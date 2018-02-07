В прошлом году Россия поставила вооружений на $ 15 млрд

Предварительно план поставок на 2017 год был выполнен и составил примерно 15 миллиардов долларов, вероятно, даже чуть больше. Общий портфель не снижается, несмотря ни на что, он составляет около 45 миллиардов долларов. А новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 году заключено на сумму более 16 миллиардов долларов,

По предварительным данным, в 2017 году Россия поставила вооружений на сумму около $15 млрд., передает РИА Новости сообщение помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина.рассказал Кожин в интервью газете «Коммерсантъ».В частности, по словам Кожина, в 2017 году Россия поставила Ирану «комплексы радиотехнической разведки, средства мониторинга спутниковых линий связи и другую ненаступательную военную технику».В свою очередь, Египет получил зенитные ракетные комплексы «Антей-2500» (экспортный вариант С-300).