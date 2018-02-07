В Совфеде ответили на украинский проект постановления о срыве выборов в Крыму

В Раде хотят призвать "мировое сообщество" сорвать выборы президента России в Крыму (?!). Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов.

Представитель Совета федерации Алексей Пушков прокомментировал призывы, доносящиеся из Верховной рады Украины по поводу «необходимости» сорвать выборы президента России на территории Крыма и Севастополя. Устные призывы в ВРУ вылились даже в зарегистрированный проект постановления о срыве выборного процесса в регионах РФ. Авторство этого постановления принадлежит украинским нардепам из фракции «Народный фронт», политический рейтинг которой находится на «мусорных» отметках в районе 1-1,5%. Твиттере Алексей Пушков сделал следующую запись:В Республике Крым также прокомментировали зарегистрированный в ВРУ проект постановления, отметив, что срыв выборов – «украинская забава», которая в конечном итоге приводит к нелегитимной смене власти на волне антиконституционного переворота. При этом в Крыму посоветовали Украине оставить эту «забаву» внутри собственных существующих границ для сохранения территориальной целостности того, что от Украины осталось.