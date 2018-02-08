11:37 08 февраля
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В УВЗ рассказали о разработке боеприпаса для танка Т-14

Штатный боеприпас для танка Т-14 «Армата» еще не создан, однако есть положительные результаты в его разработке, передает РИА Новости сообщение гендиректора «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александра Потапова.



Ранее занимавший должность гендиректора УВЗ Олег Сиенко заявлял, что созданием боеприпасов для Т-14 занимается госкорпорация «Росатом». Решение поручить разработку снарядов именно этой компании связано со специфическими требованиями заказчика боеприпасам.


Есть положительные результаты. Другое дело, что боеприпасной отраслью у нас традиционно занимался "Техмаш", эту компетенцию взял "Росатом", и сейчас они стараются эту компетенцию поддерживать. Есть специальные, интересные решения, которые, как мы думаем, принесут положительные результаты,
сказал Потапов агентству.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения полностью российской разработки. Он создан на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения «Армата», на базе которой планируется также производить тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Bulrumeb Сегодня, 09:59
    Штатный боеприпас для танка Т-14 «Армата» еще не создан

    Ну вот, а то спрашивают когда же Армата в войска пойдет. Когда боеприпас будет.
    Bulrumeb
    1. Muvka Сегодня, 10:03
      Обедненный уран? Или ядерный снаряд?)
      Muvka
      1. макс702 Сегодня, 10:16
        Цитата: Muvka
        Обедненный уран? Или ядерный снаряд?)

        Ранее урановые снаряды делали на АО "ЧМЗ" .. Кто будет их делать не известно. так как производство 300 свернуто еще в конце 80х.. Нынешние мощности позволят изготовить разве что опытные образцы в штуках..
        макс702
      2. электроОлег Сегодня, 10:26
        Красная ртуть? request
        электроОлег
      3. ProkletyiPirat Сегодня, 10:32
        более вероятно что в новом снаряде атомщики занимаются разработкой более эффективного МВВ(метательного взрывчатого вещества), а не уранового сердечника.
        ProkletyiPirat
        1. san4es Сегодня, 11:01
          Цитата: ProkletyiPirat
          ,(метательного взрывчатого вещества), а не уранового сердечника.

          Госкорпорация «Росатом» ведет разработку боеприпасов для танков на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко.
          По словам Сиенко, Росатом занимается созданием боеприпасов в связи с тем, что они имеют определенную специфику. В частности, речь идет о наконечниках.

          Сиенко отметил, что танки в данный момент проходят пробеговые испытания, а после получения от Росатома боеприпасов начнутся стрельбы с их применением. Он также выразил надежду, что эксплуатация танков в войсках начнется «если не в этом, то в следующем году».

          Танк Т-14, созданный на базе тяжелой гусеничной унифицированной платформы «Армата» – новый основной боевой танк российских Сухопутных войск с принципиально новыми тактико-техническими характеристиками, с новым автоматом заряжания снарядов и другими новшествами.
          soldier
          https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201702071629
          -a0ot.htm
          san4es
      4. Bronevick Сегодня, 11:03
        Термоядерный. Армата стреляющая Сарматами.
        Bronevick
    2. Злой543 Сегодня, 10:03
      А чем же он на испытаниях стрелял, не штатным? belay
      Злой543
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:14
        Видимо, нас ждёт сюрприз, когда объявят о новых боеприпасах для Арматы, теперь остаётся только ждать, надеемся, что ожидание будет недолгим.
        Гигант мысли
        1. DenZ Сегодня, 10:23
          Скорее новые боеприпасы о которых идет речь разрабатываются под другую пушку для Арматы (152 мм.) О этих работах также неоднократно сообщалось. На обычный же калибр - 125 мм будут обычные ( не ядерные) снаряды.
          DenZ
          1. aKtoR Сегодня, 11:08
            Первое предложение - нет. Достаточно имеющегося...
            aKtoR
        2. Анатоль Клим Сегодня, 10:40
          Цитата: Гигант мысли
          Видимо, нас ждёт сюрприз

          Да уже проскакивала информация о новых б/п для "Арматы". Это прежде всего новый БПС "Ваккум-1" длиной в 900 мм со стержнем из обедненного урана с композиционными керамическими добавками и рубашкой из легкоплавкого материала, может пробивать 1 метр гомогенной брони. Осколочно-шрапнельный с дистанционным подрывом в любой точке траектории — «Тельник», и управляемый реактивный снаряд 3УБК21 «Спринтер», имеющий эффективную дальность в 8 километров. Помимо этого пушка Арматы позволяет использовать уже существующие боеприпасы.
          Анатоль Клим
      2. aKtoR Сегодня, 11:03
        Ну, другие танки стреляют имеющимися боеприпасам и все нормально же?))))
        Никакой экзотики, все будет в свое время. Но будут они несколько, лучше)))
        Эти танки пока планируются в качестве войсковой серии для ОБУЧЕНИЯ. Все будет в свое время, а чем стрелять это неважно.
        Кстати, никто не задумывался над фактом: почему в танке на три члены экипажа всего два люка? Все намного интереснее, чем нам известно...
        aKtoR
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:04
    Если честно.Идея танка Т14 супер good Но этот танк не для затяжной войны.А для быстрого конфликта.Хотя всё говорит о том что так и есть.Российская армия готова и к одному сценарию и ко второму.
    Наблюдатель2014
    1. Мур Сегодня, 10:24
      Цитата: Наблюдатель2014
      Российская армия готова и к одному сценарию и ко второму.

      Армия будет готова к затяжной войне, когда к ней будет готово государство в целом.
      Заводов-дублеров практически нет, мобрезерв предприятий-производителей ВВТ(где ещё осталось мобзадание, которое со многих поснимали) в состоянии сомнительном.
      Восполнять некомплект ВВТ - только с арсеналов, пополнение с заводов в стиле ВОВ с учетом сложности производства, сборки и наладки - крайне сомнительно.
      Мур
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:07
    Росатом? Наверняка обедненный уран. Это, при энергетике пушки - очень будет круто! laughing
    Горный стрелок
  4. iliitchitch Сегодня, 10:11
    Норм. Танк есть , боеприпаса нет . Ствол-то хоть не пластиковый на параде Победы был ? Может , я чего не понимаю , но какого болта эти товарищи из "кисельТВ" разорялись о всяких танковых прорывах ?
    За самовыдвиженца проголосую , конечно , без вариантов , но если он медведевскую опг (особенно за внутреннюю политику отвечающую) не пересажает после ЧМ-2018 , то , гм , налетит на оппозицию намного круче плюшевой ксюшечки . Таких , как я , много весьма на просторах Родины . Вот чайник закипает сразу весь , или кусочками ? 1905 не забыли ?
    iliitchitch
    1. FalconD Сегодня, 10:16
      Да и танка как такового нет..
      FalconD
    2. Alexey RA Сегодня, 11:19
      Цитата: iliitchitch
      Норм. Танк есть , боеприпаса нет .

      А это у нас традиция такая.
      Во время ВОВ СУ-152 пошла в войска без бронебойных снарядов (и с прицелом от М-10Т, размеченным под танковую гаубицу). 152-мм ББС начали получать только после Курска.
      Выпуск СУ-100 был задержан на несколько месяцев - не было 100-мм ББС. Пришлось Уралмашу всё это время выпускать мутанта СУ-85М - корпус СУ-100 с вооружением от СУ-85. smile
      Alexey RA
  5. FalconD Сегодня, 10:16
    Интересно бы услышать комментарий гендиректора УВЗ по поводу новостей о двукратном снижении зарплаты рабочим на предприятии...
    Да и про боеприпас он ничего не сказал..вообще ничего!
    FalconD
    1. DenZ Сегодня, 10:26
      Статья не о зарплате на УВЗ. Да и про боеприпас сказали ровно столько сколько посчитали нужным знать широкой общественности.
      DenZ
  6. Berkut24 Сегодня, 10:17
    Этот "штатный боеприпас" будет один на все случаи жизни?
    Честно говоря, я еще пока не услышал окончательного решения МО по поводу главного калибра машины.
    Berkut24
    1. iliitchitch Сегодня, 11:17
      Цитата: Berkut24
      Честно говоря, я еще пока не услышал окончательного решения МО по поводу главного калибра машины.

      С год назад в новостях тов.рогозин что-то про 152мм говорил в перспективе(кто-то сомневался?) , как всегда . И боеприпас вроде как в наличии был тогда . На тот момент 125мм стояло , опять же , со слов этого , одного из братьев , то ли Ганса , то ли Христиана , то ли Андерсена .
      iliitchitch
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 10:21
    созданием боеприпасов для Т-14 занимается госкорпорация «Росатом». Решение поручить разработку снарядов именно этой компании связано со специфическими требованиями заказчика боеприпасам.
    Обеднённый уран ? Или тактический ядерный сверхмалой мощности ?
    КВУ-НСвД
  8. FalconD Сегодня, 10:21
    Прапорщик новобранцам:
    - товарищи бойцы! Перед вами сверх секретный, супер современный, новейший российский танк!! Он может выдержать давление 1000000 атмосфер, плавать на глубине 70 км, не горит при температуре 100000 градусов!
    Один смекалистый солдатик:
    - товарищ прапорщик! Но физика не знает таких величин!!
    Прапорщик:
    - товарищ солдат, я повторяю - танк секретный, физика может и не знать..!
    FalconD
    1. Wedmak Сегодня, 10:43
      может выдержать давление 1000000 атмосфер, плавать на глубине 70 км, не горит при температуре 100000 градусов

      Имхо знает физика такие величины... недра любой звезды еще фору дадут этим цифрам.
      Wedmak
  9. Алекс2048 Сегодня, 10:35
    А статья то страшненькой получилась. Танк есть, пушка в танке есть, автоматзаряжания есть, баллистический вычислитель есть... Стрельнуть нечем.. Блин! Да как так то?! request В мире даже в НАТО обделались... И тут мы всему миру сообщили нашу военную тайну... оказывается и пушка в танке не пушка и танк у нас не танк, а... трактор?! lol Точно наверное он самый... wassat А парад из танков "Армата" на 9 мая это военная хитрость. lol
    Кстати под какой калибр пушки разработка снаряда ведётся, какой калибр будет штатным? feel А ещё любопытно и не только любопытно посмотреть на пильщика бюджета из министерства обороны который в армию уже сделал заказ на танк "Армата"? Что он заказал?! am
    Алекс2048
    1. Wedmak Сегодня, 10:47
      Еще 2 года назад показали выстрел.


      Речь видимо о новом боеприпасе, возможно унитарном.
      Wedmak
  10. Wedmak Сегодня, 10:41
    Я так понял речь о унитарном выстреле(иначе зачем там такой балкон на башне?), т.к. Т-14 прекрасно стреляет и раздельными от Т-90/72. А Росатом там подвязали, т.к. только он имеет опыт работы с экзотическими сплавами. Видать будет сюрприз в виде огромной пробиваемости.
    Wedmak
  11. Стройбат запаса Сегодня, 10:50
    А из-за чего паника? Т-14 прекрасно стреляет имеющимися снарядами. Новый создается - так эта работа никогда и не останавливалась. Что за крики "стрелять нечем" и прочие глупости?
    Стройбат запаса
    1. Wedmak Сегодня, 11:11
      Что за крики "стрелять нечем" и прочие глупости?

      Либо не знают, либо толстые тролли, либо "ВсеПропалоМыВсеУмремЯЛибералНавальногоВПрезиден
      ты, сэр..."
      Wedmak
  12. tchoni Сегодня, 10:52
    Пущай похлопочуть)) Авось потом к т72 б3 адаптируют)))
    tchoni
  13. bratchanin3 Сегодня, 11:17
    Раз снаряд будет делать Росатом, значит это связано с ядерным микрозарядом.
    bratchanin3
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