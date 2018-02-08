11:32 08 февраля
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Ситуация в Сирии

Турция утверждает, что курды прибегли к использованию химоружия в Африне. Террористы продолжают терять населенные пункты на северо-востоке Хамы. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В минувшие сутки стало известно о новой атаке со стороны израильских вооруженных сил. Под огнем второй раз за последние два месяца оказался Центр научных исследований в районе населенного пункта Джармайя. Часть снарядов удалось уничтожить сирийскими комплексами ПВО. Предполагается, что ракеты должны были ударить по хранилищам с оружием ливанской военизированной организации «Хезболла». На северо-востоке Дамаска отмечались вооруженные столкновения между правительственной армией и отрядами оппозиции.


В течение дня не утихали вооруженные стычки между объединенными силами Сирийской свободной армии (ССА) и турецких сил с одной стороны и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) – с другой. В результате контрнаступления курдам удалось восстановить контроль над населенным пунктом Шейх-Хоруз и близлежащим холмом, а также захватить в плен двух бойцов ССА. Однако к вечеру Шейх-Хоруз вновь перешел под контроль протурецких сил. Также разворачивались бои у города Бюльбюль, в результате которых «свободная армия» лишилась не менее 20 бойцов. По заявлению турецких СМИ, успех контратаки определило использование курдами химического оружия. Силы SDF, в свою очередь, заявляли, что Анкара ведет огонь по объектам инфраструктуры в Африне.

На протяжении суток разворачивались ожесточенные столкновения между террористической группировкой «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) и правительственными подразделениями в юго-восточной части провинции Идлиб. Боевики несколько раз предпринимали попытки вернуть утраченные территории в районе населенных пунктов Абу Духур и Таль Султан, прибегнув к атакам с участием смертников. Однако все нападения были отбиты. Стало известно о том, что ВКС РФ приостановили боевые вылеты в Идлибе после того как радикалам удалось сбить российский Су-25. По данным военных источников, в Сирию будут переброшены военные самолеты, недоступные для ПЗРК исламистов.

Части Сирийской арабской армии (САА) продолжили планомерно продвигаться в северной части региона в рамках крупномасштабной военной кампании, направленной на зачистку территорий от боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). В результате ожесточенных столкновений под контроль правительственных сил перешли населенные пункты Калят Хувейсис, Тифахат, Джубб Суккар, Джуб Хинта, Джанин, Буюд, Абу Махлат, Канатир, Талль Халават, Аклат, Абу Хубая, Абу Джаме.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Chertt Сегодня, 09:29
    Турция утверждает, что курды прибегли к использованию химоружия в Африне.
    Турки в НАТО плохому научились. Как только выхватили по хлебалу, вместо того чтобы честно признать свою ошибку, начинают искать виноватых. так "Русские хакеры" не подходят, значит "хим. оружие"
    Chertt
    1. НасРать Сегодня, 09:35
      Стало известно о том, что ВКС РФ приостановили боевые вылеты в Идлибе после того как радикалам удалось сбить российский Су-25. По данным военных источников, в Сирию будут переброшены военные самолеты, недоступные для ПЗРК исламистов.


      СУ-24 ?? Те, что торжественно вышли последние два раза...

      НасРать
      1. helmi8 Сегодня, 10:00
        Цитата: НасРать
        Стало известно о том, что ВКС РФ приостановили боевые вылеты в Идлибе после того как радикалам удалось сбить российский Су-25. По данным военных источников, в Сирию будут переброшены военные самолеты, недоступные для ПЗРК исламистов.
        СУ-24 ?? Те, что торжественно вышли последние два раза...

        Причем здесь Су-24? Речь, скорее всего, идет о самолетах оборудованных системами РЭБ, т.к. не на всех Су-25 она есть...
        helmi8
        1. Лелёк Сегодня, 11:11
          Цитата: helmi8
          Речь, скорее всего, идет о самолетах оборудованных системами РЭБ, т.к. не на всех Су-25 она есть...

          hi
          А причём здесь РЭБ? В сети появилось заявление боевика, сбившего Филипова (ручаться, что это не фейк, не возьмусь).
          Лелёк
    2. Vard Сегодня, 09:36
      Грех радоваться.... Но я рад... Что эти разборки без нас..
      Vard
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:45
        И как всегда газ пошел из России, а США, " ангел", как всегда в слезах с криками : как можно это терпеть!
        Сдаётся мне, что это Потрох не удержал свой серый водород!
        Дмитрий Беловецкий
  2. Сержант71 Сегодня, 09:50
    Первый котёл, судя по карте на сегодняшнее утро, практически ликвидирован. Плюс в том, что он изолирован от границ и помощи им ждать уже не от куда. Думается, что до марта там всё закончится. А вот со вторым,не совсем котлом,возни будет много. А ещё Восточная Гута,которую, такое ощущение, боятся трогать, как прыщ на причинном месте.... Мешает ещё и то, что у центрального правительства нет чёткого понимания, что же делать с курдами. А уже пора бы определиться - широкая автономия или.... война.
    Сержант71
    1. Romario_Argo Сегодня, 10:19
      по котлу северо-восточнее Хамы, вообще сведения все разнятся. по милитаримапс границы котла ужались, но населенные пункты что уже зачищены, всё равно под флагами ИГ
      Тель-Султан ХТШ всё таки отжали
      так что, ждём окончание зачистки котла и продолжения наступления на Идлиб через Саракиб
      с пополнением сил за счет освобождения 2 дивизий после ликвидации выше указанного котла.
      Romario_Argo
      1. donavi49 Сегодня, 10:38
        Вопрос в то - где линия договорная. Турки уже закрыли собой Ейс. Также разместили гарнизон на АБ близ Идлиба. Возможно они уже и по М5 выставились. Тогда и наступлению конец.
        donavi49
        1. Romario_Argo Сегодня, 10:41
          близ Идлиба - имеете в виду вертолётную базу Тафтаназ?! это всё вброс дезинформации
          Romario_Argo
  3. donavi49 Сегодня, 10:09
    По удару американцев на Евфрате - они заявляют 100+ убитых солдат Асада.
    https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis
    -usa-syria/more-than-100-pro-syrian-forces-killed
    -after-thwarted-attack-u-s-official-idUSKBN1FR3BB

    https://edition.cnn.com/2018/02/07/politics/us-st
    rikes-pro-regime-forces-syria/index.html

    Скорей всего отработали парой нормально груженной.
    donavi49
    1. Tiras Сегодня, 10:18
      Не солдат, а группировок, что помогают воевать Асаду, возможно речь о террористах Хизбалла, что воюют на стороне Асада.
      Tiras
  4. сталевар Сегодня, 10:17
    А то что США и Турки при любой возможности нам гадят МО об этом не знают? Почему сразу самолёты оборудованные не использовали? Не хотел бы я, чтоб мной такие генералы командовали!
    сталевар
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