор Сегодня, 21:52
          Цитата: Антисовок
          Это софистика. С тем же успехом погибнуть может и транспортник, и ударник. Только выйдет дороже.

          Зачем Ту-160 или Б-52? Берем Джамбо (Боинг 747), вместо пассажиров и груза бомбы и вперед... wink

          Цитата: Антисовок
          Большинство государств третьего мира не могут позволить себе роскошь специализированных вертушек, американцам прекрасно известны потребности рынка. Терминатор тоже должен хорошо продаваться.

          ... и поэтому гос-ва третьего мира покупают поршневые штурмовики. Блэк Хок стоит более $20 млн, голый. fellow
          профессор
          1. Антисовок Сегодня, 22:15
            Насчет стратегов это уже утрирование. Какой же вы изворотливый, сударь wink
            Антисовок
          2. Григорий_45 Сегодня, 22:41
            Цитата: профессор
            Зачем Ту-160 или Б-52? Берем Джамбо (Боинг 747), вместо пассажиров и груза бомбы и вперед

            у кого не было настоящих бомберов, так и делали. Что было под рукой -
            например, Ан-12/26. И даже у кого были... Индусы катали свои Ан-12 наряду с "Канберрами" в ходе войны с Пакистаном в 1971 году и были вполне довольны первыми - 16 тонн бомбовой нагрузки.
            Григорий_45
      2. Григорий_45 Сегодня, 20:28
        Цитата: профессор
        Каждых должен заниматься своими задачами.

        как бы оно так, вот только современная техника стоит немного побольше полотняного По-2. Не каждая страна может себе позволить иметь и содержать парк специализированных машин. Реактивные специализированные штурмовики имеют вообще только две страны мира - Россия и США. Остальные обходятся кто истребителями-бомбардировщиками, а кто вертолетами.
        Так и с винтокрылами. Лепят универсалов - да, похуже "спеца", зато много доступнее. Лучше иметь это, чем не иметь вообще ничего
        Кстати, насчет ударного Ми-26. Наши до такого не додумались, а американцы из "Чинука" вертолет-ганшип делали.
        Григорий_45
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