Мэттис: Мы создадим ракету для "воздействия" на Россию

Я не думаю, что русские будут готовы отказаться от чего-то, не получив ничего от нас взамен

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен разработать крылатую ракету морского базирования с возможностью несения ядерной боеголовки для того, чтобы на переговорах с Россией «иметь рычаг воздействия».– заявил Мэттис на слушаниях в палате представителей по новой оборонной и ядерной стратегии США, сообщает «Голос Америки».Он дал понять, что эта ракета будет фактором давления на российских дипломатов на будущих переговорах с Москвой по контролю над вооружениями. В то же время глава Пентагона подчеркнул, что США не хотят выходить из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) 1987 года.Мэттис снова обвинил Россию в нарушении договора РСМД, отметив, что Вашингтону нужно иметь «что-то, с чем мы можем вести переговоры».Новое оружие он назвал также сдерживающим фактором против России, так как в Москве выступают за «применение маломощного ядерного оружия в сценарии традиционной войны». По мнению шефа Пентагона, Россия таким образом показывает желание «эскалации до победы с последующей деэскалацией».При этом он уверен, что США «не расширяют роль ядерного оружия», а политика Вашингтона в том, чтобы рассматривать применение этого вооружения «только в исключительных обстоятельствах».Отметим, что МИД России уж выразил обеспокоенность в связи с публикацией этого документа, подчеркнув, что «особую опасность» представляют «проекты создания боеприпаса «малой мощности» для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и «облегченной» боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок «Трайдент-2», передает "Взгляд"