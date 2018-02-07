11:26 07 февраля
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B-52 Stratofortress ВВС США бомбят афганскую территорию у границ Таджикистана и Китая

В северо-восточных провинциях Афганистана начата масштабная операция афганской армии против формирований движения «Талибан» (*запрещено в РФ). Отмечается, что афганская армия действует совместно с военнослужащими США, представляющими миссию НАТО «Решительная поддержка».

Эта «решительная поддержка» началась с бомбардировкой американской авиацией позиций талибов в уезде Вардудж провинции Бадахшан. Уезд на данный момент находится под полным контролем террористов. Важно подчеркнуть – под полным контролем талибов - и спустя 15 с лишним лет с начала проведения американцами «антитеррористической» операции в Афганистане.

Афганские СМИ сообщают, что американские силы активно используются и на земле – для зачистки территорий, которые были подвергнуты бомбардировкам с воздуха. В самих США заявляют, что антиталибская операция становится ответом на крупные теракты в Нангархаре и Кабуле, унесшие жизни почти 150 человек.


B-52 Stratofortress ВВС США бомбят афганскую территорию у границ Таджикистана и Китая

Афганские силовики


Отмечено, что на данный момент американская авиация бомбит афганскую территорию в районе границ Таджикистана и Китая. В ходе бомбардировки, как сообщается, уничтожена военная техника афганской армии, которой ранее завладели талибы после атак на афганские армейские подразделения.

Известно, что для бомбардировок с использованием высокоточного оружия применяются бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com, Википедия
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Комментарии 23

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  1. zzdimk Сегодня, 06:26
    Отчётные действия по пустым позициям.
    zzdimk
    1. сибиралт Сегодня, 06:37
      Американцы горазды бомбить. После 1945 года они 14 стран разбомбили. И все им сошло с рук.belay
      сибиралт
    2. влад66 Сегодня, 09:25
      под полным контролем талибов - и спустя 15 с лишним лет с начала проведения американцами «антитеррористической» операции в Афганистане

      Так и Афганистан вообще то под их контролем,полосатоухие кроме своих баз за высокими заборами и маковых полей не контролируют ни хрена,вот и сейчас решили изобразить кипучую деятельность. yes
      влад66
    3. Topotun Сегодня, 09:27
      Скорее некий знак для Китая, мол мы здесь. Мы рядом, слушайтесь папу... Впрочем китайцы пошлют их и еще добавят...
      Topotun
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:31
    Полосатоухие стремятся доказать, что они ещё ого-го, только виагра не работает...и стратегическая авиация у них - есть! Не только у русских laughing
    Горный стрелок
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:36
    Решили воспользоваться старым, проверенным в Корее и Вьетнаме методом "ковровых бомбардировок"? Хотя в горах это пустое дело, а в написанное про применение высокоточного оружия верится с трудом. Почему более 15 лет имитировали кипучую деятельность, а сегодня вдруг засуетились. Наверное должна нагрянуть проверка по расходованию бюджетных средств. Интересно, а если ненароком заденут китайскую территорию, как будут оправдываться?
    rotmistr60
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:46
      Геннадий hi -эта операция и есть уже проверка китайцев! Будет ли реакция, и какая именно! Если китайцы поднимят в воздух самолеты, подтянут к границам войска, то есть верно отреагируют, то сша угомонятся. А если будет молчание, и отсутствие реакции, тогда сша могут и умышленно "ошибится "уранив на китайскую землю пару -тройку бомб! И это станет началом конца сильного Китая.
      Геркулесыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:53
        Приветствую! hi Как я понял из статьи понятие "у границ" слишком растяжимое. Поэтому китайцы и не будут делать резких телодвижений, а тем более подтягивать войска. А вот если американцы по привычке "ошибутся" и попадут на китайскую территорию, то тут точно "помидорами не отделаются".
        rotmistr60
        1. GRF Сегодня, 09:31
          Цитата: rotmistr60
          Приветствую! hi Как я понял из статьи понятие "у границ" слишком растяжимое. Поэтому китайцы и не будут делать резких телодвижений, а тем более подтягивать войска. А вот если американцы по привычке "ошибутся" и попадут на китайскую территорию, то тут точно "помидорами не отделаются".

          Помнится их разбомбленное посольство в Белграде.
          Оборот по помидорам - вырос.
          Менталитет, однако...
          GRF
          1. rotmistr60 Сегодня, 09:58
            Помнится их разбомбленное посольство в Белграде. Оборот по помидорам - вырос.
            Менталитет, однако...
            Ну это вы зря. Вам напомнить (или вы в курсе) по поводу американского самолета-разведчика? Когда был практический таран (китайский летчик погиб), Американцу пришлось сесть на китайском аэродроме. На все оралки и кричалки сша Китай ответил, что пока не будет извенений разговора не будет. В итоге американский самолет разобрали и сняли всю информацию с носителей, а после публичного извинения президента Сша передали этот самолет, НО через Россию.
            rotmistr60
    2. Касым Сегодня, 06:56
      Они терпят поражение от талибов, которые подмяли под себя большую часть страны (сельскую местность) и вышли на северные границы. Кабульские власти утверждают, что и пол-года не продержатся без посторонней помощи. Трамп не может теперь вывести войска - военные будут опозорены - вот и приходиться наращивать силы. Почему они свои БПЛА не используют, а подтянули В-52?
      Никак понять не могу, откуда талибы берут боекомплект?! Пакистан сам страдает от терактов, а аравийским монархам уже не до того. Раньше Катар усилено помогал (так писали), но теперь он соседями признан изгоем и спонсором терроризма. hi
      Касым
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:17
        Касым hi -один самолет бомбит талибов, а другой, наоборот, сбрасывает им боеприпасы и оружие! Все зло в мире от сша!
        Геркулесыч
        1. Касым Сегодня, 07:33
          Может и так. Но вот Штатам (особенно Трампу) нужна хоть какая-то победа. Особенно на фоне провалов НАТО в Ливии, Ираке, Сирии и т.д..
          В Катаре у Талибана было представительство - и оно наверняка занималось этим вопросом. Интересно, что фактически Талибан организовал запад и союзники. Они занимались поставками вооружений и наверняка протоптали дорожки до всяких оружейных "баронов". Но вот как сейчас дела обстоят?
          Касым
    3. Ныробский Сегодня, 10:23
      Цитата: rotmistr60
      Почему более 15 лет имитировали кипучую деятельность, а сегодня вдруг засуетились.

      Потому и имитировали, что у них там мака на всех хватало, а игил потихоньку осваивал нефтяные поля Сирии. А вот как стали игиловцев выжимать, тогда и возник вопрос, куда их девать. В Афганистан? Талибанцы против. Значит надо убрать талибанцев. До прихода игиловцев в Афганистане не было терактов против мирного населения, в основном страдали силовики и конвои матрасов, а тут за короткое время 2 теракта с большими жертвами среди мирняка и сразу войсковая операция как акция возмездия. ИГИЛ сегодня уже контролирует около 10% территории Афганистана, но ни разу не было информации о том, что бы по ним отработали матрасы или афганская армия. Под раздачу попадает исключительно силы Талибана.
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, а если ненароком заденут китайскую территорию, как будут оправдываться?

      Не заденут. Они работают на зачистку плацдарма для игиловцев, вышибая с этих территорий талибанцев. Учитывая то, что в игил имеется значительное количество китайских уйгуров, то для Китая это будет серьёзной головной болью, поскольку именно они, а не матрасы будут "шатать" китайское приграничье. С Таджиками, та же песня.
      Ныробский
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:04
        они работают на зачистку плацдарма для игиловцев
        А вы ведь правы.
        rotmistr60
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:41
    Толстый троллинг китайцев! Если поднебесная это проглотит молча, сша разойдутся не на шутку, и китайцев будут как минимум игнорировать.
    Геркулесыч
  5. Вышибала Сегодня, 06:51
    Любители ковровых бомбардировок
    Вышибала
  6. Рысь33 Сегодня, 07:13
    Для США в таком действии сплошные плюсы - отметились в заголовках новостей (чтоб не забывали, кто в доме хозяин), пощекотали нервы китайцам, и провели реалистичные учения для своих лётчиков для повышения навыков боевой подготовки.
    Рысь33
  7. роман66 Сегодня, 07:15
    афганские силовики без автоматов Калашникова смотрятся нелепо lol
    роман66
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    А почему Трампу просто не подписать приказ талибам о прекращении военных действий? Это же американская ЧВК, афганский вариант, там все решается приказом от сша!
    Геркулесыч
  9. ПИСТОЛЕТ Сегодня, 08:05
    Я думаю, что США хотят, сменить талибан на другие банды, с которыми они на "связи".
    Для того, чтобы создать напряжённость на соответствующих границах.
    ПИСТОЛЕТ
  10. Strashila Сегодня, 09:05
    Лучше бы засыпали зажигалками маковые плантации... было бы больше эффекта.
    Strashila
  11. Галеон Сегодня, 09:52
    Вот же ж... летчики с деревянными глазами... и не промахнутся по своим маковым плантациям вместо пустых гор!
    Галеон
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