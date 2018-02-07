Из России начали высылать северокорейских рабочих

Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции), начали отправлять корейцев

У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, (там) около 12 тыс. (человек)

Россия в соответствии с принятой в декабре прошлого года резолюцией Совета безопасности ООН начала депортировать из страны на родину северокорейских трудовых мигрантов, сообщил посол в Пхеньяне Александр Мацегора.— сказал он, подчеркнув при этом, что «запрет на рабочих из Северной Кореи будет серьезным ударом по российской экономике». Особенно сильно, по мнению дипломата, это скажется на Дальнем Востоке.— рассказал Мацегора. Заменить на этой площадке трудовых мигрантов из Северной Кореи китайскими рабочими, по мнению российского посла, будет невозможно.По словам Мацегоры, Россия ежегодно выдает гражданам КНДР 12-15 тысяч виз, 90% из которых — краткосрочные рабочие визы. Всего в России трудилось около 35 тысяч северокорейцев — в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, рыбной промышленности.Посол отметил, что рабочим из КНДР платят в среднем столько же, сколько и гражданам России. С одной зарплаты такого рабочего "кормятся 13 членов его семьи". Он уточнил, что на руки они получают 40-50% от заработанного, а остальное идет властям Северной Кореи.Мацегора назвал утверждения о том, что граждане КНДР трудятся в России в рабских условиях, "полной чушью".Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции.