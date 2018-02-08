Пол Фанк: США не уйдут с севера Сирии, несмотря на протесты Турции

Мы здесь, чтобы уверенная победа над ИГ* в этом районе была гарантирована

Я не переживаю. Беспокойство в мои рабочие обязанности не входит, моя обязанность состоит в том, чтобы воевать

Командующий операциями возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ* генерал Пол Фанк заявил, что военный контингент останется в городе Манбидж на севере Сирии, несмотря на протесты Турции.- сказал Фанк, выступая перед военнослужащими в Манбидже.По словам генерала, США продолжат поддерживать Сирийские демократические силы (СДС), которые в основном состоят из курдов, в их борьбе против террористов ИГ*.В январе Турция начала в районе Африна на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь". Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ*.Турция неоднократно призывала США перестать поддержку курдских отрядов, которые Анкара считает террористическими.- сказал Фанк, отвечая на вопрос об угрозах со стороны Турции, передает "Интерфакс-АВН"ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России