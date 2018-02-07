B-52 Stratofortress ВВС США бомбят афганскую территорию у границ Таджикистана и Китая

Афганские силовики

В северо-восточных провинциях Афганистана начата масштабная операция афганской армии против формирований движения «Талибан» (*запрещено в РФ). Отмечается, что афганская армия действует совместно с военнослужащими США, представляющими миссию НАТО «Решительная поддержка».Эта «решительная поддержка» началась с бомбардировкой американской авиацией позиций талибов в уезде Вардудж провинции Бадахшан. Уезд на данный момент находится под полным контролем террористов. Важно подчеркнуть –талибов - и спустя 15 с лишним лет с начала проведения американцами «антитеррористической» операции в Афганистане.Афганские СМИ сообщают, что американские силы активно используются и на земле – для зачистки территорий, которые были подвергнуты бомбардировкам с воздуха. В самих США заявляют, что антиталибская операция становится ответом на крупные теракты в Нангархаре и Кабуле, унесшие жизни почти 150 человек.Отмечено, что на данный момент американская авиация бомбит афганскую территорию в районе границ Таджикистана и Китая. В ходе бомбардировки, как сообщается, уничтожена военная техника афганской армии, которой ранее завладели талибы после атак на афганские армейские подразделения.Известно, что для бомбардировок с использованием высокоточного оружия применяются бомбардировщики B-52 Stratofortress.