В УВЗ рассказали о разработке боеприпаса для танка Т-14

Есть положительные результаты. Другое дело, что боеприпасной отраслью у нас традиционно занимался "Техмаш", эту компетенцию взял "Росатом", и сейчас они стараются эту компетенцию поддерживать. Есть специальные, интересные решения, которые, как мы думаем, принесут положительные результаты,

Штатный боеприпас для танка Т-14 «Армата» еще не создан, однако есть положительные результаты в его разработке, передает РИА Новости сообщение гендиректора «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александра Потапова.Ранее занимавший должность гендиректора УВЗ Олег Сиенко заявлял, что созданием боеприпасов для Т-14 занимается госкорпорация «Росатом». Решение поручить разработку снарядов именно этой компании связано со специфическими требованиями заказчика боеприпасам.сказал Потапов агентству.Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения полностью российской разработки. Он создан на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения «Армата», на базе которой планируется также производить тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.