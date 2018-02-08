В Германии началось строительство корветов для ВМС Израиля

В немецком городе Киль… 7 февраля 2018 года прошла церемония, обозначившая начало строительства корветов класса "Саар-6". В течение следующих трех лет четыре корвета будут постепенно вводиться в состав ВМС Израиля,

Немецкие судостроители заложили в среду четыре корвета класса «Саар-6», которые должны стать самыми крупными кораблями в составе военно-морских сил Израиля, передает РИА Новости Израильские военные рассчитывают получить корабли в течение 3-х лет и поставить их на охрану исключительной экономической зоны страны и ее главного актива – шельфовых месторождений газа.Предполагается, что корветы будут прикрыты «Зонтом» противоракетной обороны.говорится в релизе израильского военного ведомства.Командующий флотом Израиля Элияху Шарвит назвал строящиеся в ФРГ корабли «одной из фундаментальных составляющих военно-морского оборонительного щита» страны.Отмечается, что вместе с тремя уже имеющимися корветами типа «Саар-5» американской постройки они станут «самыми крупными кораблями на вооружении ВМС Израиля».По словам военных, корветы получат морскую модификацию комплекса ПРО «Железный купол».Ранее израильские СМИ сообщали также о планах командования усилить артиллерийское вооружение кораблей оперативно-тактическими ракетами.