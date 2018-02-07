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МИД Японии заявил протест в связи началом военного учения на Курилах
Токио заявил протест в связи со стартовавшим на Курилах антитеррористическим учением, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба Восточного округа сообщила, что на Курилах началось учение по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям, в котором задействовано «более 2 тыс. военнослужащих, около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области».
Кроме того, военнослужащие межвидовой группировки войск «осуществят поиск и блокирование условной диверсионно-разведывательной группы на острове Кунашир», добавили в пресс-службе.
Учение продлится до конца текущей недели.
Напомним, Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Этот спор является основным препятствием для заключения мирного договора между РФ и Японией после Второй мировой войны. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов (южной части Курильского архипелага), мы заявили протест,сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.
Ранее пресс-служба Восточного округа сообщила, что на Курилах началось учение по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям, в котором задействовано «более 2 тыс. военнослужащих, около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области».
В ходе тактических этапов учения состоится высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов с целью совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки военнослужащих в сложных природно-климатических условиях,говорится в релизе округа.
Кроме того, военнослужащие межвидовой группировки войск «осуществят поиск и блокирование условной диверсионно-разведывательной группы на острове Кунашир», добавили в пресс-службе.
Учение продлится до конца текущей недели.
Напомним, Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Этот спор является основным препятствием для заключения мирного договора между РФ и Японией после Второй мировой войны. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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