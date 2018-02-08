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МИД РФ: Запад собирается осуществить вброс о влиянии "русских хакеров" на ОИ-2018
Министерство иностранных дел представило комментарий по поводу возможных обвинений в адрес России в случае атак хакерами интернет-ресурсов, связанных с Олимпиадой в Пхёнчхане. В МИД РФ назвали ряд американских СМИ и интернет-порталов, которые уже получили задание от американских властей возложить вину в случае таких атак на «русских хакеров». Из публикации главного внешнеполитического ведомства:
МИД России:
В материале говорится, что обвинения в адрес России в «подрыве международной информационной безопасности» выглядят полнейшим абсурдом хотя бы потому, что Россия уже более 20-ти лет выступает с конкретными предложениями на международной арене по совместному противодействию киберугрозам.
Из материала МИД РФ:
В ведомстве отметили, что поддерживает контакты с южнокорейскими партнёрами в целях противодействия вероятным атакам на сетевые ресурсы зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских Игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ («Вашингтон пост», «БаззФид» и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.).
МИД России:
Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация. Видим в ней знакомый сценарий: по той же схеме Россию обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определённые силы вновь пытаются использовать алгоритм «российской угрозы» олимпийскому движению.
В материале говорится, что обвинения в адрес России в «подрыве международной информационной безопасности» выглядят полнейшим абсурдом хотя бы потому, что Россия уже более 20-ти лет выступает с конкретными предложениями на международной арене по совместному противодействию киберугрозам.
Из материала МИД РФ:
Примечательно, что нагнетают мнимую «российскую угрозу» именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека. При этом они забывают о том, что антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям, спровоцировав активизацию под её прикрытием международных террористических и преступных группировок.
В ведомстве отметили, что поддерживает контакты с южнокорейскими партнёрами в целях противодействия вероятным атакам на сетевые ресурсы зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
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