11:33 08 февраля
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На Западе оценили вероятность войны с РФ

Вероятность войны с Россией продолжает нарастать, пишет Express.co.uk. со ссылкой на доклад Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 16 февраля.



В тексте докладе под названием «До края и обратно?» говорится, что «риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений».


В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне,
приводит документ РИА Новости.

Кроме того, по мнению авторов доклада, процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины, а «решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит зацементировать текущее положение дел».

Также отмечается, что ряд стран Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса европейской интеграции, а «Польша и Венгрия находятся в прямой конфронтации» с Брюсселем.

Агентство напоминает, что Мюнхенская конференция – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция по безопасности прошла в 1963 году как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО. С 1998 года форум финансирует правительство ФРГ из бюджета Минобороны страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:45
    На Западе оценили вероятность войны с РФ
    На Западе без изменений fool
    Я , первый раз посетив немецкую келью( кладовку) и увидив там морозильную камеру до верху забитой пакетами с недоеденными ранее супами и тд.С накленными на них этикетками. Спросил у немца.
    -Зачем вам столько?
    Он ответил.
    -Фюр шлехт цайт.(для плохого времени)
    На что я ему ответил:
    Ваше плохое время начнётся с нашего ядерного удара.Электричества не будет.Капут холодильной камере.Немец затылок почесал.И сказал что я его убедил.После этого в морозильную камеру при мне больше ничего не складировали laughing
    Наблюдатель2014
    1. Vard Сегодня, 09:49
      На западном фронте без перемен... Общался там со многими.. Не верят они в войну с нами... Потому то так себя и ведут...
      Vard
      1. Чёрный Сегодня, 09:59
        В НАТО вступили все страны бывшего "Варшавского договора". Вся Прибалтика в НАТО. Бывшие советские республики мечтают, спят и видят своё членство в НАТО... И теперь оказывается, что Россия всем угрожает и даже передвинула свои границы вплотную к странам НАТО??? Это = шизофрения. smile
        Чёрный
        1. Гигант мысли Сегодня, 10:19
          Нагнетают обстановку те, которые любят ловить рыбку в мутной воде, а они то как раз и не хотят войны с Россией, т.к. их бизнесу придёт конец, а они все там на Западе, насколько мы знаем, рабы золотого тельца.
          Гигант мысли
          1. volodya Сегодня, 10:29
            Цитата: Гигант мысли
            Нагнетают обстановку те, которые любят ловить рыбку в мутной воде, а они то как раз и не хотят войны с Россией, т.к. их бизнесу придёт конец, а они все там на Западе, насколько мы знаем, рабы золотого тельца.

            Ну что-же можно им посоветовать? Только одно,не надо наступать на грабли снова!
            volodya
    2. Svarog Сегодня, 09:55
      Цитата: Наблюдатель2014
      На Западе оценили вероятность войны с РФ
      На Западе без изменений fool
      Я , первый раз посетив немецкую келью( кладовку) и увидив там морозильную камеру до верху забитой пакетами с недоеденными ранее супами и тд.С накленными на них этикетками. Спросил у немца.
      -Зачем вам столько?
      Он ответил.
      -Фюр шлехт цайт.(для плохого времени)
      На что я ему ответил.
      -Ваше плохое время начнётся с нашего ядерного удара.Электричества не будет.Капут холодильной камере.Немец затылок почесал.И сказал что я его убедил.После этого в морозильную камеру при мне больше ничего не складировали

      Да столетиями причем)
      Svarog
    3. Отец солдата Сегодня, 10:32
      Война с Россией для Запада, это билет в один конец.
      Отец солдата
    4. влад66 Сегодня, 10:38
      В тексте докладе под названием «До края и обратно?» говорится, что «риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений».

      Ну да,Ну да.Печатный станок сделал своё дело
      1. США называют Россию варварской страной. Однако, единственная страна, которая использовала атомное оружие, – это США. В 1999-м США и НАТО использовали запрещенные кассетные бомбы в Югославии. Так кто же варвар?
      2. США называют РФ страной, где нарушаются права человека. Однако, в России нет ни смертной казни, ни электрического стула, ни секретных тюрем, как в США, ни похищения людей с одобрения власти. Так где же на самом деле нарушаются права?
      3. США уверяют, что в России нет политического плюрализма. Но в Российской Думе 4 партии (+2 платформы), а в конгрессе США только 2, причем с одинаковыми программами. И так 200 лет. :) Так где же подлинная демократия?
      4. США утверждают, что Россия продвигает тоталитарные и даже фашистские методы. Однако, из 178 стран только США и Украина отказались голосовать за резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" (72 Ассамблея ООН 16 ноября 2017). Любопытно, почему США против борьбы с героизацией нацизма?
      5. США говорят о репрессивном российском режиме. Называют даже цифры сталинских репрессий - 20 млн человек! Однако, американские колонисты при содействии властей США истребили на корню 95 млн индейцев (Американский Холокост: Д. Стэннард (Oxford Press, 1992). Может поэтому США 40 лет отказывались ратифицировать конвенцию ООН о геноциде от 9 декабря 1948?
      6. США утверждают, что РФ сформировалась за счет имперских завоеваний. А как вошли в состав США Техас (Мексика), Флорида (Испания) и т.д7. США убеждают весь мир, что РФ ведет агрессивную внешнюю политику. Однако, затраты Пентагона на оборону превышали долгое время затраты всех стран мира вместе взятых. И военные базы США во всем мире, в том числе вдоль границ РФ. И не Россия, а США, вышли из договора по ПРО 13 июня 2002 года. Так кто же агрессивен?
      8. США утверждают, что РФ - тюрьма народов. Это несмотря на то, что Россию покинули в 1918-м и Финляндия, и Польша, а СССР самораспустился в 1991-м. Так назовите мне хоть один штат, который смог покинуть США?
      9. США утверждают, что В РФ нарушаются права представителей местных народов. Возможно. Но в США лишь 2 июля 1964 г. был принят Закон о гражданских правах 1964 года, который запретил расовую дискриминацию! А реальное право голоса чернокожие американцы получили лишь в 1965-м, после принятия Закона США об избирательных правах 1965 года! В "дикой" России, наоборот, никогда не было резерваций, сегрегации и расизма. А всеобщее право голоса было внедрено с 15 апреля 1917.
      влад66
    5. vkl.47 Сегодня, 10:53
      Их всех готовят к этому. Будет провокация и массовая истерия. Вот и весь повод
      vkl.47
      1. Лелёк Сегодня, 11:23
        Цитата: vkl.47
        Будет провокация и массовая истерия.

        hi
        Скорее всего будет. И приём будет старый и проверенный на опыте. Время? Начало ОИ, о чём предупреждает наше МИД.
        Лелёк
  2. Irokez Сегодня, 09:48
    Чё там оценивать. Если США подпалят фитиль войны где нить на западе, то оценивай не оценивай от этих оценок никакого толку. Оценивать надо глобальную политику сильных мира сего, а именно США, Англия и им подобных. Что они решат, то и получится.
    Irokez
    1. Dashout Сегодня, 09:51
      Пусть лучше ужасный конец, чем ужас без конца
      Dashout
  3. частное лицо Сегодня, 09:49
    В наше время о какой войне можно говорить при наличии ЯО у обеих? Наивные разворошили европейский и азиатский костёр и думают отсидеться за океаном, а сами подводят часы "Судного дня". ДЕБИЛЫ!!!!
    частное лицо
    1. Irokez Сегодня, 09:50
      Цитата: частное лицо
      ДЕБИЛЫ!!!!

      Нет не Дебилы - это УО (умственно отсталые).
      Irokez
  4. ded100 Сегодня, 09:49
    В тексте докладе под названием «До края и обратно?» говорится, что «риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается
    Если до края доведут то обратно может и не получится! am
    ded100
  5. NordUral Сегодня, 09:53
    Все не уйметесь? Память отшибло? Европа, что не навоевалась еще во Второй мировой, куда вас и нас втянули Штаты? А теперь и того хуже может быть - одни руины без победителей. Придур_ко_ватые матрасники надеются (по недомыслию и излишней англосаксонской самоуверенности) отсидеться за атлантической лужей, а мы то с вами соседи, нам и вам страшного исхода конфликта не избежать.
    Может все-таки поживем в мире. пусть и плохом, но не в ссоре.
    NordUral
  6. rocket757 Сегодня, 10:01
    Война с Россией - апокалипсис! События неотделимы.
    rocket757
  7. Alex Nevs Сегодня, 10:02
    Все это как и ЦЕЛОСТНОСТЬ ЮГОСЛАВИИ
    Alex Nevs
  8. Старый26 Сегодня, 10:06
    Повеселила фраза
    Вероятность войны с Россией продолжает нарастать, пишет Express.co.uk. со ссылкой на доклад Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 16 февраля.
    laughing
    То есть до конференции еще больше недели, а доклад вовсю уже "гуляет"? Ну ладно, гуляет и пусть гуляет

    В тексте докладе под названием «До края и обратно?» говорится, что «риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений».

    Напрямую конечно не говорится, что как обычно во всем виновата Россия (несоблюдение соглашений о контроле). Только вот какие соглашения должны соблюдаться?
    Потолки ОБСЕ? так они были помножены на ноль распадом СССР и Варшавского договора. Тут в первую очередь несоблюдение именно западом, поскольку Россия из этого соглашения вышла ХЗ когда и послала всех в пешее эротическое путешествие.
    Параметры Договора по РСМД? Так развертываемый сейчас в вооруженных силах России комплекс "Искандер" под него не попадает. Понятно конечно, что мы сами порой помогаем западу обвинять нас в нарушениях, утверждая, что крылатая ракета на "Искандере" летит не на 500 км, а на 2000 км. Но тут нече пенять на других, когда сами такое допускаем.

    Развертывание дополнительных сил? Это больше относится к западу, который периодически разворачивает на территориях младонатовцев новые контингенты. Мы если и разворачиваем, то во-1 на своей территории и во-2 относительно далеко от внешних границ

    Рост напряжений вокруг военных учений? Но тут "бабушка надвое сказала". Мы проводим учений меньше, чем страны НАТО, хотя не исключено, что задействовано в них большее количество войск, чем на учениях стран НАТО

    В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне,
    приводит документ РИА Новости.

    Может быть, может быть. Хотя некоторые исследования говорят, что вероятность войны с НАТО катастрофически мала, менее 5% ЕМНИП

    Кроме того, по мнению авторов доклада, процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины, а «решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит зацементировать текущее положение дел».

    Ьак не лезьте вы в этот конфликт и он не будет осложнять. Если же вы "впряглись" за них - то нечего обвинять в том, что нет нормализации только Россию. Заставьте своих подопечных выполнять Минские договоронности, на которые они плюют

    Также отмечается, что ряд стран Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса европейской интеграции, а «Польша и Венгрия находятся в прямой конфронтации» с Брюсселем.

    Ну наконец-то у них глазки окрываться начинают. А то ведь на радости, что НАТО против России всех подряд туда принимали. Теперь, наконец, понимают, что у той же Польши и Венгрии могут быть свои интересы в этом регионе, идущие вразрез с интересами НАТО

    Агентство напоминает, что Мюнхенская конференция – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция по безопасности прошла в 1963 году как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО. С 1998 года форум финансирует правительство ФРГ из бюджета Минобороны страны.

    Ну считают, что это важнейшее событие - пусть считают. По сути любая конференция, под чьей бы эгидой она не проходила - обычная говорильня
    Старый26
  9. лысова Сегодня, 10:08
    Где на западной территории, размещены тактические и ПРО, кроме как у себя дома. Зато "дальновидные" запустили лису в курятник. Опасность состоит в руководителях ЕС и их окружении, в полной неадекватности. Поговорка " хочешь мира - готовься к войне " - К ним явно не подходит.
    лысова
  10. Hariton Laptev Сегодня, 10:09
    Полное ощущение что сценарий написан режиссер подобран и съемки начались, правда каков будет конец знает только режиссер и сценарист, у них же и место подобрано куда согласно сценария ни одна ракета не залетит. И по этому же сценарию именно от туда съемочная группа планирует и дальше писать сценарии управления миром. Вопрос а знают ли наши что написано в сценарии и куда все таки надо хоть одну ракету будет пустить?
    Hariton Laptev
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 10:18
    В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне,
    Если кто-то нехочет войны , то стремится договорится на взаимовыгодной основе . Со стороны Запада все действия направлены на ослабление и попытки "нагнуть" Россию . Стремлением преодолеть "непонимание" особо не пахнет , за исключением небольшой группы здравомыслящих сил . Попыток разграничить интересы нет , есть лишь стремление шаг за шагом раздробить нашу страну , начало чему было положено с развалом СССР . И если это может привести к войне - то "там" принципиальное решение на этот крайний случай уже принято . Глобальная война вряд-ли случится , а попытки разрыва страны шаг за шагом любыми путями будет только нарастать
    КВУ-НСвД
  12. Чебуратор Сегодня, 10:23
    Лучше такое не оценивать
    Чебуратор
  13. masyanya Сегодня, 10:48
    «решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит зацементировать текущее положение дел».

    Краину цементировать надо... старый анекдот вспомнился...
    Словили как-то русский с украинцем золотую рыбку , ну рыбка говорит:
    -Раз вас двое то и по два желания
    Украинец:
    -Первое : хочу ,что бы москалей на украине не было
    Рыбка:
    -Исполнено
    Украинец:
    -Второе : хочу ,что бы ридну Украину бетонным забором высоким обнесли , щоб ни один москаль не пролез
    Рыбка:
    -Исполнено, ну русский твои желания
    Русский:
    -Ну,что, рыбка, русских там нет, забор стоит ?
    Рыбка:
    -Ну да
    Русский:
    -ну тогда залей все цементом по края...
    masyanya
  14. g1washntwn Сегодня, 11:04
    решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит зацементировать текущее положение дел
    Я бы сказал - "грозит положить под мрамор текущий украинский режим".
    g1washntwn
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