Мэттис: необходимо повысить порог применения ядерного оружия

(Ядерное) Сдерживание динамично. Оно изменяется из года в год, из десятилетия в десятилетие. Мы должны принять меры по отношению к (ядерному) сдерживанию в его нынешнем виде (...), идея заключается в том, чтобы повысить порог (применения ядерного оружия)

И эта страна могла предположить, что если бы она использовала в боевых действиях с применением обычных вооружений ядерную бомбу малой мощности, то мы не отреагируем ядерной бомбой с очень высокой мощностью. Наш ответ на это – сделать бомбу малой мощности и сказать: "Не заблуждайтесь, это (ядерное) сдерживание"