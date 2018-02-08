11:31 08 февраля
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Боевые стрельбы из крупнокалиберной артиллерии прошли в Оренбургской области

Учения с применением крупнокалиберной артиллерии прошли в Центральном военном округе, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

Боевые стрельбы из крупнокалиберной артиллерии прошли в Оренбургской области


Военнослужащие Центрального военного округа провели дневные и ночные боевые стрельбы из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» на Тоцком полигоне в Оренбургской области
- говорится в сообщении.


Отмечается, что стрельба велась с закрытых огневых позиций по мишеням, имитировавшим боевую технику и фортификационные сооружения условного противника, на расстояниях до 20 км.

В артиллерийских стрельбах приняли участия более 500 человек. Военнослужащие также выполнили стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», тяжелых минометов «Тюльпан», возимых 120-мм минометов «Сани»
- добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 8

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  1. x.andvlad Сегодня, 10:54
    Надеюсь, что поработали и корректируемыми боеприпасами, хоть и не дешевое это удовольствие.
    x.andvlad
    1. Гигант мысли Сегодня, 11:06
      А каковы результаты стрельб? Что-то ни слова об этом, в яблочко попали или в молоко, но на фото красиво стоят самоходки.
      Гигант мысли
      1. роман66 Сегодня, 11:18
        вот, прям мои слова! что за хрень - постреляли они? попали или нет - вот главный вопрос!
        роман66
  2. андрей юрьевич Сегодня, 10:54
    да...в степях Оренбурга,и полигон не нужен...(доля шутки)
    андрей юрьевич
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:58
    ,оевые стрельбы из крупнокалиберной артиллерии прошли в Оренбургской области
    Зачем в Оренбургской? Чем те степи провинились? Можно было и в Донецких степях потренироваться feel
    Наблюдатель2014
    1. НасРать Сегодня, 11:05
      Возможно к ним и готовятся...
      НасРать
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:04
    тяжелых минометов «Тюльпан»,
    Что то много в последнее время сообщений об их модернизации и стрельбах на учениях . Вероятно Сирия подтвердила нужность их мощи . Им бы скорострельности добавить и время на "развёртывание - свёртывание" уменьшить , помимо конечно современного электронного "обвеса"
    КВУ-НСвД
    1. роман66 Сегодня, 11:20
      если ему еще и скорострельности добавить - нато сдаваться сразу пойдет
      роман66
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