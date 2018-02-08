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Американский конгресс принял законопроект о кибербезопасности Украины
Нижняя палата Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о кибербезопасности Украины, теперь документ поступит на рассмотрение членов сената, передает РИА Новости.
За документ высказались 404 конгрессмена, против – трое.
В законопроекте предусматривается ряд действий, «соизмеримых с интересами США», которые должен предпринять Госдеп, чтобы помочь Киеву улучшить свою кибербезопасность.
Планируется предоставить украинской стороне необходимую поддержку для «повышения до самого передового уровня защиты государственных компьютеров», в частности систем, защищающих критически важную инфраструктуру страны.
Также предполагается предоставить Киеву поддержку для «снижения зависимости от российских технологий», а также в целом повысить кибервозможности, расширить обмен информацией о кибербезопасности и международное сотрудничество с Украиной.
Документ не содержит указаний по поводу того, как именно Госдеп должен выполнить требования законодателей. Тем не менее, конгрессмены намерены обязать ведомство не позднее чем через полгода после принятия закона доложить о ходе его исполнения.
За документ высказались 404 конгрессмена, против – трое.
В законопроекте предусматривается ряд действий, «соизмеримых с интересами США», которые должен предпринять Госдеп, чтобы помочь Киеву улучшить свою кибербезопасность.
Планируется предоставить украинской стороне необходимую поддержку для «повышения до самого передового уровня защиты государственных компьютеров», в частности систем, защищающих критически важную инфраструктуру страны.
Также предполагается предоставить Киеву поддержку для «снижения зависимости от российских технологий», а также в целом повысить кибервозможности, расширить обмен информацией о кибербезопасности и международное сотрудничество с Украиной.
Документ не содержит указаний по поводу того, как именно Госдеп должен выполнить требования законодателей. Тем не менее, конгрессмены намерены обязать ведомство не позднее чем через полгода после принятия закона доложить о ходе его исполнения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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