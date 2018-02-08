11:31 08 февраля
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МО РФ в 2018 году заключит контракт на закупку 12-ти Су-57 с двигателями первой очереди

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью СМИ заявил, что главное оборонное ведомство в текущем году намерено подписать контракт на поставку партии новейших российских истребителей Су-57 в войска. Речь идёт об установочной партии в количестве 12 единиц. Информационное агентство ТАСС приводит заявление генерала Борисова:
Мы берём Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились. В этом году мы законтрактуем первую партию боевых самолетов Су-57 для Вооруженных Сил, мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью - 12 самолётов.


10 из этих самолётов уже активно участвуют в лётных испытаниях.

Такое заявление замминистра обороны сделал в ходе посещения авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ им.Гагарина).

Юрий Борисов отметил, что первые два новейших истребителя Су-57 поступят в войска, вероятно, в 2019 году.

При этом замминистра обороны дал понять, что речь идёт о самолётах с двигателями так называемой первой очереди – 117С. С двигателем второй очереди Су-57 совершил пока единственный полёт, что не даёт возможности начать поставку самолётов с такими силовыми установками в войска в ближайшее время.

МО РФ в 2018 году заключит контракт на закупку 12-ти Су-57 с двигателями первой очереди


Из заявления Юрия Борисова:
У нас был всего один полёт (с двигателем второй очереди). Вроде всё нормально, но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года.

Использованы фотографии: МО РФ
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:39
    С почином товарищи ! Лишь бы не было как с ФИ- 35 !
    ФЕОДОР
    1. Logall Сегодня, 06:44
      но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года.

      Есть ощущение, что серии дождутся лишь мои внуки... Как правило что-то пойдет не так и затянется на неопределенный срок. Но всё-таки верю в чудо!
      Logall
      1. Арон Заави Сегодня, 06:48
        Цитата: Logall

        Есть ощущение, что серии дождутся лишь мои внуки...

        "Москва не сразу строилась". Надо же с чего то начинать. К 2025 году вполне может появиться первая эскадрилья Су-57.
        Арон Заави
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:58
          такая "новость"...даже не знаешь что сказать. sad
          андрей юрьевич
          1. dik-nsk Сегодня, 07:15
            главное оборонное ведомство в текущем году намерено подписать контракт
            вот, когда будет подписАН контракт, тогда это новость, а сейчас очередная болтология
            dik-nsk
            1. просто экспл Сегодня, 07:39
              потому что новостей про принятие ПАК ФА мы каждый год читал по нескольку штук .
              увы , уже наелись пустых обещаний .
              мальчику который кричал "волки , волки" в конце уже никто не верил .
              просто экспл
          2. Геркулесыч Сегодня, 07:18
            Юрьевич hi -а вы по простому -матом! !! am Это не новость, это насмешка!
            Геркулесыч
            1. андрей юрьевич Сегодня, 08:15
              Цитата: Геркулесыч
              Юрьевич hi -а вы по простому -матом! !! am Это не новость, это насмешка!

              Витальевич,у меня 8 штрафных... hi
              андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 07:02
      Можно подождать. Нам осенью еще Думу выбирать. Не до самолетов будет. winked
      сибиралт
      1. влад66 Сегодня, 08:33
        Цитата: сибиралт
        Нам осенью еще Думу выбирать.

        Олег какую Думу? belay Если только вашу городскую,а госдуму выбирали в 2016,а теперь только в 2021 what
        влад66
    3. tchoni Сегодня, 07:05
      Цитата: ФЕОДОР
      С почином товарищи ! Лишь бы не было как с ФИ- 35 !

      Если будет как с ф-35 (построенно более 250 шт и обещают еще 2200 построить с темпом 200 машин в год начиная с 2019) я буду только рад. А то наш почин какой то непочинательный даже на фоне драконолюбов-воробьеедов laughing
      tchoni
    4. просто экспл Сегодня, 07:38
      С почином товарищи ! Лишь бы не было как с ФИ- 35 !

      увы , но и армата и ПАК ФА уже несколько лет как Фу-35 .
      потому как чинуши твaри обещали все к 2012 году , а потом переносили все каждый год и , блжад переносили на 1 год , хотя прекрасно знали что и в следующем году ничего не будет .
      в общем превратили армату и ПАК ФА из гордости России в позор России .
      просто экспл
      1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 08:00
        Не придумывайте, в 2012 его никто не мог обещать, прототип Пак ФА в 2010 году только совершил первый полет... 8 лет вполне нормально от первого полета до малой установочной партии.. Это вам не машину склепать, а боевой истребитель со множеством различных систем.
        ALEX_SHTURMAN
        1. просто экспл Сегодня, 08:54
          вот как раз и обещали в 2010м что в 2012 пойдут в серию .
          ищите картинку про это дело , там скрины с годами обещаний были , их тут выкладывали раз 100 уже .
          просто экспл
      2. Evgeniy667b Сегодня, 08:27
        Такое ощущение, что Су-57, как и "Армата" делаются для России, а видимо в наших верхах есть этому противники. И роль ВВП в этом не последняя. Вот если бы спустить тормоза, да все кинуть на экспорт, вот тогда бы и забегали. Индусам же ведь исполнили почти 300 Су-30,, тогда как себе меньше 50. За то же время. Нет веры Кремлевской команде и ВВП прежде всего. Оборотни они!
        Evgeniy667b
        1. просто экспл Сегодня, 08:55
          как раз если бы не ВВП , то хрен бы эти программы вообще стартовали .
          до сих пор бы с МВФ расплачивались б.
          просто экспл
          1. Evgeniy667b Сегодня, 09:12
            Это поверхностное суждение. Часть долгов была закрыта после трагедии с АПЛ "Курск". Стечение обстоятельств. А вот то, что огромное количество предприятий в бытность ВВП было отдано на откуп разным проходимцам, это большая заслуга ВВП. Тупая торговля оружием тоже с его согласия!
            Evgeniy667b
      3. tchoni Сегодня, 09:46
        Цитата: просто экспл
        потому как чинуши твaри обещали все к 2012 году , а потом переносили все каждый год и , блжад переносили на 1 год , хотя прекрасно знали что и в следующем году ничего не будет .
        в общем превратили армату и ПАК ФА из гордости России в позор России .

        Боюс, что чинуши тут почти непричем. Просто сами девайсы вышли не ахти ввиду олдового подхода к их проектированию.
        Взять обсуждаемый ныне су57. В чем должно быть его главное отличие от , скажем су-35 или мига с тем же индексом? - правильно! В архитектуре планера ЗАТОЧЕННОЙ ПОД МАЛУЮ ЗАМЕТНОСТЬ и в самой МАЛОЙ РЛ И ОПТИЧЕСКОЙ ЗАМЕТНОСТИ. Со мной сейчас будут несоглашаться, вопить про сверхманевренность, сверхзвук бес форсажа и пр.... НО,ПРОСТИТЕ, А МОЖЕТ ЛИ СУ-35 ИМЕТЬ КРЕЙСЕРСКИЙ СВЕРХЗВУК БЕЗ ФОРСАЖА!? - МОЖЕТ!!! только движок правильный поставте. А может он обладать сверхманевренностью? - может, уже обладает! А можно на него поставить РЛС с АФАР - да легко! Как только запилят - так сразу и поставят! Вот и получается, что единственное чем 57й от 35го должен отличаться, так это умением надежно прятаться от РЛС сантиметрового и миллиметрового диапазона. НО ТУТ ВЫШЕЛ ОБЛОМЧИКУС!-) Ребята из КБ Сухого (всегда, кстати, славившиеся наплевательским отношением к вопросам РЛ заметности) рншили не приносить аэродинамические качества планера в жертву этим "эфимерным приимуществам скрытности" (а то как же , иначе ж "вау эффект" на авиашоу то делать не выйдет! чем арабов то развлекать будем!?). Как следствие ЭПР су57 го примерно пол-метра-квадратных (0.5 м.кв.) по данным открытой печати. Онобы и не плохо, НО! Оказывается, что если на планере обычного Су27 заменить ряд деталей на компощитные, чудок пошаманить с антеной РЛС и кромками, то можно и на нем достич сопоставимой ЭПР (около 1 м. кв. по открытым данным). Учитывая тот факт, что в радиолокации ±3 дБ (примеоно два раза) это не ошибка (в пределах измерительной погрешности) дальности обнаружения этих машин будут отличаться несущественно.(а в случае, если этот фокус с заменой люминтия композитом проделать с планером миг29 и получить миг35 результаты измерения ЭПР и, следовательно, дальности обнарудения, отличаться вашпе не будут)
        Вот. А в самом верхнем авиационном штабу сидит "самый главный финансово-авиационный энерал" и считает:
        - таак, мдяяяя, сколько стоит су-57?
        - сто мильенов, вашество!
        - а су35?
        - шесдесят , вашество!
        - а миг35?
        - дык, 35 и стоит, вашество!
        - а чем они отличаются?
        - дык, пашти что и ничем! 35й тока помене чуток от остальных буды, да похлипше малек!
        - ааааа, ну, тогда будем закупать немного су-35 и много миг-35.
        - вашество! а как же су-57, ведь людям то обещанно!?
        - ох, с этими обещаниями бещ портков ВВС оставим! Ладно, купите им десяток, НЕ БОЛЬШЕ! Скажите что испытываете, мол, движок не доведен и все такое. Пусть видят, что мы работаем.

        И, примерно такая же кутерьма просходит и с арматой , и с курганцем и с прочими бумерангами-лидерами-ПАКами.
        tchoni
      4. фигвам Сегодня, 09:53
        Опять нытьё началось!
        Ф-35 принят на вооружение через 15 лет после первого полёта 2000-2015г.г.,половина фу-35 не боеготова. СУ-57 взлетел в 2010 году, до 2025 года будет стоять на вооружении.
        фигвам
        1. tchoni Сегодня, 10:18
          Цитата: фигвам
          Опять нытьё началось!

          Не нытье, а констатация фактов! Если можите привести факты БЕЗ приставки БУДЕТ - милости просим! А так - лучше помолчите. Все эти "БУДЕТ" нам известны и без вас.
          tchoni
          1. фигвам Сегодня, 10:30
            Я вам привёл факты, ф-35 приняли через 15 лет после первого полёта с тысячами недостатков, с момента первого полёта су-57 прошло 8 лет!
            фигвам
            1. tchoni Сегодня, 11:26
              А вам напомнить с какого момента он начал серийно строится? (с 11 года, если что) и с 12 использовался в учебных целях. Плюсом можно добавить отсутствие у американцев причин для спешки с принятием его на вооружение всилу наличия на этом самом вооружении вполне состоявшегося на тот момент ф22.
              tchoni
    5. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 08:16
      парк из 200+ машин и налёт под 200к часов пак фе пока только снится, никакого фи-35
      Евгений Гончаров (smoogg)
    6. Артек Сегодня, 08:44
      Генеральный директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина Александр Пекарш сообщил в интервью ТАСС что, двигатель второго этапа для многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) готов. И что в настоящее время проводятся его испытания. Таким образом, серийный выпуск самолета, намеченный на конец 2017 года, будет производиться именно с этим двигателем. Опасения, что первые образцы Т-50 начнут поступать в ВВС с предыдущей, менее эффективной, модификацией двигателя не оправдались. В серию самолет пойдет со всеми предусмотренными при конструировании системами и агрегатами, специально для него создающимися.

      https://svpressa.ru/war21/article/155819/

      остановили двигатель ,а нам лапшу на уши вешают.
      Артек
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:59
        вот так, эти "новости " почитаешь", и кажется,что всё что могли,"выплеснули" на публику три-пять лет назад, вызвав эйфорию,и веру в "светлое будущее". а потом,время вдруг остановилось,и потекло вспять...и опять "застой"... провалы,обломы, ах да...-Выборы! сейчас опять "вкусняшек" накидают электорату... ждём 18 февраля,с сумками и мешками под "вкусняшки"...
        андрей юрьевич
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:10
          Артек Сегодня, 08:44 ↑
          кстати-да. Прилепин и Шаргунов,никогда не обвинялись (против России).так что есть "куда мозги раскинуть".
          андрей юрьевич
  2. starogil Сегодня, 06:44
    "У нас был всего один полёт (с двигателем второй очереди). Вроде всё нормально....."
    .....два новейших истребителя Су-57 поступят в войска, вероятно, в 2019 году.

    Это называется кормёжкой соловья баснями....Обрыдло уже читать подобные отчёты чинуш в погонах.
    starogil
    1. 1vlad19 Сегодня, 08:07
      Цитата: starogil
      Обрыдло уже читать подобные отчёты чинуш в погонах.

      А о заводе подумали? Выпускают: Суперджет, Су-30МК2, Су-35, Су-57. Модернизируют Су-27. Мало? А Иркут? Выпускает: Су-30СМ (и его версии на экспорт), Су-34, Як-130. Разработка МС-21 и Як-152. И любого спросите, где-бы он стал работать в Комсе или Иркутске, скажут Иркутск. Еле укомплектовали два завода (КнААЗ и Амурский судостроительный) и то не на 100%. По всем институтам набирали, сразу служебное жильё и т.д.
      1vlad19
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:54
        Цитата: 1vlad19
        А о заводе подумали? Выпускают: Суперджет, Су-30МК2, Су-35, Су-57. Модернизируют Су-27. Мало? А Иркут? Выпускает: Су-30СМ (и его версии на экспорт), Су-34, Як-130. Разработка МС-21 и Як-152.

        то есть" деньги есть" ? нет чего ?
        андрей юрьевич
        1. 1vlad19 Сегодня, 09:33
          Специалистов. Мало людей набрать и обеспечить работой, нужно научить конкретной специальности, всё меняется, новое оборудование, станки и т.д.
          1vlad19
  3. ul_vitalii Сегодня, 06:48
    Вот и пусть обкатывают на этих движках вооружение, планер и авионику, успехов!
    ul_vitalii
  4. tchoni Сегодня, 06:58
    Граждане журналисты! Меняйте, плиз, уже темы заголовков! Вместо "будет подписан", пишите " подписан", вмнсто "будет поставлен" - "поставлен". А то, знаете ли, уже надоело слушать про " варенье на завтра"! Пишите про то, что есть, а не про то что будет когда ни будь и модет быть.... Ведь может и не быть...
    tchoni
  5. Одиссей Сегодня, 07:04
    В статье небольшое противоречие.10 принимающих участие в испытании,это "не из этих",а прототипы.
    Первые из установочной партии появятся в 2019 году.
    А в целом,к сожаленью, продолжается движение сроков вправо.Первая эскадрилья в строевом полку появиться вероятно уже в 2022-2023.
    Одиссей
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:20
      Эти 10 прототипов и будут основой первой эскадрильи! К ним просто докупят и построют еще два борта! В статье же все ясно написано!
      Геркулесыч
      1. Одиссей Сегодня, 07:29
        Цитата: Геркулесыч
        Эти 10 прототипов и будут основой первой эскадрильи! К ним просто докупят и построют еще два борта! В статье же все ясно написано!

        Нет,прототипы-это одно.А установочная (предсерийная партия) идущая в войска это совсем другое.
        12 бортов подпишут-первые 2 в 2019,остальные 2019-2020.
        Одиссей
  6. Alex-a832 Сегодня, 07:11
    Своевременно. Пора уже серийную машину пользовать и летные часы набирать. Как раз к движкам второй очереди и первая модернизация подоспеет, с устранением всех "детских" косяков.
    Alex-a832
  7. gig334 Сегодня, 07:13
    Юрий Борисов уже бесить начинает..то в 2018 весной появятся..то в 2019 первые начнут выпускать. Балаболы..Даже обсужать новость от этого бз..дуна не хочу
    gig334
  8. Герман 4223 Сегодня, 07:26
    То есть трёх обещанных самолётов ,в этом году не будет, а говорили весной первый отдадут.Зачем надо было начинать проэкт пак фа ,если на 2002год,у нас уже был лётный прототип истребителя пятого поколения на миге, на тот самолёт требовалось в несколько раз меньше средств и времени чем на пак фа,и не потребовалось бы создания су-35,в котором кстати двигатели и авионика от того самолёта.Первая эскадрилья могла появится у нас уже к десятому году,а к нынему времени их было бы больше сотни как минимум.СУ-57 конечно лутше,но если подумать он не так далеко ушёл от того самолёта чтобы терять десять-пятнадцать лет.
    Герман 4223
    1. Одиссей Сегодня, 07:34
      Цитата: Герман 4223
      если на 2002год,у нас уже был лётный прототип истребителя пятого поколения на миге,

      Миг 1.44 конечно жалко,но объективно говоря под него на тот момент не было двигателя.И проектировался он уже в 90-е,то есть кривовато. ЭПР самолета была бы великовата.
      В случае доведения мы получили бы некий гибрид из модернизированного Миг-31 и Су-27М (Су-35).
      Одиссей
      1. новичок Сегодня, 07:42
        немного не соглашусь. 1.44 _ это прототип рузультат внесения изменений/ улучшений в проект 1.42. по результатам первого полёта 1.44 был готов проект 1.46. по некоторым данным, оный достался китайцам. так что неккректно судить о МИГ МФИ по 1.44.
        новичок
      2. Герман 4223 Сегодня, 07:57
        На тот момент не было двигателя?не было на на прототипе а движок был создан,су-35 и первые пак фа как раз на нём и летают.
        Герман 4223
        1. Muvka Сегодня, 08:06
          А не подскажете, когда появился движок для Су-35? И вообще-то на Т-50 не совсем от Су-35 движок. Там несколько переработанная версия.
          Muvka
          1. Герман 4223 Сегодня, 08:48
            Переработанная это не новая ,а улутшенная.
            Герман 4223
          2. Герман 4223 Сегодня, 08:55
            Движок для су-35(ал-41ф1с),это переработанная версия ал-41ф1,для мфи.С уменьшенной на 500кг.тягой.
            Герман 4223
            1. Muvka Сегодня, 09:08
              Так двигатель появился только в 2008 году.
              Muvka
              1. Герман 4223 Сегодня, 09:26
                Двигатель разрабатывался с 1982г. И их было собрано более 20 штук,на су 35лишь переработанный его вариант с уменьшенной тягой из-за уменьшенных габаритов. Тяга на форсаже ал41ф 18000т,на ал41ф1с(су 35)14500т.,вот так вот.
                Герман 4223
                1. Muvka Сегодня, 09:29
                  Полагаю ресурс у того двигателя был никакой.
                  Muvka
                  1. Герман 4223 Сегодня, 10:06
                    Да ,писали что 1000часов(не помню где),но всё это можно было исправить и доработать.Средств для завершения испытаний того самолёта потребовалось бы в разы меньше чем на создание нового,а самое главное это время.К тому же пришлось создавать и су35 для того чтобы ВВС не остались без самолётов до запуска в серию пак фа ,а это тоже не малые деньги.
                    Герман 4223
      3. Герман 4223 Сегодня, 08:09
        Это был бы гибрид по возможностям су-27и миг -31,ЭПР 0,3м2,это меньше чем 2,0 у су -35.Надо ли ЭПР ещё меньше это вопрос спорный.Не кто не спорит что су-57намного лутше,но десять лет задержки в производстве того не стоют.
        Герман 4223
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:27
    "Кончен бал, погасли свечи"-занавес! Ну, что сказать, а сказать кроме мата хорошего нечего! Вляпалась власть в т50 как и в платформу "Армата " реально не нужные армии! Армии нужен самолет типа МиГ 1.44, а не этот авиагротеск. Да и Т14, оставляет в войсках все более неготивные мысли, из за его неремонтопригодности в полевых условиях! Он для этого излишне сложный, и очень трудноремонтируемый в поле! Только в специальных боксах, и только руками высококласных профессионалов, которых катострофически не хватает, можно танк обслуживать!
    Геркулесыч
  10. Vard Сегодня, 07:58
    Движки можно поменять... А вот опыт нарабатывать начнут уже сейчас...
    Vard
  11. voyaka uh Сегодня, 09:33
    Это правильно. Если их не начать закупать, то проект заглохнет.
    А так можно постепенно доводить до ума.
    voyaka uh
  12. Салют Сегодня, 10:10
    Цитата: Logall
    Есть ощущение, что серии дождутся лишь мои внуки...

    лучше доработанный самолет, чем полуфабрикат F-35
    Салют
  13. юра харламов Сегодня, 10:20
    Ничего дождемся .с истребителями у нас не так и все плохо.беда с тяжёлыми самолётами.для вта и да.щас летают советские дрова.менять нечем
    юра харламов
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