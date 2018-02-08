23:46 08 февраля
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В Швейцарии исчезли засекреченные документы времен холодной войны

Секретные документы, касающиеся деятельности «тайной армии», созданной в Швейцарии в 50-е годы при помощи западных спецслужб на случай войны с СССР, исчезли, передает ТАСС.



Представитель оборонного ведомства Лоренц Фришкнехт пояснил, что подготовленный более четверти века назад доклад об этой «армии» («Доклад Корню») «был обнаружен, но пока не найдены дополнения к докладу».


Несколько дней назад в федеральном архиве Швейцарии была обнаружена и его копия. Но пока не известно «местонахождение папок и досье, которые следователь Корню перечислил в отчете как часть следственных документов». Проведенные беседы с ответственными лицами «не позволили объяснить исчезновение, поиски файлов продолжаются», добавил Фришкнехт.

По данным газеты Tages Anzeiger, оборонное ведомство не может разыскать 27 папок и скоросшивателей. Сообщается, что «"тайная армия P-26", созданная Конфедерацией при помощи иностранных спецслужб, прежде всего британских, стала сенсационным разоблачением 28 лет назад».

Она создавалась «с целью организации подпольной работы и партизанского сопротивления на случай захвата страны войсками Варшавского договора». К этой работе были привлечены «до 400 граждан Швейцарии, прошедших спецподготовку, были также оборудованы сотни схронов с оружием и продовольствием, говорится в сообщении СМИ.

Парламентская комиссия, расследовавшая в 1990 году деятельность «армии», пришла к выводу, что это подразделение «не имело никакой законодательной основы, и отсутствовал парламентский и гражданский контроль за ним».

В этой связи глава Швейцарского исторического общества Саша Зала высказал предположение, что «документы были либо похищены, либо уничтожены, поскольку в них речь идет о связях с зарубежными спецслужбами и разведками».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Отец солдата Сегодня, 12:23
    Маразм западников зашкаливает, поищите "документы" об организации партизанской войны на территории Швейцарии в ближайшем сортире.
    Отец солдата
    1. Чёрный Сегодня, 12:31
      не зря агент Кремля Пецюндер по прозвищу "Кондитер", отец всех шумеров, недавно был послан в Давос( Швейцария) под видом президента украины wassat ...чисто сработал . Ему шо папку свистнуть, шо кредит МВФ в афшоры загнать - плёвое дело wassat
      Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 12:34
      Хорошо, что тогда российских хаккеров не было, не то бы секретными "файлами" вся Швейцария была бы завалена. И 400 партизан не помогли быlol
      сибиралт
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:35
        Заметают следы создатели этих документов, чтобы уж не выглядеть в глазах бюргеров такими кровожадными, готовившими для бюргеров не слишком завидную судьбу.
        Гигант мысли
    3. влад66 Сегодня, 13:03
      По данным газеты Tages Anzeiger, оборонное ведомство не может разыскать 27 папок и скоросшивателей

      Опять русские хакеры? feel
      влад66
  2. Vard Сегодня, 12:23
    Вот в этом вся Европа... нашим что бы создать партизанский отряд надо оглоблю подобрать... а эти прежде всего документами обложились... и вот незадача... оказывается это всё было незаконно...
    Vard
    1. Ныробский Сегодня, 14:44
      Цитата: Vard
      Вот в этом вся Европа... нашим что бы создать партизанский отряд надо оглоблю подобрать... а эти прежде всего документами обложились... и вот незадача... оказывается это всё было незаконно...

      Нормально прокололись))) Про..ть такую кучу секретных документов, это надо очень постараться. 27 папок и скоросшивателей!!! У нас блин за каждый бланк расписываешься, а тут.... winked КАААК??? request
      Ныробский
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:30
    К этой работе были привлечены «до 400 граждан Швейцарии, прошедших спецподготовку, были также оборудованы сотни схронов с оружием и продовольствием, говорится в сообщении СМИ.
    Документы исчезли , а сеть агентов с инфраструктурой осталась и кто и как её сейчас использует дело тёмное , но перспективное и интересное . Русских ещё не обвинили ?
    КВУ-НСвД
  4. iliitchitch Сегодня, 12:31
    400 швейцарских партизан , да . Но документы исчезли . Плейшнер-то хоть жив ? laughing
    iliitchitch
  5. masyanya Сегодня, 12:41
    оборонное ведомство не может разыскать 27 папок и скоросшивателей.

    Наивные, потреяли не для того чтобы найти... wink ищите теперь ветра в поле...
    masyanya
  6. Керенский Сегодня, 12:46
    были также оборудованы сотни схронов с оружием и продовольствием,

    Да местные поисковики подрезали!
    Керенский
  7. Чичиков Сегодня, 12:58
    Пусть ищут в банке Credit Suisse, ячейка 666 с пометкой, - "Потомкам. Для всемирной истории Западного маразма".
    Чичиков
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:19
    Уборщица в мусор случайно не выкинула? У них там такие детские отмазки звучат, каких мы в жизни не выдумаем, даже если очень сильно будем стараться!
    Геркулесыч
  9. g1washntwn Сегодня, 14:33
    Эти папки там же где оригиналы записей "высадки американцев на луну".
    Сдали вместе с пальто в химчистку и все почистилось? Нет?
    g1washntwn
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