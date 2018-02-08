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В Швейцарии исчезли засекреченные документы времен холодной войны
Секретные документы, касающиеся деятельности «тайной армии», созданной в Швейцарии в 50-е годы при помощи западных спецслужб на случай войны с СССР, исчезли, передает ТАСС.
Представитель оборонного ведомства Лоренц Фришкнехт пояснил, что подготовленный более четверти века назад доклад об этой «армии» («Доклад Корню») «был обнаружен, но пока не найдены дополнения к докладу».
Несколько дней назад в федеральном архиве Швейцарии была обнаружена и его копия. Но пока не известно «местонахождение папок и досье, которые следователь Корню перечислил в отчете как часть следственных документов». Проведенные беседы с ответственными лицами «не позволили объяснить исчезновение, поиски файлов продолжаются», добавил Фришкнехт.
По данным газеты Tages Anzeiger, оборонное ведомство не может разыскать 27 папок и скоросшивателей. Сообщается, что «"тайная армия P-26", созданная Конфедерацией при помощи иностранных спецслужб, прежде всего британских, стала сенсационным разоблачением 28 лет назад».
Она создавалась «с целью организации подпольной работы и партизанского сопротивления на случай захвата страны войсками Варшавского договора». К этой работе были привлечены «до 400 граждан Швейцарии, прошедших спецподготовку, были также оборудованы сотни схронов с оружием и продовольствием, говорится в сообщении СМИ.
Парламентская комиссия, расследовавшая в 1990 году деятельность «армии», пришла к выводу, что это подразделение «не имело никакой законодательной основы, и отсутствовал парламентский и гражданский контроль за ним».
В этой связи глава Швейцарского исторического общества Саша Зала высказал предположение, что «документы были либо похищены, либо уничтожены, поскольку в них речь идет о связях с зарубежными спецслужбами и разведками».
Представитель оборонного ведомства Лоренц Фришкнехт пояснил, что подготовленный более четверти века назад доклад об этой «армии» («Доклад Корню») «был обнаружен, но пока не найдены дополнения к докладу».
Несколько дней назад в федеральном архиве Швейцарии была обнаружена и его копия. Но пока не известно «местонахождение папок и досье, которые следователь Корню перечислил в отчете как часть следственных документов». Проведенные беседы с ответственными лицами «не позволили объяснить исчезновение, поиски файлов продолжаются», добавил Фришкнехт.
По данным газеты Tages Anzeiger, оборонное ведомство не может разыскать 27 папок и скоросшивателей. Сообщается, что «"тайная армия P-26", созданная Конфедерацией при помощи иностранных спецслужб, прежде всего британских, стала сенсационным разоблачением 28 лет назад».
Она создавалась «с целью организации подпольной работы и партизанского сопротивления на случай захвата страны войсками Варшавского договора». К этой работе были привлечены «до 400 граждан Швейцарии, прошедших спецподготовку, были также оборудованы сотни схронов с оружием и продовольствием, говорится в сообщении СМИ.
Парламентская комиссия, расследовавшая в 1990 году деятельность «армии», пришла к выводу, что это подразделение «не имело никакой законодательной основы, и отсутствовал парламентский и гражданский контроль за ним».
В этой связи глава Швейцарского исторического общества Саша Зала высказал предположение, что «документы были либо похищены, либо уничтожены, поскольку в них речь идет о связях с зарубежными спецслужбами и разведками».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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