23:25 06 февраля
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СМИ: Пентагон может уволить «непригодных к развертыванию» военных

Американским военнослужащим, которые в течение последних 12 месяцев и более по какой-либо причине непригодны к немедленной мобилизации, вероятно, предложат покинуть ряды Вооруженных сил. Об этом сообщила газета Military Times.

Министерство обороны США, по данным издания, завершает в настоящее время рассмотрение новой политики, в соответствии с которой всем родам войск будет приказано проанализировать возможности демобилизации - по завершении срока контракта или по инвалидности - военнослужащих, пребывающих в течение последнего года и более в состоянии "непригодности к развертыванию".

СМИ: Пентагон может уволить «непригодных к развертыванию» военных



По данным сержант-майора Джона Трокселла, старшего советника по делам рядового и сержантского состава председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, на сегодняшний день около 11% личного состава ВС страны, их активного резерва и Национальной гвардии являются небоеспособными, то есть не могут быть отправлены для выполнения заданий куда-либо за пределы США. В численном выражении это составляет около 235 тыс. человек. С учетом того, что на ВС страны в последние годы возлагается все большая нагрузка, Пентагон, как указала газета, решил определиться с этими 11% небоеспособных - либо добиться их "возвращения в строй", либо избавиться от них.

Из этих 235 тыс., согласно информации Трокселла, 99 тыс. военнослужащих попали в это число по административным причинам - не прошли вакцинацию или нуждаются в помощи дантиста. Еще около 20 тыс. небоеспособны по причине беременности, остальные 116 тыс. не могут быть куда-либо направлены в силу наличия у них различных травм и ранений.

В министерстве обороны, отметило издание, не смогли предоставить данные о числе военнослужащих, которые в последний год и более не соответствовали из-за ранений указанным требованиям боеспособности, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://sobytiya.net/
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Комментарии 22

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  1. Logall Сегодня, 18:18
    Оставят одних транс-ов! Он (трансгендер) мужской силой обладает и баба "хорошая", наверное - по их извращённому мнению.
    Слово - трансатлантический приобретёт другое значение...
    Logall
    1. влад66 Сегодня, 18:22
      Еще около 20 тыс. небоеспособны по причине беременности,

      Ну ка надо срочно
      добиться их "возвращения в строй",

      Готовятся ведь утырки. what
      влад66
      1. cniza Сегодня, 20:31
        И уже не скрывают , только серьёзная война не их конек.
        cniza
        1. Злой543 Сегодня, 20:35
          Не я не пойму, если у кого то кариес и ему нужен дантист, то он не может воевать? Упал в осадок belay
          Тогда... Ждите сладкое матрасы, чтобы в мире спокойней было. angry
          Злой543
          1. rocket757 Сегодня, 21:09
            Ну да, направить поросенко им в помочь .... ещё 20% закариесет! и сам денюшку скрысит!
            rocket757
    2. Геркулесыч Сегодня, 18:27
      Александр hi -Приветствую! hi Будет у них армия самоудовлетворителей, и самосебялюбов в прямом смысле слова! wassat
      Геркулесыч
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:44
        Как говорится один раз не ...Очень много под амнистию попадут и останутся на службе.
        ul_vitalii
      2. Гигант мысли Сегодня, 18:44
        В американской армии и так недобор военнослужащих, теперь будет ещё больше вакантных мест, не хотят американские граждане служить в армии своего государства, ну а нам на это стоит только посмотреть в сторонке с улыбкой на устах.
        Гигант мысли
        1. rocket757 Сегодня, 21:17
          ну да, по планам законтрактируем свою армию и получим сходные проблемы ... за масштаб загадывать не знаю, но будет точно!!!!
          Просто за денюшку "Родину защищать", мож ведь все нравственные ориентиры растерять .... и будут такие спецы за получку, как янкерсный спецназ бармалеям сдаваться без боя???
          Как предположение, не катит???
          rocket757
    3. Отец солдата Сегодня, 18:32
      Зато генералы пентагоновские все в орденах и нашивках за зачет добегания до сортира.
      Отец солдата
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:19
    У нас другое.Внуки уже и стволы знают.В 7 лет! На видео постарше.
    ВЕРЕСК
  3. Геркулесыч Сегодня, 18:25
    У них что механик -водитель танка одноногий , или вообще безногий, слепые артилерристы, глухие ракетчики и связисты? fool У них у многих один диагноз -храническая безмоглость! А так как этот диагноз у всей их армии, то такое количество вояк уволить невозможно!
    Геркулесыч
    1. bk316 Сегодня, 18:50
      Нет у них так
      У танкиста клаусрофобия;
      У артиллериста наводчика диплопия;
      У летчика нарушение координации
      У связиста тугоухость
      Ну а генералы просто как это нынче у них принято говорить "особые"
      bk316
    2. Orionvit Сегодня, 19:00
      Очень умилила причина отсутствия боеспособности
      не прошли вакцинацию или нуждаются в помощи дантиста
      laughing В штатах, многие в армию идут, что бы получить специальную зубную медицинскую страховку. Говорят, что там половина америки ходит без зубов, потому что лечить, или делать очень дорого. Только свяжись с дантистами, останешься без штанов, ещё и дом продашь. А за вакцинацию вообще не понимаю, бардак какой то а не армия, где всё должно быть в приказном порядке. В общем понятно, америку погубят дантисты, юристы и психиатры. laughing
      Orionvit
  4. sdc_alex Сегодня, 18:27
    да там половину генералитета на дембель отправлять пора, судя по их заявлениям в прессе

    А "сержант-майор" это кто? Ну в смысле по нашему....
    sdc_alex
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:38
      Подай, принеси, убери ,постой на шухере, пошел нафиг -вот так это по нашему ихний сержант майор wassat
      Геркулесыч
      1. 210окв Сегодня, 18:48
        Не совсем так.Там есть сержанты при больших должностях,навроде полковничьи,только касаемый в подчинении не офицеров а сержантов,капралов и рядовых.
        Цитата: Геркулесыч
        Подай, принеси, убери ,постой на шухере, пошел нафиг -вот так это по нашему ихний сержант майор wassat
        210окв
  5. Ураган70 Сегодня, 18:42
    Где коллеги с амерскими флажками? Вечно их нет, когда они нужны...
    Где я теперь узнаю кто выше по званию у утырков -сержант-майор или еврейтор- полковник? Или они равны?
    Ураган70
    1. Paranoid50 Сегодня, 21:48
      Цитата: Ураган70
      кто выше по званию у утырков -сержант-майор

      Да,там замут - восемь сержантских званий. fellow А сержант-майор между первым сержантом и команд-сержант-майором. Ефрейтор у них отсутствует как класс - малохольные они. laughing
      Paranoid50
  6. abrakadabre Сегодня, 20:19
    военнослужащих, пребывающих в течение последнего года и более в состоянии "непригодности к развертыванию"
    Это же 3/4 клерков в Пентагоне надо уволить.
    abrakadabre
    1. Ныробский Сегодня, 22:16
      Цитата: abrakadabre
      военнослужащих, пребывающих в течение последнего года и более в состоянии "непригодности к развертыванию"
      Это же 3/4 клерков в Пентагоне надо уволить.

      Клерки как раз и останутся, а вот тем, кто в боевых частях - есть над чем подумать: "Схлопотал ранение - на помойку". Вывод; - не лезь под пули, не проявляй излишнего геройства, избегай боевого контакта. Нормальный стимул для того, что бы не подписывать контракт.
      Ныробский
  7. MOSKVITYANIN Сегодня, 21:43
    По данным сержант-майора Джона Трокселла, старшего советника по делам рядового и сержантского состава председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, на сегодняшний день около 11% личного состава ВС страны, их активного резерва и Национальной гвардии являются небоеспособными

    у нас этот порог выше в два раза и все клянут Сердюкова...
    MOSKVITYANIN
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