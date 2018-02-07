11:31 07 февраля
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Собчак не считает НАТО угрозой для России

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила во вторник в Вашингтоне, что не видит угрозы для России со стороны Североатлантического альянса, передает РИА Новости.



Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас,
сказала Собчак, выступая в Национальном пресс-клубе.


Россия «является частью европейской системы», поэтому очень важным является взаимодействие с НАТО и с европейскими структурами, отметила она.

У нас с США и с Европой много общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Это и терроризм, и миграционный вопрос, и многое другое. И мы должны вместе работать над этими проблемами,
сказала кандидат в президенты.

На вопрос, как она относится к «устремлениям Украины и Грузии по присоединению к НАТО», Собчак ответила, что это «устремления независимых государств».

«РФ ничего не должна предпринимать в этом плане», так как, речь идет о суверенных странах, добавила она.

Собчак также высказалась за «создание специальной комиссии по статусу Южной Осетии и Абхазии». По ее словам, «по результатам этой работы мы можем принять какие-то решения этой сложной и важной проблемы».

Ранее она признала, что большинство крымчан хотят жить в России и «просто взять и отдать Крым обратно не получится». Она также отметила, что решение крымского вопроса должно происходить через референдум в России и на Украине.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 115

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  1. Romario_Argo Сегодня, 08:32
    Это чисто только Ксюшино мнение!
    Romario_Argo
    1. Татьяна Сегодня, 08:34
      Собчак не считает НАТО угрозой для России
      А мы не считаем Собчак умной!
      Эх! Пропила Ксюша свои мозги-то! Точно пропила!! Вместе со своею совестью! Если вообще она у неё была!

      Татьяна
      1. dik-nsk Сегодня, 08:38
        фото Собаки в статье - зачет, рот что надо))
        dik-nsk
        1. Тралл Сегодня, 09:11
          Ну как-то так smile
          Тралл
          1. куртка бейна Сегодня, 09:37
            Цитата: Тралл
            Ну как-то так smile

            Что хотели сказать то?




            куртка бейна
            1. Тралл Сегодня, 09:40
              Цитата: куртка бейна
              Что хотели сказать то?

              Плетнева на фото тоже в Вашингтоне, как все кто на моем коллаже?
              Тралл
              1. куртка бейна Сегодня, 09:44
                Цитата: Тралл
                Цитата: куртка бейна
                Что хотели сказать то?

                Плетнева на фото тоже в Вашингтоне, как все кто на моем коллаже?

                Хуже - они в России. Ну, раз бусы принадлежность к.... Так, к чему вы это выложили?
                куртка бейна
                1. Тралл Сегодня, 09:45
                  Цитата: куртка бейна
                  Хуже - они в России. Ну, раз бусы принадлежность к.... Так, к чему вы это выложили?

                  Продолжайте вести наблюдение
                  Тралл
                  1. куртка бейна Сегодня, 09:48
                    Цитата: Тралл
                    Цитата: куртка бейна
                    Хуже - они в России. Ну, раз бусы принадлежность к.... Так, к чему вы это выложили?

                    Продолжайте вести наблюдение

                    Если бы не вы, я до этого даже не додумался. В смысле, что можно такой вот ересью что-то продемонстрировать.
                    Так что своим коллажем хотели показать, если не секрет?
                    куртка бейна
                    1. Тралл Сегодня, 09:50
                      Цитата: куртка бейна
                      Так что своим коллажем хотели показать, если не секрет?

                      А вы до сих пор не додумались?
                      Цитата: куртка бейна
                      Я думаю, что вы сейчас подыскиваете (судорожно), как можно выкрутиться, нет?

                      Нет, а что?
                      Тралл
                      1. куртка бейна Сегодня, 09:51
                        Цитата: Тралл
                        Цитата: куртка бейна
                        Так что своим коллажем хотели показать, если не секрет?

                        А вы до сих пор не додумались?

                        Я думаю, что вы сейчас подыскиваете (судорожно), как можно выкрутиться, нет?
                        куртка бейна
                  2. Галеон Сегодня, 10:29
                    Цитата: Тралл
                    Цитата: куртка бейна
                    Хуже - они в России. Ну, раз бусы принадлежность к.... Так, к чему вы это выложили?

                    Продолжайте вести наблюдение

                    good bully hi
                    Хорошо!!
                    Галеон
            2. Hariton Laptev Сегодня, 10:39
              не далее как вчера сия особа высказалась о выборах и о народе так. что далеко от госпожи собчак она не ушла.
              Hariton Laptev
      2. Alex-a832 Сегодня, 08:51
        Просто родители при процессе её производства на свет не передали ей способность к адекватному мышлению. И у умных родителей появляются слабоумные дети...
        Alex-a832
      3. Венд Сегодня, 08:55
        Цитата: Татьяна
        Собчак не считает НАТО угрозой для России
        А мы не считаем Собчак умной!

        интересно сколько в нашей стране неадекватов, которые за нее проголосуют.
        Венд
        1. Не либероид Русский Сегодня, 09:57
          0.7% офисных хомячков поклонников дома-2
          Не либероид Русский
        2. Bosch Сегодня, 10:01
          Их будет немало, к сожалению.
          Bosch
      4. 210окв Сегодня, 09:03
        Кстати.Это умная и хитрая тврь..Если бы она была бы глупой,то ездила бы просто на люксовой машине,имела управляющего директора своей компании и далее по списку.То есть просто пользовалась тем что досталось от папаши-отца русского бардака.
        Цитата: Татьяна
        Собчак не считает НАТО угрозой для России
        А мы не считаем Собчак умной!
        Эх! Пропила Ксюша свои мозги-то! Точно пропила!! Вместе со своею совестью! Если вообще она у неё была!

        210окв
        1. куртка бейна Сегодня, 09:40
          Цитата: 210окв
          Если бы она была бы глупой,то ездила бы просто на люксовой машине,имела управляющего директора своей компании и далее по списку.То есть просто пользовалась тем что досталось от папаши-отца русского бардака.

          А кто у папаши был помощником в создании им "русского бардака", не подскажете? winked
          куртка бейна
          1. Звездочка Сегодня, 09:51
            Согласен, Ксюша не глупая, но это она и такие как она являются главной угрозой России.
            Звездочка
          2. Звездочка Сегодня, 09:52
            Только поэтому ее еще земля носит.
            Звездочка
          3. 210окв Сегодня, 10:13
            Ну так правильно.Помощник заветам бывшего босса верен всегда.Либерализму в России альтернативы не видит в упор.
            Цитата: куртка бейна
            Цитата: 210окв
            Если бы она была бы глупой,то ездила бы просто на люксовой машине,имела управляющего директора своей компании и далее по списку.То есть просто пользовалась тем что досталось от папаши-отца русского бардака.

            А кто у папаши был помощником в создании им "русского бардака", не подскажете? winked
            210окв
          4. влад66 Сегодня, 10:42
            Цитата: куртка бейна
            А кто у папаши был помощником в создании им "русского бардака", не подскажете? winked

            Что мальчонка analgin гламурные девочки проходу не дают,потроллить решили,ну ну мил человек продолжайте наблюдать. laughing
            влад66
      5. Ингвар 72 Сегодня, 09:11
        Цитата: Татьяна
        Вместе со своею совестью!


        Ингвар 72
      6. Андрей К Сегодня, 09:16
        Цитата: Татьяна
        ...Эх! Пропила Ксюша свои мозги-то! Точно пропила!! Вместе со своею совестью! Если вообще она у неё была!...

        О чём Вы? Какие мозги? О какой совести говорите?...
        Заявить, что Крым отдать и в ходе подготовки к выборам завалиться к Дональду Джоновичу Трампу, на ужин устраиваемый для аборигенов...
        Это же жесть просто!
        Её не то что выбирать куда-то, к ней людей подпускать нельзя - какой-нибудь чумкой заразит...
        Андрей К
        1. Подрезчик Сегодня, 09:55
          Честно, вообще не понимаю, КТО она такая??? Светская львица???(Догадываюсь, что под этим "образом" подразумевается женщина с низкой соц. ответственностью). Журналистка? Актриса (артистка)? Политик?
          По-моему просто б...женщина БЕЗ соц. ответственности...
          Подрезчик
          1. Андрей К Сегодня, 10:02
            Цитата: Подрезчик
            ...КТО она такая???...

            Просто пустышка, политическая прокладка.
            Андрей К
      7. loginovich Сегодня, 09:54
        Достойное продолжение БЕНа
        loginovich
      8. q75agent Сегодня, 10:13
        правильно несли , вперед ногами wink
        q75agent
      9. taiga2018 Сегодня, 11:07
        Цитата: Татьяна
        А мы не считаем Собчак умной!

        ну знаете,это только в фильмах Невзорова лошади умные,мыслящие существа...
        taiga2018
    2. сибиралт Сегодня, 08:35
      Пусть она со своим домом-2 перебирается в натовские подразделения. И, как поет Вилли Токарев - "Там встретит негра двухметрового, найдется бык, была корова бы". lol
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:39
        Свои мозги в Доме-2 на чердаке оставила.
        ul_vitalii
        1. ротмистр Сегодня, 08:42
          Цитата: ul_vitalii
          Свои мозги в Доме-2 на чердаке оставила.

          Читаю комментарии и поражаюсь.Я НЕ СЧИТАЮ СОБЧАК УГРОЗОЙ ДЛЯ РОССИИ, зачем на нее тратить свою энергию.
          ротмистр
          1. Tatanka Yotanka Сегодня, 08:46
            Цитата: ротмистр
            зачем на нее тратить свою энергию.

            лошадка - как тема для примирения для Путинцев и Грудинцев, надо же найти консенсус хоть по какому то вопросу))))) fellow drinks а тов предвыборных баталиях коментарии зашкаливали)
            Tatanka Yotanka
            1. 11128 Сегодня, 10:52
              Лошадь одно из самых красивых животных в природе! А ЭТО - КЛЯЧА!!!!
              11128
          2. Касым Сегодня, 08:57
            Но ведь она считает себя "либеральной" дамой. Хотя это не так, российских либералов скорее можно назвать "прозападниками". Либералы считаются патриотами своей страны, но как можно ее назвать патриоткой?! Вот взять ее выражение: "Россия яв-ся частью европейской системы". Забывает, что есть и азиатская часть, которая больше европейской раза в два. Этак она Россию развалит, которая по своей сути сама как континент, без которой та Европа жить не может, а сейчас яв-ся магнитом для многих стран Азии. Поэтому считаю Собчак угрозой для РФ, сравнимой с ЕБН и Горбачевым. hi
            Касым
    3. Отец солдата Сегодня, 08:45
      Как ни странно я тоже не считаю НАТО угрозой. Как можно оперативно управлять разрозненным скопом людей с разным уровнем подготовки, вооружения, мотивации при том что начальников штабов более 20 ? Тяжелая неповоротливая бюрократическая система главным образом для выкачивания денег из бюджета при криках об угрозе со стороны России. Р.S. мразь ксюшу даже не обсуждаю.
      Отец солдата
      1. Касым Сегодня, 09:37
        Если натовцы начнут размещать ОТРК в Прибалтике тоже не будете считать угрозой? Тем более на фоне новой американской ядерной доктрине? Они уже на Украине, Грузии и Афгане хозяйничают. По периметру устраивают цветые революции и перевороты. Размещают под боком авиацию и флот. Влезли во внутренние дела РФ, спонсируя НКО с Навальным во главе. Не стесняются открыто говорить, что ВВП им неудобен.
        Вы думаете просто так выборы в том Азербайджане переносят? Или у нас, в Казахстане?
        Когда говорят НАТО, то надо понимать США. Ведь они яв-ся "паханами" этого альянса, без которого другие не дернутся. Ведь именно Штаты настаивают на увелечение бюджетов МО стран-союзников по блоку. А если вспомнить гонку вооружений во времена холодной войны, которая привела к экономическому краху Союза - ведь кроме военного потенциала, они обладают экономическим превосходством и финансовым центром.
        Касым
    4. Балу Сегодня, 08:58
      Цитата: Romario_Argo
      Это чисто только Ксюшино мнение!

      У мадам все отработано как под кого лечь, поза №9 и другие... Дом-2 отражение ее сути и содержания
      Балу
    5. To be or not to be Сегодня, 09:03
      За что такое ксюх -наказание для России!?
      To be or not to be
      1. volodya Сегодня, 09:14
        Лично я считаю Собчак угрозой для России! И агентом США!
        volodya
    6. Svarog Сегодня, 09:50
      Цитата: Romario_Argo
      Это чисто только Ксюшино мнение!

      Почему Собчак не сходит с первых полос газет,ТВ и тд. Почему она морозит всякую глупость и ее активно тиражируют. И почему Грудинина убрали с фед.каналов и стараются вообще ничего о нем не говорить?
      Svarog
    7. Артек Сегодня, 09:56
      чё говорить про эту порнокурицу,мерзота поддерживаемая кремлём,для опошления народа.
      Артек
    8. Барбулятор Сегодня, 10:14
      Цитата: Romario_Argo
      Это чисто только Ксюшино мнение!

      Да не только её мнение! Это мнение определенной части населения, которое свободно в своих высказываниях, но в определенный момент должно быть интернировано. А мнение убеленной сединами лошади - это не мнение частного лица, а кандидата в российские президенты... Неужели за ней пойдут после всего этого бреда?
      Барбулятор
  2. Комментарий был удален.
  3. olhon Сегодня, 08:32
    Зачем она здесь?
    olhon
    1. zivXP Сегодня, 08:40
      Это троллизм 80-го уровня.
      zivXP
    2. Zubr Сегодня, 08:42
      Всё нормально, всё идёт по плану. Она сейчас делает очень важную работу. Отлавливать всех таких же как она мыслящих. Представляете, нам искать их долго не придётся.
      Zubr
      1. volodya Сегодня, 09:17
        Мы и так хорошо знали, кто она! Да она и не скрывала своих взглядов!
        volodya
  4. Uncle Lee Сегодня, 08:33
    Для этой кандидатки нет понятия Родина ! А кто ей платит денежки, тот дороже матери !
    Uncle Lee
    1. hydrox Сегодня, 09:00
      Видите ли, эта соска обращается не к нам, а к соскодержателям - пускай говорит, у них своя тусовка, российские национальные интересы эти сосатели не обсуждают!!!
      hydrox
  5. jetfors_84 Сегодня, 08:34
    Как никогда к этому подходит выражение "бред сивой кобылы" laughing
    jetfors_84
    1. Злой543 Сегодня, 08:52
      Так лошадь она и есть, и над ней все ржут
      Злой543
      1. volodya Сегодня, 09:19
        Да не все ржут, за неё ещё и голосовать будут всякие бараны!
        volodya
  6. Hard Rock Сегодня, 08:34
    Калека моральная
    Hard Rock
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 08:35
    Ксения Собчак заявила во вторник в Вашингтоне,

    Предатель Родины за отработкой своей пайки. angry
    a.s.zzz888
    1. Соломон Кейн Сегодня, 08:45
      Я тебе один умный вещь скажу, "толко" нэ обижайца
      Кто "дэвушку" кормит, тот её и танцует
      Соломон Кейн
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:41
        Соломон Кейн Сегодня, 08:45 ↑ Новый
        Я тебе один умный вещь скажу, "толко" нэ обижайца
        Кто "дэвушку" кормит, тот её и танцует

        good ! Ну так это было понятно, когда она ещё под стол пешком ходила... bully
        a.s.zzz888
    2. spirit Сегодня, 08:50
      Ну так крестный ВВП ее научил так родину любить hi
      spirit
      1. AlexVas44 Сегодня, 09:44
        Цитата: spirit
        Ну так крестный ВВП ее научил так родину любить

        Поэтому она и оказалась кандидатом. У другого -бы давно на статью наговорила.
        AlexVas44
  8. Egorovich Сегодня, 08:35
    Такой кобыле не только кандидатом в президенты России быть противопоказано, но и из нашей страны нужно гнать поганой метлой с пожизненным лишением гражданства.
    Egorovich
    1. hydrox Сегодня, 09:04
      Ага, только где ещё потом найдёте такую славную лошадиную морду, которая ВСЁ умеет - и насмешить, и в защёчном мешке повалять ...
      hydrox
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:50
      Экий Вы жестокий,сразу гнать...Тут лошади тоже нужны laughing
      ДЕДПИХТО
  9. Azazelo Сегодня, 08:37
    Да с этой идиоткой уже всё понятно, она может не добавлять.
    Azazelo
  10. vladimirvn Сегодня, 08:37
    Глупенькая. Куда же тебе, об этом что то понимать. НАТО удавочку свою затягивать будет, в любом случае. Так, на всякий случай, что бы послушнее были.
    vladimirvn
  11. К-50 Сегодня, 08:39
    Собчак: Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас

    Экий рот на фото, работящий. Только раскрывает не на то дело, брехливая.
    К-50
  12. Кот_Кузя Сегодня, 08:39
    Эта дура участвует в американских президентских выборах и поэтому ведет предвыборную агитацию в США? Что она там вообще делает?
    Кот_Кузя
  13. MARGADON Сегодня, 08:39
    Сама Собчак угроза для России!
    MARGADON
  14. Strashila Сегодня, 08:41
    Есть народная мудрость... промолчи, может за умную сойдешь.
    Strashila
  15. Познающий Сегодня, 08:41
    Ну после признания Родченкова правым и призывом к россиянам вывесить белые флаги МОК на балконах якобы в поддержку атлетов из России, сей опус не удивляет, а убеждает в её
    личном скудоумии и лизоблюдстве перед англосаксами.
    Познающий
  16. Белый53 Сегодня, 08:42
    А рот-то рабочий,как раз в духе Ксюшиной политики отношений с ами!!!
    Белый53
    1. Монархист Сегодня, 10:46
      Камрады Белый и Васян, вы верно подметили,что рот у Ксюхи ещё тот. Она как бы говорит:" дайте отсосать. Скорее дайте"
      Монархист
  17. Васян1971 Сегодня, 08:43
    А я считаю Собчак - позором России. Несмотря на рабочий рот.
    Васян1971
  18. alekc75 Сегодня, 08:46
    когда уже перестанут уделять внимание этой лошади???? что нет других важных тем?
    alekc75
  19. Просто человек Сегодня, 08:48
    Во что превратили наше государство после буржуазной контрреволюции 91 года. Конченая шлюха во всех отношениях спокойно выдвигается кандидатом в президента, ежедневно делает заявления оскорбляющие наш народ и государство, многие заявления имеют стопроцентный состав и признаки преступления , едет в государство которое нас считает врагом номер 1 и там объявляет антироссийские и антигосударственные призывы, и как будто ничего не происходит, ни какой реакции. Я все чаще поглядываю на своё оружие, и думаю, что имел в виду Чехов , когда говорил про ружьё на сцене.
    Просто человек
  20. gukoyan Сегодня, 08:49
    Ох капец, заглавная фотка жесть))
    Хороший рабочий ротик)
    gukoyan
  21. ВадимЖивов Сегодня, 08:50
    Собачка(не о животном).сама является угрозой для России. Чему эту овцу (не о животном) дома и в школе учили чтобы она в последствии так свою страну поносить...
    ВадимЖивов
  22. Владивосток1969 Сегодня, 08:51
    Выбрать её пожизненны президентом дома-2 .И отправить вместе с "дур-домом" на остров(желательно не обитаемый) laughing
    Владивосток1969
  23. Стрелецкос Сегодня, 08:52
    А кто угроза тогда для России?
    Сама Собчак? ))
    Стрелецкос
  24. Вас Влад Сегодня, 08:56
    Позабавили комментарии!Дом 2 отдыхает в сторонке.
    Вас Влад
    1. Балу Сегодня, 08:59
      Цитата: Вас Влад
      Позабавили комментарии!Дом 2 отдыхает в сторонке.

      Ну какая она угроза России? Мадам Дом-2 позор России....
      Балу
      1. Вас Влад Сегодня, 09:11
        Цитата: Балу
        Ну какая она угроза России? Мадам Дом-2 позор России....

        О том и речь,но почитайте каков слог,какие видео выкладывают.
        Вас Влад
  25. КВУ-НСвД Сегодня, 08:59
    Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила во вторник в Вашингтоне, что не видит угрозы для России со стороны Североатлантического альянса,
    Ксюха - баба бывалая . Никакой натой её не испугаешь laughing
    КВУ-НСвД
  26. DrVintorez Сегодня, 09:01
    НАТО считает считает собчак угрозой России?
    DrVintorez
  27. Puler Сегодня, 09:06
    Собчак может считать только наличку....
    А если серьёзно она теряет разум, не видит граней, не чувствует краёв.
    Puler
  28. bikeev1234 Сегодня, 09:09
    Мнение из клубешника, хахаха
    bikeev1234
  29. Topotun Сегодня, 09:12
    Для Собчак НАТО конечно не угроза. Скорее спонсор. Так что да, ей лично бояться нечего. Ну если конечно при бомбежке они малость промахнуться и накроют саму Собчак - это не страшно. Ничего личного - просто бизнес. Они потом может быть извинятся.
    Topotun
  30. Челдон Сегодня, 09:17
    Политическая кобыла с низкой социальной ответственностью
    Челдон
  31. HAM Сегодня, 09:20
    Россия считает Собчак угрозой для себя,точно так же как и НАТО!?
    Умная,но дура. laughing
    Дура,но умная. wassat
    Дура дурой.... crying
    HAM
  32. РУСС Сегодня, 09:28
    Ого ! Как много лестных слов о женщине laughing
    Мне думается многие форумчане очень желают эту девушку love и как школьники которые хотят уделить внимание однокласснице дёргают ее за косичку ,то здесь "настоящее" мужчины оставляют замечательные комментарии в адрес данной дивы laughing . Настоящие офицеры ! Молодцы! Достойная тема для военного форума и соответственно соответствующий контингент. hi
    РУСС
    1. Балу Сегодня, 09:35
      Цитата: РУСС
      Мне думается многие форумчане очень желают эту девушку

      Она не девушка давно. Видеть и слышать ее -одно удовольствие, не видеть и не слышать-другое, еще большее удовольствие.
      Кратко реакция такова на ее э...некомпетентное и неуместное мнение о роли России в современной геополитике. Пусть мужу на кухне рассказывает кому что должна Россия. Так понятно?
      Балу
      1. РУСС Сегодня, 10:00
        Цитата: Балу
        Кратко реакция такова на ее э...некомпетентное и неуместное мнение о роли России в современной геополитике. Пусть мужу на кухне рассказывает кому что должна Россия. Так понятно?

        Ну то ,что она должна и что кому рассказывать она наверное решит и без вас, или только вам и прочим давать советы и рекомендации на данном форуме? Если так прикинуть ,то здесь каждый второй специалист, политик и эксперт laughing
        У каждого есть свое личное мнение, у Собчак свое у вас другое, мы живём в свободной стране, и ни у кого не должно быть повода для оскорбления .
        РУСС
        1. Topotun Сегодня, 10:08
          Оскрблять? Простите, но для меня например высказывание в отношении моих дедов звучащее как: "плохо бы воевали, мы бы уже в Европе жили" есть признак, мягко говоря предательства. Данная же "дама", однозначно себя определяет как политика, т.е. пытается говорить как бы от имени россиян. Вот здесь форумчане и высказывают отношение к таким попыткам. А о предателях по другому говорить не выходит.
          Topotun
  33. demo Сегодня, 09:30
    Если комментировать высказывания украинских политиков противно, то высказывания этой особы еще к этому и глупо.
    demo
  34. Tiras Сегодня, 09:30
    Так её же Путин и поставил, чтобы и контраст себе создать и типа демократические выборы.
    Где она взяла столько подписей и так быстро? Когда успела?
    Все ей дали, подготовили и сказали - пой птичка.
    Тоже касается и Грудинина, которому выделят кусочек так как он вроде как хороший управленец. Он тоже отвлекает и придаёт демократичность выборам. Как и прочие в общем-то, кого допустили.



    Даже если Собчак поёт то, что думает - это тоже на руку судя отношению к ней в стране.

    Иллюзия демократичности выборов - никто особо не старается, так как почти все на местах, всех кто обычно идёт на выборы допустят, дадут им немного мест , чтобы были довольны и все.

    Почитайте тут комментарии, столько негатива на Собчак и не важно справедливый он или нет, это показывает, что сделан правильный выбор, чтобы создать контраст - если это вот такая в стране оппозиция? То тогда конечно же Путин..
    Tiras
  35. rodus Сегодня, 09:32
    А лошадь то, говорящая!!! belay а цигане вот таким, шишки в рот вставляли и челюсти веревкой связывали, дабы сия мерзость не портила воздух Родины laughing laughing
    rodus
  36. Романенко Сегодня, 09:32
    Пора уже прекращать цацкаться в России с пятой колонной, сто лет назад это привело к ужасающим последствиям.
    Сейчас ситуация ничуть не лучше.
    Сильное государство должно иметь сильные аргументы для общения с внутренней опозицией, иначе наступает революционная ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят.
    Так вот, вся эта публика, представителем которой, в том числе, является Ксения, давно уже готовит низы, пропихивая через Думу якобы "бездумные" законы, единственной целью которых является вызвать озлобление в народе и подготовить очередной майдан.
    Неужели это не очевидно?
    И неужели не понятно, что она выехала для консультаций с ЗАКАЗЧИКОМ???
    А стоит ли ее обратно пускать?
    Романенко
  37. HMR333 Сегодня, 09:32
    кандидат в предвыборной гонке поехавший в США а не по городам родины уже не должен быть кандидатом а после заявления о том что военный блок созданный против СССР ныне против России не угроза за это вобще не пускать ее назад пусть в блоке живет предатель родины !
    HMR333
  38. rotmistr60 Сегодня, 09:35
    Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас,
    Для вас и иже с вами действительно НАТО угрозой не является - это освободители от "Путинского режима". А "девочка" (тетка считающая себя таковой) со своею матушкой действительно потеряли все ориентиры. Зная, что не наберет и 2% очень (до оргазма) хочет безнаказанно оплевать Россию на последок.
    rotmistr60
  39. Altona Сегодня, 09:38
    Цитата: dik-nsk
    фото Собаки в статье - зачет, рот что надо))

    --------------------------------
    Ну и по существу она тоже сказала, что вывешивает свои белые трусы на палку для селфи и идет сдаваться НАТО. laughing laughing
    Altona
  40. Altona Сегодня, 09:39
    Цитата: rotmistr60
    Зная, что не наберет и 2% очень (до оргазма) хочет безнаказанно оплевать Россию на последок.

    -------------------------------
    У проституток оргазм платный. laughing laughing
    Altona
  41. loginovich Сегодня, 09:46
    [quote]Россия «является частью европейской системы», поэтому очень важным является взаимодействие с НАТО и с европейскими структурами, отметила она.[/quote][quote]

    Только , почему то эти структуры не считают РФ частью европейской системы.В общем и целом доченька достойна своего "принципиального "папы. А кто их большой друг? Или поговорка скажи кто твой друг и я скажу кто ты - не верна?
    loginovich
  42. Million Сегодня, 09:47
    Клоунада!Конечно никто ее не выберет президентом.Но ,видимо,каким то образом она помогает своему крестному папе
    Million
  43. roskot Сегодня, 10:08
    Не видит угрозы от НАТО.
    И без очков не видит и в очках не видит. Надо шоры снять с этой кобылы.
    roskot
  44. Sinbad Сегодня, 10:14
    Что бы получить права на управление автомобилем надо получить справку от нарколога и психиатра, на владение оружием, то же. Получается, что управление страной проще, чем велосипедом. Такой вывод напрашивается, глядя на некоторых кандидатов и слушая их (хотя слушать их вредно и смотреть неприятно).
    Sinbad
  45. Аккорд Сегодня, 10:15
    НАТО-это лгбт тусовка. И нормальным пацанами там делать нечего.
    Аккорд
  46. BambrSV Сегодня, 10:16
    Цитата: Подрезчик
    Честно, вообще не понимаю, КТО она такая??? Светская львица???(Догадываюсь, что под этим "образом" подразумевается женщина с низкой соц. ответственностью). Журналистка? Актриса (артистка)? Политик?
    По-моему просто б...женщина БЕЗ соц. ответственности...

    ЭстЪ токая Ыбка - Пе`лядь называется... wassat
    BambrSV
  47. Altona Сегодня, 10:31

    Вот такую картиночку нашел про нашу кандедутку от американцев. Зайка журнала Плейбой намеревающаяся сместить с трона Владимира Путина хочет встретиться с Трампом во время визита в США.
    Altona
    1. Монархист Сегодня, 10:40
      А " загребалы" как держат: сейчасс схвачу власть
      Монархист
  48. Монархист Сегодня, 10:38
    Цитата: Romario_Argo
    Это чисто только Ксюшино мнение!

    Главное, что это Ксюха так решила, а мы обязаны повторять не мнение
    Монархист
  49. Berkut24 Сегодня, 10:47
    Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила во вторник в Вашингтоне, что не видит угрозы для России со стороны Североатлантического альянса

    Иногда полезно открывать глаза, а не только рот.
    Россия «является частью европейской системы»

    Это Европа является окраиной евразийской системы. А Россия в центре этой системы.
    У нас с США и с Европой много общих вызовов

    У "нас" - это у либералов. А для всех остальных США и Европа с их опытом войн, геноцида третьего мира, уничтожения целых государств и грабежей и есть эты самые вызовы.
    На вопрос, как она относится к «устремлениям Украины и Грузии по присоединению к НАТО», Собчак ответила, что это «устремления независимых государств»

    В каком месте эти два недоразумения независимы? Они пукнуть без разрешения господина не могут.
    РФ ничего не должна предпринимать в этом плане

    Ага, сидеть посреди волчьей стаи и философски молча смотреть на горизонт.
    просто взять и отдать Крым обратно не получится

    Хохлы без денег обратно не примут?

    А вообще нужно быть эпической блондинкой в самом худшем смысле этого слова, чтобы проводить избирательную компанию на Бали, Украине и в Вашингтоне, стоя в очереди на платный завтрак к Трампу.
    Berkut24
    1. 9PA Сегодня, 10:55
      Я за неё проголосую, шоу маст гоу он
      9PA
  50. Runoway Сегодня, 10:55
    Полный абсурд одно только то,что она официальный кандидат
    Runoway
  51. james Сегодня, 11:24
    Ну и хлеборезка!
    james
  52. annodomene Сегодня, 11:24
    Угрозой для России является Собчак К. А. Просто непонятно, что она делает в стране, и почему за МОИ (как налогоплательщика) деньги она брызжет из своей пасти помоями в сторону РФ?
    annodomene
  53. Виктор-М Сегодня, 11:31
    Россия «является частью европейской системы», поэтому очень важным является взаимодействие с НАТО и с европейскими структурами, отметила она.
    У нас с США и с Европой много общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Это и терроризм, и миграционный вопрос, и многое другое. И мы должны вместе работать над этими проблемами,

    Россия - это Россия, и она является частью Евразийского континента, а не европейской системы(ЕС), которая является колониальным проектом англосаксов.
    "Общие" вызовы создаются в Вашингтоне , Лондоне и Тель-Авиве, для усмирения и контроля своих европейских, ближневосточных и азиатских колоний.
    Виктор-М
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