23:33 07 февраля
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Мотострелки ЮВО приступили к проведению боевых стрельб, в том числе из БМП-3

Подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Чечне, приступили к проведению боевых стрельб в составе взводов на общевойсковом полигоне Гвардеец, сообщает пресс-служба Южного округа.



В ходе занятий на полигоне военнослужащие отработают навыки ведения огня из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц "Акация", минометов "Сани", автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также из стрелкового оружия,
говорится в релизе


На учебные мероприятия привлечено более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Сообщается, «для создания реальной боевой обстановки на полигонах применяется более 100 различных статических и динамических мишеней, современные модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами».

Блогер altyn73 уточняет, что речь в сообщении идет о 70-ом мотострелковом полке 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО, который в настоящее время перевооружается на БМП-3.



По его данным, БМП-3 сегодня уже стоят на вооружении 19-й, 20-й, 27-й и 136-й мотострелковых бригад, 4-й военной базы и не менее четырех учебных центров.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 9

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:45
    Хорошая машина, только если в боевых условиях идти не в первых рядах, и под плотным прикрытием мотострелков, от гранатомечиков врага.
    Геркулесыч
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:51
      Хорошая машина, только если в боевых условиях идти не в первых рядах
      Так она для этого и не предназначена
      под плотным прикрытием мотострелков,
      Живым щитом что-ли ? request
      КВУ-НСвД
    2. сибиралт Сегодня, 14:52
      Тогда кто стрелков будет прикрывать от снайперов? Искандеры что ли? laughing Для того и железо на колесах чтобы потери л.с. были меньше.
      сибиралт
  2. tchoni Сегодня, 14:47
    Сколько шума было про арену на тройке. Но, она на нейтак и не появилась. А ведь этот девайс мог придать этой машине совершенно другие потребительские свойства, выведя ее чуть ли не в один ряд с танками.
    tchoni
  3. Сержант71 Сегодня, 14:50
    Как поступала она черепашьими темпами в армию, так и продолжает. Ничего, к сожалению, не изменилось.
    Сержант71
  4. GRIGORIY76 Сегодня, 14:51
    В 27-й бригаде тройка только в одном батальоне, другие два на 82-х
    GRIGORIY76
  5. Антисовок Сегодня, 15:11
    Фанерные микроволновки для экипажа и десанта. Курганцем и не пахнет.
    Антисовок
    1. dnestr74 Сегодня, 15:34
      Курганец по вашему способен выдержать попадания современных ПТУР? Или других противотанковых средств? Все просто мечтают,чтобы БМП подвез пехоту до окопов противника,пока те пьют кофе и смотрят Ютуб
      dnestr74
  6. Bronevick Сегодня, 16:30
    Что там с Драгуном?
    Bronevick
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