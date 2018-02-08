23:41 08 февраля
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"Мотовилихинские заводы" будут обеспечены военными заказами до 2027 года

"Мотовилихинские заводы" будут загружены военными заказами на период до 2027 года, сообщил посетивший предприятие замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мотовилихинские заводы" будут обеспечены военными заказами до 2027 года


Безусловно, загрузим предприятие до 2027 года нужной для нас продукцией. Как вы знаете, ракетные системы залпового огня - это наиболее грозное оружие. Тем более, что "Сплав" (основной разработчик РСЗО) закончил работу по новым образцам - это "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", которые прошли испытания и подтвердили все заданные характеристики. Нас все это устраивает, планы у нас большие
- сказал замминистра.


Он также отметил, что "Мотовилиху" необходимо оздоровить, она находится на первой стадии процедуры банкротства. Борисов уточнил, что вопросы финансового восстановления предприятия будут решаться совместно с госкорпорацией "Ростех".

ПАО "Мотовилихинские заводы" является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С". В 2015 году РСЗО "Торнадо-С" прошла государственные испытания, передает ТАСС

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 14

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  1. zzdimk Сегодня, 14:32
    А как же процедура банкротства? Месяц как
    zzdimk
    1. сибиралт Сегодня, 15:21
      Интересно, кто завод довел до банкротства? "Покажите мне этого человека"? belay
      сибиралт
      1. allaykbar Сегодня, 15:27
        Банкротство это не ликвидация предприятия.

        зачем вообще тут печатают новости про банкротство я хз. народ у нас неокрепший, после такой новости у них еще годами икается. И не надо им рассказывать для чего проводит процедуру банкротства предприятие, все равно бесполезно. Пробовал уже как то.

        Наверное для оппозиционеров с форума. Подпитывать их упоротую борьбу. Они же как сороки - увидели блестящее - и сразу начинают кар-кар

        allaykbar
      2. 23424636 Сегодня, 16:42
        там татарва просто кишит , это так кажется все просто но убийство Великого Князя Михаила Александровича 13 июня ровно сто лет назад не может не пройти безнаказанно. Помню приезжаю на этот завод поставили им два станка автомата для расточки затвор арт орудий и тишина .ни бабла ни связи все таки завод Миноборонпрома был .Приезжаю а они -у вас допуск ниже 1 вас не пустим к разговору с начальником ОКСа .Договорились ,что выйдет ,жду у ворот а там в дневное время без зачехления вывозят пушки . Думаю вот товарищи .секретчики редкие . НО потом как бы тему разрулили но все равно неприязнь осталась-- почти месяц сидел бабло вышибал по госзакупкам
        23424636
      3. Лексус Сегодня, 22:19
        Сейчас в госзакупках так многих "кидают". Получат товар или услуги, а потом мурыжат. Хочешь - судись. А там, как повезёт - либо обанкротят подставную фирму, через которую, как правило, ведётся сотрудничество, либо несколько раз деньги "прокрутят" и после расплатятся.
        Лексус
  2. ul_vitalii Сегодня, 14:32
    Спасти предприятия хорошо, а загрузить их заказами по полной ещё лучше. Всем трудовых успехов в деле повышения обороноспособности страны.
    ul_vitalii
    1. Бензорез Сегодня, 21:05
      Совершенно с Вами согласен. Загрузка заводов лично меня радует невыносимо. Мало того, что обороноспособность растёт, люди работают- денежку получают. Денежку люди получают- некая уверенность в завтрашнем дне наступает. Ну и т.д.
      Бензорез
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:39
    Только бы его слова не остались словами! Если идут заказы, и они гарантированы заказчиком в лице государства, то это хорошо.
    Геркулесыч
  4. Хаджи Мурат Сегодня, 14:54
    «Полонез» превосходит по дальности не только «Смерч» (90 км), но и новейший российский комплекс «Торнадо-С», ракеты которого улетают на 120 км. Правда, ведутся работы по доведению дальности до 200 км. А «Полонез» уже имеет 280 км. При этом калибры ракет практически одинаковые — 300 мм у наших и 301 мм у белорусских. А вес боевой части ракеты даже больше, чем у ОТРК «Искандер», — 560 кг против 480 кг.

    Белорусы до принятия на вооружения системы не раскрывают все карты. Но известно, что на мобильной пусковой установке размещены 8 направляющих. У «Торнадо-С» их 12. Точности должны быть соизмеримыми, поскольку ракета имеет как инерциальную систему управления, так и приемник сигналов ГЛОНАСС/GPS. Однако белорусы утверждают, что у «Полонеза» максимальное отклонение от цели в пределах 20 метров. У «Торнадо-С» чуть больше.

    При этом есть существенное отличие, которое позволяет использовать «Полонез» не только как РСЗО, но и как оперативно-тактический ракетный комплекс. При залпе всеми восьмью ракетами каждая из них может быть направлена на свою цель. Разумеется, белорусский комплекс не в состоянии конкурировать с «Искандером», ракеты которого обладают уникальной способностью преодолевать противоракетную оборону противника. Однако на слабо укрепленных направлениях любая ракета способна с высокой вероятностью достичь своей цели. При этом при решении задач площадного обстрела можно сказать достаточно определенно: «Полонез» превосходит по боевым возможностям российские РСЗО.

    Правда, в том заслуга не только белорусов, но и китайцев. Предварительный вариант «Полонеза» был оснащен ракетой КНР А200, имеющей дальность 200 км. Однако впоследствии она была модифицирована с целью увеличения дальности. И теперь выпускается на Заводе точной электромеханики в Дзержинском районе. Шасси же однозначно свое — МЗТК-793 производства Минского завода колесных тягачей. Максимальная нагрузка — 24 тонны, скорость — 70 км/ч.
    Хаджи Мурат
    1. avt Сегодня, 15:00
      Цитата: Хаджи Мурат
      Белорусы до принятия на вооружения системы не раскрывают все карты.

      bully Ща-ас ! Прям китаёзы дадут им что то о своей ракете в белорусском ,,Полонезе" что то пропеть. bully
      avt
    2. bogart047 Сегодня, 15:50
      хотелось бы узнать, откуда у белорусов доступ к таким технологиям? На 280 км РЗСО - это очень и очень солидно. Может это просто пиар?
      bogart047
  5. rocket757 Сегодня, 15:00
    Вооружаемся по самое не могу .... понимаю, что надо, но радости никакой нет.
    rocket757
    1. Sverdlov Сегодня, 15:23
      В вздухе пахнет порохом...
      И керосином...
      Sverdlov
      1. rocket757 Сегодня, 15:52
        Порох, керосин, всего лишь неприятно, хотя и это для кого как?
        В воздухе может засветиться и пахнуть всё сжигающим жаром .... а вот это неприятностью уже не назовёшь!
        rocket757
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