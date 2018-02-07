11:33 07 февраля
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МИД Японии заявил протест в связи началом военного учения на Курилах

Токио заявил протест в связи со стартовавшим на Курилах антитеррористическим учением, передает ТАСС.



Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов (южной части Курильского архипелага), мы заявили протест,
сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.


Ранее пресс-служба Восточного округа сообщила, что на Курилах началось учение по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям, в котором задействовано «более 2 тыс. военнослужащих, около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области».

В ходе тактических этапов учения состоится высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов с целью совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки военнослужащих в сложных природно-климатических условиях,
говорится в релизе округа.

Кроме того, военнослужащие межвидовой группировки войск «осуществят поиск и блокирование условной диверсионно-разведывательной группы на острове Кунашир», добавили в пресс-службе.

Учение продлится до конца текущей недели.

Напомним, Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Этот спор является основным препятствием для заключения мирного договора между РФ и Японией после Второй мировой войны. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Равик Сегодня, 08:13
    Я выражаю протест против протеста МИД Японии в связи началом военного учения на Курилах.
    Равик
    1. сибиралт Сегодня, 08:18
      Мы на своих островах что хотим, то и делаем. Пусть они от американских баз на своих островах избавятся, тогда и поговорим. winked
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:22
        По рогам их и промеж им. smile
        ul_vitalii
      2. dik-nsk Сегодня, 08:37
        Пусть они от американских баз на своих островах избавятся, тогда и поговорим
        не вижу связи, размещение баз у них это их дело, так же как и учения на Курилах - это наше дело, пусть хоть наши базы разрешат ставить вместо амерских, статус Курил от этого не меняется hi
        dik-nsk
      3. To be or not to be Сегодня, 09:08
        Не чего с ними японские гримасы строить.
        Послать их к японской маме и всех делов
        А то: "российское и японское правительства договорились развивать на Курильских островах совместные производства. Японцы приезжали на Сахалин, Кунашир и Итуруп обсуждать это более подробно. В конце года премьер-министр Синдзо Абэ высказался, что хорошо бы начать это делать скорее,"
        Совместно лучше Хоккайдо развивать
        To be or not to be
    2. Отец солдата Сегодня, 08:21
      Предлагаю прикупить японцам бинокли с хорошей оптикой и наслаждаться видами российских Курил облизывая раскатанные губы.
      Отец солдата
    3. тол100в Сегодня, 08:39
      Цитата: Равик
      МИД Японии

      Название статьи должно быть другим: " Филиал Госдепа, мид Японнии ...."
      Цитата: Равик
      Пусть они от американских баз на своих островах избавятся, тогда и поговорим.

      И даже после удаления военных баз СГА с территории Японии, никакого разговора о принадлежности Курил не может быть!
      тол100в
    4. влад66 Сегодня, 10:20
      Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов (южной части Курильского архипелага), мы заявили протест,
      сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.

      Как холоп челобитную царю подаешь? negative Учись у премьера.
      влад66
  2. iliitchitch Сегодня, 08:15
    хоккайдо у них отобрать или хонсю , что ли ? Что б насовсем угомонились .
    iliitchitch
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:03
      Почти 50 часов занял путь теплохода "Игорь Фархутдинов" из Корсакова в Курильск в минувшие выходные, и это при том, что планово-расчетное время рейса — 21 час.
      Представляете, как тяжко приходится нашим на этих учениях !
      Uncle Lee
  3. Грубиян Сегодня, 08:16
    Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов (южной части Курильского архипелага), мы заявили протест, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.


    Сколько у Японии дивизий? Т.е. чем Япония может подтвердить и поддержать в случае чего свой протест?
    Грубиян
  4. Витас Сегодня, 08:21
    Нудулся то как... Мы должны выразить глубокую озабоченность, в связи с их протестом.
    Витас
    1. igordok Сегодня, 09:33
      На фото, кто? Министр иностранных дел Японии Таро Коно? Почти полный европеец. От монголоидной расы практически ничего.
      Лет этак через 100, или больше, потомки просматривая икону архив форума ВО, будут задавать вопрос, а где японец?
      igordok
  5. pvv113 Сегодня, 08:22
    Странные эти японцы: возмущаются российскими учениями на российской территории, но не замечают американцев, которые у них хозяйничают, как у себя дома
    pvv113
  6. Egorovich Сегодня, 08:25
    На своих, российских островах проводим военные учения, какие захотим, а свои японские протесты можете засунуть себе в известное всем место, глубоко и надолго. yes
    Egorovich
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 08:26
    Эх, самураи!
    Выражают протест ради того, чтобы сохранить своё лицо, чисто формальный жест, зато до сих пор сливаются в пламенных объятиях с янки, которые уничтожили сотни тысяч мирного населения Японии!
    Ретвизан 8
    1. МВГ Сегодня, 08:34
      У них есть еще один способ сохранить свое лицо - сеппуку всем правительством
      МВГ
  8. parusnik Сегодня, 08:26
    Сакуры цвет, облетел
    Белый, как снег Фудзиямы
    Уж не видно Курил с вершины её
    Скрылись в тумане Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Навсегда.
    parusnik
    1. Вежливый Лось Сегодня, 09:22
      Цитата: parusnik
      Сакуры цвет, облетел
      Белый, как снег Фудзиямы
      Уж не видно Курил с вершины её
      Скрылись в тумане Итуруп, Кунашир, Шикотан
      Навсегда.

      С тщетной надеждой смотрят на волны морские
      Рыбой торговцы, самураи, крестьяне и гейши
      В берег курильский не ткнутся носами их лодки
      Северный (Западный) ветер поет о том что неизбежно
      Эротическое путешествие без рикш и коней и повозок
      Вежливый Лось
  9. Старый военрук Сегодня, 08:26
    Предлагаю в данном случае в качестве ответа на японский протест использовать немецкий предлог nach, подразумевая его русское значение.
    Старый военрук
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 08:29
    Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов (южной части Курильского архипелага), мы заявили протест, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.

    Ну так это проблемы вашей "страны"... bully
    a.s.zzz888
  11. МВГ Сегодня, 08:32
    Скоро на Курилах невозможно будет в туалет типа сортир сходить без протестов Японии, будут протестовать против нарушения экологической безопасности.
    Может быть на одном из "спорных" островов какую нибудь базу ВКС обустроить для придания тонуса нашим японским "партнерам"?
    МВГ
  12. olhon Сегодня, 08:36
    Цитата: Отец солдата
    Предлагаю прикупить японцам бинокли с хорошей оптикой и наслаждаться видами российских Курил облизывая раскатанные губы.

    У них для этого даже специальная башня есть...
    olhon
  13. К-50 Сегодня, 08:36
    Токио заявил протест в связи со стартовавшим на Курилах антитеррористическим учением,

    Собаки лают...(с)
    Могут даже пеплом себя посыпать, из Хиросимы и Нагасаки. Может дойдёт до умов, что результат той войны не оспорить, а можно только на новые трындули нарваться. yes angry
    К-50
  14. Сергей956 Сегодня, 08:52
    Японии для начала нужно заявлять протесты против учений войск США на Окинаве, а после уже квакать дальше. Мы проводим учения на своей территории. Протесты, считаю не по адресу.
    Сергей956
  15. 44Серега44 Сегодня, 08:55
    ПНХ!!!! Короч.
    44Серега44
  16. КВУ-НСвД Сегодня, 08:57
    В ходе тактических этапов учения состоится высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов с целью совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки военнослужащих в сложных природно-климатических условиях,
    Ну прям типичнейшая операция по борьбе с НВФ laughing
    КВУ-НСвД
  17. Alex-a832 Сегодня, 09:10
    Хотелось бы их спросить: они на себе тяжесть не ощущают, а то мы положили своё толстое "понимание" на них и их протест.
    Alex-a832
  18. Topotun Сегодня, 09:13
    А что здесь обсуждать? Послать нафик, но вежливо....
    Topotun
  19. arhPavel Сегодня, 09:17
    Я не понимаю, проиграли войну.. подписали капитуляцию, сейчас занимаются мозгоклепанием.
    arhPavel
  20. demo Сегодня, 09:42
    Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов (южной части Курильского архипелага), мы заявили протест,
    сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.

    И далее он добавил, не для прессы: "Мы настаиваем, мы требуем привлечения японцев в качестве статистов при проведении аналогичных учений в будущем".
    demo
  21. Познающий Сегодня, 09:47
    Протест от МИД Японии приняли, поклали в отдельную парочку, продолжили учения... bully
    Познающий
  22. Albatroz Сегодня, 09:48
    Судебное заседание.
    Прокурор говорит: Я хочу пива.
    Адвокат: Протестую. Я хочу водки.
    Судья (минуту подумав): Протест отклоняется. Я тоже хочу пива).
    Albatroz
  23. rotmistr60 Сегодня, 10:05
    противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов
    А какой позиции. Если я не ошибаюсь, то по итогам 2-й МВ позиция была определена однозначно. А какую позицию вы заняли перед Сша (миссионера или заднюю, по русски конечно звучит более понятно) это ваше дело.
    rotmistr60
  24. masff2307 Сегодня, 10:37
    При решении территориального вопроса следует, думаю, заглянуть в историю вопроса.
    http://interpolit.ru/blog/japonija_zamakhnulas_na
    _sakhalin/2016-04-20-6843?utm_source=politobzor.n
    et
    И проводить решение далее, всё также по дипломатическим каналам, отстаивая исконно русские земли.
    masff2307
  25. Berkut24 Сегодня, 10:51
    В МИДе под столом у Лаврова, наверное, стоит отдельная корзина с рюшечками для японских протестов.
    Berkut24
  26. Ivan.A Сегодня, 10:58
    Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов

    Плевать на вас, это наша земля!
    Ivan.A
  27. maximon2005 Сегодня, 11:02
    Собака лаяла , а кот... мышей ловил, мышей ловил....
    maximon2005
  28. annodomene Сегодня, 11:27
    Vae victis! Пищать можно было раньше, когда пытались США свалить.
    annodomene
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