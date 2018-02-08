11:31 08 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Пол Фанк: США не уйдут с севера Сирии, несмотря на протесты Турции

Командующий операциями возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ* генерал Пол Фанк заявил, что военный контингент останется в городе Манбидж на севере Сирии, несмотря на протесты Турции.

Пол Фанк: США не уйдут с севера Сирии, несмотря на протесты Турции


Мы здесь, чтобы уверенная победа над ИГ* в этом районе была гарантирована
- сказал Фанк, выступая перед военнослужащими в Манбидже.


По словам генерала, США продолжат поддерживать Сирийские демократические силы (СДС), которые в основном состоят из курдов, в их борьбе против террористов ИГ*.

В январе Турция начала в районе Африна на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь". Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ*.

Турция неоднократно призывала США перестать поддержку курдских отрядов, которые Анкара считает террористическими.

Я не переживаю. Беспокойство в мои рабочие обязанности не входит, моя обязанность состоит в том, чтобы воевать
- сказал Фанк, отвечая на вопрос об угрозах со стороны Турции, передает "Интерфакс-АВН"

ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 11:23
    Пусть зарубаются! С превеликим удовольствием понаблюдаю за грызнёй этих "союзников".
    Logall
    1. Андрей К Сегодня, 11:27
      Пол Фанк
      ...США не уйдут с севера Сирии...

      Напрашиваются, когда их оттуда вынесут...
      Андрей К
Картина дня