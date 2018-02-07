11:28 07 февраля
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"Укрспецэкспорт" о претензиях Хорватии по некачественному ремонту МиГ-21: Это всё из-за России...

На Украине по-своему отреагировали на претензии хорватского министерства обороны по поводу некачественно осуществлённого компанией "Укрспецэкспорт" ремонта истребителей МиГ-21, остающихся на вооружении ВВС Хорватии. Напомним, что из Минобороны балканского государства в Киев поступили требования о полной замене 4-х из 12-ти «отремонтированных» истребителей в связи с тем, что после ремонта эксплуатировать эти военные самолёты опасно. Недавний инцидент с ЧП на борту «отремонтированного» МиГ-21 во время выполнения тренировочного полёта едва не привёл к трагедии, которую удалось избежать лишь благодаря мастерству хорватского пилота, как отмечено в хорватской прессе.

В «Укрспецэкспорте» не нашли ничего более в такой ситуации подходящего, нежели переложить вину (внимание!) на Российскую Федерацию. В компании заявляют, что никаких официально присланных на Украину требований от хорватского военного ведомства нет.

Из заявления украинской компании:
На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации министерства обороны Республики Хорватия у ГК "Укрспецэкспорт" нет. И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России.



Судя по всему, «недобросовестная конкуренция» России распространяется ещё и на влияние в хорватской прессе, ведь материал с комментариями представителей МО Хорватии был опубликован в балканском издании Jutarnji list.

"Укрспецэкспорт" о претензиях Хорватии по некачественному ремонту МиГ-21: Это всё из-за России...


Сразу же после обвинений в адрес РФ «Укрспецэкспорт» выдвинул обвинения и в адрес самой Хорватии, которая, как заявлено, заключила контракт на ремонт авиатехники с российским холдингом «Вертолёты России». В заявлении украинской компании говорится, что такой контракт «противоречит санкциями Евросоюза».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 34

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  1. dik-nsk Сегодня, 06:07
    заголовок не соответствует тексту, нет там обвинений в адрес России в некачественном ремонте.. ну, а в целом об отмазках - да, конечно, Путин, кто же еще laughing
    dik-nsk
    1. 210окв Сегодня, 06:20
      "И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренции со стороны России."А это что?И в заголовке обвинения в некачественном ремонте нет.
      Цитата: dik-nsk
      заголовок не соответствует тексту, нет там обвинений в адрес России в некачественном ремонте.. ну, а в целом об отмазках - да, конечно, Путин, кто же еще laughing
      210окв
      1. dik-nsk Сегодня, 06:25
        в заголовке указано, что претензии из-за России, а в тексте, что это фейк от России и претензий нет, чувствуете разницу? wink hi
        dik-nsk
    2. сибиралт Сегодня, 06:34
      Тяжелы дела у бизнеса. winked
      сибиралт
    3. kit88 Сегодня, 07:26
      Путин виноват - это понятно, кто ж еще. Но где требование дать денег? Не похоже на 404, какой-то слишком мягкий ответ.
      kit88
      1. антивирус Сегодня, 08:19
        хорошо что нет претензий к марсианам. только к России
        антивирус
    4. влад66 Сегодня, 09:09
      Цитата: dik-nsk
      нет там обвинений в адрес России в некачественном ремонте..

      Да в не некачественном ремонте обвинили, а то что тира дорогу криворуким перешли. Кто же виноват, что у них руки под морковку заточены, конечно Россия и Путин лично. laughing
      влад66
    5. PROXOR Сегодня, 10:10
      Хорватам надо выучить одну русскую поговорку: КРОИЛОВО ПРНИВОДИТ К ПОПАДАЛОВУ. Итого мы все читаем.
      PROXOR
  2. Zoldat_A Сегодня, 06:09
    А МиГ-21 ещё летают????? Для своего времени машина изумительная - летуны рассказывали. Но, ребята, мы живём в конце второго десятилетия 2000-х...
    Zoldat_A
    1. 210окв Сегодня, 06:18
      Летают.В странах третьего мира их еще полно.Наши на них даже новую РЛС ставят.
      Цитата: Zoldat_A
      А МиГ-21 ещё летают????? Для своего времени машина изумительная - летуны рассказывали. Но, ребята, мы живём в конце второго десятилетия 2000-х...
      210окв
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:00
        Дмитрий, hi !
        Цитата: 210окв
        Летают.В странах третьего мира их еще полно.

        А на "Максим" или "Льюис" они не пробовали оптику или планку Пикатинни пришпандорить? Тоже для своего времени хорошая техника была... Я "Льюис" в 82-м в Африке видел - работал!!!
        Zoldat_A
      2. Topotun Сегодня, 09:29
        Да и Израиль предложил серьезную модернизацию БРЭО....
        Topotun
    2. Касым Сегодня, 06:22
      Есть версия МиГ-21-2000 - глубокая модернизация МиГ-21бис. Причем эта израильская модернизация включает в себя новую авионику, новые боеприпасы (например управляемые АБ) и возможность установить новый двигатель. hi
      Касым
      1. Zoldat_A Сегодня, 06:34
        Цитата: Касым
        Есть версия МиГ-21-2000 - глубокая модернизация МиГ-21бис.

        Про Миг-23 крылатые в армии говорили, что "поставь такой двигатель - и утюг летать будет". Сам ни разу не летун, только с их слов знаю про авиацию - но 21-й.....!!! Он же ещё в какие дедовские времена летал!!! Это Т-34 с годами ничего не будет (пацаны с 201-й дивизии его в 1993-м видели) - железо - оно и есть железо. А тут... Я в обалдени.... wassat
        Zoldat_A
        1. Касым Сегодня, 06:37
          Лет несколько назад индусы на МиГ-21 уделывали Ф-15 в учебных, ближних боях на совместных учениях с США. hi
          Касым
          1. Zoldat_A Сегодня, 07:43
            Цитата: Касым
            Лет несколько назад индусы на МиГ-21 уделывали Ф-15 в учебных, ближних боях на совместных учениях с США. hi

            Охотно верю, потому что знаю, кто индусов летать учил.
            Мы индусов и не только учили Калаш держать не как мотыгу. Ну, и кое-чему ещё... Потому Америка куда не сунется - там "успешно" пластиковые гробы ("цинки", "200", если по-нашему) вывозит. Потому что мы на четырёх континентах учили.... В Азии и в Латинской Америке народ понятливее. В Африку и на Ближний Восток - как в ТОМ кино О.Ефремов: "Ни дай бог никому!!!"
            Zoldat_A
        2. Zaurbek Сегодня, 07:32
          Это израильская версия..есть наша Миг-21=93 и Миг-23-93 (с заменой двигателя) но МиГ-21/23 так никто и не модернизировал...
          Zaurbek
        3. Serg Koma Сегодня, 08:11
          Цитата: Zoldat_A
          . А тут... Я в обалдени....

          Не только летает, но и в боевых действиях участвует!
          Serg Koma
      2. Александр 3 Сегодня, 06:38
        МИГ 21 -долгожитель,как наш калашников смазывай вовремя и он тебе служить будет долго.
        Александр 3
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:51
          Цитата: Александр 3
          МИГ 21 -долгожитель,как наш калашников смазывай вовремя и он тебе служить будет долго.

          Калашников и через 50 лет будет Калашников. Уж если я в 78-м видел "Ли Энфилд" - то Калашников бессмертен..
          А самолёт всё-таки техника чуть более сложнее. Для 60-70-х да, ништяк. Но есть же Сушки, есть МиГи сегодняшние - если в ВВС России где-то стоят и летают 21-е - свозите мнея туда на экскурсию. Всю эскадрилью напою Кизлярским коньяком... drinks
          Zoldat_A
    3. BAI Сегодня, 09:43
      B-52 летает и воюет, и никого это не смущает.
      BAI
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:14
    Укрокаклы сразу перевели стрелки. Это единственное, что у них получается быстро. bully
    a.s.zzz888
    1. Zoldat_A Сегодня, 06:42
      Цитата: a.s.zzz888
      Укрокаклы сразу перевели стрелки. Это единственное, что у них получается быстро. bully

      Чего у Юкрейна кривобоком выходит - то во всём Москва, ФСБ и ЛИЧНО Путин виноват!!!!!.

      Эй, Сакляндия! Я тут если не на орден, то на какую-нибудь медальку наговорил.... .
      Своих советских, мало - китель всего одной рукой поднимаю. Так чо ышшо пару килограммов сакловских не оторвать?.
      ...CENZORED......CENZORED......CENZORED......CENZ
      ORED... -ПУСТЬ АДМИНЫ ПРО МЕНЯ НЕ ПЕРЕЖИВАЮТ - ПОСЛЕ ВСЕХ БАНОВ САМОЦЕНЗУРА НА УРОВНЕ.....
      Последний бан на две недели получил за то, что в слове "прибалты" после приставки поставил букву Е.... Камрады! Бойтесь жестоких, но справедливых админов, а когда хочется очень сказать, а слов цензурных нет - поступайте так, как я - ...CENZORED....
      Zoldat_A
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:19
    Ну конечно, хохлы обманывают заказчиков, потому что Россия их такими сдедала - хитрыми, подлыми, вороватыми? Другого объяснения не вижу wassat
    Горный стрелок
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:23
    переложить вину (внимание!) на Российскую Федерацию
    Ну, что тут скажешь? Это в рубрику "Нарочно не придумаешь".
    «противоречит санкциями Евросоюза»
    А Украина каким боком к ЕС, что имеет наглость заявлять такие претензии к Хорватии?
    rotmistr60
  6. Симон Сегодня, 06:46
    "Укрспецэкспорт" о претензиях Хорватии по некачественному ремонту МиГ-21: Это всё из-за России... --- Ремонтируйте друзья свою авиатехнику прямо в России. Украина вам некачественно сделает, еще и хороший куш с вас сорвет fool
    Симон
  7. Кот_Кузя Сегодня, 06:51
    Хохлы в своем репертуаре: наглые и бессовестные. Такие будут просить у тебя пожрать, чтобы потом нагадить тебе же под дверью.
    Кот_Кузя
  8. demo Сегодня, 07:03
    Украина - пропащая земля, пропащие люди, продажные хитрованы.
    Пойманные за руку начинают кричать и показывать пальцем на другого.

    Ведь всем известно что МИГи купили в Болгарии.
    Как-бы на запчасти.
    Номера перебили. Покрасили, подшаманили и впарили хорватам.
    А хорватам надо или молчать, или признать себя круглыми идиотами.
    Совсем что-ли мозгов нет?
    Сегодня Украине надо просто выживать. Не важно как. Имидж - ни что. Деньги - все.
    demo
  9. Не либероид Русский Сегодня, 07:11
    секта свидомых святого бандеры в угаре... клиника процветает
    Не либероид Русский
  10. Metallurg_2 Сегодня, 07:13
    Так может быть это лично Путин самолеты испортил?
    Ну там, маслопровод погрыз...
    Metallurg_2
  11. К-50 Сегодня, 08:26
    В «Укрспецэкспорте» не нашли ничего более в такой ситуации подходящего, нежели переложить вину (внимание!) на Российскую Федерацию

    А что ещё от кастрюлеголовых ожидать? Там мозгов нет, одна кость.request yes
    Сразу же после обвинений в адрес РФ «Укрспецэкспорт» выдвинул обвинения и в адрес самой Хорватии, которая, как заявлено, заключила контракт на ремонт авиатехники с российским холдингом «Вертолёты России».

    Особо насмешило!! laughing
    Ремонт МиГов на вертолётных заводах, это что-то уж совсем майдануто. laughing
    К-50
  12. gukoyan Сегодня, 08:46
    Так и вижу... У нас толчок забился, и ка,кахи через край льются.... Это всё Россия виновата)))
    gukoyan
  13. Кент0001 Сегодня, 09:33
    Кастрюли в своем репертуаре: сами обгадятся по полной, а виноваты русские. А че, все логично, когда кастрюля на голове.
    Кент0001
  14. bratchanin3 Сегодня, 11:16
    Харваты решили по - дешёвке отремонтироваться. Самые хитрые НАТОвцы!
    bratchanin3
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