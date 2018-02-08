Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
На Западе оценили вероятность войны с РФ
Вероятность войны с Россией продолжает нарастать, пишет Express.co.uk. со ссылкой на доклад Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 16 февраля.
В тексте докладе под названием «До края и обратно?» говорится, что «риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений».
Кроме того, по мнению авторов доклада, процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины, а «решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит зацементировать текущее положение дел».
Также отмечается, что ряд стран Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса европейской интеграции, а «Польша и Венгрия находятся в прямой конфронтации» с Брюсселем.
Агентство напоминает, что Мюнхенская конференция – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция по безопасности прошла в 1963 году как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО. С 1998 года форум финансирует правительство ФРГ из бюджета Минобороны страны.
В тексте докладе под названием «До края и обратно?» говорится, что «риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений».
В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне,приводит документ РИА Новости.
Кроме того, по мнению авторов доклада, процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины, а «решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит зацементировать текущее положение дел».
Также отмечается, что ряд стран Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса европейской интеграции, а «Польша и Венгрия находятся в прямой конфронтации» с Брюсселем.
Агентство напоминает, что Мюнхенская конференция – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция по безопасности прошла в 1963 году как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО. С 1998 года форум финансирует правительство ФРГ из бюджета Минобороны страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти