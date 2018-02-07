11:32 07 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Киев намерен заменить воинское приветствие на «Слава Украине»

Украинский кабмин внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предлагает изменить воинское приветствие «Здравствуйте, товарищи» на «Слава Украине», передает РИА Новости.



Согласно уставу внутренней службы ВСУ, «на приветствие старшего по званию или начальника "Здравствуйте, товарищи" военнослужащие должны отвечать "Здравия желаю"», напоминает издание.


А когда старший по званию или начальник прощается, военнослужащие должны отвечать «До свидания товарищ», добавляя в конце воинское звание.

На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают – "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают – "Героям слава",
говорится в законопроекте.

Такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении боевого знамени военному подразделению.

Напомним, «Слава Украине – Героям слава!» – лозунг запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии» (УПА).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. teron Сегодня, 10:02
    А зиговать при этом будут?
    teron
    1. Serg Koma Сегодня, 10:08
      Цитата: teron
      А зиговать при этом будут?

      Напомним, в Третьм Рейхе: Sieg Heil! (нем. — да здравствует победа/слава победе).
      Кроме того, законопроектом предлагается сохранить приветствие "товарищ", когда военнослужащий обращается к министру обороны, который является гражданским лицом. Так, предлагается в статье 53 устава закрепить, что во время обращения к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должность, добавляя перед названием должности слово "товарищ".

      Не хватает, в проекте закона, замены слова "товарищ", на Volksgenosse по отношению к равному, или ниже стоящему по рангу, и к вышестоящим Parteigenosse.
      А так, они и сейчас "зигуют"
      Serg Koma
      1. влад66 Сегодня, 11:03
        На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают – "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают – "Героям слава",

        И добавляют:-Смерть творогам,Героям Сала! laughing
        влад66
      2. Now we are free Сегодня, 11:13
        -Слава Вальцману!
        -Гройсману слава!

        Отдавать почести двум поцам будет честнее что ли... (Да простят меня заживо сожжённые нацистами Одесские Евреи).
        Now we are free
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:10
      А зиговать при этом будут?
      Несомненно придут к этому и особым шиком будет считаться при этом щёлкнуть каблуками
      КВУ-НСвД
      1. Комментарий был удален.
      2. BecmepH Сегодня, 10:16
        Цитата: КВУ-НСвД
        Несомненно придут к этому и особым шиком будет считаться при этом щёлкнуть

        ягодицами
        BecmepH
        1. volodya Сегодня, 10:50
          Как были попрошайками, так и остались!" сала украине-героям сала", в смысле, дайте пожалуйста!
          volodya
    3. seti Сегодня, 10:13
      Да и так зигуют. Вот только мы это видим а на Западе...Видят сволочи но претворяются слепыми.
      seti
      1. teron Сегодня, 10:25
        Так оно для Европы свое, родное - глаз не режет.
        teron
    4. Зяблицев Сегодня, 10:15
      "Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» в сочетании с римским салютом (вскидыванием правой руки) было принято Организацией украинских националистов (ОУН) по образцу нацистского приветствия фашистских и полуфашистских партий в Германии (НСДАП Адольфа Гитлера), Италии (Национальной фашистской партии Бенито Муссолини) и Хорватии (Усташи Анте Павелича); похожий жест был также у испанских фалангистов и словацких глинковцев. ОУН официально утвердила это приветствие во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года, а в 1941 году в оккупированном Харькове использование приветствий в слегка изменённой форме подтвердила ОУН(б) Степана Бандеры. Обязательность такого приветствия предусмотрена постановлением II Великого конгресса ОУН(б) в Кракове." - ничего нового, пусть меняют, а Европа их вскармливающая на все это любуется!
      Зяблицев
      1. Подрезчик Сегодня, 10:27
        При сегодняшней экономической ситуации на Украине и положении в ВС следет скоро ожидать нового изменения в Уставе Внутренней службы.
        Так на приветствие командира: "Слава жратве!", подчиненные будут отвечать: "Жратве слава!"
        Недоумки... fool
        Подрезчик
        1. taiga2018 Сегодня, 11:12
          Цитата: Подрезчик
          Так на приветствие командира: "Слава жратве!", подчиненные будут отвечать: "Жратве слава!"

          тогда уж так,на приветствие командира:"Есть пожрать?",подчинённые ответят:"Сами не жрали!"
          taiga2018
    5. Отец солдата Сегодня, 10:23
      Может лучше приветствовать "Сало украине", отзыв "хероям по-харе".
      Отец солдата
  2. askort154 Сегодня, 10:04
    Уже было - "Хайль гитлер ". fool
    askort154
    1. 210окв Сегодня, 10:10
      Пусть еще лбом при этом ударятся.И посильнее.
      Цитата: askort154
      Уже было - "Хайль гитлер ". fool
      210окв
  3. Romka47 Сегодня, 10:04
    Вместо "так точно"-перемога, вместо "никак нет"-зрада, вместо "вольно" -гоньба
    Romka47
    1. Балу Сегодня, 10:14
      В ответ на приветствие командира бандерлогам пора отвечать кратко:пнх
      Балу
  4. anjey Сегодня, 10:04
    "Хайль украина" то бишь в ход пошла,все под копирку с третьего рейха,нацизм чистой воды возрождается,где вы европейские правдюки-гов...ки....???
    anjey
    1. Serg Koma Сегодня, 10:15
      Цитата: anjey
      ,нацизм чистой воды возрождается,г

      Началось ВСЁ ЭТО ещё задолго до майдана... На сайте Райберт.инфо, среди жителей окраины, были особо популярны НИКи и аватары напоминающие и символизирующие третий рейх. Да и на наших сайтах чаще всего в употреблении немецкий перевод слова "товарищ" am
      Serg Koma
    2. Romka47 Сегодня, 10:27
      Так под копирку и развалятся)
      Romka47
  5. ded100 Сегодня, 10:05
    Да пусть все общение к слава украине сведут!! wassat
    ded100
    1. avt Сегодня, 10:12
      Цитата: ded100
      Да пусть все общение к слава украине сведут!!

      А отвечать - Хероям саван? wassat Кстати ! А почему в строю не скачут ???! Непорядок ! Цэ зрада! Срочно ввести строевые скачки ! На парадах маршировать скавками с криком -,,Кто не скаче , той мoскаль"!
      avt
      1. злой партизан Сегодня, 11:23
        Цитата: avt
        Кстати ! А почему в строю не скачут ???!

        И каски на кастрюли заменить надо. yes
        злой партизан
  6. Романенко Сегодня, 10:09
    Ну да, и сразу все поймут, шо там одни херои, и шо усим слава. Надо еще обязать всех кричать ура с подъема до отбоя и гопак плясать при перемещении строем.
    Романенко
  7. Azazelo Сегодня, 10:10
    А когда зигу будут кидать?
    Azazelo
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:12
    на «Слава Украине»
    Узаконят бандитское приветствие, что дальше? ... ... ... Вот и весь мой ответ на это! А уже полностью морально загнившая Европа молча это переварит. Чему удивляться, что Гитлер Европу прошел парадным маршем. Укронацики наверное мечтают о том же.
    rotmistr60
  9. Altona Сегодня, 10:15
    Наконец-то требование "Сало Украине-хероям сало" узаконено.
    Altona
  10. HAM Сегодня, 10:24
    Интересно,а самим хохлам от этих слов ещё не тошнит?Орут всё это к месту и без..по поводу и без повода.
    приветствия уже.. употребляются и в WC по окончании процесса.
    HAM
  11. koksalek Сегодня, 10:34
    Не торлерантно как то "товарищ", дискриминация женщин однозначно да попахивает чем то социалистическим. Надо в свете последних веяний гейропы, чтоб без намеков, чтоб было не понятно кто там мужик, женщина или оно самое
    koksalek
  12. Теренин Сегодня, 10:55
    Да какая разница, что ты там кричишь, когда тебя дубасят. crying Дубасить -бить, лупцевать, колотить, дрючить, грохать, тузить, отдувать, колошматить, лупить, трахать, волтузить, бузовать, долбать, мутузить, жахать, молотить, ударять… yes
    Теренин
  13. atos_kin Сегодня, 10:57
    Это хорошо. Пусть немного привыкнут. Легче определять будет при допросе.
    atos_kin
  14. Sasha_Sar Сегодня, 11:08
    Почти как в третьем рейхе... am
    Sasha_Sar
    1. igordok Сегодня, 11:26
      Цитата: Sasha_Sar
      Почти как в третьем рейхе...

      Почему , почти? Это и есть официальное приветствие нацистов ОУН.
      igordok
  15. злой партизан Сегодня, 11:21
    Ну тогда и мушки пусть начинают спиливать... yes
    злой партизан
  16. bazzbazz Сегодня, 11:23
    В духе толенрантности, гендерной терпимости и надежды попадания в европу, нужно кричать так: "Герою человеку слава".
    bazzbazz
  17. sgr291158 Сегодня, 11:27
    Да что то прет их с каждым разом все круче и круче. Какой Украине слава, каким героям слава. Нет ни того ни другого. Как дети малые.
    sgr291158
Картина дня