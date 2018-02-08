На Западе оценили вероятность войны с РФ

В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне,

Вероятность войны с Россией продолжает нарастать, пишет Express.co.uk. со ссылкой на доклад Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 16 февраля.В тексте докладе под названием «До края и обратно?» говорится, что «риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений».приводит документ РИА Новости Кроме того, по мнению авторов доклада, процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины, а «решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит зацементировать текущее положение дел».Также отмечается, что ряд стран Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса европейской интеграции, а «Польша и Венгрия находятся в прямой конфронтации» с Брюсселем.Агентство напоминает, что Мюнхенская конференция – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция по безопасности прошла в 1963 году как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО. С 1998 года форум финансирует правительство ФРГ из бюджета Минобороны страны.