23:34 07 февраля
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Как дела у турецкого ОБТ "Altay"?

Турецкая компания BMC сообщает о том, что работает над реализацией заказа двигателя для основного боевого танка "Altay". Глава турецкой компании Этем Санчак заявил о том, что разработка «должна превзойти все ожидания». По словам Этема Санчака, изначально предполагалось разработать танковый двигатель мощностью до 1,5 тыс. л.с. Однако в компании работают, как утверждается, над созданием силовой установки для «Алтая», мощность которой составит до 5000 (?) л.с. (по крайней мере, так сообщает американский портал Defense News.)

Как дела у турецкого ОБТ "Altay"?





Отмечено, что к работе над новым танковым двигателем привлечены более двух сотен учёных. При этом не скрывается, что 70 из них являются иностранными.

Разработки осуществляются в рамках программы Power Pack, которая предполагает проектирование и производство двигателей и трансмиссии для танков турецкой разработки. Изначально заявки на участие в проекте подали помимо упомянутой BMC такие компании как Tumosan, Figes, Istanbul Denizcilik и Tusas Engine Industries.



Тендер выиграла в итоге BMC.

Турецкие СМИ при этом выходят с сообщениями о том, что итоговый контракт Минобороны Турции заключит с производителями по созданию партии танковых двигателей для «Altay» в течение двух месяцев.

Нужно напомнить, что Турция ранее столкнулась с проблемами при производстве танковых двигателей. Так, в 2015 году контракт был заключён с компанией Tumosan, которая, получив около 100 млн долларов на разработку, подписала соглашение о сотрудничестве с австрийской компанией AVL List. Однако в 2016 году соглашение было аннулировано из-за ввода Австрией (и другими странами ЕС) эмбарго на поставки военной продукции в Турцию. Теперь турки более осторожны и подписывают соглашения не с иностранными компаниями, а с иностранными специалистами-разработчиками в индивидуальном порядке.

Использованы фотографии: www.army-technology.com
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Комментарии 62

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  1. viktorch Сегодня, 16:27
    5000 лс движок ? у кого с головой не в порядке, у разработчика или у переводчика ?

    ждем новости про антиграв, боевые лазеры и электромагнитное орудие.
    viktorch
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:32
      Цитата: viktorch
      5000 лс движок ?

      Написано же, что до 5000 л.с. А до 5000 л.с. может быть и 900, 850, и. т.д.
      Аристарх Людвигович
      1. viktorch Сегодня, 17:44
        тогда у нашей 51 47мого года выпуска до 10000 л.с. двигатель
        viktorch
      2. Sefevi Сегодня, 19:04
        Фирма ВМС довольно известная в Турции- выпускает автобусы и броневики. А что касается танка,то буквально на днях премьер Йылдырым выступил с заявлением, что работы по вводу танка в серию вышли на финишную прямую
        Sefevi
        1. myrzilka Сегодня, 22:57
          Ну если Йылдырым так сказал, тогда да. Вот только осталось двигатель на 5000 лошадок сделать и вкорячить в эту чудную повозку. И как поедут!!!!!!
          myrzilka
    2. seti Сегодня, 16:33
      Помнится турки с протоукрами договаривались про движок. Видно не судьба или поняли на примере Таиланда что лучше не связываться. Хотя всегда разумнее в таких вопросах ни от кого не зависеть.
      seti
      1. Kars Сегодня, 16:45
        Вообщето надо пример Пакистана упоминать если речь о двигателях
        Kars
        1. Касым Сегодня, 17:56
          Топливо будет жрать такой движок так, что пробег будет на 100км..
          Касым
          1. Вкд Двк Сегодня, 21:31
            Цитата: Касым
            Топливо будет жрать такой движок так, что пробег будет на 100км..

            Разместить его придётся во втором корпусе. Двухкорпусный танк. Такого ещё не было.
            Вкд Двк
        2. алексеев Сегодня, 18:44
          Цитата: Kars
          пример Пакистана

          "По большому счету, у Пакистана нет выхода — в свое время он приобрел у Украины 320 машин Т-80УД совесткой разработки, их надо обслуживать, ремонтировать, модернизировать, закупать для них боеприпасы."
          Тем паче, что двухтактный дизеля украинского производства хоть и нельзя назвать очень удачными в силу "врожденных пороков" (про которые весьма доходчиво разъясняли на ВО люди которым пришлось их подолгу эксплуатировать), в общем, удовлетворителены: в их доводку с советских времен были вбуханы огромные средства, а с учетом цены - курс-то гривны выгоден для экспорта wink и возможности быстрой замены вышедшего из строя двигателя на новый вполне могут быть использованы в Пакистане.
          Никаких секретов для Запада и пр. ноу-хау там нет, поэтому и туркам связываться с, мягко говоря, своеобразными партнерами с Украины вряд ли имеет смысл.
          Никто своих передовых технологий не продаст "партнерам", пример индийской разработки собственного ОБТ это хорошо показывает.
          Немцы, скорее всего, хотели под видом Алтая производить в Турции экспортный вариант Леопарда, но, сейчас, по политическим мотивам это вряд ли...
          Когда же у турок будет конкурент Леопарда, Абрамса и т.д.?
          Да когда научно-технический потенциал Турции в области создания БТТ будет как у стран -лидеров в этой области.
          алексеев
          1. Грац Сегодня, 19:11
            ну китайцы же танки делают, вполне к ним турки могут обратиться
            Грац
            1. 32363 Сегодня, 21:01
              Цитата: Грац
              Никто своих передовых технологий не продаст "партнерам", пример индийской разработки собственного ОБТ это хорошо показывает.

              мы в Германии смеёмся и работаем, 70процентов инфы на этом сайте фуфел.
              32363
          2. Kars Сегодня, 20:28
            Тут вопрос был скорее в возможностях поставки.все заявки Пакистана выполняются .не только для т 80уд но и для аль халидов.
            При этом более интересный вопрос почему турки не могут просто скопировать двигатель леопарда который у них есть.
            Kars
            1. 32363 Сегодня, 21:05
              Цитата: Kars

              При этом более интересный вопрос почему турки не могут просто скопировать двигатель леопарда который у них есть.

              мозгов не хватает, fool так же как и выгнать неприкрытые динамической бронёй Леопарды в сирийскую степь под прицелы операторов ПТУР.
              32363
    3. seti Сегодня, 16:34
      Цитата: viktorch
      5000 лс движок ? у кого с головой не в порядке, у разработчика или у переводчика ?
      Наверное по инерции один нолик добавили.. Но тогда очень мало по нынешним меркам.
      seti
      1. x.andvlad Сегодня, 16:49
        мощность которой составит до 5000 (?) л.с. (по крайней мере, так сообщает американский портал Defense News.)
        Американский портал - это "фейк-ньюс" все уже знают. Буробят, что попало, лишь бы бабла срубить.
        x.andvlad
    4. BerBer Сегодня, 16:34
      Реактивный танк получается.
      А вообще нужно отдать должное последовательности турок. Того глядишь и будеть своё танковое производство. И главное, готовый рынок сбыта у братьев по исламу.
      BerBer
      1. seti Сегодня, 16:37
        Цитата: BerBer
        Реактивный танк получается.
        А вообще нужно отдать должное последовательности турок. Того глядишь и будеть своё танковое производство. И главное готовый рынок сбыта у братьев по исламу.

        Оно то будет но какого качества танки оно будет выпускать ? И для кого ? Если только для себя то насколько это затратно..Аналогия с Индией очевидна. Свой танк есть а покупают все одно Т-90..
        seti
        1. BerBer Сегодня, 16:42
          Оружие и геополитика завязаны в один узел. Если танк будет неплохим, то ислам, как фактор будет плюсом в продажах в суннитских регионах. Ну и цена, тоже фактор. Могут и выгрести.
          BerBer
          1. seti Сегодня, 16:47
            Думаю вряд ли турки смогут сделать в ближайшие годы попутный танк. Если конечно есть цель/задача заиметь его любой ценой то да. Слишком многими знаниями нужно сейчас обладать слишком развитую и равностороннюю науку иметь. Производства в конке концов. Без посторонней помощи им не обойтись. Они ведь создают с нуля.
            Так что пройдет много лет пока мы увидим действительно толковый танк а не просто разпиареную боевую машину. Вот только конкуренты не стоят на месте.
            seti
            1. BerBer Сегодня, 16:52
              Проблема ещё со средних веков. Ислам затормозил фундаментальную науку. Вот где преимущество христианства сказалось. Поэтому не хватает научной базы во всём.
              BerBer
              1. mariusdeayeraleone Сегодня, 17:27
                Ислам?давайте я буду бомбить ваши города 100 лет подряд,а вы мне про науку?
                mariusdeayeraleone
              2. Альф Сегодня, 20:28
                Цитата: BerBer
                Вот где преимущество христианства сказалось.

                А церковь, разумеется, была двигателем прогресса.
                Альф
      2. oldseaman1957 Сегодня, 16:39
        Цитата: BerBer
        Реактивный танк получается.

        - Курочка по зёрнышку клюёт! А эти чудаки сразу на полпорядка решили подпрыгнуть... Ну, ну... Судя по тому, чего всегда хочет Эрдоган и чего, в результате получает, быть ему у разбитого корыта. И не только со своим "Алтаем"!
        oldseaman1957
        1. BerBer Сегодня, 16:45
          Это да. Эрдогановский максимализм в экстремуме. Пройдёт точку невозврата и всё.
          BerBer
    5. вадим dok Сегодня, 16:43
      Мне кажется,что двигатель 2000 л.с для танка -это предел!
      вадим dok
      1. Альф Сегодня, 20:29
        Цитата: вадим dok
        Мне кажется,что двигатель 2000 л.с для танка -это предел!

        Почему ?
        Альф
    6. RASKAT Сегодня, 17:31
      После того как Турция шантажирует беженцами Евросоюз и не только, огрызается на США требует выдачи Гюлена и т д. Мне кажется Хре.н они получат двигатель, а тем более пушку от Рейн-Метал. На этом танк АЛТАУ и закончится.
      RASKAT
    7. Topotun Сегодня, 17:36
      Да уж, 5000 лс - это зявка.... Правда может они на танк как-то судовой дизель ставят? Что-то вроде танк впереди а сзади на прицепе движок с электогенератором..... Вроде для авиационных поршневых был предел 2500 лс...
      Topotun
      1. Svarog51 Сегодня, 20:23
        "Без гравицапы пепелац только в пределах одной галактики, а с гравицапой - куда угодно." (с). wink
        Svarog51
    8. tekinoral Сегодня, 18:16
      Перевод не очень правильный,сказали что работают над 3 двигателя 500,1500,и 5000 !5000 лс для кораблестроение ,и речи не было что для танка
      tekinoral
    9. Симаргл Сегодня, 18:17
      Цитата: viktorch
      5000 лс движок ? у кого с головой не в порядке, у разработчика или у переводчика ?
      Может, китайских. Как PMPO в звукотехнике.
      Симаргл
    10. баклан Сегодня, 18:51
      Ну так 1500 лс не получилось, решили 5000 лс замутить...Клоуны laughing
      баклан
      1. tekinoral Сегодня, 19:22
        Написал же ,5000 для кораблестроение или вам отправит ссылку что к чему ,?

        BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yerli motor yapımıyla ilgili ihaleyi kazanan BMC firmasının çalışmalara başladığını belirterek, "Devletimiz 400-1500 beygir arası motor istedi, biz bununla yetinmedik 5 bin beygire kadar olan motoru yapmaya çalışıyoruz." dedi.
        tekinoral
    11. abrakadabre Сегодня, 20:00
      Однако в компании работают, как утверждается, над созданием силовой установки для «Алтая», мощность которой составит до 5000 (?) л.с.
      ждем новости про антиграв, боевые лазеры и электромагнитное орудие.
      Не, тут ждать либо реактивный танк, что не едет, но ревет и пыль до небес подымает, либо сухопутный линкор с судовым двигателем.
      abrakadabre
  2. Комментарий был удален.
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 16:32
    Однако в компании работают, как утверждается, над созданием силовой установки для «Алтая», мощность которой составит до 5 тыс. л.с.
    Он будет падишахом на поле боя !!! и парить над жалкими жестянками врагов султана !!!
    КВУ-НСвД
  4. максим1987 Сегодня, 16:32
    По словам Этема Санчака, изначально предполагалось разработать танковый двигатель мощностью до 1,5 тыс. л.с. Однако в компании работают, как утверждается, над созданием силовой установки для «Алтая», мощность которой составит до 5 тыс. л.с.

    это какой же налог? wassat
    максим1987
  5. bazzbazz Сегодня, 16:33
    5000лс, выдвижные крылья или вертушку и на взлет)
    bazzbazz
    1. BerBer Сегодня, 16:43
      Это не двигатель, а атомный реактор уже.
      BerBer
  6. Babur_Imperatorlugu Сегодня, 16:34
    laughing молодцы турки так держать если есть упорства то будет и успех
    Потом может научите и стран центральной Азии по создании вооружение wink
    Babur_Imperatorlugu
  7. taiga2018 Сегодня, 16:40
    как дела?как дела?ждут их курды в Африне...
    taiga2018
  8. NF68 Сегодня, 16:45
    Может быть речь идёт о гибридной СУ где будут использоваться новые электродвигатели, а малогабаритный дизельный двигатель будет только врашать генератор?
    NF68
    1. 32363 Сегодня, 21:07
      Цитата: NF68
      Может быть речь идёт о гибридной СУ где будут использоваться новые электродвигатели, а малогабаритный дизельный двигатель будет только врашать генератор?

      такая схема на кораблях при патрулировании используеться, но для полного хода врубают дизеля.
      32363
  9. Симон Сегодня, 16:48
    "Однако в компании работают, как утверждается, над созданием силовой установки для «Алтая», мощность которой составит до 5 тыс. л.с." --- А, это возможно?, он, что будет реактивный? Сколько топлива нужно ему будет? По моему - это не реально. request stop
    Симон
  10. romb Сегодня, 16:49
    Если понаблюдать за развитием турецкого ВПК, то видно, что они упорно движутся вперед. С таким настроем, есть уверенность, что у них все получится.
    romb
  11. Симон Сегодня, 16:52
    Цитата: bazzbazz
    5000лс, выдвижные крылья или вертушку и на взлет)

    Ага! Цистерну топлива еще с собой. laughing
    Симон
  12. san4es Сегодня, 17:04
    Как дела у турецкого ОБТ "Altay"
    recourse

    http://warfor.me/turetskiy-tank-altay/
    .
    Денис Щеглов
    Опубликовано: 20 авг. 2017 г
    san4es
  13. Babur_Imperatorlugu Сегодня, 17:05
    У исламского мира должен быть своё вооружения и свои стандарты, колоссальное количество энергии в руках исламских государств так что пришло время кооперации от ракеты до иголки должен быть своё.
    Babur_Imperatorlugu
  14. Razvedka_Boem Сегодня, 17:11
    Есть шоу грузовики с такими двигателями и даже мощнее.. Но расход топлива выходит за все рамки - пара сотен литров на 1 км
    Razvedka_Boem
  15. Горный стрелок Сегодня, 17:12
    Ну, имея такой движок, надо иметь и соответствующую ходовую. Гоночный танк - это супер. laughing
    А летать он не будет? А что?
    Горный стрелок
    1. KaPToC Сегодня, 22:27
      Цитата: Горный стрелок
      А летать он не будет? А что?

      5000 л с для этого недостаточно.
      KaPToC
  16. Геркулесыч Сегодня, 17:16
    Сборная солянка почти готова, могут и китайский движок на первых порах использовать. Вот когда свое нечто подобное создадут, посмотрим на результаты. А кстати, с движком там сейчас вполне вероятно китайцы и возятся! Не компанию, а группу спецов турки из китая купили, помочь довести танк до ума.
    Геркулесыч
  17. Громобой Сегодня, 18:09
    А потом можно и в Сирию на обкатку! drinks
    Громобой
  18. Ретвизан 8 Сегодня, 18:12
    Все удивлённо обсуждают, откуда возьмётся чудо - двигатель с мощность 5000 л. с.
    Но ни кто не предложил танк с атомной установкой на борту!
    Че круто - же звучит атомный - танк.
    Ретвизан 8
    1. Я Полковник Сегодня, 19:31
      Как это никто? В 50-е концепты разрабатывались по обе стороны глобуса
      Я Полковник
  19. камикадзе Сегодня, 18:47
    на бумаге гладко а вреале бугорки да ямки. танк выйдет из завода лет так через 10 лет.
    камикадзе
  20. Shkodnick Сегодня, 18:58
    Цитата: san4es
    Как дела у турецкого ОБТ "Altay"
    recourse

    http://warfor.me/turetskiy-tank-altay/
    .
    Денис Щеглов
    Опубликовано: 20 авг. 2017 г

    Без стабилизации ствола?
    Shkodnick
  21. Грац Сегодня, 19:11
    я думаю тут в итоге китай подмогнет
    Грац
    1. Григорий_45 Сегодня, 21:19
      Цитата: Грац
      я думаю тут в итоге китай подмогнет

      ну да, по стилю похоже)) Те тоже могли написать на карманном мини -приемнике "25Watt" выходной мощности
      У Китая есть свой танковый дизель? (не автомобильный - танковый, потому как разница существенна)
      Григорий_45
  22. Григорий_45 Сегодня, 20:54
    Турецкая компания BMC сообщает о том, что работает над реализацией заказа двигателя для основного боевого танка "Altay"

    ну турки, ну красавы! Это ж надо - умудриться сделать танк без двигателя! Могучи! Следующим будет вертолет без винта и самолет без крыльев - потом доделаем!
    Самое забавное. что эта по факту несамоходная бронекоробка уже успела отметиться во многих "танковых рейтингах", в которых глубокоуважаемые "эксперты" дали ей весьма лестные оценки - "это не какой-то абсолютно серийный, размноженный в тысячах Т-90, это супер-пупер танк без двигателя!" Вот уж точно - неимеющийаналогофф fellow
    Григорий_45
  23. Berkut24 Сегодня, 21:11
    Однако в компании работают, как утверждается, над созданием силовой установки для «Алтая», мощность которой составит до 5000 (?) л.с.

    Они точно о танке?
    Berkut24
  24. Комментарий был удален.
  25. Trn Сегодня, 22:42
    Цитата: seti
    Рф ядерная супердержава и наследница СССР и впк с историей...сравнивать историю впк Рф, с историей Израиля вообще не корректно...только ни СССР, ни Рф сегодня, не в состояние производить, что то подобное Спайк или бпла, которые производит Израиль(Рф по лицензии производил бпла у себя)...да и в танках вопрос актуален, мк4 или т-90
    Еще 20 лет назад о впк Турции, даже турки не подозревали, а сегодня много разных мрап в серии, ракеты в серии(крылатые тоже) и бпла(в серии) в том числе и ударные, которых нет у Рф. Если сравнивать последние 20 лет, то турки совершили скачок, Рф же ничего нового, кроме модернизации старого оружия СССР(к примеру новейший т-90, который 72), и внедрением некоторых перспективных проектов СССР, ни чем не преуспело... более того наблюдая постоянные неудачи космических пусков, а в космосе СССР был сильно продвинут, возникает много вопросов..

    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: BerBer
    Реактивный танк получается.

    - Курочка по зёрнышку клюёт! А эти чудаки сразу на полпорядка решили подпрыгнуть... Ну, ну... Судя по тому, чего всегда хочет Эрдоган и чего, в результате получает, быть ему у разбитого корыта. И не только со своим "Алтаем"!



    Рф ядерная супердержава и наследница СССР и впк с историей...сравнивать историю впк Рф, с историей Израиля вообще не корректно...только ни СССР, ни Рф сегодня, не в состояние производить, что то подобное Спайк или бпла, которые производит Израиль(Рф по лицензии производил бпла у себя)...да и в танках вопрос актуален, мк4 или т-90
    Еще 20 лет назад о впк Турции, даже турки не подозревали, а сегодня много разных мрап в серии, ракеты в серии(крылатые тоже) и бпла(в серии) в том числе и ударные, которых нет у Рф. Если сравнивать последние 20 лет, то турки совершили скачок, Рф же ничего нового, кроме модернизации старого оружия СССР(к примеру новейший т-90, который 72), и внедрением некоторых перспективных проектов СССР, ни чем не преуспело... более того наблюдая постоянные неудачи космических пусков, а в космосе СССР был сильно продвинут, возникает много вопросов..
    Trn
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