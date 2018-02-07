11:34 07 февраля
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Из России начали высылать северокорейских рабочих

Россия в соответствии с принятой в декабре прошлого года резолюцией Совета безопасности ООН начала депортировать из страны на родину северокорейских трудовых мигрантов, сообщил посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции), начали отправлять корейцев
— сказал он, подчеркнув при этом, что «запрет на рабочих из Северной Кореи будет серьезным ударом по российской экономике». Особенно сильно, по мнению дипломата, это скажется на Дальнем Востоке.

Из России начали высылать северокорейских рабочих



У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, (там) около 12 тыс. (человек)
— рассказал Мацегора. Заменить на этой площадке трудовых мигрантов из Северной Кореи китайскими рабочими, по мнению российского посла, будет невозможно.

По словам Мацегоры, Россия ежегодно выдает гражданам КНДР 12-15 тысяч виз, 90% из которых — краткосрочные рабочие визы. Всего в России трудилось около 35 тысяч северокорейцев — в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, рыбной промышленности.

Посол отметил, что рабочим из КНДР платят в среднем столько же, сколько и гражданам России. С одной зарплаты такого рабочего "кормятся 13 членов его семьи". Он уточнил, что на руки они получают 40-50% от заработанного, а остальное идет властям Северной Кореи.

Мацегора назвал утверждения о том, что граждане КНДР трудятся в России в рабских условиях, "полной чушью".

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 51

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  1. самый главный Сегодня, 10:15
    Как то всё это очень странно... Можно было бы и повременить с исполнением резолюции лет 10. Оно нам надо?? Друганы из-за лужи не особо то бежат делать то, что им не выгодно. Интересы России должны быть всегда выше всего остального!
    самый главный
    1. 210окв Сегодня, 10:17
      Странного ничего нет.Пытаются лизнуть задницу полосатого дяди.В надежде на "прощение"..Понятно что ядерный геммор возле границы нам не нужен.Но так поступать с другим государством в фарватере этой гнусной политики и когда с нами самими так поступают.Ну а почему бы нам не выслать гастеров из Украины?Или это не кошерно?
      Цитата: самый главный
      Как то всё это очень странно... Можно было бы и повременить с исполнением резолюции лет 10. Оно нам надо?? Друганы из-за лужи не особо то бежат делать то, что им не выгодно.
      210окв
      1. ando_bor Сегодня, 10:25
        Цитата: 210окв
        В надежде на "прощение"..

        Для прощения всего лишь нужно от Крыма отказаться и в Сирии перестать ломать систему американского глобального доминирования, а такими мелочами прощения не заслужить, - можешь не надеяться.
        ando_bor
        1. seti Сегодня, 10:40
          Цитата: ando_bor
          Цитата: 210окв
          В надежде на "прощение"..

          Для прощения всего лишь нужно от Крыма отказаться и в Сирии перестать ломать систему американского глобального доминирования, а такими мелочами прощения не заслужить, - можешь не надеяться.

          Фигню не пишите. Даже если мы отказались бы от Крыма наплевав на граждан России проживающих там , кинули на произвол судьбы Донбасс Приднестровье Ю Осетию и Абхазию.. Отдали бы Калининград и все Курильские острова..Весь газ и нефть отдавали за бесплатно и раз вооружились - даже тогда нас не оставили бы в покое. Слабых бьют - уважают только силу... А мы пока силу демонстрируем ой как редко. Но наше время близится - Победа это наш псевдоним .
          seti
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:43
        Цитата: 210окв
        Или это не кошерно?

        вот ключевое слово - кашерно good
        Angel_and_Demon
      3. Лесс Сегодня, 10:53
        Действительно, Совет Безопасности потребовал от всех стран мира за 24 месяца выслать всех трудовых мигрантов с северокорейским гражданством, поскольку пересылаемые ими на родину деньги, полагают в ООН, идут на финансирование ядерной программы КНДР. На сроке в 24 месяца настояли именно Россия – другие страны предлагали провести процесс высылки значительно быстрее.

        Ежегодно разрешение на работу в России получают 12–15 тыс. северокорейцев. Не все они покинут нашу страну. Мацегора подчеркнул, что никого насильно депортировать не будут.

        https://www.eg.ru/politics/463096/
        От себя добавлю, в статье не прозвучало ни одной цифры о том, скольких корейцев уже выслали или собираются выслать. Может одного или двух, а может пока просто разговоры разговаривают. По поводу "лизнуть" - в СБ ООН входит и Китай, он тоже "лизнул"? В "надежде на прощение"?
        Лесс
    2. Отец солдата Сегодня, 10:20
      Заигрывания с "партнерами" к добру не приведут, надо прекращать порочную практику глотать пыль поддакивая амеровским санкциям против других стран, а то талдычим санкции контрпродуктивны, а сами руку в ООН тянем (((, оставьте в покое КНДР, не самые плохие заробитчане на территории России.
      Отец солдата
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:23
      Можно было бы и повременить с исполнением резолюции лет 10.
      Да уж - посаботировать процесс на фоне имитации бурной деятельности нетрудно . Дипломаты отбрешутся - это их работа . А так - и себе вред , и у корейцев дружеских чувств не прибавится
      КВУ-НСвД
    4. Svarog Сегодня, 10:27
      Это ли не доказательство,что мы являемся по сути колонией США, наше либеральное правительство во всем это показывает. Так мало в мире не зависимых государств и мы не на их стороне, а на стороне тех, кто их гнобит. Причем, абсурд в том, что сами находимся под санкциями.. Вот , как наша элита боится,что начнут ворованное отбирать.
      Svarog
      1. Лесс Сегодня, 10:57
        Странно от вас это слышать. Ведь вы же разделяете позицию о засилье мигрантов. Тут мигрантов выдворяют. а вы опять против.
        Лесс
        1. Svarog Сегодня, 11:04
          Цитата: Лесс
          Странно от вас это слышать. Ведь вы же разделяете позицию о засилье мигрантов. Тут мигрантов выдворяют. а вы опять против.

          Приведите пример моей позиции о мигрантах. Откуда вы знаете, что я разделяю?)) И речь идет не о мигрантах. Речь идет о том, как наше гос-во пресмыкается перед США. В чем выгода для нашего государства, если Северная Корея вся вымрет от голода? Или с голодухи начнут отстреливать ЯО? Почему мы идем на поводу, когда сами находимся под санкциями? Мы сдали Ирак, сдали Ливию, сейчас Корея?
          Svarog
          1. Лесс Сегодня, 11:22
            Цитата: Svarog
            Приведите пример моей позиции о мигрантах. Откуда вы знаете, что я разделяю?

            Хмм... Действительно не ваша позиция, перепутал. Извиняюсь request
            Лесс
        2. Misha Честный Сегодня, 11:04
          Цитата: Лесс
          Странно от вас это слышать. Ведь вы же разделяете позицию о засилье мигрантов. Тут мигрантов выдворяют. а вы опять против.

          Самых безобидных из мигрантов выдворяют - Сев. Корейских мигрантов не видно и не слышно было. Сидели тихо и работали, как мышки.
          А теперь их скорее всего заменят азербайджанцы, таджики и конечно китайцы... которых уж точно никак безобидными назвать не получается.
          Misha Честный
        3. РУСС Сегодня, 11:15
          Цитата: Лесс
          Странно от вас это слышать. Ведь вы же разделяете позицию о засилье мигрантов. Тут мигрантов выдворяют. а вы опять против.

          Ну так это северные корейцы ,братья на века laughing
          РУСС
      2. Skay Сегодня, 11:03
        наша элита боится

        А она ещё наша? Один пшек уже заставил в этом сомневаться.
        Skay
        1. Misha Честный Сегодня, 11:16
          Цитата: Skay
          А она ещё наша?

          Лично для меня она нашей никогда и не была. Просто это оборот речи.
          Misha Честный
    5. Зяблицев Сегодня, 10:32
      Внутренне, я не согласен, но единственное, что могу сказать, что из Кремля поболее видно ситуацию, чем с моего второго этажа офицерского общежития....Большая политика и дипломатия межгосударственных сношений к понятиям общечеловеческой справедливости, морали и т.п., никоем образом отношения не имеет - здесь руководствуются совершенно другими ценностями!
      Зяблицев
      1. Misha Честный Сегодня, 10:39
        Цитата: Зяблицев
        что из Кремля поболее видно ситуацию

        Цитата: Зяблицев
        Большая политика и дипломатия межгосударственных сношений к понятиям общечеловеческой справедливости, морали и т.п., никоем образом отношения не имеет - здесь руководствуются совершенно другими ценностями!

        Блажен, кто верует... no
        Больше похоже на то, что за толстыми и высокими Кремлевскими стенами не видно ничего кроме собственных кошельков...
        Misha Честный
        1. Зяблицев Сегодня, 10:43
          Да при чем здесь это! Возможно, что из нескольких зол Кремль выбрал наименьшее - Россия же не в изоляции живет - нужно знать ситуацию изнутри Совбеза ООН, возможно были какие то кулуарные компромиссы - к примеру, США подписалось не начинать бомбежки КНДР, если Россия и Китай поддержать санкции...Так что здесь не нужно огульно судить не зная всей подноготной!
          Зяблицев
          1. Misha Честный Сегодня, 10:51
            Цитата: Зяблицев
            к примеру, США подписалось не начинать бомбежки КНДР, если Россия и Китай поддержать санкции

            Цитата: Зяблицев
            Да при чем здесь это!

            Вы сами-то в подобное верите...?
            Просто припекли полосатики нашу элиту, например Англичане денюжки наших олигархов отбирать планируют... Кто знает, может и Швейцария скоро офшоры наших закроет... Вот и начали искать, где подлизнуть западу.
            Misha Честный
            1. Зяблицев Сегодня, 11:01
              Я, просто не умею, сразу все очернять не зная подоплеки - меня раз и навсегда научили, что бы принять решение, нужно оценить обстановку!В данном случае легче всего сказать, что Кремль боится за свои кошельки - так проще всего! Так за свои кошелек и Вы боитесь - поэтому, попадая даже в повседневной жизни в сложную ситуацию связанную с его потерей начинаете думать, что бы нанести как можно меньший урон своей семье, ищете компромиссы... - а здесь за страну думать надо!
              Зяблицев
              1. Misha Честный Сегодня, 11:14
                Цитата: Зяблицев
                Я, просто не умею, сразу все очернять не зная подоплеки - меня раз и навсегда научили, что бы принять решение, нужно оценить обстановку!

                Странно, что вы за столько лет так и не смогли оценить обстановку и понять подоплеку... request Или просто не захотели..?
                Цитата: Зяблицев
                В данном случае легче всего сказать, что Кремль боится за свои кошельки - так проще всего! Так за свои кошелек и Вы боитесь

                Вы правы, и я боюсь за свой кошелек в описанной вами ситуации. И именно по этому, самый простой ответ на вопрос и кажется мне тут самым правдивым. )
                Misha Честный
          2. влад66 Сегодня, 11:08
            Цитата: Зяблицев
            Так что здесь не нужно огульно судить не зная всей подноготной!

            Ам зачем им знать всю пдноготную Евгений,главное тут в лужу дунуть,предвыборный коммент оставить,да лозунг покричать. hi
            влад66
        2. Соломон Кейн Сегодня, 10:47
          НЕ удивлюсь, что это "разменка" за возможность пройти по Пхёнчхану с "белым флагом"......
          Соломон Кейн
        3. влад66 Сегодня, 11:10
          Цитата: Misha Честный

          Больше похоже на то, что за толстыми и высокими Кремлевскими стенами не видно ничего кроме собственных кошельков..

          Никак нашли?
          Блажен, кто верует

          laughing
          влад66
          1. Misha Честный Сегодня, 11:19
            Цитата: влад66
            Никак нашли?

            Поясните? А-то ваш вопрос не понятен. Нашли что?
            Misha Честный
      2. 210окв Сегодня, 10:47
        Евгений,я уважаю Вас как защитника Родины....но неужели Вам до сих пор власть на которую вы так расчитываете не дала жилье?Или это гротеск?
        Цитата: Зяблицев
        Внутренне, я не согласен, но единственное, что могу сказать, что из Кремля поболее видно ситуацию, чем с моего второго этажа офицерского общежития....Большая политика и дипломатия межгосударственных сношений к понятиям общечеловеческой справедливости, морали и т.п., никоем образом отношения не имеет - здесь руководствуются совершенно другими ценностями!
        210окв
    6. spiriolla-45 Сегодня, 11:17
      Руководство страны лицемерно и убого, всё время хочет прогнуться перед западом, а там их гнобят и правильно делают -холоп должен быть послушен во всём.
      spiriolla-45
  2. лом123 Сегодня, 10:15
    Умом Россию не понять...
    лом123
    1. Светлана Сегодня, 10:32
      Цитата: лом123
      Умом Россию не понять...

      В данном случае не Россию в целом, а конкретных людей.
      Светлана
      1. лом123 Сегодня, 10:44
        вот от этих конкретных людей мнения и складывается.
        лом123
      2. spiriolla-45 Сегодня, 11:18
        Цитата: Светлана
        Цитата: лом123
        Умом Россию не понять...

        В данном случае не Россию в целом, а конкретных людей.

        Вот , вот в данном случае нашего досточтимого "гаранта".
        spiriolla-45
  3. q75agent Сегодня, 10:20
    Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции), начали отправлять корейцев у нас так при реформе МВД начальничек такой полковник Молодовский тоже поспешил в главке лизнуть и угодить ,сократили тучу народу раньше времени (за что потом по шапке получил ) и стало вместо УВД , ОВД , город и население вырос а штат снизился , ну это ладно ,а по поводу граждан КНДР , лучше бы они остались , теперь таджики ,узбеки займут места а значит преступность начнет расти , качество выполняемых ими работ снизится
    q75agent
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:20
    Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении (резолюции), начали отправлять корейцев
    Мне кажется, что пора заняться этими губернаторами ( и в первую очередь ДВ). Дело в том, что "многие губернаторы" на корейской рабсиле получали неплохой откат (Хризман будучи нач "Дальспецстроя" в Хабаровске по черному использовал корейских специалистов с поддержки губернатора Ишаева) . А сегодня, чтобы обезопасить себя вдруг "озаботились" санкциями.
    rotmistr60
  5. лом123 Сегодня, 10:23
    а еще союзника ищем am
    лом123
    1. Светлана Сегодня, 10:34
      Цитата: лом123
      а еще союзника ищем am

      Ищем не в том месте.
      Светлана
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:47
        Цитата: Светлана
        Ищем не в том месте.

        для кого-то - это именно то место, и туда пытаются залезть без мыла am
        Angel_and_Demon
  6. astepanov Сегодня, 10:24
    Очередная победа российской дипломатии. Что-то матрасники не сильно озабочены резолюциями совбеза: хотят - гробят миллион человек в Ираке, хотят - лезут, не спросясь, в Сирию. А наши готовы подрывать собственную экономику неведомо ради чего.
    astepanov
  7. Alex-a832 Сегодня, 10:24
    Есть масса вариантов саботировать выполнение этого пункта резолюции. Может овчинка выделки не стоит. Во всяком случае это не показатель проявления враждебности к КНДР со стороны России. Но зато хороший повод для любителей поговорить на тему "путинвсёслил".
    Alex-a832
    1. alexddd Сегодня, 10:39
      Слил не слил время покажет время. Но то что военных союзников у нас уже нет это факт. Назовите хоть одну страну которая впишется за Россию в случае экспансии против нее. КНДР могла бы быть союзником, если бы не безрезультативные заигрывания нашей власти с западом, которые только позорят Родину Суворова, Кутузова, Жукова, Сталина и других достойных героев нашей страны. Позор смешается с войной примерно как в 1905г. Здесь можно не выкладывать неизвестно откуда взятые "пророчества Ванги", имеющие глаза да увидят. Все уже на пороге.
      alexddd
      1. garnik Сегодня, 11:10
        Не думаю что Китай нам мог бы быть союзником.Пока на них "давит" америка ,она также ищет союзника как и мы. Но в случае избавления внешних угроз,Китай вскинет взоры на нас.
        Конечно заискивающе перед Западом смотрится выдворение именно северокорейских рабочих,а ведь они дружественный нам народ . Вот так мы избавляемся от потенциальных и существующих друзей. А потом вспоминаем про армию и флот.
        garnik
    2. BlackMokona Сегодня, 10:46
      Вспомним мелкий и важный момент, мы высылаем их досрочно, резолюция позволяет держать этих рабочих до конца 2019 и только потом выслать
      BlackMokona
      1. Alex-a832 Сегодня, 11:29
        Может это Ын попросил вернуть не очень торопящихся возвращаться граждан, которые по его планам нужны сейчас в КНДР.
        Alex-a832
  8. ul_vitalii Сегодня, 10:25
    Заставь дурака... Могли бы и на паузе сыграть.
    ul_vitalii
  9. HMR333 Сегодня, 10:34
    а чего вдруг рабочих трогать легальных они тут причем ! они не как не связаны с анти ядерным пакетом они строители не ядерщики и .... бред ! лучше бы нелегалов с разных стран ловили так!
    HMR333
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:03
      Цитата: HMR333
      лучше бы нелегалов с разных стран ловили так!

      Да,тем временем местные барыги на стройки ещё неучтённых чумазых завезут. У нас в Питере доходило до того,что з.п. для них подрядились возить копы. Закончилось ограблением с трупами. Бывший командир омон сейчас под следствием,ага .
      Цитата: HMR333
      чего вдруг рабочих трогать легальных они тут причем !
      Ну,тут могли "перебдеть" губеры. Недалёкие и исполнительные,да ещё у власти - адская смесь. Ну,да будем поглядеть. В принципе,можно и имитировать отсыл.
      Paranoid50
  10. askort154 Сегодня, 10:37
    Я надеялся, что мы через несколько месяцев громогласно откажемся от санкции против КНДР, сославшись на гуманитарную катастрофу в стране. Покажем Миру, что санкции против народа, это метод узурпаторов. Ан, нет.... Остаётся горечь.
    askort154
  11. demo Сегодня, 10:44
    Цитата: seti
    Но наше время близится - Победа это наш псевдоним .

    Верить в Победу - это правильно. Но приближать надо Победу - всемерно.
    На, пока, Победа, только снится.
    demo
  12. РусскийУзбек Сегодня, 10:46
    Надеюсь - это игра в тёмную со стороны РФ, как и с торговлей...
    РусскийУзбек
  13. groks Сегодня, 10:58
    В определённых кругах это называют одним словом - ЗАПАДЛО. ООН лежит под САСШ и даже лапами не шевелит. Наша страна сама под санкциями и норовит сделать гадость корейцам. Причём простым корейцам.
    groks
  14. bazzbazz Сегодня, 11:06
    А есть кто с дальнего востока? Какие отзывы о рабочих из Северной Кореи? Как работают?
    У нас вот проф качества рабочих из Узбекистана, Таджикистана....являются объектом для шуток. Понятно, что и сами руководители экономят, но все же.
    bazzbazz
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