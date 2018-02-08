11:40 08 февраля
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МИД РФ: Запад собирается осуществить вброс о влиянии "русских хакеров" на ОИ-2018

Министерство иностранных дел представило комментарий по поводу возможных обвинений в адрес России в случае атак хакерами интернет-ресурсов, связанных с Олимпиадой в Пхёнчхане. В МИД РФ назвали ряд американских СМИ и интернет-порталов, которые уже получили задание от американских властей возложить вину в случае таких атак на «русских хакеров». Из публикации главного внешнеполитического ведомства:
Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских Игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ («Вашингтон пост», «БаззФид» и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.).


МИД России:
Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация. Видим в ней знакомый сценарий: по той же схеме Россию обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определённые силы вновь пытаются использовать алгоритм «российской угрозы» олимпийскому движению.



В материале говорится, что обвинения в адрес России в «подрыве международной информационной безопасности» выглядят полнейшим абсурдом хотя бы потому, что Россия уже более 20-ти лет выступает с конкретными предложениями на международной арене по совместному противодействию киберугрозам.

Из материала МИД РФ:
Примечательно, что нагнетают мнимую «российскую угрозу» именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека. При этом они забывают о том, что антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям, спровоцировав активизацию под её прикрытием международных террористических и преступных группировок.


МИД РФ: Запад собирается осуществить вброс о влиянии "русских хакеров" на ОИ-2018


В ведомстве отметили, что поддерживает контакты с южнокорейскими партнёрами в целях противодействия вероятным атакам на сетевые ресурсы зимней Олимпиады в Пхёнчхане.


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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 07:02
    Про эту "олимпиаду" давно пора забыть.Решение поехать на этот позор еще долго будет аукаться.
    210окв
    1. Logall Сегодня, 07:06
      Дмитрий, доброго утра! hi
      Ударим вирусом по недоразумению под названием Олимпийские игры! Хакеры Руси, объединяйтесь!
      Logall
      1. dik-nsk Сегодня, 07:20
        какая такая Олимпиада? знаю про соревнования в Корее во славу одной страны, про Олимпийские игры не слышал, вроде отменили уже давно, еще в 2008 нарушив все принципы
        dik-nsk
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:06
          МИД РФ: Запад собирается осуществить вброс о влиянии "русских хакеров" на ОИ-2018

          Как? "Русских хакеров" ещё не уличили в применении допинга? belay Родченкова в отставку! laughing
          СРЦ П-15
      2. влад66 Сегодня, 08:47
        Цитата: Logall
        Хакеры Руси, объединяйтесь

        Здорова Саня! drinks hi Хакеры это сделают,наши хакеры самые самые хакеры. laughing
        влад66
    2. сибиралт Сегодня, 07:11
      Россия настолько сильна, что её хаккеры будут решать кому из спортсменов на Олимпиаде давать золото. lol
      сибиралт
    3. ul_vitalii Сегодня, 07:38
      Цитата: 210окв
      Про эту "олимпиаду" давно пора забыть.Решение поехать на этот позор еще долго будет аукаться.

      Вот таким образом гады и напомнят.
      ul_vitalii
    4. Отец солдата Сегодня, 07:55
      Эта "олимпиада" один сплошной позор (((, одни каются и извиняются не зная куда еще лизнуть "партнеров", другие распустив сопли о четырехлетних тренировках как последние барыги едут за унижениями надеясь на честную борьбу с шулерами из МОК. Мне никогда еще не было так стыдно над тем, как глумятся над великой Державой, а мы только сожаления разбрасываем. (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.
      Отец солдата
  2. РусскийУзбек Сегодня, 07:12
    Мальчик трипер подцепил - это Путин всё купил!!!)))
    РусскийУзбек
    1. vkl.47 Сегодня, 08:44
      Гиннер уже не акттуально)))
      vkl.47
  3. РусскийУзбек Сегодня, 07:12
    Мальчик трипер подцепил - это Путин всё купил!!!)))
    РусскийУзбек
  4. Познающий Сегодня, 07:14
    Не-е, я о том чо попроще: recourse массовая диарея у охраны - по-любому пророссийски настроенные подсыпали... А мож охранники российских болельщиков испугались... feel
    Познающий
  5. Ингвар 72 Сегодня, 07:14
    Нашему правительству нужно не доказывать то, что мв не имеем отношения к хакерским атакам, а обращать всеобщее внимание на суть документов, которые хакеры выбрасывают.
    Ингвар 72
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:35
    Дак, нормальным людям просто плевать на эту олимпиаду !У меня только один знакомый из десятков, кого я знаю хорошо ,кто смотрит ее, но и он болеет за Северокорейцев! И клянется, что за каждую их победу нашей компании будет ставить по литру водки! good
    Геркулесыч
  7. rocket757 Сегодня, 07:42
    Нормальное такое предложение есть _ Не можешь предотвратить, возглавь!!! _ нам не поф ли, что они говорят? Пущай их, бесятся! Нам свои дела надо делать. а под такой заказанный шум, логично маскироваться!!!!
    типа - Драку заказывали??? _ Нет???? Не е-е-волнует, оплачено!!!! _
    rocket757
  8. Vard Сегодня, 07:56
    Я помню времена когда Вашингтон пост была уважаемой газетой.. Ее даже Правда цитировала... А сейчас обычная жёлтая газета...
    Vard
  9. антивирус Сегодня, 08:05
    вот такая тема достойна " руки Путина" , а то все мелочевку на него списывали...
    антивирус
  10. Hariton Laptev Сегодня, 08:22
    Ну выступили ну предупредили а толку, все равно найдут обвинят и введут новые санкции.
    Hariton Laptev
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 08:33
    А что Вован с Лексусом скажут? wassat
    a.s.zzz888
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