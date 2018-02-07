В этом году Королевству Таиланд будут поставлены автоматы Калашникова в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии вооруженных сил этой страны

Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова, поставки начнутся в этом году, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.- сказал Петухов, возглавляющий официальную российскую делегацию на выставке Singapore Airshow 2018, которая проходит с 6 по 11 февраля в Сингапуре, при этом какой серии будет поставляемое оружие, не называетсяКонцерн активно развивает связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее около 5 тысяч автоматов "Калашникова" калибра 7,62 мм было поставлено Филиппинам. Кроме этого в 2014 году «Калашников» заключил соглашения с Малайзией и Таиландом о поставках гражданского оружия и был подписан контракт на поставку маркетинговой партии автоматов Калашникова в Индонезию.