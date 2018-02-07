11:26 07 февраля
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В Совфеде ответили на украинский проект постановления о срыве выборов в Крыму

Представитель Совета федерации Алексей Пушков прокомментировал призывы, доносящиеся из Верховной рады Украины по поводу «необходимости» сорвать выборы президента России на территории Крыма и Севастополя. Устные призывы в ВРУ вылились даже в зарегистрированный проект постановления о срыве выборного процесса в регионах РФ. Авторство этого постановления принадлежит украинским нардепам из фракции «Народный фронт», политический рейтинг которой находится на «мусорных» отметках в районе 1-1,5%.

В Твиттере Алексей Пушков сделал следующую запись:
В Раде хотят призвать "мировое сообщество" сорвать выборы президента России в Крыму (?!). Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов.


В Совфеде ответили на украинский проект постановления о срыве выборов в Крыму



В Республике Крым также прокомментировали зарегистрированный в ВРУ проект постановления, отметив, что срыв выборов – «украинская забава», которая в конечном итоге приводит к нелегитимной смене власти на волне антиконституционного переворота. При этом в Крыму посоветовали Украине оставить эту «забаву» внутри собственных существующих границ для сохранения территориальной целостности того, что от Украины осталось.

Использованы фотографии: regcall.ru
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Комментарии 22

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  1. LSA57 Сегодня, 05:42
    что срыв выборов – «украинская забава»,

    что то эти "затейники" уже заигрываться стали am
    LSA57
    1. 210окв Сегодня, 06:25
      Попытки жабы напыжится на болотной кочке...Вот что такое эти потуги..
      Цитата: LSA57
      что срыв выборов – «украинская забава»,

      что то эти "затейники" уже заигрываться стали am
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 06:47
        Цитата: 210окв
        Попытки жабы напыжится на болотной кочке...Вот что такое эти потуги..

        но ведь надо показать свою значимость
        Авторство этого постановления принадлежит украинским нардепам из фракции «Народный фронт», политический рейтинг которой находится на «мусорных» отметках в районе 1-1,5%.
        LSA57
      2. тол100в Сегодня, 07:03
        Цитата: 210окв
        Попытки жабы напыжится на болотной кочке...Вот что такое эти потуги..

        Влияние полета мухи на затмение Солнца!
        тол100в
      3. влад66 Сегодня, 09:02
        Цитата: 210окв
        Попытки жабы напыжится на болотной кочке...Вот что такое эти потуги..

        Не стоит и внимания обращать на этих жаб, тем более у которых вместо мозгов слизь болотная.
        влад66
  2. Ren Сегодня, 05:54
    Интересно, а как Киев будет проводить свои выборы (май - парламентские, следующий год - президентские) в Крыму, Луганске, Донецке? recourse
    Ren
    1. 210окв Сегодня, 06:28
      Как будут проводить?Очень запросто.Навроде того как они создали "крымскую" прокуратуру,полицию и администрацию.Да и все остальное фейковое в Киеве.
      Цитата: Ren
      Интересно, а как Киев будет проводить свои выборы (май - парламентские, следующий год - президентские) в Крыму, Луганске, Донецке? recourse
      210окв
  3. Горный стрелок Сегодня, 05:59
    Все развлекаются... Собственные фантазии принимают за реальность, ну, потому что реальность -не устраивает wassat Все гадости для крымчан уже сделаны: воду перекрыли, опоры ЛЭП - взорвали, продовольственную блокаду - устроили. Авиакоридор - перекрыли. И что?
    Горный стрелок
  4. Геркулесыч Сегодня, 05:59
    Недострана может пойти на любую провокацию, нам просто нужно быть готовыми к такому повороту событий, и не ловить мух!
    Геркулесыч
  5. Кот_Кузя Сегодня, 06:14
    Надо ловить таких молодчиков с случае попыток срыва, и впаивать им реальные сроки am ! Причем не на год-два, а на 6-8!
    Кот_Кузя
  6. samarin1969 Сегодня, 06:16
    Формально "мировое сообщество" может не признать выборы Президента, если ему отдали голоса крымчане. Статус первого лица РФ могут задвинуть до уровня позднего Кучмы или Асада....Только от "призывов" Украины - мало, что зависит.
    п.с. То, что Кремль нервно заботится о своей "легитимности видно по недешёвому проекту оснащения видеосервисом всех избирательных участках. Причины этого вполне очевидны.
    samarin1969
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 06:28
      Цитата: samarin1969
      Формально "мировое сообщество" может не признать выборы Президента, если ему отдали голоса крымчане. Статус первого лица РФ могут задвинуть до уровня позднего Кучмы или Асада....Только от "призывов" Украины - мало, что зависит.
      п.с. То, что Кремль нервно заботится о своей "легитимности видно по недешёвому проекту оснащения видеосервисом всех избирательных участках. Причины этого вполне очевидны.

      А выборы в Госдуму в 2016 разве не признали?! В этих федеральных выборах участвовал уже Крым. И Госдума легитимна.
      Невский_ЗУ
      1. samarin1969 Сегодня, 06:42
        Международные контакты "думцев" сейчас минимальны. Президент же - более знаковая фигура. Да и "градус напряженности" в отношениях с партнёрами - закипает (уже о войне заговорили)....Возможно - всё.
        samarin1969
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:18
    укрогеббельсовская пропаганда в действии. angry
    a.s.zzz888
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:28
    призвать "мировое сообщество" сорвать выборы президента России в Крыму (?!)
    Зачем мы до сих пор нянчимся с этой страной возрождающегося укрофашизма? Объявили агрессором, гадят где только могут, убивают. Что еще нужно получить от них, чтобы понять - миром это не закончится.
    rotmistr60
  9. Оверлок Сегодня, 06:39
    можно бесконечно долго смотреть на воду, огонь и стоны бандерлогов. А серьезно- не стоит обращать внимание на очередные "бандеровские сны о Крыме"
    Оверлок
  10. Metallurg_2 Сегодня, 07:14
    Кстати, а в постановлении Верховной Зрады ничего не говорится о том, КАК они собираются сорвать выборы?
    Metallurg_2
  11. мыслитель Сегодня, 07:53
    Ну работа у них такая - творить прожекты. fool
    Правительство предлагает заменить советское воинское приветствие на "Слава Украине". Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
    мыслитель
  12. Nic1980 Сегодня, 07:54
    Лучше бы о своих выборах думали.
    Nic1980
  13. Topotun Сегодня, 09:31
    "Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов."
    Услышать скорее всего услышат - это "мировое сообщество" спит и видит, в чем еще обвинить Россию. Вот только Крыму от этого не жарко и не холодно.
    Topotun
  14. BAI Сегодня, 09:46
    А ведь это открытое вмешательство в выборы. Штаты за одни только подозрения настоящую войну развернули, а у нас все шуточками отделываются.
    BAI
  15. sgr291158 Сегодня, 09:48
    Надо хозяину показать, что мы еще можем тявкать.
    sgr291158
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