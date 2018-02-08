11:37 08 февраля
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Тягнибок рассказал, какие регионы Украины планируют забрать поляки

Новый польский закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, фактически указывает на территориальные претензии к Украине, передает РИА Новости заявление лидера украинской националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока.



Польский закон о "бандеровской идеологии" имеет дальновидные мотивации. Во-первых, этот закон направлен на ассимиляцию украинцев, которые работают в Польше. Во-вторых, обратите внимание, в этом законе поляки, называя современную территорию современной Галичины и Волыни, очертили ее как Восточная Малопольша. Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что возможно будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к Украине,
сказал Тягнибок в эфире канала NewOne.


По его мнению, новый польский закон оказывает влияние и на конфликт в Донбассе.

Поляки сегодня открыли второй фронт против Украины. Потому что они должны понимать, что с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только Украину ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу,
сказал лидер партии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны.

Петр Порошенко уже назвал закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

«Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми», – написал президент Украины в «Фейсбуке».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 08:57
    Та не можэ такого буты!
    Ну чо, мысдобульники? трезветь начинаем?
    Диванный Хенераль
    1. Chertt Сегодня, 08:59
      Труп украины не просто скоро проплывет мимо, Но и будет изрядно обкусан со всех сторон
      Chertt
      1. просто экспл Сегодня, 09:13
        а я надеюсь увидеть труп не только украины , но и тягнибока , парубия , каломойского с порошенкой , ну и всяких других твaрей что проливали там невинную кровь .
        просто экспл
        1. Chertt Сегодня, 09:20
          Цитата: просто экспл
          а я надеюсь увидеть труп не только украины , но и тягнибока , парубия , каломойского с порошенкой

          Я смотреть не хочу, стошнит. А вот знание того что "их нет с нами", сделает этот мир немного лучше
          Chertt
      2. Венд Сегодня, 10:00
        Цитата: Chertt
        Труп украины не просто скоро проплывет мимо, Но и будет изрядно обкусан со всех сторон

        Пусть продолжают вести себя, прежним образом и скоро появятся другие страны с подобными претензиями. Есть два варианта развития событий.
        1. Декоммунизировать все законы и сохранить большую часть Украины вернув ее в состав России.
        2. Откупиться от стран частью территории, чтобы вернуться в "славное прошлое Украины", когда она была размером с копеечную монету. Как говорится мало, зато свое самостийное.
        Венд
        1. Чёрный Сегодня, 10:06
          На самом деле, польский уряд - копия нынешнего украинского. И там, и там тупые нацики с русофобским отливом (иначе кому они тогда нужны будут), только у Польши экономическое положение значительно лучше, а значит больше ресурсов. Потому вдвойне приятно наблюдать, как эти два дуболомных режима сцепились друг с другом
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 10:12
            Еще с 90-х в Польше гуляют карты, где часть Западной Украины обозначена как польская территория. Однако до сих пор все эти территориальные претензии не имели государственной поддержки и элементов легитимизации. С принятием новой редакции закона об ИНП первый элемент, заложенный в основу планов возврата восточных польских земель появился.
            Чёрный
          2. Венд Сегодня, 10:13
            Цитата: Чёрный
            На самом деле, польский уряд - копия нынешнего украиского. И там, и там тупые нацики с русофобским отливом (иначе кому они тогда нужны будут), только у Польши экономическое положение значительно лучше, а значит больше ресурсов. Потому вдвойне приятно наблюдать, как эти два дуболомных режима сцепились друг с другом

            Это верно, но тут облом для США. Польша делает все, чтобы разобрать таран против России. А стоит только начаться разделу инициировать который будет Запад в лице Польши и России отойдет большой кусок пирога. А поляки уже готовятся пресекать всю бандеровскую сволочь, дабы они не расшатывали политическую ситуацию в Польше. Будет ассимиляция украинцев на этих территориях.
            Венд
            1. Чёрный Сегодня, 10:15
              Цитата: Венд
              Это верно, но тут облом для США.

              Облом для США в том, что две их подстилки заспорили между собой , кто больше оргазмов доставляет хозяину. wassat ...им бы желательно, что бы те в унисон чавкали. wassat ..а тут возможно придётся сделать выбор smile
              Чёрный
      3. Чёрный Сегодня, 10:58
        Шумерцы! Срочно переезжайте во Львов! Вы только представьте какая удача. Когда все свидомые соберутся до кучи и проведут референдум о присоединении к Польше. - Вуа ля! - И вы все автоматом в Европе! wassat
        Чёрный
    2. volodya Сегодня, 09:03
      Надо же,догадались про Кемску волость! И так было ясно, что полякам нужен Львов! Незря же они его в паспорте печатали!
      volodya
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:35
        Украине, как говорится, не всё коту масленица, и надо готовиться морально к расчленению Украины, к чему приведёт политика фашистско-бандеровской власти.
        Гигант мысли
    3. влад66 Сегодня, 09:12
      Рагули привет вам от пшеков,они и заморачиваться не будут подождут подходящего момента и заберут у этого щита Европы. laughing
      влад66
    4. антивирус Сегодня, 09:32
      наконец сильно стукнулись головой об угол, протрезвели и увидели --угол не оббит ватой.
      А вата только в России, ворогам не дадим своей ваты-- только ВСУ спасут Зап окраину от присоединения к РП( спасут ли??)
      антивирус
    5. Alekseits Сегодня, 09:35
      Трезветь? Это невозможно, у них это в крови.
      Alekseits
  2. Отец солдата Сегодня, 08:58
    Вот так не заметно под разглагольствования Запада о поддержке молодой демократии и прекратит существование 404, не будем грустить, они возникли ни от куда и уйдут в никуда.
    Отец солдата
    1. антивирус Сегодня, 09:33
      при разделе окраины нужны России перевалы в Карпатах+ Чоп-Ужгород+ дельта Дуная+ путь из варяг в греки
      антивирус
  3. Korsar4 Сегодня, 09:03
    Тяжко быть между Малороссией и Малопольшей.

    А если ещё включить историческую память, перечитать "Тараса Бульбу", и наконец вспомнить и понять - чего можно ждать от западных соседей.

    Но не ведём, что творим 30 лет подряд.
    Korsar4
  4. ded100 Сегодня, 09:05
    Да не только поляки планируют что то забрать!
    ded100
  5. loginovich Сегодня, 09:11
    Поляки сегодня открыли второй фронт против Украины. Потому что они должны понимать, что с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только Украину ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу
    ,
    А может этот


    https://ru.wikipedia.org/wiki/Движение_26_июля
    loginovich
    1. Vard Сегодня, 09:13
      В политике нет друзей... У любого государства друзья это армия и флот... А если нет... То об чем разговор...
      Vard
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 09:12
    Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что возможно будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к Украине,
    Есть у людей такая черта - в предчувствии конца говорить адекватные вещи несмотря на неадекватность всей предыдущей жизнедеятельности .
    КВУ-НСвД
    1. роман66 Сегодня, 09:42
      мне кажется, что речь идет о том, что надо начинать торговаться! а то ведь за бесплатно уйдет!
      роман66
      1. Dashout Сегодня, 09:55
        Да, запросто может быть!
        Dashout
  7. Bosch Сегодня, 09:16
    Бандерлоги защищают от России весь мир.
    Bosch
  8. Познающий Сегодня, 09:17
    Как то было по-поводу фото... Ну такое-то без внимания оставить нельзя Он там...у древнеукров... и болтовня в соответствии с им увиденным...
    Познающий
  9. Балу Сегодня, 09:20
    В ближайшем обозримом будущем никто на бандерию нападать не будет ни поляки, ни венгры. Конфликты будут, но не более того , что уже было. Интересно, что Тягнибок после майдауна-2014 практически не мельтешил на политарене бандерии. А тут вдруг активизировался. Неужели претендует на место главного бандерлога вместо попросенко? belay
    Вряд ли он имеет больший вес и перспективы , чем наплевайченко, тем более, что Правыйсектор из банды трансформирован в политическое движение .
    Балу
  10. Влад Морозов Сегодня, 09:24
    Вывод из его опуса можно сделать один - он ссыт!
    Влад Морозов
  11. Дормидонт Сегодня, 09:31
    Будет неправильно, если это животное повесят в польше. Тушка этого животного должна украсить собой фонарный столб в Донецке
    Дормидонт
  12. Горный стрелок Сегодня, 09:50
    Поляки - гиены Европы! Не зря их так Черчилль обозвал. laughing
    Придется опять нам ляхам по сусалам? Чтоб голова не качалась?
    Горный стрелок
    1. Кот_Кузя Сегодня, 11:24
      Пусть поляки забирают к себе обратно Галичину и Волынь. А мы вернем себе Новороссию от Харькова до Одессы. И пусть укропы остаются в своей Малороссии размером с несколько областей вокруг Киева.
      Кот_Кузя
  13. ando_bor Сегодня, 10:06
    Не ссыте украинцы, пилить Украину не будут, Путин не даст, ему вся Украина нужна, - вся без американцев, можно и без украинцев, - но это уже ваши проблемы.
    ando_bor
    1. Кот_Кузя Сегодня, 11:25
      Лучше уж без украинцев. Хватить наступать трижды на одни и те же грабли, и кормить это 30-млн горланящее и вечно недовольное стадо!
      Кот_Кузя
  14. Архивариус Вася Сегодня, 10:11
    Количество желающих оттяпать кусок территории становится всё больше...
    Архивариус Вася
  15. astepanov Сегодня, 10:12
    "Поляки сегодня открыли второй фронт против Украины." Оговорочка прямо по Фрейду. Помнится, против Гитлера второй фронт открывали. По сути, это прямое признание фашисткой сути украинского национализма его же украинским лидером.
    astepanov
  16. raw174 Сегодня, 10:23
    Пока Украинцы не поймут, что их история неразрывно связана с Россией (Русью, СССР), так и будет всё через жо...лочный пузырь. Нет истории - нет героев, не на кого ровняться! Откопали персонажа, которого более-менее знают массы и превознесли, а чем он прославился - без разницы. Жалко людей, отрекаясь от реальной истории и реальных героев, идут куда придётся, вот пособников фашистов почитают...
    raw174
    1. Кот_Кузя Сегодня, 11:27
      А мне их абсолютно не жалко. Сами все это заварили, скакали за этих мразей во власти, пусть хлебают эту заваренную ими кашу полными ложками до дна!
      Кот_Кузя
  17. Домашняякошка Сегодня, 10:28
    Цитата: антивирус
    при разделе окраины нужны России перевалы в Карпатах+ Чоп-Ужгород+ дельта Дуная+ путь из варяг в греки

    Давно говорю, что Бессарабию отдавать нельзя так как там выход к Дунаю.Контроль над Килийским гирлом должен быть у России, а это прямой путь в Европу по воде.Волынь тоже должна отойти к России.
    Домашняякошка
  18. Vladimir Сегодня, 11:01
    Да уж,Тягнибоку поляки прям серпом по яйцам.
    Vladimir
  19. Антарес Сегодня, 11:35
    Во-вторых, обратите внимание, в этом законе поляки, называя современную территорию современной Галичины и Волыни, очертили ее как Восточная Малопольша. Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что возможно будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к Украине,

    где то я уже много раз слышал, только с восточной стороны. Беда только в том, что западные они еще больше украинцы, чем восточные, но восточные более государственники, чем западные.В итоге государство держится на вторых, а первые только декларируют. Так что Польше ничего не светить. Да она и не стремиться. Это больше идея местных националистов(быв польские земли)
    Тягнибоку срочно нужно найти идеи и поддержку, так как ВО СВОбода умирает электорально...Вот срочно достает идею. К тому же польский закон не затронет и 95% украинцев. Они не проповедуют идеи Бандеры. А вот Тягнибоку и его приверженцам(те что остались)-да.
    Потому что они должны понимать, что с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только Украину ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу,

    какая то малая часть возможно да. Но основная часть ВСУ под государственным флагом государства Украины. И это желто синий цвет, а не красно черный.
    Петр Порошенко уже назвал закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

    это его работа..Пусть призывает партнеров-партнерить. А ще лучше партнеры должны разобраться со своими Институтами памяти-а то именно их предложения ведут к конфронтациями.Чья память лучше.. laughing
    Антарес
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