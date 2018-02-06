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Террористы пытались применить в Идлибе «адскую машину» на базе «Шилки»
В ходе боевых действий на севере провинции Идлиб террористы задействовали управляемую по радио гусеничную бронированную бомбу, сообщает Вестник Мордовии.
«Судя по фотоматериалам, самоходная "адская машина" была создана на базе ЗСУ-23-4 "Шилка". Головорезы сняли с нее башню с вооружением и аппаратурой и, что называется, под завязку набили взрывчаткой. А для того чтобы затруднить ее уничтожение, борта укрепили металлическими экранами», – пишет автор материала Лев Романов.
В корме видны две антенны, через которые осуществляется управление этой самоходной бомбой.
По его данным, бойцы правительственных войск Сирии всё же смогли обезвредить вражеский смертоносный сюрприз, который, взорвавшись, не причинил особого вреда.
Ранее аналогичную «адскую машину» террористы применили во время боевых действий в Алеппо.
«Судя по фотоматериалам, самоходная "адская машина" была создана на базе ЗСУ-23-4 "Шилка". Головорезы сняли с нее башню с вооружением и аппаратурой и, что называется, под завязку набили взрывчаткой. А для того чтобы затруднить ее уничтожение, борта укрепили металлическими экранами», – пишет автор материала Лев Романов.
В корме видны две антенны, через которые осуществляется управление этой самоходной бомбой.
По его данным, бойцы правительственных войск Сирии всё же смогли обезвредить вражеский смертоносный сюрприз, который, взорвавшись, не причинил особого вреда.
Ранее аналогичную «адскую машину» террористы применили во время боевых действий в Алеппо.
Использованы фотографии: Отвага2004
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