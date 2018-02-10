Выставка оружия в Лас-Вегасе, где произошёл самый массовый расстрел в истории США

От огнестрела погибло больше американцев, чем от войн, СПИДа и террористов. Национальной базы данных оружия в США не существует, и точное количество оружия на руках населения неизвестно.В октябре 2017 года 64-летний Стивен Пэддок устроил бойню в Лас-Вегасе, расстреляв возле казино «Мандалай Бэй» 59 человек, что стало крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США, а уже в январе 2018 года, как ни в чем не бывало, в том же Лас-Вегасе началась крупнейшая в мире выставка оружия оборудования и снаряжения.Почему всё так?1. Если совсем коротко: Национальная стрелковая ассоциация — одна из самых влиятельных лоббистских групп, в ней состоит более 4 миллионов человек. NRA ведет тесную работу с конгрессом, без одобрения которого серьезно ограничить права владельцев оружия нельзя. Лоббисты еще на этапе выборов оказывают финансовую поддержку кандидатам в зависимости от их позиции по оружейной проблеме. (Фото Ethan Miller):2. Выставка проходит всего в 9 минутах езды от места бойни в октябре 2017 года. (Фото Ethan Miller):3. Массовые расстрелы 2000-х и 2010-х годов потрясли США, и общественное мнение повернулось в сторону ужесточения контроля над торговлей и владением огнестрельным оружием. Однако силы, выступающие за изменение действующего законодательства, раз за разом терпят неудачу из-за мощного и хорошо организованного сопротивления оружейного лобби и его проплаченных союзников в Конгрессе. (Фото Ethan Miller):4. Право граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия гарантирует Вторая поправка к конституции США. Она была принята ещё в 1789 году. Хотя на начальных этапах становления США оборот оружия жестко контролировался. (Фото Ethan Miller):5. Револьвер Model 500 барабанного типа, разработанный оружейной компанией Smith & Wesson. (Фото Ethan Miller):6. В наше время могущественная Национальная стрелковая ассоциация (NRA) блокирует почти все попытки ограничить возможности американцев купить оружие.7. Противостояние между сторонниками и противниками оружия вошло в новую фазу с президентством Барака Обамы. Однако президентский план натолкнулся на ожесточенное сопротивление оппозиции. Главный аргумент лоббистов (кроме денег, разумеется) — «убивают не ружья, а люди», и не существует доказательств того, что ограничительные меры непременно приведут к снижению числа смертей от огнестрела. (Фото Ethan Miller):8. Хотя статистика говорит об обратном: в штатах, где более суровые законы по отношению к оружию, количество жертв меньше. И наоборот. Тем не менее, Обама ничего не смог сделать и назвал своим главным разочарованием президентства безуспешные попытки повлиять на американское законодательство, касающиеся доступа к смертельному оружию. (Фото Ethan Miller):9. Трамп, наоборот, называет Вторую поправку «первой американской свободой» и также выступает за сохранение «этого фундаментального права». В феврале 2017-го Трамп подписал закон, отменяющий запрет на продажу оружия людям с психическими расстройствами. Надо ли говорить, что во время президентской гонки Национальная стрелковая ассоциация была за Трампа. (Фото Ethan Miller):10. Несмотря на ту же бойню в Лас-Вегасе, где от рук стрелка погибло 59 человек, до тех пор, пока республиканцы контролируют Конгресс, а Дональд Трамп занимает пост президента, ожидать введения каких-либо ограничений на распространение оружия бессмысленно. (Фото Ethan Miller):11. Крупнокалиберная снайперская винтовка Bushmaster BA50. (Фото Ethan Miller):12. Патрончики. (Фото Ethan Miller):13. Полное название выставки SHOT (от англ. The Shooting, Hunting, Outdoor Trade), это крупнейшая в мире выставка оборудования и снаряжения для охоты и стрелковых видов спорта. (Фото Ethan Miller):14. Удивительно, но Национальной базы данных оружия в США по-прежнему не существует, как и неизвестно точное количество оружия на руках населения. По оценкам исследовательского центра Small Arms Survey, на 316 млн жителей США приходится 280 млн единиц стрелкового оружия. В год от стрельбы в США погибают около 30 000 человек. (Фото Ethan Miller):15. В результате огнестрела каждый день в США погибает 86 человек. (Фото Ethan Miller):