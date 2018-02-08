"Мотовилихинские заводы" будут обеспечены военными заказами до 2027 года

Безусловно, загрузим предприятие до 2027 года нужной для нас продукцией. Как вы знаете, ракетные системы залпового огня - это наиболее грозное оружие. Тем более, что "Сплав" (основной разработчик РСЗО) закончил работу по новым образцам - это "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", которые прошли испытания и подтвердили все заданные характеристики. Нас все это устраивает, планы у нас большие

"Мотовилихинские заводы" будут загружены военными заказами на период до 2027 года, сообщил посетивший предприятие замминистра обороны РФ Юрий Борисов.- сказал замминистра.Он также отметил, что "Мотовилиху" необходимо оздоровить, она находится на первой стадии процедуры банкротства. Борисов уточнил, что вопросы финансового восстановления предприятия будут решаться совместно с госкорпорацией "Ростех".ПАО "Мотовилихинские заводы" является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С". В 2015 году РСЗО "Торнадо-С" прошла государственные испытания, передает ТАСС