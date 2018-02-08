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Боевые стрельбы из крупнокалиберной артиллерии прошли в Оренбургской области
Учения с применением крупнокалиберной артиллерии прошли в Центральном военном округе, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.
Отмечается, что стрельба велась с закрытых огневых позиций по мишеням, имитировавшим боевую технику и фортификационные сооружения условного противника, на расстояниях до 20 км.
Военнослужащие Центрального военного округа провели дневные и ночные боевые стрельбы из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» на Тоцком полигоне в Оренбургской области- говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельба велась с закрытых огневых позиций по мишеням, имитировавшим боевую технику и фортификационные сооружения условного противника, на расстояниях до 20 км.
В артиллерийских стрельбах приняли участия более 500 человек. Военнослужащие также выполнили стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», тяжелых минометов «Тюльпан», возимых 120-мм минометов «Сани»- добавили в военном ведомстве.
Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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