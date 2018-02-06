23:25 06 февраля
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Вильнюс: Нужно снести памятники советским солдатам и оставить захоронения безымянными

В департаменте культурного наследия Литвы от военно-исторической ассоциации «Забытые солдаты» потребовали сноса памятников не только воинам Красной Армии, но также представителям армии Российской империи. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на президента упомянутой ассоциации Виктора Орлова.

В литовском департаменте объявили о том, что снос нужно осуществить в ближайшее время, так как «надписи на памятниках противоречат исторической действительности». Речь в первую очередь идёт о надписях, в которых содержатся слова о воинах-освободителях. Как известно, в Прибалтике политические тенденции таковы, что тех же солдат Красной Армии, освобождавших эти земли от нацистов, принято считать «оккупантами» в отличие, например, от вооружённых группировок всевозможных «лесных братьев», многие командиры которых были представителями агентуры гитлеровской разведки на балтийских берегах.

Отмечается, что литовские чиновники предлагают не только снести памятники, но и оставить без эксгумации и перезахоронения останки русских воинов. Аргументации департамента культурного наследия выглядит следующим образом:
Вряд ли там лежат останки именно тех, чьи имена написаны на табличках. Лучше будет оставить эти захоронения безымянными.


Вильнюс: Нужно снести памятники советским солдатам и оставить захоронения безымянными


Безымянные захоронения воинов-освободителей, форма спортсменов без государственной символики на Олимпиаде – казалось бы, никак не связанные факты. На самом деле очень похожи эти факты на звенья одной, антироссийской, цепи.

Использованы фотографии: prussia39.ru
28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. Гигант мысли Сегодня, 17:20
    Ох, и допросятся когда-нибудь эти литовцы, как говорил известный всем типаж из "Бриллиантовой руки", буду бить больно, но метко.
    Гигант мысли
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:24
      Вильнюс: Нужно снести памятники советским солдатам и оставить захоронения безымянными

      Нужно снести Литву на фиг и оставить эту страну безымянной! fool
      СРЦ П-15
      1. хрыч Сегодня, 17:29
        Цитата: СРЦ П-15
        Нужно снести Литву на фиг и оставить эту страну безымянной!

        К этому и идет, литовцы вымирают из-за низкой рождаемости, что для малого народа смерть. Половина в стране не живет, обслуживают ватерклозеты европейским лузерам, типа Ирландии. Даже можно скоро присвоить стране историческое имя, с учетом европейской специализации, например Вантус. Кстати сохраняется литовское окончание на "с". Видите, как все хорошо сходится и лингвистика, и специализация, и величие национального духа.
        хрыч
        1. Околоточный Сегодня, 18:53
          Отлично, только без буквы Т.
          Околоточный
      2. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Андрей К Сегодня, 18:23
              Цитата: Подрезчик
              Да это "капризная девочка" появилась на форуме: это не так, кто такой "Владыка Ситх", что за секреты и т.д.
              Не нравится коммент человека-обойти стороной можно.
              А то по раздраженным комментариям так и видно: то ли жизнь не удалась, то ли жена не дает, а по делу фактически ничего не пишется. Мужчиной надо быть...

              Оно мне сейчас истерику по поводу звёздочек закатило wassat
              Можете пройтись посмотреть. Горе у человека, генералом быть хочет laughing
              Не знаю как и успокоить request
              Андрей К
              1. Околоточный Сегодня, 18:54
                Пирамидону ему отвесить.
                Околоточный
              2. Подрезчик Сегодня, 19:13
                Цитата: Андрей К
                Цитата: Подрезчик
                Да это "капризная девочка" появилась на форуме: это не так, кто такой "Владыка Ситх", что за секреты и т.д.
                Не нравится коммент человека-обойти стороной можно.
                А то по раздраженным комментариям так и видно: то ли жизнь не удалась, то ли жена не дает, а по делу фактически ничего не пишется. Мужчиной надо быть...

                Оно мне сейчас истерику по поводу звёздочек закатило wassat
                Можете пройтись посмотреть. Горе у человека, генералом быть хочет laughing
                Не знаю как и успокоить request

                Видел, Андрей hi , видел и читал! Капец какой-то... belay
                Думаю, это пройдет! hi
                Подрезчик
                1. Андрей К Сегодня, 19:34
                  Цитата: Подрезчик
                  ...видел и читал! Капец какой-то... Думаю, это пройдет!...

                  Саш хочется надеяться.
                  Думаю, что нашим маленьким коллективом поможем парню с чувством такта определиться hi
                  Андрей К
          2. Piramidon Сегодня, 18:11
            Цитата: iliitchitch
            Кстати , погонщики за звездАми отсюда катапультировались , когда "минуса" отменили

            Вот когда "минусы" отменили, такие, как раз и активизировались. Кто вам теперь мешает всякую хрень нести здесь? Теперь вам только "плюсы" светят и никаких "минусов".
            Piramidon
            1. Андрей К Сегодня, 18:16
              Цитата: Piramidon
              ...Вот когда "минусы" отменили, такие, как раз и активизировались. Кто вам теперь мешает всякую хрень нести здесь? Теперь вам только "плюсы" светят и никаких "минусов"...

              Вы уже весь сайт загадили со своими подсчётами плюсиков-минусиков. Вам плюсиков не хватает? request
              Попросите, не жалко, отсыпем laughing
              Что Вы как заведённый, флудите, людям общаться мешаете? negative
              Андрей К
              1. Комментарий был удален.
                1. Андрей К Сегодня, 18:30
                  wink
                  Цитата: Piramidon
                  ...Андрюша, вы хотя бы поинтересовались, что есть"флуд". Я только отвечаю на комменты ПО ТЕМЕ...

                  Ох тыжешь? Вы женщина? belay
                  Пардонте-с love
                  Меня Андрюшей только дамы-с wink
                  Андрей К
                  1. Комментарий был удален.
            2. iliitchitch Сегодня, 18:19
              Цитата: Piramidon
              Вот когда "минусы" отменили, такие, как раз и активизировались. Кто вам теперь мешает всякую хрень нести здесь? Теперь вам только "плюсы" светят и никаких "минусов".

              Хрень , какая такая хрень ? Где она , покажите мне её . На этом , пожалуй , сверну дискуссию с недостойным , не стоит оно того .
              iliitchitch
          3. Piramidon Сегодня, 18:16
            Цитата: iliitchitch
            Нужно снести Литву на фиг и оставить эту страну безымянной!

            Как я понял, шовинистско-дeбильныe призывы снести все и превратить в прах, вас не слишком напрягают?
            Piramidon
            1. iliitchitch Сегодня, 18:26
              Цитата: Piramidon
              Цитата: iliitchitch
              Нужно снести Литву на фиг и оставить эту страну безымянной!
              Как я понял, шовинистско-дeбильныe призывы снести все и превратить в прах, вас не слишком напрягают?

              У чела сегодня , похоже , с кумполом чего-то не то . Мой ник к чужой цитате пристыковал , не поленился же . В больничку б ему .
              iliitchitch
              1. Андрей К Сегодня, 18:34
                iliitchitch
                ...В больничку б ему...

                Поздно laughing
                Андрей К
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 18:10
          Цитата: Piramidon
          Возьми и снеси, храбрый, Вы наш, диванный генералиссимус. Больших звезд нахватал на таких же неумных воззваниях?
          P.S. как же вы достали своими пустопорожними деб.. неумными призывами, собиратели "плюсиков", от таких же, как вы, урякалок.

          Вам бы ник взять не Piramidon, а Пурген - несёт Вас, как будто Вы его объелись! yes
          СРЦ П-15
          1. Комментарий был удален.
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:42
              Цитата: Piramidon
              Понял. Ответить по теме не ваш уровень. Ума не хватает. Начали цепляться к никам и авам. Это уровень детского сада, когда они достают друг друга дразнилками.

              Не считаю нужным обсуждать русофобские поступки этого недогосударства! Вам теперь всё понятно?
              СРЦ П-15
        3. Orionvit Сегодня, 18:44
          Цитата: Piramidon
          P.S. как же вы достали своими пустопорожними деб.. неумными призывами

          Я так понимаю по вашему тону, что всё, что происходит в литве, вас устраивает.
          Orionvit
        4. vovanpain Сегодня, 19:04
          Цитата: Piramidon
          Больших звезд нахватал на таких же неумных воззваниях?

          У меня Степан звезд побольше будет, вообще-то, может вы и раньше регистрировались, но сейчас вы с сентября 2017 года и рейтинг ваш маловат, а вот что бы он побольше был, вы не кидайтесь на коллег форучан, они поболее вас тут находятся, и не говорят вам что вам писать, а пишите сами комментарии, а форумчане их оценят, да и вообще не в звездах и рейтингах дело, сюда приходят прежде всего общаться, обсуждать, дискутировать, а что флуд, мат или хамство, так модераторы и администраторы есть и поверьте карают за грехи очень строго, вся спина порота поверьте. Удачи вам. hi
          vovanpain
          1. Подрезчик Сегодня, 19:21
            good good good Владимир, доброго вечера! hi
            а вот что бы он побольше был, вы не кидайтесь на коллег форучан, они поболее вас тут находятся, и не говорят вам что вам писать, а пишите сами комментарии, а форумчане их оценят,

            Ну что еще сказать? good hi hi hi
            Подрезчик
            1. vovanpain Сегодня, 21:26
              Цитата: Подрезчик
              Владимир, доброго вечера!

              И тебе Александр Доброго Вечера! hi drinks
              vovanpain
          2. Околоточный Сегодня, 23:17
            Володь, hi , где пропадали?
            Околоточный
      3. ded100 Сегодня, 17:56
        Страну то за что снести чиновников а главное их матрасовских покровителей чиновники сами скопытятся!!! wassat
        ded100
      4. Терский Сегодня, 18:18
        Цитата: СРЦ П-15
        Нужно снести Литву на фиг и оставить эту страну безымянной!

        belay Без эксгумации останков былой витрины СССР? Там столько нашего бабла вбухано, мама не горюй. Вот и эксгумировать долги, и она (Литва и не только) станет не только безымянной но и бесштаннойwink laughing Наше Вам, hi !
        Терский
      5. частное лицо Сегодня, 18:33
        Перекрыть им доступ на рынок РФ и все задвижки газо-нефтепроводов сами загнутся, шпротами удавятся.
        частное лицо
      6. Machete Сегодня, 19:36
        Не страну - землю.
        Machete
      7. Герман 4223 Сегодня, 21:52
        Вандал глумится над могилой от недалекого ума,но! есть вещи которые прощать нельзя,нельзя забыть,за всё придётся отвечать.Лупить до посинения его извилин уже не грех,а лишь суровая необходимость.Мы гадость эту не забудем и не надейтесь!Мы рядом,и однажды снова будем в вашем месте.
        Герман 4223
    2. 210окв Сегодня, 17:26
      С нынешней властью они могут быть спокойны.И бить не будут и все простят и покаются ещё.
      Цитата: Гигант мысли
      Ох, и допросятся когда-нибудь эти литовцы, как говорил известный всем типаж из "Бриллиантовой руки", буду бить больно, но метко.
      210окв
    3. влад66 Сегодня, 17:32
      Ну и скоты, у нас никто на полном серьёзе не призывает снести этот прибалтийский гадюшник и оставить эту территорию безимянной, а ведь просят, ох как выпрашивают. Блин три прибалтийские шавки, страны уже 4-го мира. negative
      влад66
      1. EwgenyZ Сегодня, 17:51
        Цитата: влад66
        а ведь просят, ох как выпрашивают

        Потому и храбрятся, знают что не будет "ответки", выразим озабоченность и успокоимся. По-хорошему бы, вообще увезти памятники и солдат со всей территории Восточной Европы, но наши не пойдут на это, а только будут выражать озабоченность. И свернуть с ними всякую деятельность. А литовцы ещё "хлебнут полной ложкой" город Вильно на их территории, пока ещё...
        EwgenyZ
        1. vadson Сегодня, 18:43
          На высшем уровне в оборонной доктрине написать что при шухере европейском каждой недо стране отведено по паре мегатонн. а шо, оборонная стратегия. пусть ссутся во сне
          vadson
    4. silver2018 Сегодня, 18:34
      Зря Россия этот этнос у шведов выкупила, пусть вернут долги с процентами, они же так любят требовать.
      silver2018
      1. Orionvit Сегодня, 18:49
        Россия покупала у Шведов территорию, там и этноса как такового не было. Жили какие то чухонцы по дальним хуторам, и никто пикнуть не смел. А тут как же, демократия, ещё и за спиной хозяина. Гонору хоть отбавляй. Правильно пишут, допрыгаются лимитрофы до цугундера.
        Orionvit
    5. Kisso4kin Сегодня, 19:18
      Прямо так и сказал
      Kisso4kin
  2. seti Сегодня, 17:22
    Посмотрим ответ от нашего уважаемого Мида. Опять что то жестко промычат или наконец то рубанут что нужно пересмотреть вообще независимость этих государств. Петр 1 в свое время купил эти земли у Швеции за звонкую монету. Пусть вернут или мы вернем сами как возвращали Юрьеву дань.
    seti
    1. Pete Mitchell Сегодня, 17:25
      Цитата: seti
      Посмотрим ответ от нашего уважаемого Мида. Опять что то жестко промычат или наконец то рубанут..

      Честно сказать действия МИДа не понятны: откуда столько терпения, да и надо ли терпеть.
      Pete Mitchell
    2. Svarog Сегодня, 17:26
      Цитата: seti
      Посмотрим ответ от нашего уважаемого Мида.

      Тут даже смотреть нечего, очередное выражение обеспокоенности, возможно протест, но не более.. Слишком наши власть имущие напуганы.. Санкции делают свое дело, пыл наших либералов пропал и осталась только тревога, как бы что не отобрали за границей.
      Svarog
    3. ul_vitalii Сегодня, 17:30
      МИД обложили, слова заканчиваются, эмоции прут.
      ul_vitalii
      1. влад66 Сегодня, 17:40
        Цитата: ul_vitalii
        МИД обложили, слова заканчиваются, эмоции прут.

        Скоро лозунги пойдут laughing hi
        влад66
        1. Икар Сегодня, 23:04

          Pete Mitchell ,
          Честно сказать действия МИДа не понятны: откуда столько терпения, да и надо ли терпеть.
          /
          А разве МИД у нас в стране формирует внешнюю политику? Дело МИДа оформлять в дипломатические конструкции мысли и решения главного в стране.
          Икар
  3. Керенский Сегодня, 17:23
    Да неужели денег не найдём вывезти останки павших на Родину?! И похороним их тут по чину.... А эти.... Да пусть пишут свою историю, как они укров моря рыть учили!
    Керенский
    1. LiSiCyn Сегодня, 17:36
      Так не дадут, скорей всего... Гниды приебалтские !!! Если честно... Вижу тачку на литовских или польских номерах, рука сама тянется к кирпичу. am
      Хотя понимаю, что простым людям и самим "это" не нравиться... У самого, двоюродная тетка в Литве.. Замужем за литовцем, нормальный дядька... Наш.. Советский. good
      LiSiCyn
  4. nord62 Сегодня, 17:25
    От же твари... Иначе всех этих прибалтов не назвать... Это же какими моральными уродами надо быть , чтобы осквернять могилы.... Неужели, наплевав на все международные договора и соглашения, нельзя им перекрыть кислород в экономике, в культуре, в бытовых поездках в Россию... Чего сними цацкаться.... Они же хуже бандеровцев - те в лобовую стену крушать , а эти исподтишка
    nord62
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:26
    Литва-шлюха.У меня дед за неё воевал.Шваль остаётся швалью.Моя родина-это Моя Родина!
    ВЕРЕСК
  6. Egorovich Сегодня, 17:27
    В голове один трехэтажный мат по этим прибалтийским холуям, даже над мертвыми издеваются, су.ки.
    Egorovich
  7. astepanov Сегодня, 17:29
    Гниды. Объявить тварям санкции и прекратить экспорт топлива и оборудования. Что, мы не проживем без кофе, жемчуга и лошадиной сбруи, которые они нам поставляют? Жемчуг можно покупать в Китае Тайланде напрямую, кофе - в Бразилии и Вьетнаме. Один черт Литва- лишь перекупщик.
    astepanov
  8. theadenter Сегодня, 17:32
    Я даже не удивлен. С такой промывкой мозгов, как в прибалтийских странах - другого и не следовало ожидать. Свою же историю уничтожают, лишь бы России насолить. Тот же сценарий идет и в Украине, как под копирку.
    theadenter
  9. Esoteric Сегодня, 17:34
    На самом деле очень похожи эти факты на звенья одной, антироссийской, цепи.


    Да понятно всё давно. Вопрос стоит не в антироссийской цепи, а том, что с ней делать. Заковать в неё самих "кузнецов", порвать её на колечки или ходить и греметь ею на каждом углу, на каждом мероприятии... what
    Esoteric
  10. bubalik Сегодня, 17:37
    политические тенденции таковы, что тех же солдат Красной Армии, освобождавших эти земли от нацистов, принято считать «оккупантами»
    fool

    ,,,в период её оккупации – более 200 тыс. евреев было зверски уничтожено литовскими националистами «белоповязочниками» в первые месяцы войны СССР с Германией в 1941 г.-
    Р.Ванагайте «Наши»

    Освобождая территорию Советской Литвы погибли 100 тыс. красноармейцев, в том числе воины 16-й Литовской дивизии. «Погибшим за Родину. Их могилы знает только Бог» написано на памятнике воинском военном мемориале в Вильнюсе, расположенном на Антоколе.

    Около 30 тысяч литовцев, граждан Литовской ССР всех возрастов, поддерживавших Советскую власть, погибли от рук, нынче официальной литовской пропагандой так называемых лесных братьев
    документальное издание «КНИГА ПАМЯТИ жертв террора партизан», 2011 г.
    bubalik
  11. Дормидонт Сегодня, 17:37
    Вильно - польский город
    Дормидонт
    1. japs Сегодня, 20:45
      Скажем точнее, белорусский...
      japs
    2. tihonmarine Сегодня, 21:34
      Вильнюс основан в 1323 году Гедиминасом Великим Князем Литовским и Русским.
      tihonmarine
  12. Николай Фёдоров Сегодня, 17:40
    Прочитал статью и осознал, что очень хочется материться. Ничто другое, кроме мата, в данной ситуации не идёт. Они там в прибалтике совсем с ума все посходили?! Покуситься на могилы и память о погибших - это ж так низко. Хотя что ещё можно ожидать от содомитов, официально отказавшихся от мамы и папы. Пишу с горечью, т.к. в советские годы мне очень нравилось бывать в Прибалтике. И люди тогда были совсем другие...
    Николай Фёдоров
    1. виктор н Сегодня, 18:06
      Люди остались те же, просто Вы тогда рады были обманываться.
      виктор н
    2. tihonmarine Сегодня, 21:32
      С ума они не посходили, но как и в советское время орали то что прикажет из Москвы обком партии, сейчас всё то же, только обком переменился из Москвы в Вашингтон. И ещё кушать очень хочется.
      tihonmarine
  13. Симон Сегодня, 17:40
    Цитата: Гигант мысли
    Ох, и допросятся когда-нибудь эти литовцы, как говорил известный всем типаж из "Бриллиантовой руки", буду бить больно, но метко.

    Да..а, кабы не пришлось им потом быстро их восстанавливать! Американцы далеко, за Атлантикой, а Германия уже нам в след начинает смотреть. Смотрите, чтоб не получилось роковой ошибкой для вас прибалтов! fool
    Симон
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:41
    Упыри безрогие. Хуже фашистов.
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. Симон Сегодня, 17:43
    Цитата: Egorovich
    В голове один трехэтажный мат по этим прибалтийским холуям, даже над мертвыми издеваются, су.ки.

    Это им потом боком обойдется! yes
    Симон
    1. виктор н Сегодня, 18:09
      Не надо откладывать. Бей первым!
      виктор н
  16. Симон Сегодня, 17:45
    Цитата: ВЕРЕСК
    Литва-шлюха.У меня дед за неё воевал.Шваль остаётся швалью.Моя родина-это Моя Родина!

    У меня дядя воевал за нее и я сам там служил в Таураге. Вполне с тобой солидарен! yes
    Симон
  17. винторез Сегодня, 17:48
    Я уже представляю километровые очереди из литовских фур на границе с Россией...
    винторез
  18. Керенский Сегодня, 17:50
    Да ещё раз повторюсь: не хотят памяти, - не надо. Это НАША память. И надо забрать прах бойцов и пусть лежат на родной земле. Сделать Аллею Памяти хоть в том же парке Патриот. И не будет у них шансов глумиться над павшими! А что они в своих учебниках напишут, - так я по-ихнему всё равно читать не умею!
    Керенский
  19. Витас Сегодня, 17:52
    А почему бы нам не разорвать с этими ребятами дип. отношения? И ввести жесткие санкции, вплоть до того, что грузовики и машины не пускать? А всем этническим русским дать рос. гражданство.
    Витас
  20. Evgenijus Сегодня, 17:52
    Похоже, что у авторов сноса памятников советским воинам давно "снесло голову". Вытравить у своей литовской молодежи все из памяти о реальной истории Литвы - вот цель таких "предложений". Реальная история Литвы - это давние похождения литовских военных формирований на территорию Руси в компании с "друзьями" с Запада. Дошли до Москвы, Вологды. Везде грабежи и насилье над русским народом. Это в средние века. Наполеон шел на Россию, так в Литве ему была свободная дорога и пополнение продовольствием. Вторая мировая - олять безразличие, а скорее одобрение нацистскому нашествию, да в придачу активное участие многих местных в убийствах своих же граждан. Вот и получается - одна чернота. Так как обелить свою историю? Понятно как, создать мифы, а остальное уничтожить. Типа, все мы (местные) были белыми и пушистыми, а вот остальные - вороги.
    Evgenijus
  21. MIG00001 Сегодня, 17:52
    Ну что можно сказать пака кормили этих yблютков они были с нами а как кормить перестали сразу врагами стали, вот и вывод выставить СЧЕТ за погибших наших солдат на эту подлую нацию
    MIG00001
  22. Ураган70 Сегодня, 17:54
    Сейчас наши Псаки выразят озабоченность и возмущение, а как в " Мече" говорилось? Безнаказанность рождает беззаконие!
    Так что то ли еще будет, пока наверху Акеллы беззубые, да еще и промахнувшиеся...
    Зато совсем недавно была новость, что шпроты из Шпротландии вернуться... Мелочь вроде, но вот так позиции и сдаем...сначала магнитофон, потом медальон!
    Ураган70
  23. Ураган70 Сегодня, 18:01
    Цитата: Симон
    Цитата: Egorovich
    В голове один трехэтажный мат по этим прибалтийским холуям, даже над мертвыми издеваются, су.ки.

    Это им потом боком обойдется! yes

    Когда? Каким боком? Насколько серьёзен будет обход? Как велик будет бок?
    К сожалению ничего тем утыркам не случится, пока не произойдет у нас Большая Чистка... Начиная от публичного сожжения Конституции ЕБНа, кончая головами на пиках(утрирую конечно), но вип-тюрьмы должны наполниться прилично!
    За вип-тюрьмы не пинайте! Но начнем с малого, главное, чтобы наших крыс туда определить, а условия содержания поменять не долго...
    Ураган70
  24. баклан Сегодня, 18:04
    Никогда не пойму, почему Литва пытается полность испортить отношения с Россией. Вроде вот, пожалуйста, рядом 6-я экономика, громадный и открытый рынок сбыта товаров и тем и другим есть чем торговать. Сельское хозяйство убили, рыбную промышленность ещё раньше сгноили, пенсионерам нечем платить пенсии... Нет, надо набрасывать дерьмо на вентилятор...
    баклан
    1. Bosch Сегодня, 18:55
      The Lietuva is tampax of USA.
      Bosch
  25. loginovich Сегодня, 18:04
    Безымянные захоронения воинов-освободителей, форма спортсменов без государственной символики на Олимпиаде – казалось бы, никак не связанные факты. На самом деле очень похожи эти факты на звенья одной, антироссийской, цепи.

    А цепочка тянется с 12 июня 1990 со дня принятия декларации о государственном суверенитете РФССР
    Декларация о государственном суверенитете РСФСР — политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы и провозглашение государственного суверенитета РСФСР
    из википедии Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР, положив начало фактическому двоевластию в стране и "войне законов".
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Декларация_о_госуда
    рственном_суверенитете_РСФСР

    Пропала РФССР пропало и уважение .
    loginovich
  26. astepanov Сегодня, 18:06
    Каков вашингтонский поп, таков и литовский (латвийский, украинский) приход. Эти микробы поют песни в чужой аранжировке. Что делать, народец маленький, своих ресурсов - только янтарь да килька, вот и ищут, кто бы их крышевал. Как там звали шакала у Шерхана?
    astepanov
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:17
      Насколько я помню -табаки! hi
      Геркулесыч
      1. astepanov Сегодня, 18:39
        Ну и правильно, что Табаки с маленькой буквы. большую еще заслужить нужно.
        astepanov
  27. APASUS Сегодня, 18:13
    Ну к сожалению пока мы не научимся адекватно отвечать на вызовы все так и будет и даже маленькая собачка пытается нас укусить .Может пора уже прикрыть границу для товаров из Литвы,я без шпрот выдержу,думаю многие тоже !
    APASUS
    1. ZAV69 Сегодня, 21:54
      Есть Калиниградские шпроты. Даже качественней.
      ZAV69
  28. Геркулесыч Сегодня, 18:16
    Плюнуть на все и снести нафиг эти квазимикространы! Сколько еще терпеть, от всякой мрази глумления над нашими павшими в войну бойцами? Воистину, власти выбрали позор, а войну мы скоро получим! Одни неготивные эмоции и мат, много мата в голове.
    Геркулесыч
  29. bikeev1234 Сегодня, 18:30
    Шавки опять выть начинают,
    bikeev1234
  30. Bosch Сегодня, 18:51
    Многоуважаемые литовцы! Снесите город Вильно, который товарищ Сталин забрал у Польши и отдал вам. Это будет декоммунизация и десоветизация. Другой вариант: верните полякам их собственность, которую вам передал товарищ Сталин.
    Bosch
    1. behemot Сегодня, 19:37
      увы, они сюда не заглядывают )))
      behemot
    2. tihonmarine Сегодня, 21:27
      Ну допустим Вильнюс основал в 1323 году Великий Князь Литовский и Русский ГЕДИМИНАС .
      tihonmarine
  31. ВМФ7981 Сегодня, 18:56
    Ну подобные высказывания представителя столь "великого" народца вполне укладываются в их корявую логику, мол уж теперь так! И так будет всегда. С нами Америка и мы главные чистильщики её сапогов!!!! Т.е. пословица не плюй в колодец, придется воды напиться, это не про них. И ни кто не сможет их переубедить, в том что всё течёт и всё меняется. Через десять лет , через двадцать или завтра, вдруг Россия и США по мирятся и начнут делить пряники, что тогда??? Или наоборот мы подерёмся и тогда всем всё станет всё равно. Ну, а слабые и никчёмные по сути никому ведь не нужны, как тряпка на кухне одноразовая. А уж если вдруг мы станем как и они - европейцами то уж точно припомним всё! И без всякой пощады, но скорбными лицами, мол не хотим, но что делать. М.....в надо и нужно лечить исключительно палкой.
    ВМФ7981
  32. Стройбат запаса Сегодня, 19:05
    Предлагаю снести литву. Лучше будет оставить эти территории безымянными.
    Стройбат запаса
    1. Evgenijus Сегодня, 22:05
      В Литве есть еще русская диаспора. Ее то куда перед сносом? Базу бы подготовить, вот я уже жду очередь на квартиру в России 22 года ...
      Evgenijus
  33. Грац Сегодня, 19:17
    вот всех подобных товарищей В департаменте культурного наследия Литвы выносящих такие предложения надо брать на карандаш, время то отвечать придет, вот тогда и посмотрим кто будет смеяться последним, а кто будет танцевать в петле
    Грац
    1. Икар Сегодня, 23:16
      Согласен. Но на карандаш надо их брать не молча, а объявить об этом. И ещё объявить, что данные лица и их последующие отпрыски будут под вечными санкциями, а также завести на них уголовные дела с приговором без срока давности.
      Икар
  34. Теренин Сегодня, 19:26
    Среди дипломатов ходит шутка,- "Что в Беларуси нужно обязательно посетить? Вильнюс!" yes
    Теренин
  35. behemot Сегодня, 19:36
    Пора сносить литовцев и прочих прибалтийских тигров, под захоронения можно сделать скотомогильники. Нам нужна территория. Дополнительный выход к морю полезен. Им нет. Ненужные этносы необходимо убрать.
    behemot
    1. tihonmarine Сегодня, 21:21
      Ну чистый подход ленинцев-интернационалистов " Кто не с нами тот против нас того на эшафот" Пора бы друзей не силой а добром приобретать. А с такими мыслями как у вас недалеко и доскакать и до "шумерских скакунов".
      tihonmarine
  36. Фурия Сегодня, 21:05
    А в России нужно ,по пояс ,забетонировать всех больных русофобией....
    Фурия
  37. tihonmarine Сегодня, 21:14
    Бог вам судья господа литовцы, но не забывайте что когда то было "Великое Княжество Литовское и Русское" и на памятнике " Тысячелетию России" после Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха идут Гедимин, Ольгерд, Витоват Князья Великого княжества Литовского. Мы это всегда помним.
    tihonmarine
  38. ушкуйник Сегодня, 21:38
    ...литовские чиновники предлагают не только снести памятники, но и оставить без эксгумации и перезахоронения останки русских воинов... . Собираются "воевать с памятниками и захоронениями" погибшим советским воинам,- это война с памятью многих людей! Целесообразно носителей таких идей предупредить, что для защиты памятников и защиты людской памяти, может прилететь "волшебник в небесного цвета ракете" и литовским властям "бесплатно покажет кино". Не тревожьте вечный покой солдат. Пусть солдаты спокойно спят. Война с усопшими воинами, побед не принесет!
    ушкуйник
  39. ustinov.yuri Сегодня, 22:40
    Выход один - в час «Х» пленных не брать!
    ustinov.yuri
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