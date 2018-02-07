23:27 07 февраля
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Мэттис: Мы создадим ракету для "воздействия" на Россию

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен разработать крылатую ракету морского базирования с возможностью несения ядерной боеголовки для того, чтобы на переговорах с Россией «иметь рычаг воздействия».

Я не думаю, что русские будут готовы отказаться от чего-то, не получив ничего от нас взамен
– заявил Мэттис на слушаниях в палате представителей по новой оборонной и ядерной стратегии США, сообщает «Голос Америки».

Мэттис: Мы создадим ракету для "воздействия" на Россию



Он дал понять, что эта ракета будет фактором давления на российских дипломатов на будущих переговорах с Москвой по контролю над вооружениями. В то же время глава Пентагона подчеркнул, что США не хотят выходить из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) 1987 года.

Мэттис снова обвинил Россию в нарушении договора РСМД, отметив, что Вашингтону нужно иметь «что-то, с чем мы можем вести переговоры».

Новое оружие он назвал также сдерживающим фактором против России, так как в Москве выступают за «применение маломощного ядерного оружия в сценарии традиционной войны». По мнению шефа Пентагона, Россия таким образом показывает желание «эскалации до победы с последующей деэскалацией».

При этом он уверен, что США «не расширяют роль ядерного оружия», а политика Вашингтона в том, чтобы рассматривать применение этого вооружения «только в исключительных обстоятельствах».

Отметим, что МИД России уж выразил обеспокоенность в связи с публикацией этого документа, подчеркнув, что «особую опасность» представляют «проекты создания боеприпаса «малой мощности» для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и «облегченной» боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок «Трайдент-2», передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. Мар.Тира Сегодня, 18:48
    Ну шантажировать нас тем .чего нет,это не впервой.Тем более он уже проговорился,что это сделано намеренно.Как со звёздными войнами(СОИ) например.Только у нас в отличии от США уже есть прорывные ракеты.
    Мар.Тира
    1. Geisenberg Сегодня, 18:50
      Фалоимитатор пусть себе разработает ))) ... и применит вместо переговоров с РФ.
      Geisenberg
      1. Кент0001 Сегодня, 20:08
        ...и напишет на нём: "Статус-6" laughing
        Кент0001
        1. cniza Сегодня, 20:16
          Жестокий Вы человек , ведь он уже не молодой. lol
          cniza
          1. Монос Сегодня, 20:28
            Тёзка, моё почтение! hi smile
            Россия таким образом показывает желание «эскалации до победы с последующей деэскалацией».

            Ну, не виноватые мы! Ну, так получается, что все "эскалации" заканчиваются нашей победой и последующей "деэскалацией" наших врагов! Мы то тут при чём? Так получается... winked
            Монос
            1. Svarog51 Сегодня, 20:40
              Привет, Победители hi Именно так Ваши имена трактуются good Вы на него посмотрите - это же непосильная ноша... у него под глазами. Мешки с деньгами под глазами очень мешают видеть реальный мир и трезво оценивать ситуацию. Выйдет в тираж и сразу же начнёт высказывать собственное мнение, а пока... не могёт. lol
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 20:56
                Приветствую Виктор , Сергей! hi , скажем так они напрашиваются сами и мешки под глазами не помогут.
                cniza
                1. Svarog51 Сегодня, 21:11
                  Мешки не помогут - согласен. Когда озвучит что то принятое на вооружение и достойное внимания - будет выслушен. А блеф мы уже слышали. Теперь не канает.
                  Svarog51
                  1. cniza Сегодня, 22:27
                    Как бы им всем сделать торжественный прыжок с 100 - го этажа и без парашюта , мы ждем. lol
                    cniza
              2. Монос Сегодня, 21:40
                Моё почтение, Высокочтимый! hi smile
                Цитата: Svarog51
                Вы на него посмотрите - это же непосильная ноша... у него под глазами.

                laughing Пить меньше надо. Хотя... Я их понимаю. С этими русскими не то, что запьёшь, ширяться тяжёлыми начнёшь.
                Монос
                1. cniza Сегодня, 22:28
                  Не помогает и пить меньше не станут , да и нам выгодней , пусть пьют.
                  cniza
    2. Chertt Сегодня, 18:51
      Цитата: Мар.Тира
      Только у нас в отличии от США уже есть прорывные ракеты.

      Но вы о них, ни кому не расскажете ?
      Chertt
      1. volodya Сегодня, 18:54
        Создадим ракету и обвиним во всём Россию!
        volodya
        1. Кент0001 Сегодня, 20:09
          Нормальная такая логика дегенератов.
          Кент0001
      2. Гигант мысли Сегодня, 18:55
        Ну неужели этот американец думает, что вот такими речами можно будет Россию запугать, то он глубоко ошибается, Россию и не такие пугалки и страшилки не сломили, а эта тем более.
        Гигант мысли
        1. Офицер запаса Сегодня, 19:08
          Цитата: "...заявил Мэттис на слушаниях в палате...".
          Добавить нечего.
          Офицер запаса
          1. тол100в Сегодня, 19:40
            Цитата: Офицер запаса
            Цитата: "...заявил Мэттис на слушаниях в палате...".
            Добавить нечего.

            А номер палаты: шесть!
            тол100в
          2. Кент0001 Сегодня, 20:11
            Три Гитлера и два Наполеона в ответ утвердительно помахали головами в знак согласия.
            Кент0001
          3. Теренин Сегодня, 20:23
            Мэттис: Мы создадим ракету для "воздействия" на Россию, а мне напомнило: "...дембель неизбежен!!! закричал салага и...заплакал" crying
            Теренин
      3. sir_obs Сегодня, 19:40
        Но вы о них, ни кому не расскажете ?


        Воевода по своим характеристка д сих пор американцам недоступна, а Сармат будет более продвинутый. Или это большая новость?

        Крылатых ракет, сопоставимых с калибрами х101, 102, у американйев
        так же нет.
        sir_obs
        1. Burbon Сегодня, 19:54
          Цитата: sir_obs
          Крылатых ракет, сопоставимых с калибрами

          Цитата: sir_obs
          у американйев
          так же нет.

          belay fool топоры последних модификаций у них - как навоза в деревне
          Burbon
          1. bk316 Сегодня, 20:11
            топоры последних модификаций у них - как навоза в деревне

            А что этот навоз умеет летать на 5500 км? wassat
            Нет? Так зачем это вы написали в ответ на коммент про X-101?
            bk316
            1. Burbon Сегодня, 20:16
              Цитата: bk316
              А что этот навоз умеет летать на 5500 км

              для калибровщиков - наши калибры летят на 5500????? belay ?...я вам ответил на калибры....так что успокойтесь
              Burbon
          2. Кент0001 Сегодня, 20:13
            их (ТОПОРОВ) порядка 6000 штук (всех модификаций) и их сняли с производства. А еще мы можем им неплохо противодействовать уже имеющейся системой ПВО. По топорам наверно более старые чем С-300 комплексы могут эффективно работать.
            Кент0001
          3. sir_obs Сегодня, 22:03
            топоры последних модификаций у них - как навоза в деревне


            Так и летают, как навоз.
            Разберитесь в матчасти, а то по навозу у нас все эксперты.
            sir_obs
    3. 210окв Сегодня, 18:56
      То есть у нас есть "рычаг воздействия"..Но только вот на переговорах его надо правильно применять..
      Цитата: Мар.Тира
      Ну шантажировать нас тем .чего нет,это не впервой.Тем более он уже проговорился,что это сделано намеренно.Как со звёздными войнами(СОИ) например.Только у нас в отличии от США уже есть прорывные ракеты.
      210окв
      1. Мар.Тира Сегодня, 19:00
        Ну я думаю у нас много рычагов.Иначе американцы,так бы не паниковали.Значит знают по какому поводу.Годы развала СССР не пошли им на пользу,расслабились,довольствовались тем,что есть,ставя на конвейер старые разработки и пропустили хук справа.
        Мар.Тира
    4. Дормидонт Сегодня, 18:56
      хочется ответить этому гопнику подзаборному словами классика
      Дормидонт
    5. Отец солдата Сегодня, 19:15
      Предлагаю способ утилизации АПЛ типа "акула", ядерные ракеты и реактор не демонтировать, оснастить дистационным устройством подрыва и затопить у берегов откуда вещает мэттисон. Все. Пусть знают и бояться, океан свое дело завершит.
      Отец солдата
    6. влад66 Сегодня, 19:28
      Чего взять с бешеной собаки,не говорит а гавкает. yes
      влад66
      1. cniza Сегодня, 20:17
        Плохо он что то выглядит для пса.
        cniza
        1. влад66 Сегодня, 20:24
          Цитата: cniza
          Плохо он что то выглядит для пса.

          Да Виктор не стоит собак обижать,это тело хрен его и знает какого врача пациент. drinks
          влад66
          1. cniza Сегодня, 20:26
            Как минимум психотерапевта , а про внутренности я промолчу. drinks
            cniza
            1. влад66 Сегодня, 20:28
              Цитата: cniza
              Как минимум психотерапевта , а про внутренности я промолчу. drinks

              Блин нейрохирурги по мозгам работают,психотерапевт тут бессилен. request
              влад66
    7. loginovich Сегодня, 20:08
      Цитата: Мар.Тира
      Только у нас в отличии от США уже есть прорывные ракеты.


      Я представляю разговор альфонса Пескова с ВВП да бахни Володька по Майями задолбала содержать в Америке виллу дочери и квартиру Навки.
      Вы наверно по другому? Я о чем? Если закрома песковых по Америкам , то меттисов есть основания так наглеть.
      loginovich
      1. влад66 Сегодня, 20:22
        Цитата: loginovich
        Я о чем? Если закрома песковых по Америкам , то меттисов есть основания так наглеть.

        А я о чем соседушко fellow Если закрома порошенок в Испании и в Багамских офшорах,то байдены и волкеры и будут вас нагло иметь. wink
        влад66
    8. iliitchitch Сегодня, 21:00
      Цитата: Мар.Тира
      Только у нас в отличии от США уже есть прорывные ракеты.

      Им бы там по у себя по сусекам пошкарябать , там чего-то взлетит хоть ? 36 томагавков никто не отменял . Где они , чёрт побери ? гудвин этот отнюдь не ужасен . (уряя!) - это специально для скептиков . Реально-то посмотреть - там у них ой .
      iliitchitch
  2. Вас Влад Сегодня, 18:49
    Я не думаю, что русские будут готовы отказаться от чего-то, не получив ничего от нас взамен

    Ого,неужели дошло!Привыкли к халяве,теперь трудно жить стало laughing
    Вас Влад
    1. Александр 3 Сегодня, 19:13
      По фото видно почечно умственная недостаточность.
      Александр 3
  3. FalconD Сегодня, 18:50
    А что толку от этих ракет, когда ответка неизбежна!?)
    FalconD
  4. РусскийУзбек Сегодня, 18:51
    Слепой сказал побачим...
    РусскийУзбек
  5. Влад Морозов Сегодня, 18:54
    Метиз, можешь только наших либерастов напугать ракетой в форме налима с одной ноздрей!
    Влад Морозов
  6. Дормидонт Сегодня, 18:55
    Судя по частоте угроз вундервафлями, фашингтон приближается к 1945 году
    Дормидонт
  7. ul_vitalii Сегодня, 18:58
    Мэттису почки лечить нужно, а не хреновиной заниматься.
    ul_vitalii
    1. Вадим237 Сегодня, 19:02
      Заявлять может кто угодно и что угодно - а вот сделать.
      Вадим237
  8. НЕКСУС Сегодня, 19:02
    Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен разработать крылатую ракету морского базирования с возможностью несения ядерной боеголовки для того, чтобы на переговорах с Россией «иметь рычаг воздействия».

    У нас такая КР есть и не одна-это Калибр с ЯБЧ и Х-102. У этого вояки рычаг на нас давить не сломается? А на подходе КР на базе Х-101 с повышенной дальностью. Поглядим кто на кого еще надавит.
    НЕКСУС
    1. Burbon Сегодня, 19:55
      Цитата: НЕКСУС
      А на подходе КР на базе Х-101 с повышенной дальностью. Поглядим кто на кого еще надавит.

      belay ...и эти КР мы на надувные лодки впихнем .....носителей то нет и не предвидится
      Burbon
      1. bk316 Сегодня, 20:13
        и эти КР мы на надувные лодки впихнем

        X-101 на подлодку? Да вы я смотрю знаток!
        bk316
        1. Burbon Сегодня, 20:53
          Цитата: bk316
          X-101 на подлодку?

          laughing wassat на какую?
          Burbon
      2. НЕКСУС Сегодня, 20:21
        Цитата: Burbon
        ...и эти КР мы на надувные лодки впихнем .....носителей то нет и не предвидится

        На надводные носители хватит и Калибров. А вот на воздушные носители Х-102 и последующая ракета повышенной дальности очень даже впихуемые на Ту-160 и ТУ-95.А если вспомнить еще о КР Х-50,с дальностью под ,если не изменяет мне склероз,4000 км,для ТУ-22 ,то думаю этого вполне достаточно ,дабы вы не писали таких постов.
        НЕКСУС
        1. Burbon Сегодня, 20:53
          количество готовых носителей?!....сравните с сша и успокойтесь
          Burbon
          1. gringo Сегодня, 21:49
            Готовых носителей х101 или х102 60 ту 95 и 16 ту160 итого 736 ракет в залпе. И если далеко не отлетать то часа за 3 можно несколько залпов сделать. Но я думаю у нас столько ракет нету
            gringo
          2. НЕКСУС Сегодня, 22:30
            Цитата: Burbon
            количество готовых носителей?!....сравните с сша и успокойтесь

            Серьезно? У них чего носители носят?Топоры,которые в 70-е были разработаны?При этом,дозвуковые,да еще и без технологии стелс. А та же Х-102 летит не на 2000 км,а на 5500км. При этом,чтоб носители КР США обеспечили плотный залп ,дабы прорвать нашу ПРО,им придется оголить свои берега,тк бОльшая часть ПРО у них в виде ИДЖИСОВ находится именно на надводных носителях. И в сухом остатке ,успоскоиться придется вам.
            Сколько у нас в общем носителей той же Х-102? 16 Лебедей по 12 ракет каждый и 48 Ту-95МС и 12 Ту-95МСМ, по состоянию на 2017 год по 6 КР каждый. При этом еще есть такие КР как Х-55 например,которая тоже вполне себе способна нести ЯЗ,и которая летит на все те же 2000-2500 км. А теперь задайте себе вопрос-сколько Х-55 было выпущено со времени ее принятия на вооружение.
            И это я не считал подводные и надводные носители тех же наших Калибров. А теперь подумайте,на какую дальность улетит тот же Гранит,если его БЧ снарядить ЯБЗ со значительно меньше массой ,чем фугасный вариант,и это же касается и Ониксов. К слову ,наши ПКР прекрасно работают по земле.
            НЕКСУС
  9. Геркулесыч Сегодня, 19:06
    Я ему открою тайну -дожидаться их ракеты мы не станем, а создадим в ответ своих пару -тройку разных моделей, также способных ядерное оружие доставить во двор этого Мэттиса! fool
    Геркулесыч
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:08
    Этих американских идиотов с большими звездами походу на заводе по спецзаказу собирают. Доиграются до ядерной войны, в Шайенне не спрячутся.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. К-50 Сегодня, 19:11
    Вашингтон намерен разработать крылатую ракету морского базирования с возможностью несения ядерной боеголовки для того, чтобы на переговорах с Россией «иметь рычаг воздействия».

    Старый маразматик и склеротик!!! Попроси чтобы напомнили тебе сколько у России ракет в таком оснащении, пусть и не все крылатые и прослезились от зависти. yes laughing
    К-50
  12. Egorovich Сегодня, 19:13
    Ходит дура.чок по лесу, ищет дура.чок глупее себя. Это как раз очень подходит к Мэттису.
    Egorovich
  13. словак Сегодня, 19:25
    Сказал бы я, куда этот рычаг матрасники должны засунуть для "воздействия", но у меня уже 2 замечания
    словак
  14. Korax71 Сегодня, 19:54
    Судя по клиентам народ на сайте через одного-спецназеры,конструкторы,крупные военноначальники,создатели прорывных технологий и дипломаты от бога! lol
    Korax71
  15. lopvlad Сегодня, 19:57
    Вашингтон намерен разработать крылатую ракету морского базирования с возможностью несения ядерной боеголовки для того, чтобы на переговорах с Россией «иметь рычаг воздействия».


    пусть лучше вазелина купит и крылья с ракеты спилит ,иначе туго пойдет.
    lopvlad
  16. rocket757 Сегодня, 19:59
    Да всё нормально, нормально, нормально .... эт я дразню, наших западных партнёров, а то их заклинило - чем бы нам ещё пригрозить, напугать???? у них и так крокодил не ловиться, не растёт кОкОс.......в основном из Колумбии завозить приходиться!!! А уж попользовать эт "беленькое чудо" находиться кому!
    rocket757
  17. faterdom Сегодня, 20:05
    Тяжело... Еще ведь и Кима чем-то впечатлять требуется. А он чего-то не впечатлительный.
    faterdom
    1. rocket757 Сегодня, 20:27
      Вот с Кимом у янки облом ... смачный такой, по всей морде! теперь им требуется еще больше того, из Колумбии! нервы лечить или понос, не суть важно, больше, больше .......
      rocket757
  18. Orionvit Сегодня, 20:31
    В то же время глава Пентагона подчеркнул, что США не хотят выходить из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) 1987 года.
    Не хотят, но выходят. Аж плачут. Ничего нового, говорят одно, а делают совершенно другое. Интересно, штаты хоть когда нибудь, хоть какой нибудь договор соблюдали, хоть раз?
    Orionvit
  19. Alex-a832 Сегодня, 20:36
    Переводя на русский язык: Мэттис заявляет, что Россию надо чем-то шантажировать для достижения желаемого результата. Но пока шантажировать нечем. Надо разработать и воплотить средство шантажа.
    Alex-a832
    1. Lacoste Сегодня, 22:20
      спасибо, кэп)
      Lacoste
  20. Deadушка Сегодня, 21:28
    Угу... создадут они там... создавалка не выросла еще...
    "...У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем..."
    Deadушка
  21. Lacoste Сегодня, 22:19
    лучше бы создал мазь от мешков под глазами...
    Lacoste
  22. Старый26 Сегодня, 22:24
    Цитата: Офицер запаса
    Цитата: "...заявил Мэттис на слушаниях в палате...".
    Добавить нечего.

    Вы думаете наши на слушаниях несут меньшую пургу?? Отголоски этой пурги у нас регулярно выливаются (сливаются) в СМИ. Только и слышно:
    • "К 202х году мы поставим на вооружение..нечто, не имеющее аналогов, в количестве... ХХ штук".
    • "новый российский железнодорожный комплекс сможет полностью одним залпом (одной ракетой) уничтожить.....
    • "новая российская ракета сможет доставить до противника боевую часть массой в 10 тонн, хоть через северный полюс, хоть через южный"
    • "российский истребитель 5 поколения превосходит аналогичные американские истребители" (правда забывая добавить при этом,ч то у них это 5-е поколение на вооружении стоит в количестве сотни-другой, а у нас испытывают и к 2020 планирует поставить аж 1 эскадрилью)
    И главное все в будущем времени

    И далее такой же бред. При этом не стоит забывать, что он, Мэттис, находится "при должности" министра обороны и не может априори говорить то, что думает лично он, а только то, что хотят слушать те, кто дает деньги...(как и везде, впрочем)
    Что в аналогичных случаях несут наши - к счастью нам не ведомо, поскольку такие заседания закрытые...

    Цитата: Кент0001
    их (ТОПОРОВ) порядка 6000 штук (всех модификаций) и их сняли с производства.

    Да неужели? Так сняли? То-то снятые с производства они после каждой войнушки, где их используют регулярно "дозаказывают"....

    Цитата: Отец солдата
    Предлагаю способ утилизации АПЛ типа "акула", ядерные ракеты и реактор не демонтировать, оснастить дистационным устройством подрыва и затопить у берегов откуда вещает мэттисон. Все. Пусть знают и бояться, океан свое дело завершит.

    Надо понимать лично поедите заказывать первые ступени ракет на Украину у скакунов??

    Цитата: Вадим237
    Заявлять может кто угодно и что угодно - а вот сделать.

    Неядерную они могут сваять хоть завтра, тем более планируется ЕМНИП дозвуковая. А вот с ядерными боезарядами на них - проблема. Сколько-то (пару сотен максимум) может и наскребут, а может и нет... остальное в ближайшее время не предвидится

    Цитата: НЕКСУС
    На надводные носители хватит и Калибров. А вот на воздушные носители Х-102 и последующая ракета повышенной дальности очень даже впихуемые на Ту-160 и ТУ-95.А если вспомнить еще о КР Х-50,с дальностью под ,если не изменяет мне склероз,4000 км,для ТУ-22 ,то думаю этого вполне достаточно ,дабы вы не писали таких постов.

    Андрей! Ну перестаньте чушь нести!!! Ладно когда Виталик несет ее, но вам то зачем? Плюсик получить? Куда вы впихнете ракеты типа Х-102 на ТУ-95? В бомбоотсек они не лезут, остается только на подкрыльевые пилоны на модернизированных ТУ-95МСМ. А сколько их модернизировано с ноября 2015? Штук 6?
    При этом на сколько падает дальность при загрузке 8 ракет на пилоны??? А последующие ракеты повышенной дальности... Дайте их хотя бы создать ибо неизвестно когда они будут и с какими характеристиками!!!! Вот Мэттиса обвиняем в том, что он пугает несуществующей ракетой, а сами???
    И склероз вам ох как изменяет. "Троится" у вас от этого склероза. Дальность ракеты в максимум 1500 км у вас стала уже 4000....

    Цитата: К-50
    Вашингтон намерен разработать крылатую ракету морского базирования с возможностью несения ядерной боеголовки для того, чтобы на переговорах с Россией «иметь рычаг воздействия».

    Старый маразматик и склеротик!!! Попроси чтобы напомнили тебе сколько у России ракет в таком оснащении, пусть и не все крылатые и прослезились от зависти. yes laughing

    Давно такого уря-уря-патриотического поста не читал? Сами-то знаете, соотношения по ракетам. баллистическим и крылатым у России и США???? Кому потом от зависти прослезиться стоит? Им, у которых только "Топоров" порядка 2-6 тысяч или нам, которые в год выпускаем до 120 калибров... Блин, ресурс стал ниже плинтуса. Вместо того,чтобы всерьез что-то разбирать - сплошное уряканье....
    Старый26
  23. myrzilka Сегодня, 22:27
    Какой феерический )))) Хотя, может и не . Ну как еще денег с конгресса стрясти. Очередным супер оружием, которое не летает, не взрывается, но стоит много офигилиардов. И если они уже в него вбуханы, то его ( в любом случае надо выпустить) иначе пацаны в конгрессе не поймут. Но есть еще один способ)))))
    myrzilka
  24. Rostislav Сегодня, 23:04
    А если Калибры спецбоеприпасом снарядить? Снаряды такие есть, так что это решаемо. Вот тогда и торговаться с полосатыми.
    Rostislav
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