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Три беды Виктории Нуланд: Евросоюз, Обама и русские
Виктория Нуланд вспоминает. Было время, когда она давала советы Обаме, а Обама их игнорировал. И однажды у неё даже волосы на голове дыбом встали. Так она русских хакеров испугалась. И всё равно мистер Обама её советам насчёт жёсткого ответа русским не внял — ответил им мягко.
Об этом рассказала Сьюзан Глассер, гл. обозреватель отдела международной политики журнала «Politico».
Летом 2016 года у Виктории Нуланд проснулось шестое чувство. Оно подсказало ей: что-то идёт не так. В то время она, один из высших чинов Госдепартамента, отвечала за политику США в отношении России. И именно она «ударила в колокол», предупредив администрацию Обамы о попытке русских «дискредитировать демократический процесс» в Соединённых Штатах.
В реальности кампания Кремля «оказалась ещё более серьёзной», чем представляла Нуланд, пишет издание. Уже в конце 2015 года Нуланд было известно о взломе сервера почты Демократического национального комитета. А затем похищенные электронные письма DNC публиковались на веб-сайтах, которые, «как известно, являются российскими каналами».
И вот тогда-то волосы у неё и встали дыбом. Об этом она сама сообщила в интервью «The Global Politico».
Правительство США вначале пыталось понять, вправду ли Москва атакует избирательную систему США, а затем пыталось придумать, как же на атаку реагировать.
Сегодня Нуланд по-прежнему «критично относится» к тем действиям, которые мистер Обама предпринял по отношению к России.
По её мнению, Б. Х. Обама, в сущности, не смог принять никаких контрмер, хоть открыто, хоть тайно. Между тем действенные меры могли бы прекратить вмешательство русских, считает Нуланд.
Нуланд, напоминает журналистка, являлась «ястребом» в команде Обамы, и к особенно жёстким действиям она призывала именно тогда, когда дело доходило до России. В разговоре с Глассер она сказала, что Обама ошибся в отношении российского президента Владимира Путина — там, где речь идёт о деле по взлому серверов («Russiagate»).
Любопытно, кстати, что и сама Нуланд «была взломана» русскими. Это случилось зимой 2014 года. Она сама шутит, отмечая, что стала у русских своего рода объектом для тренировки. Русские подслушали телефонный звонок между Нуланд и послом США на Украине и затем воспроизвели в Интернете её диалог, в котором прозвучало неприличное словечко в адрес Евросоюза. Мистер Обама за это её не уволил, но смущение самой Нуланд было велико. Ей пришлось несколько раз публично оправдываться.
Напомним, дело было в феврале 2014 года. Беседа по телефону замгоссекретаря США Виктории Нуланд и посла США на Украине Джеффри Пайетта попала на сайт «Wikileaks». Нуланд послала ЕС к такой-то матери («F*ck the EU»), а затем выразила «разочарование» бездействием ЕС в отношении украинского кризиса.
Как видим, Нуланд испытывает одно разочарование за другим: то она недовольна Брюсселем, то Обамой, то русскими… Когда-то Хиллари Клинтон посоветовали бросить политику и вместо этого заваривать дома чай и печь печенье. Сдаётся нам, что домашнее печенье — всё-таки удел Нуланд.
Об этом рассказала Сьюзан Глассер, гл. обозреватель отдела международной политики журнала «Politico».
Летом 2016 года у Виктории Нуланд проснулось шестое чувство. Оно подсказало ей: что-то идёт не так. В то время она, один из высших чинов Госдепартамента, отвечала за политику США в отношении России. И именно она «ударила в колокол», предупредив администрацию Обамы о попытке русских «дискредитировать демократический процесс» в Соединённых Штатах.
В реальности кампания Кремля «оказалась ещё более серьёзной», чем представляла Нуланд, пишет издание. Уже в конце 2015 года Нуланд было известно о взломе сервера почты Демократического национального комитета. А затем похищенные электронные письма DNC публиковались на веб-сайтах, которые, «как известно, являются российскими каналами».
И вот тогда-то волосы у неё и встали дыбом. Об этом она сама сообщила в интервью «The Global Politico».
Правительство США вначале пыталось понять, вправду ли Москва атакует избирательную систему США, а затем пыталось придумать, как же на атаку реагировать.
Сегодня Нуланд по-прежнему «критично относится» к тем действиям, которые мистер Обама предпринял по отношению к России.
По её мнению, Б. Х. Обама, в сущности, не смог принять никаких контрмер, хоть открыто, хоть тайно. Между тем действенные меры могли бы прекратить вмешательство русских, считает Нуланд.
Нуланд, напоминает журналистка, являлась «ястребом» в команде Обамы, и к особенно жёстким действиям она призывала именно тогда, когда дело доходило до России. В разговоре с Глассер она сказала, что Обама ошибся в отношении российского президента Владимира Путина — там, где речь идёт о деле по взлому серверов («Russiagate»).
Любопытно, кстати, что и сама Нуланд «была взломана» русскими. Это случилось зимой 2014 года. Она сама шутит, отмечая, что стала у русских своего рода объектом для тренировки. Русские подслушали телефонный звонок между Нуланд и послом США на Украине и затем воспроизвели в Интернете её диалог, в котором прозвучало неприличное словечко в адрес Евросоюза. Мистер Обама за это её не уволил, но смущение самой Нуланд было велико. Ей пришлось несколько раз публично оправдываться.
Напомним, дело было в феврале 2014 года. Беседа по телефону замгоссекретаря США Виктории Нуланд и посла США на Украине Джеффри Пайетта попала на сайт «Wikileaks». Нуланд послала ЕС к такой-то матери («F*ck the EU»), а затем выразила «разочарование» бездействием ЕС в отношении украинского кризиса.
Как видим, Нуланд испытывает одно разочарование за другим: то она недовольна Брюсселем, то Обамой, то русскими… Когда-то Хиллари Клинтон посоветовали бросить политику и вместо этого заваривать дома чай и печь печенье. Сдаётся нам, что домашнее печенье — всё-таки удел Нуланд.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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