11:32 07 февраля
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В прошлом году Россия поставила вооружений на $ 15 млрд

По предварительным данным, в 2017 году Россия поставила вооружений на сумму около $15 млрд., передает РИА Новости сообщение помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина.

В прошлом году Россия поставила вооружений на $ 15 млрд


Предварительно план поставок на 2017 год был выполнен и составил примерно 15 миллиардов долларов, вероятно, даже чуть больше. Общий портфель не снижается, несмотря ни на что, он составляет около 45 миллиардов долларов. А новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 году заключено на сумму более 16 миллиардов долларов,
рассказал Кожин в интервью газете «Коммерсантъ».


В частности, по словам Кожина, в 2017 году Россия поставила Ирану «комплексы радиотехнической разведки, средства мониторинга спутниковых линий связи и другую ненаступательную военную технику».

В свою очередь, Египет получил зенитные ракетные комплексы «Антей-2500» (экспортный вариант С-300).

Использованы фотографии: http://www.nationaldefense.ru
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Комментарии 25

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  1. Albatroz Сегодня, 09:45
    Поставить то поставила
    А что себе оставила?

    Стишок)
    Albatroz
    1. НасРать Сегодня, 10:08
      Денюшку... laughing
      НасРать
  2. Million Сегодня, 09:46
    Хорошо если оружие продается не членам НАТО...
    Million
    1. штрафбат Сегодня, 09:50
      Скорее, друзьям членов, "нашими(Российскими) членами" и продаётся .... wink
      штрафбат
  3. Донской Сегодня, 09:46
    Портфель заказов не изменился, не смотря на Сирийскую компанию. Из этих 45 млрд сколько в кредит оформлено?
    Донской
    1. Muvka Сегодня, 09:50
      ортфель заказов не изменился, не смотря на Сирийскую компанию и санкционное давление. Вы забыли эту деталь. Плюс на минус.
      Muvka
    2. Alex-a832 Сегодня, 09:51
      Цитата: Донской
      Из этих 45 млрд сколько в кредит оформлено?

      Расшифруйте логику своего вопроса.
      Alex-a832
  4. Alex-a832 Сегодня, 09:48
    "Российская экономика в клочья" - это всего лишь влажные мечты наших врагов. Россия продолжает наращивать выпуск высокотехнологичного вооружения. Ну как, "партнёры", ваши санкции вам помогли задавить Россию, как конкурента?
    Alex-a832
  5. Стирбьорн Сегодня, 09:49
    Предварительно план поставок на 2017 год был выполнен и составил примерно 15 миллиардов долларов, вероятно, даже чуть больше. Общий портфель не снижается, несмотря ни на что, он составляет около 45 миллиардов долларов.
    Ага как же, не снижается
    Имеющийся портфель экспортных заказов по поставкам российской военной техники за рубеж составляет примерно 47-50 миллиардов долларов. Об этом журналистам в самом конце августа 2017 года рассказывал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. https://topwar.ru/126547-portfel-eksportnyh-zakaz
    ov-rossiyskih-vooruzheniy-ocenivaetsya-v-50-milli
    ardov-dollarov.html
    А в 2016 Путин вещал о стабильных 50 млрдах. Совсем людей за дураков держат, интернет он все хранит wassat
    Стирбьорн
    1. Донской Сегодня, 09:53
      Цитата: Стирбьорн
      интернет он все хранит

      Ну нельзя же так, совсем не жалеете сторонников действующих властей перед выборами lol
      Донской
  6. Маз Сегодня, 09:55
    Интересно, а сколько получили живыми деньгами , а не кредитами?
    Маз
  7. куртка бейна Сегодня, 09:59
    В прошлом году Россия поставила вооружений на $ 15 млрд

    Просто для справки:
    Польша за этот же период поставила на экспорт овощей и фруктов на сумму в 25 млрд. дол. и мебели на сумму равную экспорту вооружения из РФ.
    куртка бейна
    1. НасРать Сегодня, 10:15
      Цитата: куртка бейна

      Просто для справки:
      Польша за этот же период поставила на экспорт овощей и фруктов на сумму в 25 млрд. дол. и мебели на сумму равную экспорту вооружения из РФ.



      Экспорт польских продуктов питания по итогам 2017 года достиг 4,5 миллиардов евро, увеличившись на 12%. Такие данные озвучивает «Радио Польша».

      Подробнее на РБК:
      https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5
      a6071009a794759df51bcaf

      Кто то нагло врёт!!!! bully
      НасРать
      1. куртка бейна Сегодня, 10:23
        Цитата: НасРать
        Цитата: куртка бейна

        Просто для справки:
        Польша за этот же период поставила на экспорт овощей и фруктов на сумму в 25 млрд. дол. и мебели на сумму равную экспорту вооружения из РФ.



        Экспорт польских продуктов питания по итогам 2017 года достиг 4,5 миллиардов евро, увеличившись на 12%. Такие данные озвучивает «Радио Польша».

        Подробнее на РБК:
        https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/freenews/5
        a6071009a794759df51bcaf

        Кто то нагло врёт!!!! bully


        Свои ссылки читаем или "продукты питания" = овощи и фрукты?
        На первом месте в списке продаваемых за границу продуктов — мясо. Также отмечен рост продаж молока (примерно на 30-40%). Одновременно с этим соседняя республика начала экспортировать больше хлебобулочных и кондитерских изделий, переработанных овощей и фруктов и рыбы.

        Серьезно выросли и продажи лосося. В 2017 году Польша была самым серьезным покупателем этой рыбы у Норвегии. При этом 90% переработанного лосося было продано за пределы Польши в страны Европы.
        куртка бейна
        1. НасРать Сегодня, 10:25
          И...? Фрукты и овощи ни есть продукты питания??? laughing Т.е. ваши яблоки в этих же 4,5 млрд.... tongue
          Приведите достоверные данные... откуда у Вас взялись 25 млрд.??? tongue
          НасРать
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:35
            откуда у Вас взялись 25 млрд.???

            Так эти деньги завезла хитрозадая знать из Киева и разместила в банках Варшавы... lol
            Как Вы хотели - "Экспорт Свободы" нынче в цене.....
            Соломон Кейн
          2. НасРать Сегодня, 10:37
            Вот данные за 14-16 годы - там не пахнет 25 млрд. !!!!!!

            В денежном отношении экспорт польских фруктов составил 540,08 млн евро в 2015 году в сравнении с 612,85 млн евро в 2014 году. В свою очередь экспорт свежих овощей принес 587,73 млн евро против 602,10 млн в 2014 году.

            Откуда в 2017г взялись продажи на 25 млрд. дол?? Кто то очень прилично врёт!!! bully
            НасРать
    2. Соломон Кейн Сегодня, 10:16
      Польша экспорт::
      5.6% или $11.5 млрд – это запчасти для автомобилей
      2.7% или $5.6 млрд – автомобили
      2.5% или $5.1 млрд – кресла (которые мебель)
      2.1% или $4.3 млрд – другая разная мебель
      1.9% или $4.0 млрд – видеомониторы
      1.9% или $3.9 млрд – рафинат (очищенная нефть)
      1.7% или $3.6 млрд – компьютеры
      1.6% или $3.4 млрд – пассажирские и грузовые корабли
      1.3% или $2.7 млрд – двигатели внутреннего сгорания
      1.2% или $2.4 млрд – аппаратура для теле-радио-интернет-вещания

      Россия экспорт:
      35% или $156.0 млрд – это добытая непереработанная нефть (crude oil)
      20% или $88.3 млрд – рафинат (очищенная нефть)
      8.0% или $35.9 млрд – природный газ
      2.8% или $12.7 млрд – угольные брикеты
      1.7% или $7.6 млрд – алюминий
      1.6% или $7.2 млрд – полуфабрикаты из железа
      1.6% или $7.0 млрд – пшеница
      1.3% или $5.7 млрд – алмазы
      0.9% или $3.9 млрд – золото
      0.8% или $3.8 млрд – пиломатериалы
      Калькулятор нужен?
      и это без вооружения, а Вы мебель, мебель...
      Соломон Кейн
      1. куртка бейна Сегодня, 10:33
        Цитата: Соломон Кейн

        и это без вооружения, а Вы мебель, мебель...

        Тут не поспоришь. В экспорте нефти и газа Россия Польшу заметно опережает. good
        куртка бейна
        1. НасРать Сегодня, 10:40
          Что не ответили по фруктам и овощам??? где вы взяли 25 млрд.? А? wassat
          НасРать
      2. влад66 Сегодня, 10:56
        Цитата: Соломон Кейн
        Польша экспорт::

        Константин не корми тролля,это тело уже выступало на ВО да за троллинг и вранье было удалено. drinks hi
        влад66
    3. _Ugene_ Сегодня, 10:31
      так у нас экспорт продуктов питания то-же уже превышает экспорт вооружения
      _Ugene_
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 10:05
    «комплексы радиотехнической разведки, средства мониторинга спутниковых линий связ
    М-мм . Весьма , я бы сказал , специфические поставки и всё так туманно , расплывчато...
    КВУ-НСвД
  9. А. Привалов Сегодня, 10:09
    На первый взгляд 15 миллиардов зелёных сумма не малая, но для такой большой страны "маловато будет!"(с) laughing
    А. Привалов
    1. НасРать Сегодня, 10:22
      Соединенные Штаты продали другим странам оружия в 2017 финансовом году (завершившемся 30 сентября) на $41,9 млрд. Об этом сообщает управление Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

      то же не густо для всего "цивилизованного мира"... bully
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