11:41 08 февраля
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В Германии началось строительство корветов для ВМС Израиля

Немецкие судостроители заложили в среду четыре корвета класса «Саар-6», которые должны стать самыми крупными кораблями в составе военно-морских сил Израиля, передает РИА Новости.

Корвет типа «Саар-5»

Израильские военные рассчитывают получить корабли в течение 3-х лет и поставить их на охрану исключительной экономической зоны страны и ее главного актива – шельфовых месторождений газа.


Предполагается, что корветы будут прикрыты «Зонтом» противоракетной обороны.

В немецком городе Киль… 7 февраля 2018 года прошла церемония, обозначившая начало строительства корветов класса "Саар-6". В течение следующих трех лет четыре корвета будут постепенно вводиться в состав ВМС Израиля,
говорится в релизе израильского военного ведомства.

Командующий флотом Израиля Элияху Шарвит назвал строящиеся в ФРГ корабли «одной из фундаментальных составляющих военно-морского оборонительного щита» страны.

Отмечается, что вместе с тремя уже имеющимися корветами типа «Саар-5» американской постройки они станут «самыми крупными кораблями на вооружении ВМС Израиля».

По словам военных, корветы получат морскую модификацию комплекса ПРО «Железный купол».

Ранее израильские СМИ сообщали также о планах командования усилить артиллерийское вооружение кораблей оперативно-тактическими ракетами.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 18

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  1. FalconD Сегодня, 11:01
    Всё репарации выплачивают?
    FalconD
    1. Арон Заави Сегодня, 11:04
      Судя по условиям на которых Турция приобрела С-400 ,это ей кто то выплачивает. tongue А вообще нормальная сделка. Вон индусы как крутят продавцам причинное место.
      Арон Заави
      1. Гигант мысли Сегодня, 11:11
        Немецкие судостроители имеют уже опыт строительства кривобоких кораблей для своего флота, теперь и Израилю могут подложить свинью
        Гигант мысли
      2. Burbon Сегодня, 11:13
        Цитата: Арон Заави
        Судя по условиям на которых Турция приобрела С-400 ,это ей кто то выплачивает

        вы читали весь договор? belay ...получается, что евреи так сказать визируют все наши сделки? wassat lol
        Burbon
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:04
      FalconD
      Всё репарации выплачивают?
      Ага .Самым потерпевшим.Из самых потерпевших.Армяне сочинские от зависти курят в старонке бамбук recourse
      Наблюдатель2014
  2. Дормидонт Сегодня, 11:03
    Стопудово - против палестинских авианосцев и подлодок
    Дормидонт
    1. Арон Заави Сегодня, 11:13
      Цитата: Дормидонт
      Стопудово - против палестинских авианосцев и подлодок

      У каждой страны свои угрозы.
      Арон Заави
      1. san4es Сегодня, 11:24
        Цитата: Арон Заави
        ...У каждой страны свои угрозы.

        ...Израильские Saar 5 & Saar 4.5 проходят через Тиранский пролив в Шарм-эш-Шейхе в августе 2010

        ...За качество sorry hi
        san4es
  3. Салют Сегодня, 11:07
    хороший корвет кстати, евреи разумно тратят деньги на флот
    Салют
    1. Дормидонт Сегодня, 11:11
      не свои - не жалко
      Дормидонт
      1. Арон Заави Сегодня, 11:21
        Цитата: Дормидонт
        не свои - не жалко

        Как раз свои. Из бюджета Израиля.
        Арон Заави
    2. Burbon Сегодня, 11:14
      Цитата: Салют
      хороший корвет кстати

      чем хороший?...красивый и новый??
      Burbon
      1. Салют Сегодня, 11:15
        характеристики посмотрите поймете
        Салют
        1. Burbon Сегодня, 11:17
          Цитата: Салют
          характеристики посмотрите поймете

          wassat у вас принято вопросом на вопрос отвечать??.....характеристики средненькие...есть проекты гораздо лучше....
          Burbon
          1. donavi49 Сегодня, 11:25
            Ну и где лучше? У 20380 - который Редут Пумой ведет? Так это только на учениях прокатывает.

            У Саара 32 Барака-8 - вполне себе корветный ЗРК, без заявок на ПВО ордера и космические перехваты. Зато есть нормальная РЛС, канальность и работа в сложных условиях (помехи и т.п.).
            8 ПКР - вполне себе обычное вооружение, как у того же 20380.
            Вертолет с ангаром.

            То что они от пушки отказались - им виднее.

            Зато у них довольно удачная энергетика с форсажными турбинами. То есть даже на данный момент для СЗМ - отменный корабль (несмотря на возраст). Но тут речь идет о новой модели Saar 6 - которая будет больше и лучше.
            donavi49
    3. Арон Заави Сегодня, 11:21
      Цитата: Салют
      хороший корвет кстати, евреи разумно тратят деньги на флот

      Ну нам в окнан не ходить, а так должен не плохой кораблик получиться. По крайне мере по компьютерной графике.
      Арон Заави
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:11
    Предполагается, что корветы будут прикрыты «Зонтом» противоракетной обороны.
    Они сами прикрытие для конвоев и охраняемых объектов . Хороший корабль для выполнения своих задач без излишней универсальности
    КВУ-НСвД
  5. tchoni Сегодня, 11:19
    А меня в этих машинаах прикалывает отсутствие универсальной АУ. В отличии от наших мореманов изгаэльские просямкали ее ненужность.
    tchoni
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