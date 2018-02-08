11:33 08 февраля
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Три беды Виктории Нуланд: Евросоюз, Обама и русские

Виктория Нуланд вспоминает. Было время, когда она давала советы Обаме, а Обама их игнорировал. И однажды у неё даже волосы на голове дыбом встали. Так она русских хакеров испугалась. И всё равно мистер Обама её советам насчёт жёсткого ответа русским не внял — ответил им мягко.



Об этом рассказала Сьюзан Глассер, гл. обозреватель отдела международной политики журнала «Politico».


Летом 2016 года у Виктории Нуланд проснулось шестое чувство. Оно подсказало ей: что-то идёт не так. В то время она, один из высших чинов Госдепартамента, отвечала за политику США в отношении России. И именно она «ударила в колокол», предупредив администрацию Обамы о попытке русских «дискредитировать демократический процесс» в Соединённых Штатах.

В реальности кампания Кремля «оказалась ещё более серьёзной», чем представляла Нуланд, пишет издание. Уже в конце 2015 года Нуланд было известно о взломе сервера почты Демократического национального комитета. А затем похищенные электронные письма DNC публиковались на веб-сайтах, которые, «как известно, являются российскими каналами».

И вот тогда-то волосы у неё и встали дыбом. Об этом она сама сообщила в интервью «The Global Politico».

Правительство США вначале пыталось понять, вправду ли Москва атакует избирательную систему США, а затем пыталось придумать, как же на атаку реагировать.

Сегодня Нуланд по-прежнему «критично относится» к тем действиям, которые мистер Обама предпринял по отношению к России.

По её мнению, Б. Х. Обама, в сущности, не смог принять никаких контрмер, хоть открыто, хоть тайно. Между тем действенные меры могли бы прекратить вмешательство русских, считает Нуланд.

Нуланд, напоминает журналистка, являлась «ястребом» в команде Обамы, и к особенно жёстким действиям она призывала именно тогда, когда дело доходило до России. В разговоре с Глассер она сказала, что Обама ошибся в отношении российского президента Владимира Путина — там, где речь идёт о деле по взлому серверов («Russiagate»).

Любопытно, кстати, что и сама Нуланд «была взломана» русскими. Это случилось зимой 2014 года. Она сама шутит, отмечая, что стала у русских своего рода объектом для тренировки. Русские подслушали телефонный звонок между Нуланд и послом США на Украине и затем воспроизвели в Интернете её диалог, в котором прозвучало неприличное словечко в адрес Евросоюза. Мистер Обама за это её не уволил, но смущение самой Нуланд было велико. Ей пришлось несколько раз публично оправдываться.

Напомним, дело было в феврале 2014 года. Беседа по телефону замгоссекретаря США Виктории Нуланд и посла США на Украине Джеффри Пайетта попала на сайт «Wikileaks». Нуланд послала ЕС к такой-то матери («F*ck the EU»), а затем выразила «разочарование» бездействием ЕС в отношении украинского кризиса.

Как видим, Нуланд испытывает одно разочарование за другим: то она недовольна Брюсселем, то Обамой, то русскими… Когда-то Хиллари Клинтон посоветовали бросить политику и вместо этого заваривать дома чай и печь печенье. Сдаётся нам, что домашнее печенье — всё-таки удел Нуланд.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 37

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  1. Озеленитель Сегодня, 08:04
    Интересно на каком месте волосы встали дыбом?
    Озеленитель
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:08
      А какая разница. Нуланд только для Украины была высокопоставленным чиновником из США. В России без Керри ее даже на порог Кремля не пустили.
      Аристарх Людвигович
    2. seregatara1969 Сегодня, 08:13
      так и стоят до сих пор?
      seregatara1969
      1. влад66 Сегодня, 08:51
        что домашнее печенье — всё-таки удел Нуланд.

        Вот печеньки у нее удаются на совесть,поев их целая страна заскакала и у нее унесло крышу. yes
        влад66
    3. сибиралт Сегодня, 08:15
      Пока не прекратим оправдываться на каждый глупый "наезд", так и будем в роли вечного терпилы. belay
      сибиралт
      1. volodya Сегодня, 08:35
        У нас тоже три беды, сша,ещё сша и снова сша! Если бы не их цинизм, наглая ложь и всякие пакости из под тишка, всё было бы по другому!
        volodya
    4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:36
      Сегодня, 08:04
      Интересно на каком месте волосы встали дыбом?
      И однажды у неё даже волосы на голове дыбом встали.
      a.s.zzz888
    5. Васян1971 Сегодня, 08:42
      Цитата: Озеленитель
      Интересно на каком месте волосы встали дыбом?

      Скорей всего на том, где она «была взломана» русскими. lol
      Васян1971
  2. Svarog Сегодня, 08:04
    Кто такая эта Нулонд, зачем нам о каждом американском чиновнике галлюцинации читать..?
    Svarog
    1. Вас Влад Сегодня, 08:35
      Цитата: Svarog
      Кто такая эта Нулонд,

      Да вы что не в курсе?Нулонд руководила процессом (была куратором)оранжевой революции на Украине, так сказать на месте!А у нас кто куратор , вы не в курсе?Ну расскажите по секрету,я не кому не скажу!
      Вас Влад
      1. Svarog Сегодня, 08:45
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: Svarog
        Кто такая эта Нулонд,

        Да вы что не в курсе?Нулонд руководила процессом (была куратором)оранжевой революции на Украине, так сказать на месте!А у нас кто куратор , вы не в курсе?Ну расскажите по секрету,я не кому не скажу!

        У нас ,я думаю, кураторы те, кто под санкции список не попали и те кто ельцин центр воздвигли. Это вам по секрету. Ни кому не говорите.. А что же до Нулонд, то это тупой исполнитель..Но нам даже кураторов не надо, едро - антинародная партия, все ее члены миллиардеры, которые имеют недвижимость за границей и детки их там проживают.. От того принемают антинародные законы, которые погрузили самую богатую страну мира в нищету и создали рабовладельческий строй, где основная масса народа не живет а выживает. И вы их активно поддерживаете, не стыдно?
        Svarog
        1. Вас Влад Сегодня, 08:55
          Цитата: Svarog
          У нас ,я думаю, кураторы те, кто под санкции список не попали и те кто ельцин центр воздвигли. Это вам по секрету.

          Не сварог такой номер не прокатит fellow Туда все вошли и Медведев тоже laughing ,да расскажи не держи в себе тяжело ведь!Тэфт сдулся,Сорос хоть и выделил 18 лярдов на переворот в России но вроде признал поражение!
          Цитата: Svarog
          детки их там проживают..

          Чьи кстати,конкретно!Жду внимательно wink
          Цитата: Svarog
          где основная масса народа не живет а выживает.

          Совсем вы сварог себя перед выборами не бережете,ведь не выживете lol
          Вас Влад
          1. Svarog Сегодня, 09:05
            Цитата: Вас Влад
            Не сварог такой номер не прокатит Туда все вошли и Медведев тоже ,да расскажи не держи в себе тяжело ведь!Тэфт сдулся,Сорос хоть и выделил 18 лярдов на переворот в России но вроде признал поражение!

            Естественно, нельзя же всех агентов сдавать))

            Цитата: Вас Влад
            Чьи кстати,конкретно!Жду внимательно

            хаахх веселите... А что вы не знали? https://www.youtube.com/watch?v=ZVB24TZd5CI, https://www.youtube.com/watch?v=xLwicTbCDNw,https
            ://www.youtube.com/watch?v=JlAb37IyaDU, если вам этого мало, скажите, еще накидаю.. А то вы видно инопланетянин, коли о таких фактах не знаете..
            Svarog
            1. Вас Влад Сегодня, 09:15
              Вы эти ссылки можете засунуть себе,вы груздём назвались?Вы конкретно написали
              Цитата: Svarog
              и детки их там проживают

              Ещё раз спрашиваю у вас yes у кого конкретно?
              Вас Влад
              1. Svarog Сегодня, 09:25
                Цитата: Вас Влад
                Вы эти ссылки можете засунуть себе,вы груздём назвались?Вы конкретно написали
                Цитата: Svarog
                и детки их там проживают

                Ещё раз спрашиваю у вас yes у кого конкретно?

                Еще раз вам отвечаю, видео посмотрите, куда уже конкретнее, не заставляйте меня думать, что вы не способны воспринимать информацию))) Хотя судя по вашей настойчивости , я наверно прав))
                Svarog
                1. Вас Влад Сегодня, 09:33
                  Цитата: Svarog
                  Еще раз вам отвечаю, видео посмотрите,

                  Художественное кино я и сам умею снимать wink Там за враньё не с кого спросить yes
                  Так вот Сварог, опять у вас случилась детская неожиданность при людно!Опять вы наврали laughing Ай не хорошо request А так красиво пел(врал) hi Нет не у кого из правительства России детей за границей!Об этом заранее всех предупредили перед бучей и сделали предупреждение.
                  Вас Влад
                  1. Svarog Сегодня, 09:38
                    Цитата: Вас Влад
                    Цитата: Svarog
                    Еще раз вам отвечаю, видео посмотрите,

                    Художественное кино я и сам умею снимать wink Там за враньё не с кого спросить yes
                    Так вот Сварог, опять у вас случилась детская неожиданность при людно!Опять вы наврали laughing Ай не хорошо request А так красиво пел(врал) hi Нет не у кого из правительства России детей за границей!Об этом заранее всех предупредили перед бучей и сделали предупреждение.

                    Вам нужно к доктору)) Вы отрицаете объективную реальность)) Художественное кино говорите умеете снимать) Ну так снимите опровержение)) Жду опровержения.. Назвались груздем.. вперед.. Все же смешной вы очень, забавляете меня постоянно..
                    Svarog
                    1. Вас Влад Сегодня, 09:46
                      Цитата: Svarog
                      Художественное кино говорите умеете снимать)

                      Моё кино личного плана,так что вам оно не к чему!
                      Цитата: Svarog
                      Вы отрицаете объективную реальность)

                      Рассмешили laughing объективная реальность такова,все дети людей кто сидит в правительстве России находятся в России!Вы врун, причём врёте постоянно(злостный)!У вас совести, ну от слова совсем нет belay
                      Вас Влад
                      1. Svarog Сегодня, 09:51
                        Цитата: Вас Влад
                        Моё кино личного плана,так что вам оно не к чему!

                        Мы же с вами тут не личное обсуждаем, опять съезжаете с темы. Напомню мы обсуждали кино, которое гуляет по просторам интернета, где рассказывают, о жизни детей наших единоросов и прочей элиты. Вы сказали, что сами такое кино сможете снять. Жду.. Ваше личное меня не интересует, а вот как вы снимите опровержение - это очень интересно. И еще интересно то, что до сих пор ни кто эти фильмы не опроверг. Более того, Усманов там на Навального в суд подавал, за фильм НЕДИМОН, не знаете, каков итог?
                        Svarog
                2. Вас Влад Сегодня, 09:37
                  Цитата: Svarog
                  что вы не способны воспринимать информацию

                  Я её давно воспринял wink
                  Так что с вами делать,патологический(ну не может удержаться) врунишка?
                  Вас Влад
                3. Вас Влад Сегодня, 09:58
                  Цитата: Svarog
                  Вы сказали, что сами такое кино сможете снять. Жду.. Ваше личное меня не интересует, а вот как вы снимите опровержение - это очень интересно.

                  Опять врёте laughing Да что же это такое!Где,ну где я такое писал!Утопающий хватается за соломинку, а она уже выскальзывает lol
                  Вас Влад
                  1. Svarog Сегодня, 10:02
                    Цитата: Вас Влад
                    Опять врёте Да что же это такое!Где,ну где я такое писал!

                    У меня два предположения, первое, вы либо трудитесь под этим ником не один и по этому не знаете, кто из вас, что пишет.. Второе у вас серьезные изминения в психике, которые непременно нужно исследовать..
                    Цитата: Вас Влад
                    Еще раз вам отвечаю, видео посмотрите,
                    Художественное кино я и сам умею снимать
                    Svarog
                    1. Вас Влад Сегодня, 10:04
                      Цитата: Svarog
                      Художественное кино я и сам умею снимать

                      И что, умею я снимать художественное кино,что дальше то чудной вы человек lol
                      Вас Влад
        2. Вас Влад Сегодня, 09:06
          Вот он кстати:
          Администрация президента
          1. Руководитель администрации президента Антон Вайно
          2. Первый замруководителя администрации президента Алексей Громов
          3. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко
          4. Замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов
          5. Замруководителя администрации президента Владимир Островенко
          6. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
          7. Руководитель протокола президента Владислав Китаев
          8. Помощник президента Андрей Белоусов
          9. Помощник президента Лариса Брысева
          10. Помощник президента Владислав Сурков
          11. Помощник президента Игорь Левитин
          12. Помощник президента Владимир Кожин
          13. Помощник президента Юрий Ушаков
          14. Помощник президента Андрей Фурсенко
          15. Помощник президента Николай Цуканов
          16. Помощник президента Константин Чуйченко
          17. Помощник президента Евгений Школов
          18. Помощник президента Игорь Щеголев
          19. Советник президента Александр Бедрицкий
          20. Советник президента Сергей Глазьев
          21. Советник президента Сергей Григоров
          22. Советник президента Герман Клименко
          23. Советник президента Антон Кобяков
          24. Советник президента Александра Левицкая
          25. Советник президента Владимир Толстой
          26. Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов
          27. Советник президента Вениамин Яковлев
          28. Полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев
          29. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх
          30. Полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов
          31. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова
          32. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
          33. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
          34. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов
          35. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев
          36. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев
          37. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
          38. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
          39. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов
          40. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских
          41. Начальник управления администрации президента по внешней политике Александр Манжосин
          42. Начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов
          43. Начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун
          Правительство
          44. Премьер-министр Дмитрий Медведев
          45. Первый вице-премьер Игорь Шувалов
          46. Руководитель аппарата правительства Сергей Приходько
          47. Зампредседателя правительства Александр Хлопонин
          48. Зампредседателя правительства Виталий Мутко
          49. Зампредседателя правительства Аркадий Дворкович
          50. Зампредседателя правительства Ольга Голодец
          51. Зампредседателя правительства Дмитрий Козак
          52. Зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин
          53. Министр Открытого правительства Михаил Абызов
          54. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев
          55. Руководитель МЧС Владимир Пучков
          56. Министр связи Николай Никифоров
          57. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень
          58. Министр культуры Владимир Мединский

          59. Министр обороны Сергей Шойгу
          60. Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин
          61. Министр образования Ольга Васильева
          62. Министр энергетики Александр Новак
          63. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
          64. Министр финансов Антон Силуанов
          65. Министр иностранных дел Сергей Лавров
          66. Руководитель Минздрава Вероника Скворцова
          67. Руководитель Минпромторга Денис Мантуров
          68. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
          69. Министр юстиции Александр Коновалов
          70. Министр труда Максим Топилин
          71. Руководитель Минприроды Сергей Донской
          72. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
          73. Министр спорта Павел Колобков
          74. Министр транспорта Максим Соколов
          Другие высокопоставленные политические деятели
          75. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
          76. Директор СВР Сергей Нарышкин
          77. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
          78. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
          79. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
          80. Руководитель ФТС Владимир Булавин
          81. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов
          82. Руководитель ГРУ Игорь Колобов
          83. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев
          84. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
          85. Мэр Москвы Сергей Собянин
          86. Генпрокурор Юрий Чайка
          87. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин
          88. Руководитель Росгвардии Виктор Золотов
          89. Директор ФСО Дмитрий Кочнев
          90. Директор ФСБ Алдександр Бортников
          91. Руководитель Росархива Андрей Артизов
          92. Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
          93. Начальник главного управления специальных программ президента Александр Линец
          94. Управляющий делами президента Александр Колпаков
          95. Директор государственной фельдъегерской службы Валерий Тихонов
          96. Предправления «Газпрома Алексей Миллер
          97. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
          98. Президент Сбербанка Герман Греф
          99. Гендиректор «РЖД» Олег Белозеров
          100. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин
          101. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов
          102. Бывший гендиректор «Россетей» Олег Бударгин
          103. Председатель gравления «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук
          104. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев
          105. председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев
          106. Председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов
          107. Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов
          108. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев

          109. Президент «Башнефти» Андрей Шишкин
          110. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
          111. Предправления — гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов
          112. Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков
          113. Президент алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов
          114. Главный исполнительный директор компании «Сахалин Энерджи» Роман Дашков
          Вас Влад
          1. Вас Влад Сегодня, 09:10
            А вот продолжение:
            «Список олигархов»
            1. Александр Абрамов
            2. Роман Абрамович
            3. Араз Агаларов
            4. Фархад Ахмедов
            5. Вагит Алекперов
            6. Игорь Алтушкин
            7. Алексей Ананьев
            8. Дмитрий Ананьев
            9. Василий Анисимов
            10. Роман Авдеев
            11. Петр Авен
            12. Елена Батурина
            13. Алексей Богачев
            14. Владимир Богданов
            15. Леонид Богуславский
            16. Андрей Бокарев
            17. Олег Бойко
            18. Николай Буйнов
            19. Олег Дерипаска
            20. Александр Джапаридзе
            21. Леонид Федун
            22. Глеб Фетисов
            23. Михаил Фридман
            24. Александр Фролов
            25. Филарет Гальчев
            26. Сергей Галицкий
            27. Валентин Гапонцев
            28. Сергей Гордеев
            29. Андрей Гурьев
            30. Юрий Гущин
            31. Михаил Гуцериев
            32. Саит-Салам Гуцериев
            33. Зарах Илиев
            34. Дмитрий Каменщик
            35. Вячеслав Кантор
            36. Самвел Карапетян
            37. Евгений Касперский
            38. Сергей Кациев
            39. Сулейман Керимов
            40. Игорь Кесаев
            41. Данил Хачатуров
            42. Герман Хан
            43. Виктор Харитонин
            44. Александр Клячин
            45. Петр Кондрашов
            46. Андрей Косогов
            47. Юрий Ковальчук
            48. Андрей Козицын
            49. Алексей Кузьмичев
            50. Лев Кветной
            51. Владимир Лисин
            52. Анатолий Ломакин
            53. Зиявудин Магомедов
            54. Игорь Макаров
            55. Искандер Махмудов
            56. Александр Мамут
            57. Андрей Мельниченко
            58. Леонид Михельсон
            59. Юрий Мильнер
            60. Борис Минц
            61. Андрей Молчанов
            62. Алексей Мордашов
            63. Вадим Мошкович
            64. Александр Несис
            65. Год Нисанов
            66. Александр Пономаренко
            67. Сергей Попов
            68. Владимир Потанин
            69. Михаил Прохоров
            70. Дмитрий Пумпянский
            71. Мегдет Рахимкулов
            72. Андрей Раппопорт
            73. Виктор Рашников
            74. Аркадий Ротенберг
            75. Борис Ротенберг
            76. Дмитрий Рыболовлев
            77. Айрат Шаймиев
            78. Радик Шаймиев
            79. Кирилл Шамалов
            80. Юрий Шефлер
            81. Альберт Шигабутдинов
            82. Микаил Шишханов
            83. Леонид Симановский
            84. Андрей Скоч
            85. Александр Скоробогатько
            86. Рустем Сультеев
            87. Александр Светаков
            88. Геннадий Тимченко
            89. Олег Тиньков
            90. Роман Троценко
            91. Алишер Усманов
            92. Виктор Вексельберг
            93. Аркадий Волож
            94. Вадим Якунин
            95. Владимир Евтушенков
            96. Бизнесмен Гавриил Юшваев
            Вас Влад
  3. Отец солдата Сегодня, 08:05
    Остановите этот печатный станок зеленых бумажек под названием "америка" и вся их американская мечта рухнет. Общество барыг и политических хамов, исчадие зла и подлости на планете Земля.
    Отец солдата
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:06
    А не хочет ли сказать глубоко неуважаемая Нуланд, что Хусейныч агент Кремля?!
    Ушлый_башкорт
    1. AlexVas44 Сегодня, 08:16
      Цитата: Ушлый_башкорт
      А не хочет ли сказать глубоко неуважаемая Нуланд, что Хусейныч агент Кремля?!

      Ух ты!!! А что, карточку прапорщик подписал? soldier
      AlexVas44
  5. Познающий Сегодня, 08:11
    " Как видим, Нуланд испытывает одно разочарование за другим..."- ну что тут сказать...
    Познающий
  6. злой партизан Сегодня, 08:22
    Нуланд метила в Госсекретари. yes Но тут пришёл Трамп и всё ей обломал... sad
    Где-то в сети есть фотка, на которой запечатлены сотрудники Госдепа во время оглашения результатов выборов президента США. На их лица было больно смотреть даже мне winked . Нуланд была там же... lol
    злой партизан
  7. ded100 Сегодня, 08:23
    И четвертая беда маразм! wassat
    ded100
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 08:31
    Как видим, Нуланд испытывает одно разочарование за другим: то она недовольна Брюсселем, то Обамой, то русскими…

    ...это уже диагноз, надо бы ей к психиатру наведаться.. bully
    a.s.zzz888
  9. Васян1971 Сегодня, 08:40
    " По её мнению, Б. Х. Обама, в сущности, не смог принять никаких контрмер, хоть открыто, хоть тайно."
    А может и Хусейныч был агентом Кремля тоже?
    Васян1971
  10. rocket757 Сегодня, 10:11
    Отставные, бывшие они такие ... теперь можно порассказать, что без них оно ничего б не свершилось никак!!!
    Впрочем, у некоторых даж здравый смысл как бы просыпается! Но это не тот случай.
    rocket757
  11. 23424636 Сегодня, 10:17
    после того как Виты Нудельман (виктория нуланд) одесской еврей-ки, стали волосы дыбом на лобке она подумала не сменить ли мне пол на что Обама улыбнулся, -это все происки русских хакеров.
    23424636
  12. Архивариус Вася Сегодня, 10:18
    Намек на то что скоро появятся новые "Печеньки" ?

    P.S. Мне например "Юбилейное" нравится с лесным орехом, ещё со школы))
    Архивариус Вася
  13. bratchanin3 Сегодня, 10:48
    Автор, для чего то, живописует "благородные" переживания американской высокопоставленной тётки, а мне это надо? Конечно терпёжу не хватило дочитать до конца.
    bratchanin3
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