11:35 08 февраля
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Американский конгресс принял законопроект о кибербезопасности Украины

Нижняя палата Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о кибербезопасности Украины, теперь документ поступит на рассмотрение членов сената, передает РИА Новости.



За документ высказались 404 конгрессмена, против – трое.


В законопроекте предусматривается ряд действий, «соизмеримых с интересами США», которые должен предпринять Госдеп, чтобы помочь Киеву улучшить свою кибербезопасность.

Планируется предоставить украинской стороне необходимую поддержку для «повышения до самого передового уровня защиты государственных компьютеров», в частности систем, защищающих критически важную инфраструктуру страны.

Также предполагается предоставить Киеву поддержку для «снижения зависимости от российских технологий», а также в целом повысить кибервозможности, расширить обмен информацией о кибербезопасности и международное сотрудничество с Украиной.

Документ не содержит указаний по поводу того, как именно Госдеп должен выполнить требования законодателей. Тем не менее, конгрессмены намерены обязать ведомство не позднее чем через полгода после принятия закона доложить о ходе его исполнения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:25
    Американский конгресс принял законопроект о кибербезопасности Украины
    я понял где родится "киборг"....и ещё понял,"загрузки" классно блокирует украина...
    андрей юрьевич
    1. Чёрный Сегодня, 10:27
      диванным войскам украины повысят зарплату. Хероям сала! wassat
      Чёрный
      1. Svarog Сегодня, 10:31
        А когда уже объявят что украина стала штатом америки?
        Svarog
        1. Чёрный Сегодня, 10:31
          Цитата: Svarog
          А когда уже объявят что украина стала штатом америки?

          А зачем?...шавки и так знают своё место laughing...интересно, а видеокамеру в кабинет гауляйтеру Поросёнку уже поставили.Ну так, чисто проконтролировать, что бы хотя бы до обеда не нажирался wassat
          Чёрный
          1. влад66 Сегодня, 10:43
            И кто будет говорить о независимости и суверенности этого квазинедогосударства request Если законы для этой недостраны принимаются в Конгрессе США.В Раде только дерутся,да плюются.Холопы блин. negative negative
            влад66
        2. Vita VKO Сегодня, 10:42
          Цитата: Svarog
          А когда уже объявят что украина стала штатом америки?

          Пока там еще слишком много людей. Как уменьшиться до 10млн. так сразу и объявят вместе с программой переселения американцев с восточного побережья.
          Vita VKO
        3. Венд Сегодня, 10:44
          Цитата: Svarog
          А когда уже объявят что украина стала штатом америки?

          Никогда. Зачем США такая дырища. Зато этот закон нагдляно показывает "самостоятельность Украины" laughing
          Венд
        4. Гигант мысли Сегодня, 11:09
          Суверен защищает своего вассала, что ещё раз подчёркивает статус Украины полуколонии США.
          Гигант мысли
      2. Злой543 Сегодня, 10:32
        Цитата: Чёрный
        диванным войскам украины повысят зарплату. Хероям сала! wassat


        Нет Касперского поменяют
        Злой543
        1. Чёрный Сегодня, 10:34
          Цитата: Злой543
          Нет Касперского поменяют

          ..и вышлют партию кусачек, чтобы украинцы в случае кибератак, смогли оперативно перекусить сетевые кабели wassat
          Чёрный
          1. Злой543 Сегодня, 10:42
            Цитата: Чёрный
            Цитата: Злой543
            Нет Касперского поменяют

            ..и вышлют партию кусачек, чтобы украинцы в случае кибератак, смогли оперативно перекусить сетевые кабели wassat

            Со словами:" если я погибну зачислите меня в небесную сотню. сала мне, сала!"
            Злой543
      3. андрей юрьевич Сегодня, 10:35
        Цитата: Чёрный
        диванным войскам украины повысят зарплату. Хероям сала!

        к бабке не ходи... yes
        андрей юрьевич
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:35
        Чёрный hi
        диванным войскам украины повысят зарплату. Хероям сала
        Когда уже нашим хоть тырнет оплачивать будут wassat laughing
        Наблюдатель2014
        1. Чёрный Сегодня, 10:45
          hi
          Цитата: Наблюдатель2014
          Когда уже нашим хоть тырнет оплачивать будут

          это жалоба? laughing
          Чёрный
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:46
            Чёрный
            это жалоба?
            Нет ! Предложение wassat
            Наблюдатель2014
            1. Злой543 Сегодня, 10:52
              Цитата: Наблюдатель2014
              Чёрный
              это жалоба?
              Нет ! Предложение wassat

              Хотя бы пива к дивану drinks
              Злой543
  2. ded100 Сегодня, 10:27
    Скорее о киберзащите американских махинаций в украине! wassat
    ded100
    1. Чёрный Сегодня, 10:29
      Кибербезопасность в Германии американцы уже безмерно усилили. Даже Меркель подслушивали, чтоб она не дай бог не сказала что-то опасное.
      Чёрный
  3. dm_Россия Сегодня, 10:29
    За документ высказались 404 конгрессмена

    Символично)))
    Про кибербезопасность laughing
    dm_Россия
  4. Балу Сегодня, 10:31
    Пора освобождать Украину от американских оккупантов и примкнувших к ним бандерлогов. angry
    Балу
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:36
      Цитата: Балу
      Пора освобождать Украину от американских оккупантов и примкнувших к ним бандерлогов. angry

      поезжайте в "отпуск"... больше некому...
      андрей юрьевич
      1. Балу Сегодня, 11:00
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Балу
        Пора освобождать Украину от американских оккупантов и примкнувших к ним бандерлогов. angry

        поезжайте в "отпуск"... больше некому...

        Не отпускают, говорят здесь нужнее.
        Опять таки боевой диван некому сдать, нужна замена. request
        Балу
    2. helmi8 Сегодня, 10:38
      Цитата: Балу
      Пора освобождать Украину от американских оккупантов и примкнувших к ним бандерлогов.

      Нет уж, батенька... Сами пускай, сами... Привыкли все на халяву...
      helmi8
      1. Антарес Сегодня, 11:27
        Цитата: helmi8
        Сами пускай, сами.

        Сами? Так украинцы только приветствуют такое положение дел, учитывая войну и положение дел.
        Впрочем разве это должно беспокоить РФ? Нейтральный буфер слили давно. А партнеры только укрепили статус перехода, чтобы усилить эффект.
        Антарес
  5. taiga2018 Сегодня, 10:42
    когда же они ещё примут решение о возведении забора вокруг этого недоразумения...
    taiga2018
    1. влад66 Сегодня, 11:05
      Цитата: taiga2018
      когда же они ещё примут решение о возведении забора вокруг этого недоразумения...

      Забор то они еще в 2014 начали сооружать,да только Сенька Кроль деньги стибрил и сбежал. request hi
      влад66
    2. Балу Сегодня, 11:11
      Цитата: taiga2018
      когда же они ещё примут решение о возведении забора вокруг этого недоразумения...

      В Крыму запланировали.
      Балу
  6. g1washntwn Сегодня, 10:59
    А проблема о вытирании задниц на Украине как так мимо Конгресса США проскочила? Непорядок.
    g1washntwn
  7. Керенский Сегодня, 11:09
    Планируется предоставить украинской стороне необходимую поддержку для «повышения до самого передового уровня защиты государственных компьютеров», в частности систем, защищающих критически важную инфраструктуру страны.

    То есть фактически берут под свой контроль. Этак они и с реакторами дистанционно мудрить смогут.
    Керенский
  8. Alex-a832 Сегодня, 11:12
    А как же нэзалэжность?! Я так понимаю, что проект новой конституции Украины также находится на рассмотрение амерского конгресса. А новая карта Украины, с обозначением зон распила между соседями, проходит согласование в госдепе.
    Alex-a832
  9. TAS007 Сегодня, 11:17
    Улыбнул комментарий о 404 голосах. Действительно, с учетом темы новости символизм на лицо.
    TAS007
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