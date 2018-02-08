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Ситуация в Сирии
Турция утверждает, что курды прибегли к использованию химоружия в Африне. Террористы продолжают терять населенные пункты на северо-востоке Хамы. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки стало известно о новой атаке со стороны израильских вооруженных сил. Под огнем второй раз за последние два месяца оказался Центр научных исследований в районе населенного пункта Джармайя. Часть снарядов удалось уничтожить сирийскими комплексами ПВО. Предполагается, что ракеты должны были ударить по хранилищам с оружием ливанской военизированной организации «Хезболла». На северо-востоке Дамаска отмечались вооруженные столкновения между правительственной армией и отрядами оппозиции.
В течение дня не утихали вооруженные стычки между объединенными силами Сирийской свободной армии (ССА) и турецких сил с одной стороны и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) – с другой. В результате контрнаступления курдам удалось восстановить контроль над населенным пунктом Шейх-Хоруз и близлежащим холмом, а также захватить в плен двух бойцов ССА. Однако к вечеру Шейх-Хоруз вновь перешел под контроль протурецких сил. Также разворачивались бои у города Бюльбюль, в результате которых «свободная армия» лишилась не менее 20 бойцов. По заявлению турецких СМИ, успех контратаки определило использование курдами химического оружия. Силы SDF, в свою очередь, заявляли, что Анкара ведет огонь по объектам инфраструктуры в Африне.
На протяжении суток разворачивались ожесточенные столкновения между террористической группировкой «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) и правительственными подразделениями в юго-восточной части провинции Идлиб. Боевики несколько раз предпринимали попытки вернуть утраченные территории в районе населенных пунктов Абу Духур и Таль Султан, прибегнув к атакам с участием смертников. Однако все нападения были отбиты. Стало известно о том, что ВКС РФ приостановили боевые вылеты в Идлибе после того как радикалам удалось сбить российский Су-25. По данным военных источников, в Сирию будут переброшены военные самолеты, недоступные для ПЗРК исламистов.
Части Сирийской арабской армии (САА) продолжили планомерно продвигаться в северной части региона в рамках крупномасштабной военной кампании, направленной на зачистку территорий от боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). В результате ожесточенных столкновений под контроль правительственных сил перешли населенные пункты Калят Хувейсис, Тифахат, Джубб Суккар, Джуб Хинта, Джанин, Буюд, Абу Махлат, Канатир, Талль Халават, Аклат, Абу Хубая, Абу Джаме.
В минувшие сутки стало известно о новой атаке со стороны израильских вооруженных сил. Под огнем второй раз за последние два месяца оказался Центр научных исследований в районе населенного пункта Джармайя. Часть снарядов удалось уничтожить сирийскими комплексами ПВО. Предполагается, что ракеты должны были ударить по хранилищам с оружием ливанской военизированной организации «Хезболла». На северо-востоке Дамаска отмечались вооруженные столкновения между правительственной армией и отрядами оппозиции.
В течение дня не утихали вооруженные стычки между объединенными силами Сирийской свободной армии (ССА) и турецких сил с одной стороны и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) – с другой. В результате контрнаступления курдам удалось восстановить контроль над населенным пунктом Шейх-Хоруз и близлежащим холмом, а также захватить в плен двух бойцов ССА. Однако к вечеру Шейх-Хоруз вновь перешел под контроль протурецких сил. Также разворачивались бои у города Бюльбюль, в результате которых «свободная армия» лишилась не менее 20 бойцов. По заявлению турецких СМИ, успех контратаки определило использование курдами химического оружия. Силы SDF, в свою очередь, заявляли, что Анкара ведет огонь по объектам инфраструктуры в Африне.
На протяжении суток разворачивались ожесточенные столкновения между террористической группировкой «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) и правительственными подразделениями в юго-восточной части провинции Идлиб. Боевики несколько раз предпринимали попытки вернуть утраченные территории в районе населенных пунктов Абу Духур и Таль Султан, прибегнув к атакам с участием смертников. Однако все нападения были отбиты. Стало известно о том, что ВКС РФ приостановили боевые вылеты в Идлибе после того как радикалам удалось сбить российский Су-25. По данным военных источников, в Сирию будут переброшены военные самолеты, недоступные для ПЗРК исламистов.
Части Сирийской арабской армии (САА) продолжили планомерно продвигаться в северной части региона в рамках крупномасштабной военной кампании, направленной на зачистку территорий от боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). В результате ожесточенных столкновений под контроль правительственных сил перешли населенные пункты Калят Хувейсис, Тифахат, Джубб Суккар, Джуб Хинта, Джанин, Буюд, Абу Махлат, Канатир, Талль Халават, Аклат, Абу Хубая, Абу Джаме.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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