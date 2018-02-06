23:22 06 февраля
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Террористы пытались применить в Идлибе «адскую машину» на базе «Шилки»

В ходе боевых действий на севере провинции Идлиб террористы задействовали управляемую по радио гусеничную бронированную бомбу, сообщает Вестник Мордовии.



«Судя по фотоматериалам, самоходная "адская машина" была создана на базе ЗСУ-23-4 "Шилка". Головорезы сняли с нее башню с вооружением и аппаратурой и, что называется, под завязку набили взрывчаткой. А для того чтобы затруднить ее уничтожение, борта укрепили металлическими экранами», – пишет автор материала Лев Романов.


Террористы пытались применить в Идлибе «адскую машину» на базе «Шилки»


В корме видны две антенны, через которые осуществляется управление этой самоходной бомбой.

По его данным, бойцы правительственных войск Сирии всё же смогли обезвредить вражеский смертоносный сюрприз, который, взорвавшись, не причинил особого вреда.

Ранее аналогичную «адскую машину» террористы применили во время боевых действий в Алеппо.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 19

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  1. Отец солдата Сегодня, 15:13
    Ну так задача для радиокружка, прожигается радиоуправление "адской шилки", берется в свои руки и в перед на позиции откуда прибыла. Тут летом на квадрокоптерах экспериментирует ))).
    Отец солдата
    1. сибиралт Сегодня, 15:33
      Ага. Можно подумать, что для "Шилки" делали на оригинальной ходовой базе. winked
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 17:34
        По-моему, это дибилизм, Шилку использовать для бомбы. Мощную боевую машину - и так бездарно уничтожить
        Они бы ещё танки для камикадзе взяли.
        Shurik70
        1. Grazm47 Сегодня, 20:53
          Уважаемый, к Вашему сведению, Тринитротолуол таким методом очень затруднительно детонировать.
          Grazm47
  2. bazzbazz Сегодня, 15:15
    Это же просто ужас. Что с миром стало. Лет 20-30 назад террористы захватывали самолеты, посольства, взрывали бомбы. Теперь это машины смерти, террористы катаются на танках, сбивают самолеты, организовывают нефтедобычу, создают государства! Что дальше, террористический ВМФ и ВВС и первый террорист в космосе?!!
    США и их прихвостни доиграются.
    bazzbazz
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:30
      США и их прихвостни доиграются.
      Доигратся-то доиграются , но только крови и бед принесут во время своих игр немеренно . США , в силу своего самопредставления об исключительности не замечают творимого ими бардака и считают , что всё это их не коснётся , а проблемы "папуасов" не волнуют их пипл и тем более его правителей . Только Бумеранг ВСЕГДА возвращается..... Жаль , что пока он вернётся - весь мир нахлебается по самое не балуйся...
      КВУ-НСвД
      1. bazzbazz Сегодня, 15:34
        Пока объективно ничего не поделать. Терпим и ждем)
        bazzbazz
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:38
          Это же просто ужас. Что с миром стало. Лет 20-30 назад террористы захватывали самолеты, посольства, взрывали бомбы. Теперь это машины смерти, террористы катаются на танках, сбивают самолеты, организовывают нефтедобычу, создают государства! Что дальше, террористический ВМФ и ВВС и первый террорист в космосе?!!
          США и их прихвостни доиграются.
          Зачётный коммент good
          КВУ-НСвД
      2. ОВР Сегодня, 15:38
        Кто это вам всем сказал,что всенепременно доиграются?Первый канал?Киселёв?Соловьёв?Или САМ??? wink Не похоже,что бы так и было,как поют с зомбоящика,скорее нас щемят везде,где только можно и различными методами... hi
        ОВР
        1. bazzbazz Сегодня, 15:50
          Хочется верить, что так будет! Я телевизор не смотрю и это мое личное мнение! Или по вашему нужно одно место США подставить и расслабиться?
          Пока объективно ничего не поделать. Терпим и ждем)
          bazzbazz
        2. Ныробский Сегодня, 16:01
          Цитата: ОВР
          Кто это вам всем сказал,что всенепременно доиграются?Первый канал?Киселёв?Соловьёв?Или САМ??? wink Не похоже,что бы так и было,как поют с зомбоящика,скорее нас щемят везде,где только можно и различными методами... hi
          Да и пусть вас щимят, а мы последовательно проводим свою линию по продвижению интересов России. Кто сказал, что это будет легко?
          Ныробский
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:26
    У нее скорость же не такая, чтобы маневр-уклонение делать при обстреле ПТУРами. Какое-то сомнительное средство.
    Ушлый_башкорт
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:26
    К яйцам они бы себе всю эту взрывчатку привязали, да одновременно и взорвали ее!
    Геркулесыч
  5. san4es Сегодня, 16:55
    Головорезы сняли с нее башню с вооружением и аппаратурой и, что называется, под завязку набили взрывчаткой.

    ..."Башню "сорвало" wassat

    ...Ладно этого не загрузили recourse
    am
    san4es
  6. Ураган70 Сегодня, 17:14
    Цитата: КВУ-НСвД
    США и их прихвостни доиграются.
    Доигратся-то доиграются , но только крови и бед принесут во время своих игр немеренно . США , в силу своего самопредставления об исключительности не замечают творимого ими бардака и считают , что всё это их не коснётся , а проблемы "папуасов" не волнуют их пипл и тем более его правителей . Только Бумеранг ВСЕГДА возвращается..... Жаль , что пока он вернётся - весь мир нахлебается по самое не балуйся...

    Все они замечают! Они его и создают, бардак этот... Там где нет бардака ресурсы не присвоишь...
    Ураган70
  7. Керенский Сегодня, 17:40
    Вот не надо такой половинчатой статьи! Почему не сказано, против чего направили сей луноход?! Цель должна быть достойна средства. Городить такое, это не пара минут. На что направить? Это не пулемётную точку подавить, тут веселее должно быть.
    Керенский
  8. Bosch Сегодня, 18:20
    Восхищаюсь людьми, которые знают все и обо всем. Они в детстве, наверно, зачитывались книгой "Что такое? Кто такой?"
    Bosch
    1. Ныробский Сегодня, 23:15
      Цитата: Bosch
      Восхищаюсь людьми, которые знают все и обо всем. Они в детстве, наверно, зачитывались книгой "Что такое? Кто такой?"
      Ага, а ещё "В чем дело?" т.е. "Что делать?"
      Ныробский
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:44
    Современный брандер. Если доковыляет до позиций, будет большой бадабум, и станет грустно.
    Генерал Песчаных Карьеров
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