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Пол Фанк: США не уйдут с севера Сирии, несмотря на протесты Турции
Командующий операциями возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ* генерал Пол Фанк заявил, что военный контингент останется в городе Манбидж на севере Сирии, несмотря на протесты Турции.
По словам генерала, США продолжат поддерживать Сирийские демократические силы (СДС), которые в основном состоят из курдов, в их борьбе против террористов ИГ*.
В январе Турция начала в районе Африна на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь". Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ*.
Турция неоднократно призывала США перестать поддержку курдских отрядов, которые Анкара считает террористическими.
ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России
Мы здесь, чтобы уверенная победа над ИГ* в этом районе была гарантирована- сказал Фанк, выступая перед военнослужащими в Манбидже.
По словам генерала, США продолжат поддерживать Сирийские демократические силы (СДС), которые в основном состоят из курдов, в их борьбе против террористов ИГ*.
В январе Турция начала в районе Африна на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь". Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ*.
Турция неоднократно призывала США перестать поддержку курдских отрядов, которые Анкара считает террористическими.
Я не переживаю. Беспокойство в мои рабочие обязанности не входит, моя обязанность состоит в том, чтобы воевать- сказал Фанк, отвечая на вопрос об угрозах со стороны Турции, передает "Интерфакс-АВН"
ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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