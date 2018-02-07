23:37 07 февраля
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США дополнительно перебрасывают в Японию два ракетных эсминца

Ракетные эсминцы ВМС США Dewey и Sterett дополнительно направлены на американскую базу Сасебо на острове Хонсю (Япония) для ведения патрульной деятельности в районе Корейского полуострова. Об этом сообщает в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на командование Военно-морских сил Соединенных Штатов.

США дополнительно перебрасывают в Японию два ракетных эсминца


По этим данным, два эсминца вышли со своей базы в Сан-Диего в Калифорнии. У берегов Японии они образуют группу, которую возглавит ранее размещенный в Сасебо универсальный десантный корабль Wasp ВМС США, способный нести на борту истребители пятого поколения F-35B и конвертопланы морской пехоты Osprey. Этот корабль предназначен для нанесения внезапных ударов по территории противника, включая высадку десанта. Приданные ему два эсминца могут атаковать цели крылатыми ракетами и имеют мощные средства ПРО и ПВО.


В западной части Тихого океана, по данным Kyodo, также ведет патрулирование ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Эти силы, отмечает агентство, призваны оказывать сдерживающее воздействие на КНДР, которая, как полагают в Пентагоне, может совершить провокационные действия после окончания зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 10

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:17
    допинг на Олимпиаду повезли?
    Диванный Хенераль
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:27
      допинг на Олимпиаду повезли?
      Нет . Усиление ПРО , а уж к Олимпиаде или в преддверии начала....? Борьба американцев за мир темна , загадочна и извилиста...
      КВУ-НСвД
      1. влад66 Сегодня, 12:31
        Цитата: КВУ-НСвД
        Борьба американцев за мир темна , загадочна и извилиста...

        Но как борются борцуны. laughing
        влад66
    2. Отец солдата Сегодня, 12:31
      Не слышу возмущения японского МИДа, как в отношении учений на Курилах.
      Отец солдата
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:35
        Не слышу возмущения японского МИДа, как в отношении учений на Курилах.
        Возмущение есть ! Очень глубокое возмущение ! Только очень глубоко ... recourse
        КВУ-НСвД
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:40
          Цитата: КВУ-НСвД
          Только очень глубоко ...

          по самые гланды?
          Angel_and_Demon
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:31
            по самые гланды?
            А то! И при этом на всю длину прямой кишки .
            КВУ-НСвД
    3. сибиралт Сегодня, 12:44
      Вот и ответ японцам для чего на Курилах мы противокарабельные ракеты ставим. hi
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:25
    США дополнительно перебрасывают в Японию два ракетных эсминца
    В ответ на систематические падения вертолетов Сша. Закономерно.
    rotmistr60
  3. К0щей Сегодня, 12:33
    а КНДР в ответ на два дополнительных эсминца, забацает дополнительные учения. причем даже на ВО найдутся граждане утверждающие, что в этом обострении будут виноваты КНДР...
    К0щей
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