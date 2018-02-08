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В Германии началось строительство корветов для ВМС Израиля
Немецкие судостроители заложили в среду четыре корвета класса «Саар-6», которые должны стать самыми крупными кораблями в составе военно-морских сил Израиля, передает РИА Новости.
Израильские военные рассчитывают получить корабли в течение 3-х лет и поставить их на охрану исключительной экономической зоны страны и ее главного актива – шельфовых месторождений газа.
Предполагается, что корветы будут прикрыты «Зонтом» противоракетной обороны.
Командующий флотом Израиля Элияху Шарвит назвал строящиеся в ФРГ корабли «одной из фундаментальных составляющих военно-морского оборонительного щита» страны.
Отмечается, что вместе с тремя уже имеющимися корветами типа «Саар-5» американской постройки они станут «самыми крупными кораблями на вооружении ВМС Израиля».
По словам военных, корветы получат морскую модификацию комплекса ПРО «Железный купол».
Ранее израильские СМИ сообщали также о планах командования усилить артиллерийское вооружение кораблей оперативно-тактическими ракетами.
Израильские военные рассчитывают получить корабли в течение 3-х лет и поставить их на охрану исключительной экономической зоны страны и ее главного актива – шельфовых месторождений газа.
Предполагается, что корветы будут прикрыты «Зонтом» противоракетной обороны.
В немецком городе Киль… 7 февраля 2018 года прошла церемония, обозначившая начало строительства корветов класса "Саар-6". В течение следующих трех лет четыре корвета будут постепенно вводиться в состав ВМС Израиля,говорится в релизе израильского военного ведомства.
Командующий флотом Израиля Элияху Шарвит назвал строящиеся в ФРГ корабли «одной из фундаментальных составляющих военно-морского оборонительного щита» страны.
Отмечается, что вместе с тремя уже имеющимися корветами типа «Саар-5» американской постройки они станут «самыми крупными кораблями на вооружении ВМС Израиля».
По словам военных, корветы получат морскую модификацию комплекса ПРО «Железный купол».
Ранее израильские СМИ сообщали также о планах командования усилить артиллерийское вооружение кораблей оперативно-тактическими ракетами.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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