11:26 07 февраля
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Ситуация в Сирии

Террористы потеряли значительные территории северо-восточнее Хамы. В результате обстрелов Дамаска вновь погибли мирные жители. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На территории оазиса Восточная Гута в первой половине дня отмечались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Стороны продолжили вести взаимные обстрелы недалеко от населенных пунктов Хараста, Арбин и Кафр Батна. В результате беспорядочных ударов радикалов погибли не менее 30 мирных граждан. К вечеру минометному обстрелу террористов «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ) вновь подвергся район Баб-Тума в Дамаске. Как минимум три жителя погибли, и 8 получили ранения.


В провинции Алеппо правительственные силы развернули комплексы ПВО в связи с боевыми действиями турецких войск и боевиков Сирийской свободной армии (ССА) против Отрядов народной самообороны (YPG). Ранее Дамаск заявлял, что в случае если Анкара продолжит военные действия в Сирии, САА выступит против турок и их союзников. Однако никаких сообщений о начале вооруженного противостояния не поступало. Во второй половине дня стало известно, что после затяжных столкновений курдам удалось отбить ряд позиций на подступах к населенным пунктам Раджу и Бюльбюль. Кроме того, радикалы ССА потеряли контроль над городом Хадж Билял. Протурецкие боевики, в свою очередь, заняли высоту «1027», убив во время столкновений более десяти курдских бойцов.

В северной части провинции Хомс продолжилось вооруженное противостояние между армией Башара Асада и антиправительственными группировками, подконтрольными «ан-Нусре». После обстрела боевиками деревень Маримин и Акрад Ад-Дасания правительственные войска нанесли удары по укреплениям исламистов на окраине населенных пунктов Таль Бисса, Аль-Хула, Аль-Ганту, Дейр Фуль и Аль-Фархания.

На протяжении дня исламистские группировки, действующие совместно с террористической коалицией, предпринимали попытки вернуть утраченные территории на юго-востоке провинции Идлиб. Сначала радикалы открыли огонь по укреплениям правительственных сил в районе холма Аль-Бандира. Затем боевики попытались прорвать оборону сирийской армии у города Таль Султан при помощи смертника. Однако артиллерийские дивизионы САР уничтожили террориста, прежде чем тот успел достигнуть цели.

Правительственные войска при помощи российской авиации продолжили планомерно продвигаться на северо-востоке провинции Хама. В течение последних 24 часов около 45 поселений перешли под контроль частей Сирийской арабской армии (САА). Среди освобожденных населенных пунктов – Абу Дариха, Газиля, Умм Идж, Умм Абах, Хирбат Умм Раджум, Мувейлих Шимали, Абу Хиляль, Расм Ат-Туваль, Аль-Батушия и Мариджуб. Источники отмечали, что боевики спасались бегством. После того как правительственные силы возобновили боевые действия в данном районе, террористы лишилось более половины занимаемых территорий.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Стрелецкос Сегодня, 08:57
    Бегущую строку б еще сделать
    Что там в энтой Сирии ежечасно происходит - чтоб от стратегической жизни не отстать
    Стрелецкос
    1. Logall Сегодня, 09:00
      Цитата: Стрелецкос
      Что там в энтой Сирии ежечасно происходит

      Ежесекундно! Чего мелочиться - трансляции в режиме онлайн...
      Logall
    2. Отец солдата Сегодня, 09:01
      Война в пустыне сводится к контролю узловых дорог и населенных пунктов, а при отсутствии контроля границы песок по пустыне можно гонять вечно. Без политического решения не обойтись, но слишком разношерстные переговорщики.
      Отец солдата
      1. Scoun Сегодня, 09:08
        Цитата: Отец солдата
        Без политического решения не обойтись, но слишком разношерстные переговорщики.

        Мне кажется.... Асад в тихую, слегка, должен оказывать помощь курдам, что бы они потом не обвиняли правительство в том что оно оставило их 1 на 1 с вторжением из турции.
        Scoun
    3. RASKAT Сегодня, 09:43
      Небольшое визуальное дополнение к статье.
      Котел в Идлибе-Хаме за последние три дня.

      Котел давят со всех сторон, на юге котла армией взято порядка 20-ти населенных пунктов, так же были взяты стратегические и наиболее укрепленные высоты, ведутся бои за важные перекрестки Аль Мунар и Сурудж ( вероятно в ближайшие дни они будут взяты).
      Курдами в провинции Африн из деревни Шейх Хуруз были выбиты турки, при этом курды захватили несколько единиц техники включая и БМП-ACV-15 (видео уже есть в сети)
      ВВС Израиля нанесли ракетный удар по ( якобы иранскому) исследовательскому центру в р-не Джемрая в окрестностях Дамаска. Как минимум одна из ракет была сбита сирийскими ПВО.
      RASKAT
  2. Арон Заави Сегодня, 08:59
    Даю тему на 300 постов. wink

    В ночь на среду, 7 февраля, иностранные СМИ опубликовали сообщение об ударе, нанесенном израильскими ВВС по объекту в районе Дамаска, столицы Сирии.
    Вскоре после этого официальные сирийские СМИ сообщили, что системы ПВО сирийской армии отреагировали на "новую израильскую агрессию".
    Согласно публикациям, целью израильского удара был расположенный в сельской местности к западу от Дамаска научный центр. Некоторые источники утверждают, что речь идет о военном научно-исследовательском объекте "Джемрайя", который Израиль уже бомбил в январе 2013 года, а затем еще раз в 2017 году. По данным западных спецслужб, на этом объекте хранится химическое оружие.
    Арон Заави
    1. Scoun Сегодня, 09:10
      Цитата: Арон Заави
      По данным западных спецслужб, на этом объекте хранится химическое оружие.

      Ага, типа Гарант уничтожения хим оружия, Россия прошляпила? Непрокатит такая байка.
      Scoun
  3. Мар.Тира Сегодня, 09:10
    Пора бы уж нам начать наконец работать по всей этой сволочной оппозиции.Все эти зоны де эскалации,это бомба замедленного действия против Сирии,и соответственно против нас.И позавчера она сработала в первый раз.Если не уничтожим,она сработает ещё не раз.
    Мар.Тира
  4. anjey Сегодня, 09:32
    Цитата: Арон Заави
    Даю тему на 300 постов. wink

    В ночь на среду, 7 февраля, иностранные СМИ опубликовали сообщение об ударе, нанесенном израильскими ВВС по объекту в районе Дамаска, столицы Сирии.
    Вскоре после этого официальные сирийские СМИ сообщили, что системы ПВО сирийской армии отреагировали на "новую израильскую агрессию".
    Согласно публикациям, целью израильского удара был расположенный в сельской местности к западу от Дамаска научный центр. Некоторые источники утверждают, что речь идет о военном научно-исследовательском объекте "Джемрайя", который Израиль уже бомбил в январе 2013 года, а затем еще раз в 2017 году. По данным западных спецслужб, на этом объекте хранится химическое оружие.

    на этот пост ледянное молчание и презрение....
    anjey
  5. Сергей уи Сегодня, 09:41
    Между идлибскими бандами назревает очередной конфликт. Выяснилось, что тело российского летчика майора Романа Филипова турецким военным передала группировка “Файлак аш-Шам” (часть их боевиков принимает сейчас участие в операции “Оливковая ветвь” в Африне).

    Перед транспортировкой тела между бандами, находящимися на месте последнего боя летчика, вспыхнул конфликт - боевики ругались и пытались решить, кому оно достанется.

    Сегодня “Хайат Тахрир аш-Шам” через свое пропагандистское агентство “Иба” сообщило, что одна из группировок выкрала тело и без ведома “ХТШ” отдала его Турции. Активисты уточняют, что бандой, похитившей тело летчика, была именно “Файлак аш-Шам”. Позже “ХТШ” выпустило официальное заявление, в котором они сообщили, что надеялись обменять тело пилота на заключенных боевиков.

    Сейчас сторонники “ХТШ” называют “Файлак аш-Шам” “агентами Турции” и предателями. Также активисты “ХТШ” заявляют, что у группировки, якобы, есть 5 тел других российских летчиков. Однако эти сообщения распространяются не через официальный рупор “ХТШ” агентство “Иба”, а через аккаунты сторонников группировки.

    “Хайат Тахрир аш-Шам” обещает передать дело против “Файлак аш-Шам” в шариатский суд.
    https://i.imgur.com/jtpCAYB.png
    Сергей уи
  6. reibert Сегодня, 09:48
    Вообще меня удивляет термин террористы: и это же можно применить и к движение хасбаллах Хамас баас Братья мусульмане... Хотя эрдоган в Турции и режим в Египте это Братья мусульмане.. по сути любые национально-освободительное движение :совершенно разные даже фундаментальной идеологией или даже социалистической -является террористами )))
    reibert
    1. alta Сегодня, 10:10
      Цитата: reibert
      Хотя эрдоган в Турции и режим в Египте это Братья мусульмане.. ))

      Вы ошибаетесь, в Египте организация ,, братья-мусульмане,, запрещена, а руководители ее сидят в тюрьме, некоторые, замешанные в убийствах египетских солдат, по решению суда казнены.
      Для Эрдогана организация ,, братья-мусульмане,, - это единномышленники , поэтому Египет и Турция сегодня - враги.
      alta
      1. mihey Сегодня, 11:25
        Он в корне ошибается, ибо суть термина "терроризм" не понимает.
        mihey
    2. anjey Сегодня, 10:12
      например бандеровская украина -истинно террористическое недогосударственное образование нацистской направленности -лезущая как змея в европу....
      anjey
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