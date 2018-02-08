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Мэттис: необходимо повысить порог применения ядерного оружия
США хотят повысить порог применения ядерного оружия в связи с политикой ядерного сдерживания, передает ТАСС заявление министра обороны страны Джеймса Мэттиса.
- сказал Мэттис, комментируя намерения США создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования.
По его словам, в ситуации с ядерным сдерживанием Вашингтон «полагает, что есть ряд стран, которые могут заблуждаться – в особенности одна».
- заявил министр.
Он также напомнил слова экс-госсекретаря Генри Киссинджера, который предостерегал США от понижения порога применения ядерного оружия.
В опубликованной недавно обновленной ядерной доктрине США изложены планы уменьшения мощности части имеющихся в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также разработки ядерной крылатой ракеты морского базирования. С точки зрения Пентагона, крылатая ракета позволит Америке обеспечить «нестратегическое (ядерное) региональное присутствие».
«Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания (новой ядерной) крылатой ракеты морского базирования», – говорится в тексте доктрины.
(Ядерное) Сдерживание динамично. Оно изменяется из года в год, из десятилетия в десятилетие. Мы должны принять меры по отношению к (ядерному) сдерживанию в его нынешнем виде (...), идея заключается в том, чтобы повысить порог (применения ядерного оружия)
- сказал Мэттис, комментируя намерения США создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования.
По его словам, в ситуации с ядерным сдерживанием Вашингтон «полагает, что есть ряд стран, которые могут заблуждаться – в особенности одна».
И эта страна могла предположить, что если бы она использовала в боевых действиях с применением обычных вооружений ядерную бомбу малой мощности, то мы не отреагируем ядерной бомбой с очень высокой мощностью. Наш ответ на это – сделать бомбу малой мощности и сказать: "Не заблуждайтесь, это (ядерное) сдерживание"
- заявил министр.
Он также напомнил слова экс-госсекретаря Генри Киссинджера, который предостерегал США от понижения порога применения ядерного оружия.
В опубликованной недавно обновленной ядерной доктрине США изложены планы уменьшения мощности части имеющихся в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также разработки ядерной крылатой ракеты морского базирования. С точки зрения Пентагона, крылатая ракета позволит Америке обеспечить «нестратегическое (ядерное) региональное присутствие».
«Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания (новой ядерной) крылатой ракеты морского базирования», – говорится в тексте доктрины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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