11:33 07 февраля
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Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова

Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова, поставки начнутся в этом году, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.

Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова


В этом году Королевству Таиланд будут поставлены автоматы Калашникова в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии вооруженных сил этой страны
- сказал Петухов, возглавляющий официальную российскую делегацию на выставке Singapore Airshow 2018, которая проходит с 6 по 11 февраля в Сингапуре, при этом какой серии будет поставляемое оружие, не называется


Концерн активно развивает связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее около 5 тысяч автоматов "Калашникова" калибра 7,62 мм было поставлено Филиппинам. Кроме этого в 2014 году «Калашников» заключил соглашения с Малайзией и Таиландом о поставках гражданского оружия и был подписан контракт на поставку маркетинговой партии автоматов Калашникова в Индонезию.

Использованы фотографии: kalashnikov.com
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:44
    Калаш он и в Таиланде Калаш!
    a.s.zzz888
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:49
      главное, что бы и патроны у нас еще закупали
      Angel_and_Demon
      1. Logall Сегодня, 10:55
        hi
        Пусть всё закупают... И патроны и технику. А то повадились к "бандер"логам.
        Logall
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:58
          Цитата: Logall
          hi
          Пусть всё закупают... И патроны и технику. А то повадились к "бандер"логам.

          там уже все кончилось - только металлолом остался, ну и, бракованные американские патроны request
          Angel_and_Demon
    2. 210окв Сегодня, 10:50
      Кстати,как там тайцы на "Оплотах" ездят?Не икается?
      210окв
  2. Irokez Сегодня, 10:47
    Приняли на вооружение два новых автомата, ну а старый вариант в мир пусть трудится на славу.
    Irokez
  3. mavrus Сегодня, 10:51
    Цитата: Irokez
    Приняли на вооружение два новых автомата, ну а старый вариант в мир пусть трудится на славу.

    Две дивизии? Интересно, а с кем они там "трудиться" собираются, в таком количестве...
    mavrus
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:00
      Цитата: mavrus
      Интересно, а с кем они там "трудиться" собираются,

      наркомафия, однако, а она вооружена натовскими, вот решили перевооружить
      Angel_and_Demon
  4. Runoway Сегодня, 10:53
    М-16 надоела?! Как так американцы контракт потеряли
    Runoway
  5. Romka47 Сегодня, 11:02
    А Филиппинцы не дураки, знают толк в калибрах.
    Romka47
  6. Ivan.A Сегодня, 11:05
    Ранее около 5 тысяч автоматов "Калашникова" калибра 7,62 мм было поставлено Филиппинам.

    Дутерте молодец, 7,62 выбрал для закупки.
    Ivan.A
  7. taseka Сегодня, 11:07
    Бабло рулит!
    taseka
  8. SPLV Сегодня, 11:14
    Вот это и надо продавать, а не С-400 Турции.
    SPLV
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