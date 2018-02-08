11:37 08 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Мэттис: необходимо повысить порог применения ядерного оружия

США хотят повысить порог применения ядерного оружия в связи с политикой ядерного сдерживания, передает ТАСС заявление министра обороны страны Джеймса Мэттиса.



(Ядерное) Сдерживание динамично. Оно изменяется из года в год, из десятилетия в десятилетие. Мы должны принять меры по отношению к (ядерному) сдерживанию в его нынешнем виде (...), идея заключается в том, чтобы повысить порог (применения ядерного оружия)

- сказал Мэттис, комментируя намерения США создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования.


По его словам, в ситуации с ядерным сдерживанием Вашингтон «полагает, что есть ряд стран, которые могут заблуждаться – в особенности одна».

И эта страна могла предположить, что если бы она использовала в боевых действиях с применением обычных вооружений ядерную бомбу малой мощности, то мы не отреагируем ядерной бомбой с очень высокой мощностью. Наш ответ на это – сделать бомбу малой мощности и сказать: "Не заблуждайтесь, это (ядерное) сдерживание"

- заявил министр.

Он также напомнил слова экс-госсекретаря Генри Киссинджера, который предостерегал США от понижения порога применения ядерного оружия.

В опубликованной недавно обновленной ядерной доктрине США изложены планы уменьшения мощности части имеющихся в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также разработки ядерной крылатой ракеты морского базирования. С точки зрения Пентагона, крылатая ракета позволит Америке обеспечить «нестратегическое (ядерное) региональное присутствие».

«Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания (новой ядерной) крылатой ракеты морского базирования», – говорится в тексте доктрины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 08:35
    Ну дураки... Право слово... Насмотрелись фильмов и думают это все так просто сойдёт им с рук...
    Vard
    1. Teberii Сегодня, 08:37
      Весь Мир в труху-прям сейчас.
      Teberii
      1. volodya Сегодня, 08:43
        Интересная доктрина и главное во всём виноваты русские!
        volodya
      2. dorz Сегодня, 08:45
        Это американцы заблуждаются, что применив ядерный заряд малой мощности, Россия не применит МБР.
        dorz
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:04
          dorz Сегодня, 08:45 ↑ Новый
          Это американцы заблуждаются, что применив ядерный заряд малой мощности, Россия не применит МБР.
          С языка сняли. Я вот тоже поражаюсь "умственным способностям" американских говорящих голов. У них совсем мозги атрофировались? Типа мы по вам пульнем не сильно мощными зарядами, а вы нам в ответ ни-ни, бо низзяяяя...
          Ну прав же был покойный Задорнов, и тысячу раз Лавров, сплошные ДБ fool
          Варяг_0711
          1. Железякин Сегодня, 10:09
            Не заметил я упоменания России в прямую. Да и вряд-ли штаты говорят о нашем ядреном оружии как о бомбе малой мощности. Скорее речь о Карее.
            Железякин
            1. стайер Сегодня, 11:17
              Цитата: Железякин
              Не заметил я упоменания России в прямую. Да и вряд-ли штаты говорят о нашем ядреном оружии как о бомбе малой мощности. Скорее речь о Карее.

              Дак и о Корее нет упоминания. В этом фишка, все думают об одной стране, а они о совсем другой. А на самом деле, по факту, это может быть любая страна. Т.е. когда придет время применить ЯО, амeрикосы скажут, а мы эту страну и имели ввиду в своей доктрине, а вы какую?
              стайер
    2. Отец солдата Сегодня, 08:46
      В ответ на ядерную бомбу "малой" мощности, всегда прилетает обычная на десятки килотонн. Еще в СССР была разработана система "Периметр", предполагающая гарантированный ответный ядерный удар без вмешательства человека в случае даже когда будет уничтожено руководство страны которому дано право на отдание приказа о применении ядерного оружия.
      Отец солдата
    3. Starover_Z Сегодня, 08:47
      «Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания (новой ядерной) крылатой ракеты морского базирования»
      Захотите провести испытания - проводите на местах разработки и производства и не парьте никому нервы !
      Starover_Z
    4. Chertt Сегодня, 08:56
      Я не то чтобы против умереть, Мне не нравится, что время всеобщей смерти выбирает матрасник с лицом кастрата
      Chertt
      1. Васся Вассин Сегодня, 09:54
        У вас оговорка. Вы с казали с "лицом", поправьтесь пожалуйста.
        Васся Вассин
    5. влад66 Сегодня, 09:01
      «Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания (новой ядерной) крылатой ракеты морского базирования»

      А ведь посцыкивают полосатики.знают что гарантировано получат в моську в ответ.
      влад66
    6. vkl.47 Сегодня, 09:12
      То есть мы должны всё сократить а они только подумают. Наглая ванючая псина а не бешенный пёс.
      vkl.47
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:40
        Сокращать Россия свой ВПК не будет, а наоборот -только будет уссиливать и наращивать.

        А этого козла Мэттиса надо запихнуть в эпицентр ядерного взрыва, который будет на Капитлиойском холме -пущай на себе ощутит все прелести ЯО!
        Дмитрий Беловецкий
      2. korvin1976 Сегодня, 09:52
        А им по сути сокращать не чего. Их топоры морского базирования с ЯБЧ списаны и разобраны уже давно. Нет у них таких таких носителей морского базирования, по этому и копошатся. Пока это они смогут разработать-доработать, что то нужной кондиции, а у нас есть.
        Жаба их душит и сфинктер производит сжимающиеся движения
        korvin1976
  2. Балу Сегодня, 08:38
    США хотят повысить порог применения ядерного оружия в связи с политикой ядерного сдерживания, передает ТАСС заявление министра обороны страны Джеймса Мэттиса.

    Ответ России должен быть симметричным, ждем. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия оставляет за собой право применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение. angry
    Балу
    1. volodya Сегодня, 08:52
      Чем больше у нас воздержаностеи и всяких сожалений, тем наглее они становятся! Надо отвечать на каждую пакость!
      volodya
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:38
    Не унимается пёс войны, походу зарабатывает доп.паёк... laughing
    a.s.zzz888
    1. Васян1971 Сегодня, 08:47
      Цитата: a.s.zzz888
      Не унимается пёс войны, походу зарабатывает доп.паёк... laughing

      Бешеный пёс!
      Васян1971
      1. Варяг_0711 Сегодня, 09:07
        Да какой он на хрен пёс, так обычная шавка облезлая!
        Варяг_0711
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:41
    И эта страна могла предположить, что если бы она использовала в боевых действиях с применением обычных вооружений ядерную бомбу малой мощности, то мы не отреагируем ядерной бомбой с очень высокой мощностью. Наш ответ на это – сделать бомбу малой мощности и сказать: "Не заблуждайтесь, это (ядерное) сдерживание"
    Напомнило. feel wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. g1washntwn Сегодня, 09:28
      Поди еще и высшее образование у мамзельки ... Университет имени "мэра Киева"? :)
      g1washntwn
  5. Hariton Laptev Сегодня, 08:43
    Если , если,если , а вот если не сходить ли господам матрасникам в пеший эро тур
    Hariton Laptev
  6. Салют Сегодня, 08:43
    Вашингтон «полагает, что есть ряд стран, которые могут заблуждаться – в особенности одна»

    это он о ком? о США? самокритично))
    Салют
  7. Васян1971 Сегодня, 08:46
    " По его словам, в ситуации с ядерным сдерживанием Вашингтон «полагает, что есть ряд стран, которые могут заблуждаться – в особенности одна»."
    Осталось добавить "не только лишь все". Киевский мэр покусал, однозначно.
    Васян1971
  8. Васян1971 Сегодня, 08:49
    " «Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания (новой ядерной) крылатой ракеты морского базирования», – говорится в тексте доктрины."
    Вы, типа, на коленки встаньте, а мы МОЖЕТ БЫТЬ...
    Васян1971
  9. частное лицо Сегодня, 08:49
    "Не заблуждайтесь, это (ядерное) сдерживание",
    Ну да а как по другому кроме как скинуть бомбу . Ага скинул маленькую бомбу, а в ответку ведь может прилететь так что мало не покажется. ДЕБИЛЫ!!!!!
    частное лицо
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 08:55
    «Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания (новой ядерной) крылатой ракеты морского базирования», – говорится в тексте доктрины.
    Вывод : ничего сокращать нельзя , средства доставки совершенствовать , на работы по гиперзвуку и Статусу денег не жалеть . Иначе на шею сядут и ноги свесят , а то и в неудобную позу поставят..
    КВУ-НСвД
  11. Mestny Сегодня, 08:58
    Вероятно необходимо ответно заявить, что "есть некоторые страны, в особенности одна", которые полагают, что война будет вестись в тысячах километров от их границ с применением ЯО малой мощности.
    Она, эта страна ошибается - при любой попытке начала войны против России война будет вестись непосредственно на территории этой заблуждающейся страны с применением ЯО большой мощности и всех возможных способов доставки такового на её территорию.
    Mestny
  12. NordUral Сегодня, 09:25
    Заблудился песик в трех соснах англосаксонской исключительности. Полечил бы кто, беднягу.
    NordUral
  13. keeper03 Сегодня, 09:31
    США могут пересмотреть замыслы создания (новой ядерной) крылатой ракеты морского базирования
    , а могут и не пересмотреть ! laughing Мэтис, иди уже на пенсию и не мути воду !!! Дураков больше нет ! soldier angry
    keeper03
  14. Виктор-М Сегодня, 09:34
    По словам Джеймса Мэттиса, в ситуации с ядерным сдерживанием Вашингтон «полагает, что есть ряд стран, которые могут заблуждаться – в особенности одна».
    И эта страна могла предположить, что если бы она использовала в боевых действиях с применением обычных вооружений ядерную бомбу малой мощности, то мы не отреагируем ядерной бомбой с очень высокой мощностью. Наш ответ на это – сделать бомбу малой мощности и сказать: "Не заблуждайтесь, это (ядерное) сдерживание"

    Перевод : Если какая то страна, а именно "одна", думает, что может сопротивляться нашему присутствию на её территории, то мы покажем ей наше право присутствовать там, где мы захотим, с применением любого оружия, в том числе и ядерного.
    Виктор-М
  15. rocket757 Сегодня, 10:08
    Надеюсь дурных нема, ни у нас ни у наших западных "партнёров".
    Делов и так наделали все, следующий шаг может быть последним для всех же!
    Никакие угрозы тут не нужны и так на обрыве стоим, один не правильный шаг и всё.
    rocket757
  16. Alex-a832 Сегодня, 11:00
    Есть одна страна со звёздно-полосатым флагом, не станем её называть, которая наивно возомнила, что на глобальный неядерный удар другая страна, приемница СССР, которую тоже называть не станем, ответит ей только неядерным или тактическим ядерным оружием. Не надейтесь!
    Прилетит сразу, много и качественно! Так, что для наблюдения лунного пейзажа не надо будет лететь в космос.
    Осознание этого приведёт к породолжению условно мирного сосуществования.
    Alex-a832
  17. Vortex Сегодня, 11:19
    США катастрофически отстали от России в разработках и производстве наступательного ЯО, и Мэттис об этом прекрасно осведомлён. Заявление Мэттиса - обыкновенный пустой звук для внутреннего потребления, от очередной американской "говорящей головы".
    Vortex
Картина дня