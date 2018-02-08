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Тягнибок рассказал, какие регионы Украины планируют забрать поляки
Новый польский закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, фактически указывает на территориальные претензии к Украине, передает РИА Новости заявление лидера украинской националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока.
По его мнению, новый польский закон оказывает влияние и на конфликт в Донбассе.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны.
Петр Порошенко уже назвал закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.
«Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми», – написал президент Украины в «Фейсбуке».
Польский закон о "бандеровской идеологии" имеет дальновидные мотивации. Во-первых, этот закон направлен на ассимиляцию украинцев, которые работают в Польше. Во-вторых, обратите внимание, в этом законе поляки, называя современную территорию современной Галичины и Волыни, очертили ее как Восточная Малопольша. Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что возможно будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к Украине,сказал Тягнибок в эфире канала NewOne.
По его мнению, новый польский закон оказывает влияние и на конфликт в Донбассе.
Поляки сегодня открыли второй фронт против Украины. Потому что они должны понимать, что с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только Украину ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу,сказал лидер партии.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны.
Петр Порошенко уже назвал закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.
«Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми», – написал президент Украины в «Фейсбуке».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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