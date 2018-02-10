Производство авиационных двигателей на ПАО "ОДК-УМПО"

24-25 января 2018 года нашему блогу удалось побывать в ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) - это разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России. ОДК-УМПО входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (в составе Госкорпорации Ростех), интегрированной структуры, специализирующейся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.Основными видами деятельности ОДК-УМПО являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт газотурбинных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности. В объединении, в частности, серийно выпускаются турбореактивные двигатели для самолетов семейства Су-35 (АЛ-41Ф-1С), Су-27 (АЛ-31Ф), семейства Су-30 (АЛ-31Ф и АЛ-31ФП), отдельные узлы для вертолетов «Ка» и «Ми».ОДК-УМПО является головным производителем перспективного двигателя для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). ОДК-УМПО также участвует в кооперации с другими предприятиями ОДК в проекте создания двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21, а также в работе по выпуску компонентов вертолетных двигателей типа ВК-2500.Чем сейчас занимается предприятие мы представляем в небольшом фоторепортаже.Один из четырех производственно-технологических центров (ПТЦ) УМПО (с) bmpdТурбовальный двигатель ВК-2500П-01. ОДК-УМПО в рамках импортозамещения поставлявшихся ранее с Украины вертолетных двигателей участвует в программе производства узлов вертолетного турбовального двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов «Ми» и «Ка». Узлы ВК-2500, изготовление которых по составу кооперации ОДК закреплено за ОДК-УМПО, включают более 900 деталей и сборочных единиц (ДСЕ). В рамках проекта идет создание четырех производственно-технологических центров (ПТЦ). Сейчас ведется активная работа по техническому оснащению созданного ПТЦ № 185, специализирующегося на изготовлении узлов турбины и сопловых аппаратов ВК-2500 (с) bmpdАппараты сопловые компрессорной турбины двигателя ВК-2500П (изделие 78). В даном ПТЦ введено в эксплуатацию 28 из 52 единиц оборудования, в том числе с числовым программным управлением, и в конце 2017 г. начато освоение первых ДСЕ. Задействовано 133 человека. В 2018 году в ОДК-УМПО запланировано изготовление 250 комплектов ДСЕ в год, и далее – 300 комплектов с учетом ввода в эксплуатацию оставшихся трех ПТЦ к 2019 г. (с) bmpdТурбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ. ПАО "ОДК-УМПО" отвечает за производство заготовок деталей из титановых сплавов и выполняет финишную обработку на оборудовании в ПТЦ деталей типа "гнездо подшипника", "кронштейн", "рычаги управления" (с) bmpdДвухконтурные турбореактивные двигателb АЛ-41Ф-1С и АЛ-31ФП, выпускаемые на УМПО (с) bmpdАЛ-31ФП крупным планом. Данный двигатель также выпускается по лицензии в Индии по т.н. "пятой фазе", то есть практически самостоятельно (с) bmpdДвигатель АЛ-41Ф-1С - в настоящее время массово производится (с) bmpdИ его сопло (с) bmpdЦех сборки двигателей семейств АЛ-31 и АЛ-41 (с) bmpdПрактически полностью собранный двигтель АЛ-41Ф-1С (с) bmpdДвигатель находится на поворотном стенде с шестью рабочими местами, что позволяет проводить сборочные операции одновременно (с) bmpdВ цехе окончательной сборки занято порядка 1000 человек, которые распределены по семи участкам (с) bmpdЭталонные двигатели 117С, АЛ-31Ф, Р-195, Р-95Ш, Р-25-300 (с) bmpdМакет поворотного сопла двигателя АЛ-31ФП (с) bmpdИдет сборка двигателя АЛ-41Ф-1С. В настоящее время в ОДК-УМПО (с учетом филиалов) работают более 24 000 человек (с) bmpd