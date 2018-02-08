МИД РФ: Запад собирается осуществить вброс о влиянии "русских хакеров" на ОИ-2018

Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских Игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ («Вашингтон пост», «БаззФид» и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.).

Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация. Видим в ней знакомый сценарий: по той же схеме Россию обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определённые силы вновь пытаются использовать алгоритм «российской угрозы» олимпийскому движению.

Примечательно, что нагнетают мнимую «российскую угрозу» именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека. При этом они забывают о том, что антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям, спровоцировав активизацию под её прикрытием международных террористических и преступных группировок.