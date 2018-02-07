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ВМС Вьетнама получили вторую пару «Гепардов»
Вчера в Камрани состоялась церемония ввода в состав ВМС Вьетнама двух построенных в России на АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» легких фрегатов проекта 11661Э второй серии (шифр «Гепард-3.9» ПЛО) с усиленным противолодочным вооружением, сообщает bmpd.
Межправительственное соглашение на постройку для Вьетнама двух дополнительных фрегатов в октябре 2012 года. В феврале 2013-го был заключен между АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и АО «Рособоронэкспорт» на постройку двух указанных фрегатов. В мае 2013 года после перечисления вьетнамской стороной авансового платежа контракт вступил в силу. Закладка обоих фрегатов была произведена в сентябре того же года.
Стоимость сделки составила около $ 700 млн.
Ресурс напоминает, что в 2011 году во Вьетнам были доставлены первые два фрегата проекта 11661Э. Договор о их строительстве был подписан в декабре 2016 года.
Межправительственное соглашение на постройку для Вьетнама двух дополнительных фрегатов в октябре 2012 года. В феврале 2013-го был заключен между АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и АО «Рособоронэкспорт» на постройку двух указанных фрегатов. В мае 2013 года после перечисления вьетнамской стороной авансового платежа контракт вступил в силу. Закладка обоих фрегатов была произведена в сентябре того же года.
Стоимость сделки составила около $ 700 млн.
Ресурс напоминает, что в 2011 году во Вьетнам были доставлены первые два фрегата проекта 11661Э. Договор о их строительстве был подписан в декабре 2016 года.
Использованы фотографии: Минобороны Вьетнама
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