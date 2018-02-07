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Мотострелки ЮВО приступили к проведению боевых стрельб, в том числе из БМП-3
Подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Чечне, приступили к проведению боевых стрельб в составе взводов на общевойсковом полигоне Гвардеец, сообщает пресс-служба Южного округа.
На учебные мероприятия привлечено более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.
Сообщается, «для создания реальной боевой обстановки на полигонах применяется более 100 различных статических и динамических мишеней, современные модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами».
Блогер altyn73 уточняет, что речь в сообщении идет о 70-ом мотострелковом полке 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО, который в настоящее время перевооружается на БМП-3.
По его данным, БМП-3 сегодня уже стоят на вооружении 19-й, 20-й, 27-й и 136-й мотострелковых бригад, 4-й военной базы и не менее четырех учебных центров.
В ходе занятий на полигоне военнослужащие отработают навыки ведения огня из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц "Акация", минометов "Сани", автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также из стрелкового оружия,говорится в релизе
На учебные мероприятия привлечено более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.
Сообщается, «для создания реальной боевой обстановки на полигонах применяется более 100 различных статических и динамических мишеней, современные модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами».
Блогер altyn73 уточняет, что речь в сообщении идет о 70-ом мотострелковом полке 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО, который в настоящее время перевооружается на БМП-3.
По его данным, БМП-3 сегодня уже стоят на вооружении 19-й, 20-й, 27-й и 136-й мотострелковых бригад, 4-й военной базы и не менее четырех учебных центров.
Использованы фотографии: https://defence.ru
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