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Ситуация в Сирии
Террористы потеряли значительные территории северо-восточнее Хамы. В результате обстрелов Дамаска вновь погибли мирные жители. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории оазиса Восточная Гута в первой половине дня отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Стороны продолжили вести взаимные обстрелы недалеко от населенных пунктов Хараста, Арбин и Кафр Батна. В результате беспорядочных ударов радикалов погибли не менее 30 мирных граждан. К вечеру минометному обстрелу террористов «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ) вновь подвергся район Баб-Тума в Дамаске. Как минимум три жителя погибли, и 8 получили ранения.
В провинции Алеппо правительственные силы развернули комплексы ПВО в связи с боевыми действиями турецких войск и боевиков Сирийской свободной армии (ССА) против Отрядов народной самообороны (YPG). Ранее Дамаск заявлял, что в случае если Анкара продолжит военные действия в Сирии, САА выступит против турок и их союзников. Однако никаких сообщений о начале вооруженного противостояния не поступало. Во второй половине дня стало известно, что после затяжных столкновений курдам удалось отбить ряд позиций на подступах к населенным пунктам Раджу и Бюльбюль. Кроме того, радикалы ССА потеряли контроль над городом Хадж Билял. Протурецкие боевики, в свою очередь, заняли высоту «1027», убив во время столкновений более десяти курдских бойцов.
В северной части провинции Хомс продолжилось вооруженное противостояние между армией Башара Асада и антиправительственными группировками, подконтрольными «ан-Нусре». После обстрела боевиками деревень Маримин и Акрад Ад-Дасания правительственные войска нанесли удары по укреплениям исламистов на окраине населенных пунктов Таль Бисса, Аль-Хула, Аль-Ганту, Дейр Фуль и Аль-Фархания.
На протяжении дня исламистские группировки, действующие совместно с террористической коалицией, предпринимали попытки вернуть утраченные территории на юго-востоке провинции Идлиб. Сначала радикалы открыли огонь по укреплениям правительственных сил в районе холма Аль-Бандира. Затем боевики попытались прорвать оборону сирийской армии у города Таль Султан при помощи смертника. Однако артиллерийские дивизионы САР уничтожили террориста, прежде чем тот успел достигнуть цели.
Правительственные войска при помощи российской авиации продолжили планомерно продвигаться на северо-востоке провинции Хама. В течение последних 24 часов около 45 поселений перешли под контроль частей Сирийской арабской армии (САА). Среди освобожденных населенных пунктов – Абу Дариха, Газиля, Умм Идж, Умм Абах, Хирбат Умм Раджум, Мувейлих Шимали, Абу Хиляль, Расм Ат-Туваль, Аль-Батушия и Мариджуб. Источники отмечали, что боевики спасались бегством. После того как правительственные силы возобновили боевые действия в данном районе, террористы лишилось более половины занимаемых территорий.
На территории оазиса Восточная Гута в первой половине дня отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Стороны продолжили вести взаимные обстрелы недалеко от населенных пунктов Хараста, Арбин и Кафр Батна. В результате беспорядочных ударов радикалов погибли не менее 30 мирных граждан. К вечеру минометному обстрелу террористов «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ) вновь подвергся район Баб-Тума в Дамаске. Как минимум три жителя погибли, и 8 получили ранения.
В провинции Алеппо правительственные силы развернули комплексы ПВО в связи с боевыми действиями турецких войск и боевиков Сирийской свободной армии (ССА) против Отрядов народной самообороны (YPG). Ранее Дамаск заявлял, что в случае если Анкара продолжит военные действия в Сирии, САА выступит против турок и их союзников. Однако никаких сообщений о начале вооруженного противостояния не поступало. Во второй половине дня стало известно, что после затяжных столкновений курдам удалось отбить ряд позиций на подступах к населенным пунктам Раджу и Бюльбюль. Кроме того, радикалы ССА потеряли контроль над городом Хадж Билял. Протурецкие боевики, в свою очередь, заняли высоту «1027», убив во время столкновений более десяти курдских бойцов.
В северной части провинции Хомс продолжилось вооруженное противостояние между армией Башара Асада и антиправительственными группировками, подконтрольными «ан-Нусре». После обстрела боевиками деревень Маримин и Акрад Ад-Дасания правительственные войска нанесли удары по укреплениям исламистов на окраине населенных пунктов Таль Бисса, Аль-Хула, Аль-Ганту, Дейр Фуль и Аль-Фархания.
На протяжении дня исламистские группировки, действующие совместно с террористической коалицией, предпринимали попытки вернуть утраченные территории на юго-востоке провинции Идлиб. Сначала радикалы открыли огонь по укреплениям правительственных сил в районе холма Аль-Бандира. Затем боевики попытались прорвать оборону сирийской армии у города Таль Султан при помощи смертника. Однако артиллерийские дивизионы САР уничтожили террориста, прежде чем тот успел достигнуть цели.
Правительственные войска при помощи российской авиации продолжили планомерно продвигаться на северо-востоке провинции Хама. В течение последних 24 часов около 45 поселений перешли под контроль частей Сирийской арабской армии (САА). Среди освобожденных населенных пунктов – Абу Дариха, Газиля, Умм Идж, Умм Абах, Хирбат Умм Раджум, Мувейлих Шимали, Абу Хиляль, Расм Ат-Туваль, Аль-Батушия и Мариджуб. Источники отмечали, что боевики спасались бегством. После того как правительственные силы возобновили боевые действия в данном районе, террористы лишилось более половины занимаемых территорий.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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