11:50 10 февраля

Выставка оружия в Лас-Вегасе, где произошёл самый массовый расстрел в истории США

От огнестрела погибло больше американцев, чем от войн, СПИДа и террористов. Национальной базы данных оружия в США не существует, и точное количество оружия на руках населения неизвестно.

В октябре 2017 года 64-летний Стивен Пэддок устроил бойню в Лас-Вегасе, расстреляв возле казино «Мандалай Бэй» 59 человек, что стало крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США, а уже в январе 2018 года, как ни в чем не бывало, в том же Лас-Вегасе началась крупнейшая в мире выставка оружия оборудования и снаряжения.

Почему всё так?


1. Если совсем коротко: Национальная стрелковая ассоциация — одна из самых влиятельных лоббистских групп, в ней состоит более 4 миллионов человек. NRA ведет тесную работу с конгрессом, без одобрения которого серьезно ограничить права владельцев оружия нельзя. Лоббисты еще на этапе выборов оказывают финансовую поддержку кандидатам в зависимости от их позиции по оружейной проблеме. (Фото Ethan Miller):

Выставка оружия в Лас-Вегасе, где произошёл самый массовый расстрел в истории США


2. Выставка проходит всего в 9 минутах езды от места бойни в октябре 2017 года. (Фото Ethan Miller):



3. Массовые расстрелы 2000-х и 2010-х годов потрясли США, и общественное мнение повернулось в сторону ужесточения контроля над торговлей и владением огнестрельным оружием. Однако силы, выступающие за изменение действующего законодательства, раз за разом терпят неудачу из-за мощного и хорошо организованного сопротивления оружейного лобби и его проплаченных союзников в Конгрессе. (Фото Ethan Miller):



4. Право граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия гарантирует Вторая поправка к конституции США. Она была принята ещё в 1789 году. Хотя на начальных этапах становления США оборот оружия жестко контролировался. (Фото Ethan Miller):



5. Револьвер Model 500 барабанного типа, разработанный оружейной компанией Smith & Wesson. (Фото Ethan Miller):



6. В наше время могущественная Национальная стрелковая ассоциация (NRA) блокирует почти все попытки ограничить возможности американцев купить оружие.



7. Противостояние между сторонниками и противниками оружия вошло в новую фазу с президентством Барака Обамы. Однако президентский план натолкнулся на ожесточенное сопротивление оппозиции. Главный аргумент лоббистов (кроме денег, разумеется) — «убивают не ружья, а люди», и не существует доказательств того, что ограничительные меры непременно приведут к снижению числа смертей от огнестрела. (Фото Ethan Miller):



8. Хотя статистика говорит об обратном: в штатах, где более суровые законы по отношению к оружию, количество жертв меньше. И наоборот. Тем не менее, Обама ничего не смог сделать и назвал своим главным разочарованием президентства безуспешные попытки повлиять на американское законодательство, касающиеся доступа к смертельному оружию. (Фото Ethan Miller):



9. Трамп, наоборот, называет Вторую поправку «первой американской свободой» и также выступает за сохранение «этого фундаментального права». В феврале 2017-го Трамп подписал закон, отменяющий запрет на продажу оружия людям с психическими расстройствами. Надо ли говорить, что во время президентской гонки Национальная стрелковая ассоциация была за Трампа. (Фото Ethan Miller):



10. Несмотря на ту же бойню в Лас-Вегасе, где от рук стрелка погибло 59 человек, до тех пор, пока республиканцы контролируют Конгресс, а Дональд Трамп занимает пост президента, ожидать введения каких-либо ограничений на распространение оружия бессмысленно. (Фото Ethan Miller):



11. Крупнокалиберная снайперская винтовка Bushmaster BA50. (Фото Ethan Miller):



12. Патрончики. (Фото Ethan Miller):



13. Полное название выставки SHOT (от англ. The Shooting, Hunting, Outdoor Trade), это крупнейшая в мире выставка оборудования и снаряжения для охоты и стрелковых видов спорта. (Фото Ethan Miller):



14. Удивительно, но Национальной базы данных оружия в США по-прежнему не существует, как и неизвестно точное количество оружия на руках населения. По оценкам исследовательского центра Small Arms Survey, на 316 млн жителей США приходится 280 млн единиц стрелкового оружия. В год от стрельбы в США погибают около 30 000 человек. (Фото Ethan Miller):



15. В результате огнестрела каждый день в США погибает 86 человек. (Фото Ethan Miller):

Первоисточник: http://loveopium.ru/severnaya-amerika/vystavka-oruzhiya-v-las-vegase.html


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Комментарии 14

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:52
    Хотя статистика говорит об обратном: в штатах, где более суровые законы по отношению к оружию, количество жертв меньше. И наоборот.


    Приведите ее... what
    лукавите уважаемый...в США полицейские как раз убивают из огнестрела по малейшему поводу подозреваемых...полно роликов где видно как человек в форме при исполнении убивает граждан США за любое неосторожное движение ...не пытаясь даже сохранить ему жизнь.
    Далее...

    как мы видим на первом месте здесь Бразилия...там действительно идёт резня и где действительно надо разоружать аборигенов...
    далее...вот другой пример...

    как мы видим дело не в оружии как таковом а в том кто и как его применяет.


    так что автор маленько лукавит.
    Тот же ЛЕХА
  2. Vard Сегодня, 07:59
    Цель данной статьи показать как плохо то что в США разрешон огнестрел... Из личного опыта... Лет тридцать назад был инцидент... В результате пострадали люди... Этого бы не произошло если бы вместо ножа я бы показал пистолет...кстати от кухонных ножей в России гибнет больше людей чем в США от огнестрельного оружия....
    Vard
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 08:09
    По оценкам исследовательского центра Small Arms Survey, на 316 млн жителей США приходится 280 млн единиц стрелкового оружия. В год от стрельбы в США погибают около 30 000 человек.

    На более чем 300 млн населения США приходится более 250 млн автомашин. В год в авариях погибает в среднем 35.000 человек.
    За все время войны во Вьетнаме погибло 55 тыс американцев.
    За 10 лет войны в Афганистане СССР имела потери в 15 тыс человек.
    Сейчас в России ежегодно гибнет на дорогах 25 тыс человек.
    Убивает человек, а не оружие. Оружие без человека всего лишь груда железа.
    Razvedka_Boem
    1. антивирус Сегодня, 11:46
      нет ответа--разрешить -запретить огнестрел
      ЕДИНАЯ РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ ПОКА ОТСУТСТВУЕТ.слишком разные взгляды на жизнь и традиции
      антивирус
  4. Victor_B Сегодня, 08:29
    [quote=Razvedka_Boem][quote]Убивает человек, а не оружие. Оружие без человека всего лишь груда железа.[quote]
    Все верно.
    Еще больше гибнет от кухонного ножа. Но кухонный нож не предназначен для убийства, так же как и обыкновенный кирпич и автомобиль.
    Оружие и холодное и огнестрельное сделано с единственной целью - УБИЙСТВО. И если охотничье - для убийства зверей, то боевое - для убийства человека.
    Когда пишут, что для защиты, это лукавство.
    Хотя - да, любому нормальному мужику эти игрушки ну очень симпатичны и желанны.
    Victor_B
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:49
      Оружие и холодное и огнестрельное сделано с единственной целью - УБИЙСТВО.

      Несогласен...
      перечисленные вами предметы могут применяться как для убийства так и для защиты от убийства...холодное оружие попутно применяется в бытовых случаях.
      Кроме того огнестрельное орудие применяется и в спортивных целях а также в целях устрашения...вообщем все зависит от его владельца.
      Если вы дадите пистолет или нож в руки алкашу ...психу...наркоману неважно с лицензией или без лицензии вероятность убийства этими лицами других граждан по любому поводу близка к 100 процентам.
      Если же это оружие в руках законопослушного гражданина естественно что применять его он будет в установленных рамках закона...
      это надо четко понимать и не вводить людей в заблуждение.
      Тот же ЛЕХА
      1. Victor_B Сегодня, 09:14
        Если же это оружие в руках законопослушного гражданина естественно что применять его он будет в установленных рамках закона...
        Кухонным ножом, кирпичом, машиной все-таки затруднительно убивать.
        За ружьем идти надо или доставать.
        А вот ежели короткоствол уже под рукой, то потом утром не сможет алкаш вспомнить кого и зачем застрелил.
        Victor_B
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:17
          А вот ежели оно уже под рукой, то потом утром не сможет алкаш вспомнить кого и зачем застрелил.

          Ну тогда сажаем его вместе с тем кто кто вручил ему в руки это оружие в тюрьму.
          Еще раз говорю законопослушный гражданин в здравом уме никогда не будет нападать и убивать окружающих...это удел психов ...наркоманов и алкоголиков...коих кстати хватает и в правоохранительных органах.
          Тот же ЛЕХА
          1. Victor_B Сегодня, 09:28
            это удел психов ...наркоманов и алкоголиков
            Да посмотрите вокруг!
            Этого дерьма полно!
            Пьяная драка - это что редкость? Речь даже не о преступниках. А просто о бытовухе. Из серии - с женой поругался!
            Victor_B
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:33
              Из серии - с женой поругался!


              Я вот например с женой довольно часто ругаюсь...но у меня никогда даже в мыслях нет поднять на нее руку...более того smile таким образом мы разрешаем противоречия в нашей семейной жизни и это нормально...неужели ссора является поводом для убийства здравомыслящему человеку .
              Нет...псих это псих ...если у человека в голове сидит гадкая мыслишка кого нибудь убить он это сделает в любой стрессовой ситуации...
              таких людей надо сразу отсеивать от владения оружием...независимо от социального положения в обществе.
              Тот же ЛЕХА
  5. Victor_B Сегодня, 10:09
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Из серии - с женой поругался!


    Я вот например с женой довольно часто ругаюсь...но у меня никогда даже в мыслях нет поднять на нее руку...более того smile таким образом мы разрешаем противоречия в нашей семейной жизни и это нормально...неужели ссора является поводом для убийства здравомыслящему человеку .
    Нет...псих это псих ...если у человека в голове сидит гадкая мыслишка кого нибудь убить он это сделает в любой стрессовой ситуации...
    таких людей надо сразу отсеивать от владения оружием...независимо от социального положения в обществе.
    Просто повторюсь. Пистолет больше ни для чего не предназначен. Убийство человека. Все!
    Спорт - это совсем другое. Вот шпага. Ведь оружие. И 200 лет назад убивали ею... Вы слышали чтобы в США кого-нибудь шпагой закололи?
    Из огнестрела - еври божий день, да и много.
    Victor_B
  6. 23рус Сегодня, 10:20
    Короткоствол - зло. Имея его вы не сможете себя контролировать в сложных ситуациях.
    23рус
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:57
      Короткоствол - зло.

      Ну так так запретите его органам...почему им можно а остальным нет...давайте оставим оружие только армии.

      Сейчас разборки на дорогах ведутся с помощью газовых и пневматических пистолетов...вот что надо убрать из рук автовладельцев...применяют по поводу и без повода...слишком мягкое наказание за его ношение.
      Дома оружие должно находиться и только дома должно быть право на защиту у граждан с оружием.
      Улица ...совсем другой расклад вещей и поведения в местах массового скопления людей ...там да появление любого оружия недопустимо...я даже правоохранителям запретил бы его таскать где больше двух-трех человек.
      Тот же ЛЕХА
  7. Михаил Р Сегодня, 10:23
    Из опыта работы (с которой увольняюсь нафиг). Половина убийств и причинений тяжких телесных повреждений было сделано обычным кухонным ножом. Это не считая случаев, когда по пьяной лавочке один другого порезал не слишком серьёзно. Посмотрите по возможности статистику МВД. Огромная часть убийств бытовая и совершается кухонным ножом.
    Михаил Р
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