Киев намерен заменить воинское приветствие на «Слава Украине»

На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают – "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают – "Героям слава",

Украинский кабмин внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предлагает изменить воинское приветствие «Здравствуйте, товарищи» на «Слава Украине», передает РИА Новости Согласно уставу внутренней службы ВСУ, «на приветствие старшего по званию или начальника "Здравствуйте, товарищи" военнослужащие должны отвечать "Здравия желаю"», напоминает издание.А когда старший по званию или начальник прощается, военнослужащие должны отвечать «До свидания товарищ», добавляя в конце воинское звание.говорится в законопроекте.Такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении боевого знамени военному подразделению.Напомним, «Слава Украине – Героям слава!» – лозунг запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии» (УПА).