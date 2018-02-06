Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
"Черный ястреб" стал ударным вертолетом
Компания Sikorsky объявила о завершении программы разработки «комплексного набора вооружений» (comprehensive weapon suite) для «Чёрных ястребов» и теперь американские многоцелевые вертолёты Black Hawk S-70M и S-70i теперь могут полноценно выполнять задачи ударных машин.
Финальные испытания нового пакета вооружений для вертолётов Black Hawk прошли в конце прошлого года, завершив шестилетний цикл разработки. Компания Sikorsky заявила о том, что уже начала поставки вооружений для ударных модификаций S-70M и S-70i одной из зарубежных стран. По неофициальной информации, первыми тяжеловооружённые «Чёрные ястребы» получат ОАЭ.
В корпорации Lockheed Martin, в состав которой входит Sikorsky, указывают, что ударная модификация Black Hawk подойдёт странам, которым не нужен специализированный тяжеловооружённый боевой вертолёт. Известно, что Black Hawk S-70M и S-70i с пакетом comprehensive weapon suite смогут нести и применять ракеты AGM-114 Hellfire, Hydra 70, а также крупнокалиберные пулемёты Gatling GAU-19.
Вертолёт Black Hawk S-70 является экспортной модификацией Sikorsky UH-60, поступившего на вооружение американской армии в 1979 году. Известно, что на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолётов UH-60 в различных модификациях. Кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолёт вмещает до 14 человек (включая трёх членов экипажа), может нести стрелковое, ракетное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули, передает "Warspot"
Black Hawk S-70 с «комплексным набором вооружений»
Финальные испытания нового пакета вооружений для вертолётов Black Hawk прошли в конце прошлого года, завершив шестилетний цикл разработки. Компания Sikorsky заявила о том, что уже начала поставки вооружений для ударных модификаций S-70M и S-70i одной из зарубежных стран. По неофициальной информации, первыми тяжеловооружённые «Чёрные ястребы» получат ОАЭ.
В корпорации Lockheed Martin, в состав которой входит Sikorsky, указывают, что ударная модификация Black Hawk подойдёт странам, которым не нужен специализированный тяжеловооружённый боевой вертолёт. Известно, что Black Hawk S-70M и S-70i с пакетом comprehensive weapon suite смогут нести и применять ракеты AGM-114 Hellfire, Hydra 70, а также крупнокалиберные пулемёты Gatling GAU-19.
Вертолёт Black Hawk S-70 является экспортной модификацией Sikorsky UH-60, поступившего на вооружение американской армии в 1979 году. Известно, что на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолётов UH-60 в различных модификациях. Кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолёт вмещает до 14 человек (включая трёх членов экипажа), может нести стрелковое, ракетное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defensenews.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти