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МО РФ в 2018 году заключит контракт на закупку 12-ти Су-57 с двигателями первой очереди
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью СМИ заявил, что главное оборонное ведомство в текущем году намерено подписать контракт на поставку партии новейших российских истребителей Су-57 в войска. Речь идёт об установочной партии в количестве 12 единиц. Информационное агентство ТАСС приводит заявление генерала Борисова:
10 из этих самолётов уже активно участвуют в лётных испытаниях.
Такое заявление замминистра обороны сделал в ходе посещения авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ им.Гагарина).
Юрий Борисов отметил, что первые два новейших истребителя Су-57 поступят в войска, вероятно, в 2019 году.
При этом замминистра обороны дал понять, что речь идёт о самолётах с двигателями так называемой первой очереди – 117С. С двигателем второй очереди Су-57 совершил пока единственный полёт, что не даёт возможности начать поставку самолётов с такими силовыми установками в войска в ближайшее время.
Из заявления Юрия Борисова:
Мы берём Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились. В этом году мы законтрактуем первую партию боевых самолетов Су-57 для Вооруженных Сил, мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью - 12 самолётов.
10 из этих самолётов уже активно участвуют в лётных испытаниях.
Такое заявление замминистра обороны сделал в ходе посещения авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ им.Гагарина).
Юрий Борисов отметил, что первые два новейших истребителя Су-57 поступят в войска, вероятно, в 2019 году.
При этом замминистра обороны дал понять, что речь идёт о самолётах с двигателями так называемой первой очереди – 117С. С двигателем второй очереди Су-57 совершил пока единственный полёт, что не даёт возможности начать поставку самолётов с такими силовыми установками в войска в ближайшее время.
Из заявления Юрия Борисова:
У нас был всего один полёт (с двигателем второй очереди). Вроде всё нормально, но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года.
Использованы фотографии: МО РФ
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