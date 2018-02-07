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Собчак не считает НАТО угрозой для России
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила во вторник в Вашингтоне, что не видит угрозы для России со стороны Североатлантического альянса, передает РИА Новости.
Россия «является частью европейской системы», поэтому очень важным является взаимодействие с НАТО и с европейскими структурами, отметила она.
На вопрос, как она относится к «устремлениям Украины и Грузии по присоединению к НАТО», Собчак ответила, что это «устремления независимых государств».
«РФ ничего не должна предпринимать в этом плане», так как, речь идет о суверенных странах, добавила она.
Собчак также высказалась за «создание специальной комиссии по статусу Южной Осетии и Абхазии». По ее словам, «по результатам этой работы мы можем принять какие-то решения этой сложной и важной проблемы».
Ранее она признала, что большинство крымчан хотят жить в России и «просто взять и отдать Крым обратно не получится». Она также отметила, что решение крымского вопроса должно происходить через референдум в России и на Украине.
Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас,сказала Собчак, выступая в Национальном пресс-клубе.
Россия «является частью европейской системы», поэтому очень важным является взаимодействие с НАТО и с европейскими структурами, отметила она.
У нас с США и с Европой много общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Это и терроризм, и миграционный вопрос, и многое другое. И мы должны вместе работать над этими проблемами,сказала кандидат в президенты.
На вопрос, как она относится к «устремлениям Украины и Грузии по присоединению к НАТО», Собчак ответила, что это «устремления независимых государств».
«РФ ничего не должна предпринимать в этом плане», так как, речь идет о суверенных странах, добавила она.
Собчак также высказалась за «создание специальной комиссии по статусу Южной Осетии и Абхазии». По ее словам, «по результатам этой работы мы можем принять какие-то решения этой сложной и важной проблемы».
Ранее она признала, что большинство крымчан хотят жить в России и «просто взять и отдать Крым обратно не получится». Она также отметила, что решение крымского вопроса должно происходить через референдум в России и на Украине.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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