МО РФ в 2018 году заключит контракт на закупку 12-ти Су-57 с двигателями первой очереди

Мы берём Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились. В этом году мы законтрактуем первую партию боевых самолетов Су-57 для Вооруженных Сил, мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью - 12 самолётов.

У нас был всего один полёт (с двигателем второй очереди). Вроде всё нормально, но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года.