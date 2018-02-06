СМИ: Пентагон может уволить «непригодных к развертыванию» военных

Американским военнослужащим, которые в течение последних 12 месяцев и более по какой-либо причине непригодны к немедленной мобилизации, вероятно, предложат покинуть ряды Вооруженных сил. Об этом сообщила газета Military Times.Министерство обороны США, по данным издания, завершает в настоящее время рассмотрение новой политики, в соответствии с которой всем родам войск будет приказано проанализировать возможности демобилизации - по завершении срока контракта или по инвалидности - военнослужащих, пребывающих в течение последнего года и более в состоянии "непригодности к развертыванию".По данным сержант-майора Джона Трокселла, старшего советника по делам рядового и сержантского состава председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, на сегодняшний день около 11% личного состава ВС страны, их активного резерва и Национальной гвардии являются небоеспособными, то есть не могут быть отправлены для выполнения заданий куда-либо за пределы США. В численном выражении это составляет около 235 тыс. человек. С учетом того, что на ВС страны в последние годы возлагается все большая нагрузка, Пентагон, как указала газета, решил определиться с этими 11% небоеспособных - либо добиться их "возвращения в строй", либо избавиться от них.Из этих 235 тыс., согласно информации Трокселла, 99 тыс. военнослужащих попали в это число по административным причинам - не прошли вакцинацию или нуждаются в помощи дантиста. Еще около 20 тыс. небоеспособны по причине беременности, остальные 116 тыс. не могут быть куда-либо направлены в силу наличия у них различных травм и ранений.В министерстве обороны, отметило издание, не смогли предоставить данные о числе военнослужащих, которые в последний год и более не соответствовали из-за ранений указанным требованиям боеспособности, передает ТАСС