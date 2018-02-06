Вильнюс: Нужно снести памятники советским солдатам и оставить захоронения безымянными

Вряд ли там лежат останки именно тех, чьи имена написаны на табличках. Лучше будет оставить эти захоронения безымянными.

В департаменте культурного наследия Литвы от военно-исторической ассоциации «Забытые солдаты» потребовали сноса памятников не только воинам Красной Армии, но также представителям армии Российской империи. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на президента упомянутой ассоциации Виктора Орлова.В литовском департаменте объявили о том, что снос нужно осуществить в ближайшее время, так как «надписи на памятниках противоречат исторической действительности». Речь в первую очередь идёт о надписях, в которых содержатся слова о воинах-освободителях. Как известно, в Прибалтике политические тенденции таковы, что тех же солдат Красной Армии, освобождавших эти земли от нацистов, принято считать «оккупантами» в отличие, например, от вооружённых группировок всевозможных «лесных братьев», многие командиры которых были представителями агентуры гитлеровской разведки на балтийских берегах.Отмечается, что литовские чиновники предлагают не только снести памятники, но и оставить без эксгумации и перезахоронения останки русских воинов. Аргументации департамента культурного наследия выглядит следующим образом:Безымянные захоронения воинов-освободителей, форма спортсменов без государственной символики на Олимпиаде – казалось бы, никак не связанные факты. На самом деле очень похожи эти факты на звенья одной, антироссийской, цепи.