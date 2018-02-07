23:33 07 февраля
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ВМС Вьетнама получили вторую пару «Гепардов»

Вчера в Камрани состоялась церемония ввода в состав ВМС Вьетнама двух построенных в России на АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» легких фрегатов проекта 11661Э второй серии (шифр «Гепард-3.9» ПЛО) с усиленным противолодочным вооружением, сообщает bmpd.



Межправительственное соглашение на постройку для Вьетнама двух дополнительных фрегатов в октябре 2012 года. В феврале 2013-го был заключен между АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и АО «Рособоронэкспорт» на постройку двух указанных фрегатов. В мае 2013 года после перечисления вьетнамской стороной авансового платежа контракт вступил в силу. Закладка обоих фрегатов была произведена в сентябре того же года.




Стоимость сделки составила около $ 700 млн.

Ресурс напоминает, что в 2011 году во Вьетнам были доставлены первые два фрегата проекта 11661Э. Договор о их строительстве был подписан в декабре 2016 года.



Использованы фотографии: Минобороны Вьетнама
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Комментарии 19

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 15:06
    Что интересует - а с "калибрами"? Или пока и для себя мало? А так, думаю, вьетнамцам, если что, можно!
    oldseaman1957
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:08
      Цитата: oldseaman1957
      А с "калибрами

      Из вооружения: 2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э», 2х2 533 мм торпедных аппарата, 1 боевой модуль ЗРАК «Пальма», одна 76-мм АУ АК-176М, 2х6 30-мм АУ АК-630М, 1 вертолёт Ка-28.
      Пусковые установки ПКРК «Уран-Э» хорошо видны на фото.
      Аристарх Людвигович
      1. alex-s Сегодня, 15:27
        Ресурс напоминает, что в 2011 году во Вьетнам были доставлены первые два фрегата проекта 11661Э. Договор о их строительстве был подписан в декабре 2016 года.


        Вот как надо работать! Сначала сделали, а через 5 лет (когда гарантия кончилась) договор подписали! laughing
        alex-s
      2. Fornit Сегодня, 16:50
        Толи установки не те, то ли фото...
        Fornit
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:54
          Не, фото самое актуальное. Вот он сбоку в Новороссийске, видно что 2х4.

          А это он по пути во Вьетнам на голландском судне Rolldock Star.
          Аристарх Людвигович
    2. bazzbazz Сегодня, 15:10
      8 SS-N-25 Switchblade Anti-Ship missiles
      bazzbazz
      1. bazzbazz Сегодня, 15:12
        это вроде Х-35 Уран
        bazzbazz
      2. oldseaman1957 Сегодня, 15:14
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Из вооружения: 2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э», 2х2 533 мм торпедных аппарата....,
        - А плюс "калибры", думаю, повысили бы мощь этого "фарша" на порядок!
        oldseaman1957
    3. RASKAT Сегодня, 15:24
      Может теперь Вьетнам нам закажет корабли по серьезней, например на 4000 тонн, на базе 11356. А то корпуса стоят, турбины мы строить научились. Эх было бы не плохо.
      RASKAT
  2. Антисовок Сегодня, 15:08
    Хоть кто-то платит звонкой монетой вместо привычных обещалок и бамбуковой сивухи. Но американцы уже плотно работают с Вьетнамом, скоро втянут и их в анти-китайскую ось, подсадят на свои бэушки.
    Антисовок
    1. Грац Сегодня, 15:16
      счас, так вьетнам и забыл миллионы убитых граждан и применение хим оружия
      Грац
      1. тлауикол Сегодня, 15:21
        Россия же покупает в Германии БМВ и Мерседесы, станки и двигатели. Вот и Вьетнам берет у США
        тлауикол
      2. Антисовок Сегодня, 15:57
        Нет, они будут 300 лет копить злобу и воинственно попepдывать. Так только в одной стране делают, у которой особенный путь.

        Обама не так давно совершил исторический визит в Ханой и был тепло встречен местным населением и руководством страны. Американский рынок - важнейший для Вьетнама после китайского, контракты, заключенные между странами исчисляются десятками млрд долларов.
        Антисовок
  3. _Ugene_ Сегодня, 15:13
    Ресурс напоминает, что в 2011 году во Вьетнам были доставлены первые два фрегата проекта 11661Э. Договор о их строительстве был подписан в декабре 2016 года.
    _Ugene_
    1. x.andvlad Сегодня, 15:24
      Я тоже обратил внимание, что с хронологией событий что-то не так. Может быть "очепятка"?
      x.andvlad
  4. Romka47 Сегодня, 15:26
    "Ресурс напоминает, что в 2011 году во Вьетнам были доставлены первые два фрегата проекта 11661Э. Договор о их строительстве был подписан в декабре 2016 года." Это как это? простите я туплю или с датами ошибка, в 2011 доставили а через 5 лет подписали договор о строительстве, или как??
    Romka47
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:29
    Нужно у них Камрань взять заново в аренду минимум, на 100 лет.
    Геркулесыч
  6. san4es Сегодня, 15:54
    легких фрегатов проекта 11661Э второй серии (шифр «Гепард-3.9» ПЛО)

    hi ...За качество sorry

    Приоритет получила постройка двух единиц (зав. №№ 954, 955) в экспортном варианте ("Гепард 3.9") для ВМС Вьетнама. Они были заложены в 2007 году, спущены на воду 12 декабря 2009 и 16 марта 2010 года
    soldier
    Sao Vàng
    Опубликовано: 23 окт. 2011 г
    san4es
  7. Fornit Сегодня, 16:49
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Из вооружения: 2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»


    Где же на фото 2х4? Похоже 2х2 только...
    Fornit
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