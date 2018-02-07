23:31 07 февраля
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Вьетнамские бойцы высоко оценивают российский огнемет "Шмель"

Военнослужащие Вьетнамской народной армии активно используют российские реактивные пехотные огнеметы во время боевой подготовки. В фоторепортаже, опубликованном на вьетнамском новостном ресурсе kienthuc.net.vn, продемонстрированы боевые возможности российской разработки

Вьетнамские бойцы высоко оценивают российский огнемет "Шмель"


Оружие, запечатленное в руках вьетнамских офицеров, является модификацией РПО-А "Шмель", которая примечательна возможностью использования термобарического реактивного снаряда. После столкновения с целью такой боеприпас распыляет мгновенно воспламеняющуюся топливно-воздушную смесь. Это сопровождается резким перепадом давления и полным выгоранием кислорода. Такое облако способно затекать в амбразуры и щели боевых укрытий, полностью уничтожая живую силу внутри и вызывая разрушения внутренних стен и перекрытий.


Боеприпас имеет калибр 93 мм, но его фугасное воздействие находится на уровне 152-мм гаубичного снаряда, что позволяет использовать его как своеобразную замену артиллерии и авиации на тех участках боевых действий, где их применение не представляется возможным.

Площадь поражения при взрыве боеприпаса РПО-А на открытой местности - до 50 м², в замкнутом пространстве - до 80 м². Вес - 11 кг. Прицельная дальность стрельбы - до 600 метров. Сама же капсула со смесью может пролететь дистанцию в 1 километр.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 8

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 14:02
    Вьетнамские бойцы высоко оценивают российский огнемет "Шмель"
    ну кто "автор" после этого? так бы и сказал: "шайтантруба". yes
    андрей юрьевич
    1. oldseaman1957 Сегодня, 14:14
      Цитата: андрей юрьевич
      так бы и сказал: "шайтантруба".
      - Шмель! "шайтантруба, шайтанарба" - для тех, кто не врубается. А их мнение кого интересует?
      oldseaman1957
    2. влад66 Сегодня, 14:34
      Цитата: андрей юрьевич
      "шайтантруба

      Вот немного о "шайтантруба" hi
      влад66
    3. сибиралт Сегодня, 14:39
      "Активно используют огнеметы во время боевой подготовки". И что с того? request А кому из солдат не интересно пострелять очередями, например, трассирующими пулями? Очень эффективное зрелище!
      сибиралт
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:11
    Военнослужащие Вьетнамской народной армии активно используют российские реактивные пехотные огнеметы во время боевой подготовки.
    И жалеют об их отсутствии лет этак 50 назад wink
    КВУ-НСвД
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:18
    Не было подобного оружия в 60е годы когда янки вьетнамцам жить мирно мишали! am
    Геркулесыч
  4. зокняй82 Сегодня, 14:29
    У ов пусть купят, теперь они други самые- самые! На хрен им наши шмели?
    зокняй82
  5. ul_vitalii Сегодня, 18:09
    Кто бы сомневался, вкуснятина, сами любим. smile
    ul_vitalii
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